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У МОЗ готові подати заявку у ВООЗ, щоб вони прислали медиків на допомогу, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У МОЗ готові подати заявку у ВООЗ, щоб вони прислали медиків на допомогу, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я планує просити медиків у Всесвітньої організації охорони здоров'я для екстреної медичної допомоги.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю Українському радіо, передає Цензор.НЕТ.

"Всесвітня організація охорони здоров'я як координатор приймає заявки про те, кому потрібні медичні працівники. Ми зараз говоримо, що ми готові розглядати і співпрацювати з ними щодо екстреної медичної допомоги. Оскільки екстрена медична допомога - це той етап, коли люди потребують невідкладної допомоги" - сказав Ляшко.

За його словами, йдеться не тільки про "ковідних" хворих, але і про інших.

"Коли збільшується кількість викликів на екстрену медичну допомогу щодо ковіду, то збільшується час приїзду цієї бригади, яка задіяна сьогодні на ковід, до іншої патології, де треба також невідкладна допомога", - пояснив головний санітарний лікар.

Також читайте: МОЗ ініціює запровадження "карантину вихідного дня" вже 14-15 листопада, якщо Кабмін встигне ухвалити постанову, - Ляшко

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Щаз зуйло и пришлет. И "медиков", и "трактористов" с "комбайнерами. " Доруководилась срань зеленая...
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11.11.2020 13:02
+5
Психиатров надо было в 2019 году вызывать, Потому что у 50% голосовавших на выборах, вместо мозгов зеленка
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11.11.2020 13:05
+5
А президента, министров и главного санитарного врача они выслать могут?
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11.11.2020 13:10
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А які зарплати платитимуть тим медикам і які платять нашим?
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11.11.2020 12:54 Відповісти
заодно и китайцев с техникой, чтобы построили штук 50 госпиталей за неделю...
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11.11.2020 12:54 Відповісти
тоді тре ще і мао-цдедуна щоб ними керував)
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11.11.2020 13:00 Відповісти
достатньо зе-піздуна...
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11.11.2020 13:12 Відповісти
В Минздраве готовы подать заявку в ВОЗ, чтобы они прислали медиков на помощь, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3887
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11.11.2020 12:56 Відповісти
Интересно, а каков процент населения по-прежнему верящего в "ковид" ?
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11.11.2020 12:56 Відповісти
А ты спроси у одесситов,где на одного врача по сто двадцать уже поверивших по палатам лежат,дышать хотят но не получается...это при норме два десятка на врача.
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11.11.2020 13:09 Відповісти
https://m.youtube.com/watch?v=_9bUHE_gBtk
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11.11.2020 12:57 Відповісти
Своїх берегти треба було.
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11.11.2020 12:57 Відповісти
А лучше психиатров . Треть населения считает себя бессметными .
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11.11.2020 12:58 Відповісти
Психиатров надо было в 2019 году вызывать, Потому что у 50% голосовавших на выборах, вместо мозгов зеленка
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11.11.2020 13:05 Відповісти
крайности это всегда плохо- психология секты свидетелей коронавируса убивает людей не хуже коронавируса...
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11.11.2020 13:06 Відповісти
Щаз зуйло и пришлет. И "медиков", и "трактористов" с "комбайнерами. " Доруководилась срань зеленая...
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11.11.2020 13:02 Відповісти
Докерувались. Все нормальные спецы от зюзей бегут.
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11.11.2020 13:09 Відповісти
А президента, министров и главного санитарного врача они выслать могут?
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11.11.2020 13:10 Відповісти
Около 8 000$ в месяц только зарплата/оплата за каждого врача!
Плюс жильё ...
За такие деньги и от наших отбоя не будет.
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11.11.2020 13:36 Відповісти
медики внезапно закончились но это нестрашно будем спасать рестораны и пицерии это же такие необходимые заведения, ах ха ха кто ж вам пришлет у самих там жопа, у вас же юристы в приоритете белая кость успешные люди, вот пусть они и лечат, попросите КС или ВР закон принять запрещающий болеть ковидом должно помочь, ща еще грипп сезонный подтянется во где веселуха то начнется, китайцы осознав надвигающийся "№;ец в квартирах заболевших двери заваривали, а эти общепит спасают, и цнапы для даунбасцев строят, ну да ладно поглядим
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11.11.2020 14:06 Відповісти
А вы Коломойского, Ахметова, Пинчука попросите, они купят медиков на те деньги которые разворовывались и уходили в офшоры, а наши медики уезжали за границу в поисках лучшей жизни.
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11.11.2020 14:16 Відповісти
ага, и асфальта пусть еще пришлют
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11.11.2020 14:36 Відповісти
а где же они возьмут? везде врачей сейчас не хватает. У МОЗ готові подати заявку у ВООЗ, щоб вони прислали медиків на допомогу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9382
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11.11.2020 14:54 Відповісти
 
 