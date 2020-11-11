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Новини Політика України
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"За президентства Зеленського Україна відкотилася на вісім років назад", - ексглава ДПС Верланов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Політичний клімат в Україні різко змінився після шести років недосконалого прогресу після Революції Гідності 2014 року. За останні місяці країна зійшла зі шляху реформ і повернула чимало найгірших практик токсичного минулого.

Тепер ситуація загрожує скотитися в щось на зразок корупційного хаосу. Про це в колонці для Atlantic Council пише ексглава ДПС України Сергій Верланов.

"Протягом останніх шести років тисячі молодих українців призупинили кар'єру заради можливості змінити свою країну - шанс, який випадає раз в житті. Деякі зайняли державні посади відразу після Революції Гідності. Інші зробили це під час пізніших урядів Володимира Гройсмана та Олексія Гончарука. На жаль, цей період ідеалізму і оптимізму закінчився. На їхнє місце прийшли чиновники з абсолютно іншим набором цінностей. Більшість прихильників реформ і ліберальних, прозахідних поглядів повністю витіснені з держсектору. Деяких тепер незаконно переслідують спецслужби", - зазначає автор колонки.

На його думку, в країні все було зроблено для того, щоб відбити бажання у кращих талантів країни брати участь в органах управління. Зокрема, до списку факторів стримування належать навмисно неконкурентоспроможні зарплати, сфабриковані кримінальні справи і напади з боку підконтрольних олігархам українських мейнстрімних ЗМІ.

"Трохи більше року тому президент Зеленський мав унікальний шанс кардинально змінити країну. Його безпрецедентна перемога на президентських виборах в квітні 2019 року в Україні разом з не менш вражаючим тріумфом партії "Слуга народу" на парламентських виборах через три місяці надали чудову можливість здійснити програму сміливих і цілком можливо болючих реформ. Але Україна рушила в зовсім іншому напрямку. Президент, який балотувався з розмитою, але в цілому реформістською програмою, знищив більшість скромних успіхів, які були зроблені до нього. За останні вісім місяців Україна відкотилася на вісім років назад", - зазначає Сергій Верланов.

Автор упевнений, що вирішальну роль в такій трансформації зіграли олігархи. Їхній майже повний контроль над українським ЗМІ дозволив маргіналізувати і дискредитувати демократичні сили, а вплив на державну службу, правоохоронні органи, бізнес і судову владу дозволив їм саботувати, блокувати, пригнічувати і, нарешті, згортати реформу за реформою.

"Зміни, що відбулися в Україні протягом перших вісімнадцяти місяців президентства Зеленського, мають мало спільного з тими ідеалами, які, за твердженнями президента, він уособлював під час передвиборчої кампанії. Цей розрив між обіцянками і політики - рецепт нестабільності і заворушень. Однак повернення до масових протестів дає мало шансів досягти бажаного результату, якщо остаточно не вирішити основні проблеми, що стоять перед Україною", - упевнений автор.

Сергій Верланов підкреслив: поки країна буде продовжувати грати за правилами олігархічної системи, Україна буде приречена ходити по колу.

"Останні події не залишають сумнівів в тому, що доля України все ще перебуває в руках всемогутнього олігархічного класу, активно протистоїть верховенству права і більш ніж готовий домовитися з Кремлем. Поки національне обговорення не зосереджено саме на способах вирішення цієї проблеми, майбутнє України буде залишатися заручником інтересів олігархів", - підсумував Сергій Верланов.

Як раніше повідомлялося, західні політексперти розцінюють тиск СБУ на Верланова як переслідування реформаторів.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+41
Зебилы будут за него голосовать до последних рваных трусов.
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11.11.2020 13:01
+34
"При Зеленском Украина откатилась на восемь лет назад", - экс-глава ГНС Верланов - Цензор.НЕТ 2627
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11.11.2020 13:03
+28
Да не прибедняйтесь,а то можно усомнится и в вашем психическом здоровье,когда вы рассказываете про упущенный зелей шанс для страны...Только психически не стабильные люди могли ждать от 95 квартала, у власти,даже самого маленького шанса на процветание....
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11.11.2020 13:10
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Зебилы будут за него голосовать до последних рваных трусов.
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11.11.2020 13:01 Відповісти
Они уже переметнулись в ОПЗЖ
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11.11.2020 13:07 Відповісти
"При Зеленском Украина откатилась на восемь лет назад", - экс-глава ГНС Верланов - Цензор.НЕТ 2627
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11.11.2020 13:03 Відповісти
Кажуть, що на тому корпоративі буде той самий рояль...
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11.11.2020 13:13 Відповісти
опять "пацану" пить за здоровье "именниника", из его же обуви?!
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11.11.2020 13:30 Відповісти
И оно будет **** по Байдену роялю играть?
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22.11.2020 18:43 Відповісти
"При Зеленском Украина откатилась на восемь лет назад", - экс-глава ГНС Верланов - Цензор.НЕТ 4338
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11.11.2020 13:04 Відповісти
ЗеКо. Хах **** дауны.
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22.11.2020 18:43 Відповісти
"При Зеленском Украина откатилась на восемь лет назад", - экс-глава ГНС Верланов - Цензор.НЕТ 4895
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11.11.2020 13:06 Відповісти
ЛАЗа уже нет, чуркин его уничтожил.
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11.11.2020 13:09 Відповісти
І?
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11.11.2020 13:10 Відповісти
Обохи ублюдков на столб повесить за яйца. Пусть болтаются под ветром.
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22.11.2020 18:45 Відповісти
Вас снова Зеля из борделя выпустил,девочки....клиентов нет?!)))
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11.11.2020 13:23 Відповісти
Шо , ЗЕфілітік , сцишся ? Правильно робиш , скоро дристать начнеш :

"За президентства Зеленського Україна відкотилася на вісім років назад", - ексглава ДПС Верланов - Цензор.НЕТ 5454
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11.11.2020 13:54 Відповісти
А гаварят шо в стране 50% ЗЕкретинов.
Это ж **** каждый второй - ******* редкостный.
И как с таким количеством кретинов можно что-то в этой сраной стране сделать?
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22.11.2020 18:46 Відповісти
Тебя концом эпохи нищеты контузило! Иди лячись, краснокнижный.
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11.11.2020 13:11 Відповісти
Добавлю - ОООЧЕНЬ многие уехали поднимать экономику Украины в Польшу, рашу и тд на плантации клубники и стройки
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11.11.2020 13:09 Відповісти
Всемирный банк дает цифирь монет,которые для поднятия экономики Украины передали те.кто уехал из Украины на плантации ,клубнику ,стройку -8 млр зелеными при вирусне и около 16 передавали в довирусные годы,так почему такие монеты эти люди не могут заработать дома.поднимая економику ?
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11.11.2020 15:23 Відповісти
И не говори - эту тактику, продавать рабов в другие страны, проименяют везде в развитых странах ))) Может быть они бы в Украине работали бы и принесли бы несравненно больше пользы если бы мы прекратили разваливать экономику с 2014 года?
А люди если хотят в польшах-рашах батрачить, так флаг им в руки.
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11.11.2020 16:04 Відповісти
какая разница и в чем между каменщиком,врачом, сборщиком ,сантехником и т.д в том же ЕС и в Украине?Только слепой не видит домашнего рабства .пользу с которого имеют несколько рабовладельцев в Украине.Хочешь дома быть батраком- батрачить...?,флаг тебе не нужен - батракам флагт не нужны...
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11.11.2020 16:47 Відповісти
прикольные вы - начинающие горохоботы, разве я тебя хоть словом где то оскорбил??
А по поводу работать там и здесь - разница огромная, если ты работаешь в чужой стране, то тебе выплачивают только заработную плату, остальной доход доход остаётся в стране, на которую ты батрачишь. Вот и вся разница.
Может быть правильнее бы было бы создать у нас в стране(я имею в виду Украину) такие условия, при которых все те, кто выехал на заработки в другие страны, захотели бы вернуться и работать у себя на родине?
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11.11.2020 17:05 Відповісти
Да не прибедняйтесь,а то можно усомнится и в вашем психическом здоровье,когда вы рассказываете про упущенный зелей шанс для страны...Только психически не стабильные люди могли ждать от 95 квартала, у власти,даже самого маленького шанса на процветание....
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11.11.2020 13:10 Відповісти
опять беспредметная критика вперемешку с заблуждениями.
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11.11.2020 13:11 Відповісти
Вьі не могли бьі развернуть свою місто?
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11.11.2020 13:18 Відповісти
Привет, Пиша Сралов! И пока!
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11.11.2020 13:14 Відповісти
В бан малорос
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11.11.2020 13:15 Відповісти
Смени памперс,засра#ец
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11.11.2020 13:17 Відповісти
очень чутко мсье Верланов почуял куда будет дуть ветер после избрания Байдена.но все верно сказал, теперь можно быть честным, Бубочке недолго осталось
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11.11.2020 13:13 Відповісти
Это да! 3,5 года, а там посмотрим.....
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11.11.2020 13:26 Відповісти
"Чуть больше года назад президент Зеленский имел уникальный шанс кардинально изменить страну. Источник: https://censor.net/ru/n3230367\\\\\\\\\\

"При Зеленском Украина откатилась на восемь лет назад", - экс-глава ГНС Верланов - Цензор.НЕТ 3924 ахахаха, этот мужичек.... оказывается... достаточно жирно-тонкий "тролль"..... Куда ты лезешь, псина?
Ну я не знаю, смешно конечно, но ожидать от хохотунчика державницкой деятельности может только..... тот кто в кабаке оставляет на столе "лопатник" со словами: я в сортир, поцаны, а просто кошелек тяжелый от бабла, пусть полежит тут на столике, хорошо?
(все такие) - "При Зеленском Украина откатилась на восемь лет назад", - экс-глава ГНС Верланов - Цензор.НЕТ 6633 "При Зеленском Украина откатилась на восемь лет назад", - экс-глава ГНС Верланов - Цензор.НЕТ 7709 - да, да, пускай полежит тут.
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11.11.2020 13:15 Відповісти
Верланов - тот еще коррупционер! Почитайте его декларацию, про скрутки НДС, про наезды на бизнес и станет ясно, что сидеть он должен вместе с тем, кого критикует!
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11.11.2020 13:15 Відповісти
Ну зебілів хоч нагодували? А то вони страждали, що армією, мовою і вірою ситий не будеш.
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11.11.2020 13:15 Відповісти
Вот єто новость😂 Где же ваши мозги раньше-то бьіли?
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11.11.2020 13:16 Відповісти
це реальність,кожен вибір має наслідки..
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11.11.2020 13:16 Відповісти
100 %
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11.11.2020 13:18 Відповісти
Команде Зе виднее?
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11.11.2020 13:20 Відповісти
І багато "кумовей"? Стільки ж, скільки і проюЬЮсЕрів та іншої мілкої кварталівської шушери?
Сьогодні ваш прем'єр заявив, що реформа децентралізації зроблена Порошенком- шедевральна. Хоча і її, і всі інші реформи зелені, в турборежимі, скалічили, чи просто знищили.
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11.11.2020 13:31 Відповісти
Это не при ЗЕ , а при деградации украинского общества, которое проголосовало за это ЗЕ
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11.11.2020 13:17 Відповісти
Так за ЗЕ проголосовали те же деграданты что раньше за Петьку голосовали "При Зеленском Украина откатилась на восемь лет назад", - экс-глава ГНС Верланов - Цензор.НЕТ 945. Очень интересно что порохосрань не называет деградантами тех кто за рыговский Жопоблок голосует.
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11.11.2020 13:20 Відповісти
Те, кто за рьігов- єто коллаборантьі. Не путать с дегенералами.
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11.11.2020 13:21 Відповісти
Так твои же соголосовальщики и голосуют за зажоп-так что шо зесрань,шо зажопники -разницы никакой
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11.11.2020 13:23 Відповісти
Ми називаємо жопоблок ворогами, як те бидло, яке продовжує обріхувати Пороха, щоб допомогти ригам отримати владу.
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11.11.2020 13:57 Відповісти
Что он несет? От чего Украина откатилась на 8 лет? От каких рехворм? Все 144 Петиных рехвормы мы сейчас пожинаем полным ходом. "При Зеленском Украина откатилась на восемь лет назад", - экс-глава ГНС Верланов - Цензор.НЕТ 3472
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11.11.2020 13:19 Відповісти
Так , що не зрозуміло .? Від того що ти пожинаєш зараз , відкотились ЩЕ на 8 років . Тобто він же і каже , було не дуже , а - зараз взагалі , - повна ж.па !!! "При Зеленском Украина откатилась на восемь лет назад", - экс-глава ГНС Верланов - Цензор.НЕТ 343 .
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11.11.2020 13:26 Відповісти
Это упоротый засранец. Ему ничего не докажешь.
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11.11.2020 13:28 Відповісти
Ты всё ещё не отстирал штаны, которые тебе загадил Прошенко?
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11.11.2020 13:27 Відповісти
нова методичка про 144 реформи, да зелемразень?
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11.11.2020 13:37 Відповісти
"За президентства Зеленського Україна відкотилася на вісім років назад", - ексглава ДПС Верланов - Цензор.НЕТ 5724 Суров, " павел мироненко"- це ваше друге "я", чи ви, таки, звичайна ворожа троляка?
Павел Мироненко

Ну да, при свиночоле прям одни идеалисты работали, особенно его кумовья на топовых гос должностях. Рэхформ аж 144 штуки, только ни одной успешной.
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11.11.2020 14:00 Відповісти
Чуть больше года назад президент Зеленский имел уникальный шанс"

Хто ? Клоун против олигархата ?
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11.11.2020 13:20 Відповісти
Дійсно , маячня якась .. Олігархи його й посадили в крісло . Про який шанс він говорить , хз .. "При Зеленском Украина откатилась на восемь лет назад", - экс-глава ГНС Верланов - Цензор.НЕТ 942 .
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11.11.2020 13:30 Відповісти
"При Зеленском Украина откатилась на восемь лет назад", - экс-глава ГНС Верланов - Цензор.НЕТ 4032.
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11.11.2020 13:20 Відповісти
тебе пограбував? )))))ты чмо голожопое, на субсидиях и дотациях. у тебя разве что коробку спичек можно стырить!
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11.11.2020 14:27 Відповісти
вся эта кампания, выборы такого президента и такого парламента - это был прекрасный и удачный развод для лохов, я думаю сами организаторы и доноры этого действа не ожидали такого количества лохов в одной стране..., скажем так, для них это был приятный сюрприз...
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11.11.2020 13:21 Відповісти
А не пришла Верланову в голова "гениальная" мысль о том, что если бы народ Украины реально увидел и почувствовал на себе результаты "реформ" тех самых "тысяч молодых специалистов", то не было бы никакой "марионетки олигархов", "отката назад" и пр. Или ты из секты "73% украинцев - идиоты"?
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11.11.2020 13:28 Відповісти
А кто вы?проголосовать для улучшения жизни за "рассмеши комика"-вы даже не идиоты,вы дегенераты
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11.11.2020 13:32 Відповісти
Съезжать с темы и переходить на личные оскорбления - 100% признак промосковской ваты. Палишься, тролятина. Иди методички учи.
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11.11.2020 13:49 Відповісти
))))где ж я сьехала с темы ,зесрань ,или не ты вопрошал про "73% идиотов"??? зебилы настолько тупы, что ткни их палкой -сразу обкакиваются "За президентства Зеленського Україна відкотилася на вісім років назад", - ексглава ДПС Верланов - Цензор.НЕТ 6046
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11.11.2020 13:52 Відповісти
не пришла, потому что "реально увидеть" наш нарид предпочитает в телевизоре а не в жизни.
Так устроена психология совков.
Им, вон, в Рашке сказали - радуйтесь что Крым наш. И они радуются, хоть их жизнь стала в 3 раза хуже чем до Крыма.
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11.11.2020 13:59 Відповісти
Поярков о некрасивом поведении Зеленского и его окружения.
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11.11.2020 13:57 Відповісти
Браво. Отлично сформулировано.
Особенно понравилось вот это:
Автор уверен, что решающую роль в такой трансформации сыграли олигархи. Их почти полный контроль над украинским СМИ позволил маргинализировать и дискредитировать демократические силы, а влияние на государственную службу, правоохранительные органы, бизнес и судебную власть позволил им саботировать, блокировать, подавлять и, наконец, сворачивать реформу за реформой.
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11.11.2020 13:58 Відповісти
Колумнист верланов. Расскажите зачем каждый раз тем, кто приходит во власть, кроить-перекраивать налоговый кодекс? Поправки уже "задолбали", подзаконные и незаконные. Например. Пришел предприниматель в банк за кредитом. Бизнес-план накатал. Все сходится. Банк и предприниматель ударили по рукам и подписали договор. А затем пришёл вот такой верланов, изменил много чего в налогооблажении, и предприниматель в ж^опе, и банк не рад невозвратному кредиту.
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11.11.2020 14:01 Відповісти
Быдло получило то, что хотело! Бардак и хаос! Быдло ещё не наелось говна при ПР и решило повторить при СН. Ешьте ссуки, не обляпайтесь.
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11.11.2020 14:39 Відповісти
За последние восемь месяцев Украина откатилась на восемь лет назад!!!
Це все Порошенко винен, бо якби при Порошенку не було руху вперед, то Бубочці не було б чого відкочувати назад. "За президентства Зеленського Україна відкотилася на вісім років назад", - ексглава ДПС Верланов - Цензор.НЕТ 4375 Правда, зебобики?
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11.11.2020 14:42 Відповісти
Іншого я і не очікувала.
А ще ж двох років не минуло.
Уявіть що воно за 5 накоїть.
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11.11.2020 14:52 Відповісти
Дивна критика від немов би політично розумних людей. Кицю, коли я тебе брав, я думав, що ти будеш гавкати. Ну як можна було чекати якогось прогресу в країні від ''нуля'' в державних справах, та ще й антиукраїнця, та ще й повністю залежного від олігархів?
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11.11.2020 17:10 Відповісти
верланов, каждое твоё слово наоборот.
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11.11.2020 18:26 Відповісти
"За президентства Зеленського Україна відкотилася на вісім років назад", - ексглава ДПС Верланов - Цензор.НЕТ 4978
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11.11.2020 20:48 Відповісти
 
 