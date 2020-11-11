"За президентства Зеленського Україна відкотилася на вісім років назад", - ексглава ДПС Верланов
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Політичний клімат в Україні різко змінився після шести років недосконалого прогресу після Революції Гідності 2014 року. За останні місяці країна зійшла зі шляху реформ і повернула чимало найгірших практик токсичного минулого.
Тепер ситуація загрожує скотитися в щось на зразок корупційного хаосу. Про це в колонці для Atlantic Council пише ексглава ДПС України Сергій Верланов.
"Протягом останніх шести років тисячі молодих українців призупинили кар'єру заради можливості змінити свою країну - шанс, який випадає раз в житті. Деякі зайняли державні посади відразу після Революції Гідності. Інші зробили це під час пізніших урядів Володимира Гройсмана та Олексія Гончарука. На жаль, цей період ідеалізму і оптимізму закінчився. На їхнє місце прийшли чиновники з абсолютно іншим набором цінностей. Більшість прихильників реформ і ліберальних, прозахідних поглядів повністю витіснені з держсектору. Деяких тепер незаконно переслідують спецслужби", - зазначає автор колонки.
На його думку, в країні все було зроблено для того, щоб відбити бажання у кращих талантів країни брати участь в органах управління. Зокрема, до списку факторів стримування належать навмисно неконкурентоспроможні зарплати, сфабриковані кримінальні справи і напади з боку підконтрольних олігархам українських мейнстрімних ЗМІ.
"Трохи більше року тому президент Зеленський мав унікальний шанс кардинально змінити країну. Його безпрецедентна перемога на президентських виборах в квітні 2019 року в Україні разом з не менш вражаючим тріумфом партії "Слуга народу" на парламентських виборах через три місяці надали чудову можливість здійснити програму сміливих і цілком можливо болючих реформ. Але Україна рушила в зовсім іншому напрямку. Президент, який балотувався з розмитою, але в цілому реформістською програмою, знищив більшість скромних успіхів, які були зроблені до нього. За останні вісім місяців Україна відкотилася на вісім років назад", - зазначає Сергій Верланов.
Автор упевнений, що вирішальну роль в такій трансформації зіграли олігархи. Їхній майже повний контроль над українським ЗМІ дозволив маргіналізувати і дискредитувати демократичні сили, а вплив на державну службу, правоохоронні органи, бізнес і судову владу дозволив їм саботувати, блокувати, пригнічувати і, нарешті, згортати реформу за реформою.
"Зміни, що відбулися в Україні протягом перших вісімнадцяти місяців президентства Зеленського, мають мало спільного з тими ідеалами, які, за твердженнями президента, він уособлював під час передвиборчої кампанії. Цей розрив між обіцянками і політики - рецепт нестабільності і заворушень. Однак повернення до масових протестів дає мало шансів досягти бажаного результату, якщо остаточно не вирішити основні проблеми, що стоять перед Україною", - упевнений автор.
Сергій Верланов підкреслив: поки країна буде продовжувати грати за правилами олігархічної системи, Україна буде приречена ходити по колу.
"Останні події не залишають сумнівів в тому, що доля України все ще перебуває в руках всемогутнього олігархічного класу, активно протистоїть верховенству права і більш ніж готовий домовитися з Кремлем. Поки національне обговорення не зосереджено саме на способах вирішення цієї проблеми, майбутнє України буде залишатися заручником інтересів олігархів", - підсумував Сергій Верланов.
Як раніше повідомлялося, західні політексперти розцінюють тиск СБУ на Верланова як переслідування реформаторів.
Будь ласка, зачекайте...
Байденуроялю играть?
Это ж **** каждый второй - ******* редкостный.
И как с таким количеством кретинов можно что-то в этой сраной стране сделать?
А люди если хотят в польшах-рашах батрачить, так флаг им в руки.
горохоботы, разве я тебя хоть словом где то оскорбил??
А по поводу работать там и здесь - разница огромная, если ты работаешь в чужой стране, то тебе выплачивают только заработную плату, остальной доход доход остаётся в стране, на которую ты батрачишь. Вот и вся разница.
Может быть правильнее бы было бы создать у нас в стране(я имею в виду Украину) такие условия, при которых все те, кто выехал на заработки в другие страны, захотели бы вернуться и работать у себя на родине?
ахахаха, этот мужичек.... оказывается... достаточно жирно-тонкий "тролль"..... Куда ты лезешь, псина?
Ну я не знаю, смешно конечно, но ожидать от хохотунчика державницкой деятельности может только..... тот кто в кабаке оставляет на столе "лопатник" со словами: я в сортир, поцаны, а просто кошелек тяжелый от бабла, пусть полежит тут на столике, хорошо?
(все такие) - - да, да, пускай полежит тут.
Сьогодні ваш прем'єр заявив, що реформа децентралізації зроблена Порошенком- шедевральна. Хоча і її, і всі інші реформи зелені, в турборежимі, скалічили, чи просто знищили.
Павел Мироненко
Ну да, при свиночоле прям одни идеалисты работали, особенно его кумовья на топовых гос должностях. Рэхформ аж 144 штуки, только ни одной успешной.
Хто ? Клоун против олигархата ?
Так устроена психология совков.
Им, вон, в Рашке сказали - радуйтесь что Крым наш. И они радуются, хоть их жизнь стала в 3 раза хуже чем до Крыма.
Особенно понравилось вот это:
Автор уверен, что решающую роль в такой трансформации сыграли олигархи. Их почти полный контроль над украинским СМИ позволил маргинализировать и дискредитировать демократические силы, а влияние на государственную службу, правоохранительные органы, бизнес и судебную власть позволил им саботировать, блокировать, подавлять и, наконец, сворачивать реформу за реформой.
Це все Порошенко винен, бо якби при Порошенку не було руху вперед, то Бубочці не було б чого відкочувати назад. Правда, зебобики?
А ще ж двох років не минуло.
Уявіть що воно за 5 накоїть.