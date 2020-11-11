49% українців підтримують вступ до ЄС, 13,8% - до ЄврАзЕС, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
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49% українців вважають, що Україна має рухатися до вступу в Європейський Союз, 27% виступають за неприєднання ні до ЄС, ні до Євразійського економічного союзу, 13,8% - за вступ до ЄврАзЕС із РФ, Білоруссю, Казахстаном, Вірменією та Киргизією.
Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.
Так, 41% українців вважають, що країна має прагнути до членства в НАТО, 37,1% - що Україна має бути нейтральною / позаблоковою державою, 13% - за членство в Організації договору про колективну безпеку.
Під час дослідження було опитано 1502 респонденти. Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів на всіх підконтрольних уряду України територіях. Вибірка репрезентативна для України в цілому і для окремих п'яти макрорегіонів (Захід, Центр, Південь, Схід, Донбас). Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,6%.
Будь ласка, зачекайте...
у Юрія Бойка є мама єврейської національності, яку він чомусь приховує. Не треба боятися своєї національності!" - закликав Кива
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/politics/-kiva-bojko-mama-jevrejskoji-natsionalnosti-jaku-vin-chomus-prihovuje-254398.html
рускацапского мира".. (бум надеяться что не выживут.)
Тільки така бавовна годиться на затички крємльовським надзіратєлям "узкого міра".
Те политики, которые "торгуют" в Украине членством в ЕС, а иногда даже называют так свои партии, откровенные популисты. Ибо, как сказал один представитель нынешнего правительства- нам одну только Польшу 40 лет догонять. И то, если она будет стоять на месте.)))
Но как мотивация, данное устремление имеет место быть.
правда только в том что 30 лет назад Польша вышла из восточного блока совка голодранцами (а как иначе?) и вот через 30 лет нам еще лет 40 по словам одного человека до них) нам никогда не добраться до них пока в стране живы еще совковость, ностальгие по колбасе за 2,20 и так далее)
в первую очередь менять мышление масово народонаселению и лишь потом строить начнет получаться у нас)
А что касается конкретно Украины, то для вступления в НАТО и ЕС ей нужно или кардинально склонить на свою сторону лидеров этих образований (в случае НАТО - США, в случае ЕС - Германию и Францию), либо кардинально улучшить свои взаимоотношения с соседями-членами этих организаций. Вон одна лишь маленькая Венгрия уже сколько блокирует простые саммиты Украина-НАТО, где речь о вступлении даже не идет.
Ну, с другой стороны, признаем честно - процентов на 70% ключи от НАТО для Украины лежат в Вашингтоне. Именно оттуда могут дать четкий сигнал о вступлении Украины и повлиять на другие члены Альянса (таких как Венгрия) - насколько я знаю, для вступления в НАТО также нужно единогласное решение всех его членов. Но, увы, пока что такие сигналы получает только Грузия, даже несмотря на ее территориальные проблемы
- Один "Против"!
- Кто?
- ЕС.
Хотите референдума по НАТО?
О какой-либо определенности результатов референдума о таком вопросе можно будет говорить, когда доля сторонников НАТО станет стабильно выше 70% по всей стране.
Насколько я помню, по некоторым опросам, противников выхода Британии из ЕС тоже было 55-60%. Но... Кто-то не смог пойти, кто-то почитал такой опрос и решил, что и без его голоса все решится в нужную сторону, у кого-то планы на выходные появились... И в результате, хоть и с минимальным перевесом, но победили сторонники отделения. Несмотря на все протесты и требования повторного голосования
Хотя пример очень хороший. Политтехнологи Петра как раз заслуживают похвалы и по киевскому торту в подарок.
Весной 2013года, социологическая группа Рейтинг проводила "президентский опрос", в котором присутствовала и фамилия Порошенко. Недавно уволившегося министра Януковича хотели видеть президентом целых 1,2% граждан. Но начался Майдан и благодаря отчасти качественному пиару, отчасти кулуарным договорённостям олигархических групп, Порошенко стал президентом.
А весной 2019 то, что вы подаёте, как фиаско, я расцениваю как серьёзный успех. Благодаря опять таки махровому пиару в правильно выбранной целевой аудитории, Порошенко остался в политике. Хотя, не безосновательно, имел все шансы вылететь из неё, как пробка. И теперь у него не только заводы, газеты, пароходы, но и целая партия в парламентах различных уровней с красивым названием и рейтингом в стабильные 15%.
Типичный никому не интересный олигрх с 1,2% или Гетьман-реформатор с 15%. Не плохо в сухом остатке!
Знаете как раньше отвечали на вопрос: "от куда ты это знаешь?" а ответ был такой: "в газете прочитал или по телевизору сказали" и это для человека была истина истин.
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27% -- ни, ни...
+
13,8% - за..
= 48,8%
-- Стой! Кто идёт?!
-- Уже никто, никуда не идёт... (с)
Так что выходит половина ватников хотят в ЕС.
Українська письменниця Оксана Забужко опублікувала карту зміни демографічного складу окупованої паРашей УНР. .
О. Забужко "Статистика: по Запорізькій обл. В 1988 р. З десятків тисяч не оформили пенсії жодна місцева українка. Тобто," корінних "жінок - українок 1933 народження на всю область не знайшлося - жодної душі їх усіх депортували, замордували голодом і вбили. Така ось страшна демографія ". І це національна катастрофа, яка катастрофічно змінила демографію України. Тепер цей весь путлінскій "Югавасток", " під зав'язку заселений прибульцями - москалями. Порожні від знищеного українського населення величезні території України: "заселяли", "завозили" - ешелонами - мільйонами таке нам "личакове щастя". За 1933р. кремлівськими окупантами комуно - фашистами в окупованій УНР на чолі кривавого маніяка сталіна були вбиті і замучені голодом мільйони українців. Навіть його кореш гітлер дуже заздрив цим фактом і посилав лідерів з Гестапо, СС в кривавий срср в НКВД ще до війни переймати комуно - фашистський - московський досвід, геноциду знищення цілого українського народу. Ось чому в Україні і став такий проросійським наш рідний український Південний - Схід. Україна: Західна. 5 - 10%, Київ і Центральна. 10 - 15%, Південна. 20 - 30%, Східна. 30 - 40%, Донбас до 50 % Крим понад 50% проживає етнічних придуманих в 18 столітті і замаскованих під нібито росіян (москалів - кацапів). А в 2014-му, - це вони в Криму і Донбасі моторошно по звірячому вили з піною на губах і звали російські танки, неменше вони виють и зараз.