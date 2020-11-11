Спільні навчання українських та естонських прикордонників відбудуться в Балтійському морі наступного року, - ДПСУ

Голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко та Генеральний Директор Департаменту поліції і прикордонної охорони Естонії Ельмар Вахер провели учора онлайн-зустріч.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ, в ході зустрічі було відмічено активну співпрацю між прикордонними відомствами обох країн. Зокрема, сторони планують обмінюватися досвідом у сфері охорони кордонів, аналізу ризиків та обміну інформацією, підготовки підрозділів Морської охорони та взаємодії оперативних співробітників.

Дейнеко подякував за ініціативу і готовність естонської сторони посилити потенціал Морської охорони Держприкордонслужби України шляхом проведення серії тренінгів та стажувань у Балтійському морі.

У повідомленні наголошується, що спільні навчання мали відбутися влітку цього року, але через пандемію заходи перенесені на наступний рік.

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За підсумками онлайн-зустрічі представники сторін домовилися підписати План розвитку співробітництва на 2021-2022 роки, а також інтенсифікувати обмін інформацією щодо можливих каналів нелегальної міграції та наркотрафіку.