Україні запропонують спецціни на вакцину проти COVID-19: ми робимо все можливе, щоб вакцина для громадян була безкоштовною, - Ляшко

МОЗ працює над тим, щоб вакцина була безкоштовною для українців.

Україна увійшла до переліку країн, яким запропонують спеціальну ціну на вакцину проти COVID-19, коли вона з'явиться. На її закупівлі в бюджеті-2021 передбачено 1 млрд гривень. Про це в інтерв'ю "Громадському радіо" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

Ляшко зазначив, що в світі створено механізм COVAX. Зокрема, сформовано фінансовий фонд, який викуповує велику кількість вакцин, щоб забезпечити вакциною не менше 20% населення 180 країн світу.

"Україна теж в цьому механізмі і потрапила в список 92 країн, яким буде запропонована спеціальна ціна на закупівлю вакцини", - підкреслив він.

Він також додав, що Україна отримає не менше 8 млн доз, якщо стосовно країни COVAX спрацює один раз, і 16 млн доз, якщо буде дворазове введення механізму.

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"Ми прорахували, якщо буде запропонована та ціна, яка була попередньо озвучена, - це становить 1 млрд гривень, що передбачено в бюджеті на 2021 ... Ми робимо все можливе, щоб вакцина була безкоштовною для громадян України", - додав Ляшко.