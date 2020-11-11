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Україні запропонують спецціни на вакцину проти COVID-19: ми робимо все можливе, щоб вакцина для громадян була безкоштовною, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Україні запропонують спецціни на вакцину проти COVID-19: ми робимо все можливе, щоб вакцина для громадян була безкоштовною, - Ляшко

МОЗ працює над тим, щоб вакцина була безкоштовною для українців.

Україна увійшла до переліку країн, яким запропонують спеціальну ціну на вакцину проти COVID-19, коли вона з'явиться. На її закупівлі в бюджеті-2021 передбачено 1 млрд гривень. Про це в інтерв'ю "Громадському радіо" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

Ляшко зазначив, що в світі створено механізм COVAX. Зокрема, сформовано фінансовий фонд, який викуповує велику кількість вакцин, щоб забезпечити вакциною не менше 20% населення 180 країн світу.

"Україна теж в цьому механізмі і потрапила в список 92 країн, яким буде запропонована спеціальна ціна на закупівлю вакцини", - підкреслив він.

Він також додав, що Україна отримає не менше 8 млн доз, якщо стосовно країни COVAX спрацює один раз, і 16 млн доз, якщо буде дворазове введення механізму.

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"Ми прорахували, якщо буде запропонована та ціна, яка була попередньо озвучена, - це становить 1 млрд гривень, що передбачено в бюджеті на 2021 ... Ми робимо все можливе, щоб вакцина була безкоштовною для громадян України", - додав Ляшко.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Сначала пусть Ляшко вколет её себе,потом Зеленский,потом Порошенко,Медвейчук,Ахметов,Тягнибок,Тимошенко и т.д и пойдут в больницу к инфицированным.А там гляди через две недели если выживут и всё нормально будет,можно подумать и о вакцинации граждан.
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11.11.2020 13:49
+1
хм. и почему тогда растет, "стремительным домкратом", количество заболевших в рф?!
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11.11.2020 14:07
+1
Дебилоид, какие больницы закрыл Порошенко? Как он пришел к власти война в разгаре была. Все внимание акцентированно было на фронте. Или ты тупая твоя башка думаешь, что сегодняшнюю Норвегию, или хотя бы Польшу за пять лет построили?
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11.11.2020 17:56
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В Дилле, с вызовом на дом, на двоих обходится 2960 гр. Результат дали через 15 часов. О бесплатнов в полликлинике разговора нет и результат 5 суток ждать.
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11.11.2020 13:50 Відповісти
Это ж лозунг предвыборной кампании Голобородька
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11.11.2020 14:19 Відповісти
Тогда с двумя восклицательными знаками!!! Может ему по мозгам там шоркнет, и он станет опять Голоборадько
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11.11.2020 14:40 Відповісти
к вакцине ближе всего немцы, но и они не обещают ее даже к середине 21 года.Что за странная метушня?????????
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11.11.2020 17:39 Відповісти
39 лярдів в асфальт, де тепер взяти на вакцину?
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11.11.2020 14:40 Відповісти
Т.е., наша очередь № 92. Утешил.
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11.11.2020 13:48 Відповісти
Сначала пусть Ляшко вколет её себе,потом Зеленский,потом Порошенко,Медвейчук,Ахметов,Тягнибок,Тимошенко и т.д и пойдут в больницу к инфицированным.А там гляди через две недели если выживут и всё нормально будет,можно подумать и о вакцинации граждан.
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11.11.2020 13:49 Відповісти
Причём вкалывать им необходимо в мозжечок.
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11.11.2020 13:51 Відповісти
А при чем тут Порошенко, Тимошенко и Ко? Они не при делах. Керуют зеленые дебилы, вот с них и спрашивай.
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11.11.2020 16:01 Відповісти
Да при том,что при них Порошенко и КО начали закрывать больницы,при том,что при правление Порошенко Супрун перестали приезжать врачи,при том,что вот это всё,что мы имеем в больницах это всё реформированное Порошенко.Вам же так отчитывались? Так.Вот теперь пусть привки и пробуют
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11.11.2020 16:42 Відповісти
А до них фсьо било *******.
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11.11.2020 17:32 Відповісти
не было, но скорая как для умирающей страны работала неплохо
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11.11.2020 17:41 Відповісти
Дебилоид, какие больницы закрыл Порошенко? Как он пришел к власти война в разгаре была. Все внимание акцентированно было на фронте. Или ты тупая твоя башка думаешь, что сегодняшнюю Норвегию, или хотя бы Польшу за пять лет построили?
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11.11.2020 17:56 Відповісти
хм. и почему тогда растет, "стремительным домкратом", количество заболевших в рф?!
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11.11.2020 14:07 Відповісти
доза $19.50, кожному потрібно 2 тобто по 40$ на кожного, тобто на кожен мільйон населення приблизно 1.2 мільярда гривень.
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11.11.2020 13:53 Відповісти
Посмотрим, посмотрим...
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11.11.2020 14:09 Відповісти
А тут есть люди с корра?
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11.11.2020 14:16 Відповісти
Шановні дописувачі, всі досить давно проінформовані, що найкращим засібом від лупи і де(зе)лізму є звичайнісінька гільйотина. То може вже на часі ? Га???
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11.11.2020 14:16 Відповісти
Виктор Ляшко. Мы знаем тех граждан, которые бесплатно получат вакцину.Те, кто в Феофании бесплатно лечатся. Элитка.
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11.11.2020 14:19 Відповісти
Ну на хрена пи з діти про те що ніколи не буде зроблено, мовчіть і не буде за що вас чмирити
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11.11.2020 14:23 Відповісти
Скоро ляшці баня запропонує «папіть кохве»
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11.11.2020 14:32 Відповісти
Только что бы не с России.
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11.11.2020 14:39 Відповісти
Україні запропонують спецціни на вакцину проти COVID-19: ми робимо все можливе, щоб вакцина для громадян була безкоштовною, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3536
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11.11.2020 14:40 Відповісти
Ці суки обіцяли безплатне вакцинування від грипу всіх медпрацівників. Свіжий конретний приклад : для персоналу нікопольської поліклініки #1 французька 4-валентна вакцина коштувала 300 грн з носа. Особисто я її замовив в аптеці за 342 грн. Зематематика: безплатно = 300 грн, платно = 342 грн; той же тренд будемо спостерігати і в випадку з коронною вакциною ( хто виживе). І чому зараз ці суки не дають ніяких цифр - одні відносності За скільки наприклад ЄС замовив півмільярда доз на перший квартал 21-го року у BioNTech & Pfizer?
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11.11.2020 14:55 Відповісти
а тут путем простой арифметики ожидается цена от 150 до 75 гривен (в зависимости от "двукратное введение механизма") ))) кто в это верит? не я
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11.11.2020 18:34 Відповісти
Вчера Германия закупила 60 млн. доз вакцин. Какая-то новая, вроде немецкая? -- не расслышал толком по радио... -- вакцинация будет бесплатной.

Тестирование по желанию для всех -- тоже бесплатно -- уже больше месяца и впредь.

Купите, заявите и сделайте, хоть что-нибудь точно! -- трендилы, блин...
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11.11.2020 15:01 Відповісти
Всерівно народ України спонсорує закупку даних вакцин. Не уряд України.... Якщо є довбні, які не вірять у вакцину, то нехай просто заспонсорують її "безкоштовну" закупівлю для решти населення
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11.11.2020 15:53 Відповісти
Это глупо. Бесплатное у на с не ценят. Ещё и вопрос так ставят: вот пусть мне всё гарантируют, поуговаривают меня, может я и соглашусь.
Лучше бы сделали цену более-менее доступную, для льготников скидки. Но бесплатно - неправильно!
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11.11.2020 16:44 Відповісти
бесплатно будет для оптовых перекупщиков
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11.11.2020 17:43 Відповісти
Ми вже знаємо тих громадян для яких безкоштовно.
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11.11.2020 17:30 Відповісти
хм. неужели он думает, что вакцина будет стоить 4.5 доллара за единицу? Україні запропонують спецціни на вакцину проти COVID-19: ми робимо все можливе, щоб вакцина для громадян була безкоштовною, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9674
та же рашка свое дерьмо под видом вакцины по 130 баксов толкает в рознице.
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11.11.2020 18:32 Відповісти
 
 