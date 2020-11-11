Україна готується до розгортання тимчасових госпіталів у Києві, Одеській та Донецькій областях, - Ляшко
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Тимчасові госпіталі для лікування коронавірусу можуть з'явитися вже найближчим часом. Для розгортання додаткових місць розглядають Київ, Донецьку та Одеську області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Українському радіо" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
"Як лікар я б не хотів, щоб у нас були розгорнуті тимчасові госпіталі і в них надавалася медична допомога. Я хотів би, щоб вся медична допомога надавалася в межах закладів охорони здоров'я. І бажано, щоб ми навіть 50% не задіяли, а залишалися в тих 30%, які є", - сказав Ляшко.
Але, за словами головного санлікаря, Україна наближається до розгортання тимчасових госпіталів.
"Сьогодні розглядаються три області: Одеська, Донецька та Київ. Визначено локації, визначено кошторис і на найближчому засіданні уряду ці гроші будуть перерозподілені в субвенції на обласні державні адміністрації, щоб вони почали розгортання і підготовку до розгортання", - пояснив Ляшко.
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Наложить временный арест на гостиницы,расположенных вблизи с больницами , с доплатой персоналу ... Например в Киеве гостиница "Киев"- управления делами ВС, гостиница "Национальная"...
Кроме того задействовать ведомственные больницы Укрзализныци,.. Феофанию - для слуг народа... десятки центральных и областных госпиталей силовых ведомств и не надо разворачивать, неприспособленные для жилья дворцы спорта и пр.