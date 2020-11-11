УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10697 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство Коронавірус і карантин
4 452 8
карантин (16095) госпіталізація (176) Ляшко Віктор (1353) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Україна готується до розгортання тимчасових госпіталів у Києві, Одеській та Донецькій областях, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Україна готується до розгортання тимчасових госпіталів у Києві, Одеській та Донецькій областях, - Ляшко
Фото: tsn.ua

Тимчасові госпіталі для лікування коронавірусу можуть з'явитися вже найближчим часом. Для розгортання додаткових місць розглядають Київ, Донецьку та Одеську області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Українському радіо" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Як лікар я б не хотів, щоб у нас були розгорнуті тимчасові госпіталі і в них надавалася медична допомога. Я хотів би, щоб вся медична допомога надавалася в межах закладів охорони здоров'я. І бажано, щоб ми навіть 50% не задіяли, а залишалися в тих 30%, які є", - сказав Ляшко.

Але, за словами головного санлікаря, Україна наближається до розгортання тимчасових госпіталів.

"Сьогодні розглядаються три області: Одеська, Донецька та Київ. Визначено локації, визначено кошторис і на найближчому засіданні уряду ці гроші будуть перерозподілені в субвенції на обласні державні адміністрації, щоб вони почали розгортання і підготовку до розгортання", - пояснив Ляшко.

Також читайте: Україні запропонують спецціни на вакцину проти COVID-19: ми робимо все можливе, щоб вакцина для громадян була безкоштовною, - Ляшко

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вже потрібно нові великі морги побудувати, щоб не валялись трупи під парканом! Бо неефективна робота Кабміну та Офісу Президента не дасть жодних результатів в зменшенні захворюваності. Тому потрібно думати ще на крок вперед і будувати нові великі морги та крематорії.
показати весь коментар
11.11.2020 13:58 Відповісти
тебя дурака давно нужно заморозить, день и ночть строчишь тут всякую уйню!
показати весь коментар
11.11.2020 14:22 Відповісти
Ну вы максимально сказал уже, нам ракеты надо, а не морги, Пашинян поп.робовал, но обосрался, давайте вы, но на Марсе или где там вас бы знали как оперуполномоченного Адмирала Галактического флота имени Трампа, оу, Маккейна, ой, Байлена, ну впрочем кого-то там
показати весь коментар
11.11.2020 15:04 Відповісти
Ввести особое положения !!!

Наложить временный арест на гостиницы,расположенных вблизи с больницами , с доплатой персоналу ... Например в Киеве гостиница "Киев"- управления делами ВС, гостиница "Национальная"...

Кроме того задействовать ведомственные больницы Укрзализныци,.. Феофанию - для слуг народа... десятки центральных и областных госпиталей силовых ведомств и не надо разворачивать, неприспособленные для жилья дворцы спорта и пр.
показати весь коментар
11.11.2020 14:08 Відповісти
- И я глубоко уверен, товарищи, что в нашем городе с каждым годом будет появляться всё больше и больше новых столовых для нищих… и стариков.(c)
показати весь коментар
11.11.2020 14:11 Відповісти
вы только не обкакайтесь как во всех других начинаниях
показати весь коментар
11.11.2020 14:56 Відповісти
По примеру главного зеленого клоуна вся его шантрапа тоже стала засчитывать в качестве работы пустопорожний ТРЁП. Он всю жизнь, якобы, "РАБОТАЛ" языком со сцены, теперь все они - точно также... Расстояние от зеленых обещаний до их выполнения - от 1-3 месяцев до бесконечности........
показати весь коментар
11.11.2020 15:18 Відповісти
Сколько можно готовится? Давно пора уже развернуть.
показати весь коментар
11.11.2020 15:58 Відповісти
 
 