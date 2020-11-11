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податки (1495) тютюн (206) електронні сигарети (43)

Підвищуючи акцизи на ТВЕН відразу в 4 рази, народні депутати провокують небезпечний конфлікт з найбільшими платниками податків країни, - Забловський

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Підвищуючи акцизи на ТВЕН відразу в 4 рази, народні депутати провокують небезпечний конфлікт з найбільшими платниками податків країни, - Забловський

Про це в своїй колонці пише керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті міністрів України Андрій Забловський.

За його словами, в зоні ризику 50 млрд. грн. податків і 50 тис. робочих місць.

"Чотири найбільші тютюнові компанії України входять до ТОП-12 платників податків України. За минулий рік вони сплатили сумарно близько 50 млрд. грн. податків. Загалом на галузь працює (фабрики, компанії-партнери) близько 50 тис. українців. Можна створювати головний біль найбільшим роботодавцям і платникам податків, але це посилює ризик додаткового безробіття і бюджетних втрат – і це під час повномасштабної економічної кризи", - заявляє Забловський.

На його думку, підвищення податку відразу в 4 рази незалежно від галузі - це надзвичайно негативний сигнал для будь-якого інвестора. "В найближчі роки виробництво ТВЕНів зростатиме. І компанії-виробники вирішуватимуть, в яких країнах відкривати нові центри виробництва, нові експортні хаби для ТВЕНів. В України вже є і потенційна основа для виробничої бази (зокрема, в Харківській, Чернігівській областях), і потенційно великий ринок споживачів – курців, які переходитимуть на ТВЕНи. Але закон №466 ставить ці перспективи під ризик", - вважає експерт.

За словами фахівця, закон №466 додав проблем для багатьох галузей – IT-сектору, експортерів, металургів та створив додаткові корупційні ризики.

"В умовах кризи і вже наявних важких втрат українського бізнесу будь-яке посилення податкового чи адміністративного тиску на бізнес може призвести до вкрай небезпечних і незворотних наслідків – для всієї української економіки та цілому України", - застерігає Забловський.

Нагадаємо, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України також вже офіційно висловилося проти різкого підвищення акцизу на ТВЕН, вказавши, що більш правильним є поступове підвищення з запланованим графіком підвищення на кілька років, як це зроблено щодо традиційних сигарет. Схожу позицію висловили і в Інституті економіки та прогнозування НАН України, вважаючи, що поступове підвищення акцизів принесе держбюджету на 18,7 млрд. грн. більше доходів, ніж різке одномоментне підвищення.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Снова пургу несешь. Повышая акцизы на ТИЭН сразу в 4 раза, народные депутаты провоцируют опасный конфликт с крупнейшими налогоплательщиками страны, - Забловский - Цензор.НЕТ 2451 Никто не будет производить сигареты при таком акцизе. А курить будут, будет процветать контрабас.
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11.11.2020 14:08
+6
Скільки ще наламають дров ці недоумки до кінця своєї каденції?
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11.11.2020 14:03
+5
И деньги нужны сейчас, так как скоро будет шухер и придется сваливать с бабками из разграбленной страны)
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11.11.2020 14:10
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Виробники цигарок не створюють ці прибутки, а лише збирають гроші у споживачів і передають акциз в кишеню держави, тому менше гонору, бо цигарки можна робити і без провідних міжнародних компаній.
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11.11.2020 14:00 Відповісти
Снова пургу несешь. Повышая акцизы на ТИЭН сразу в 4 раза, народные депутаты провоцируют опасный конфликт с крупнейшими налогоплательщиками страны, - Забловский - Цензор.НЕТ 2451 Никто не будет производить сигареты при таком акцизе. А курить будут, будет процветать контрабас.
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11.11.2020 14:08 Відповісти
Може саме така мета у блаЗЄнськи? Можна буде запитувати у блаЗЄня: ...скільки вам заносять за кожен блок контрабандних цигарок?... Підвищуючи акцизи на ТВЕН відразу в 4 рази, народні депутати провокують небезпечний конфлікт з найбільшими платниками податків країни, - Забловський - Цензор.НЕТ 3052
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11.11.2020 14:13 Відповісти
Он благодаря акцизам уже процветает. Підвищуючи акцизи на ТВЕН відразу в 4 рази, народні депутати провокують небезпечний конфлікт з найбільшими платниками податків країни, - Забловський - Цензор.НЕТ 2814 И будет только увеличиваться. Потому как выгоден. Підвищуючи акцизи на ТВЕН відразу в 4 рази, народні депутати провокують небезпечний конфлікт з найбільшими платниками податків країни, - Забловський - Цензор.НЕТ 2814
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11.11.2020 14:23 Відповісти
Підвищуючи акцизи на ТВЕН відразу в 4 рази, народні депутати провокують небезпечний конфлікт з найбільшими платниками податків країни, - Забловський - Цензор.НЕТ 7300
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11.11.2020 14:13 Відповісти
Скільки ще наламають дров ці недоумки до кінця своєї каденції?
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11.11.2020 14:03 Відповісти
"Та панимаеш,деньги очень нужны..." (с)
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11.11.2020 14:07 Відповісти
И деньги нужны сейчас, так как скоро будет шухер и придется сваливать с бабками из разграбленной страны)
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11.11.2020 14:10 Відповісти
Я не курю,так что с меня они могут получить бесплатно только материал для анализа кала
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11.11.2020 14:11 Відповісти
Опосередковано Ви палите також. Ось схема: я -- затятий курець. Мені підняли ціну на цигарки. Я компенсую це підняттям ціни на хліб, який я виготовляю. Ви приходите купити хліба та доплачуєте мені на цигарки Підвищуючи акцизи на ТВЕН відразу в 4 рази, народні депутати провокують небезпечний конфлікт з найбільшими платниками податків країни, - Забловський - Цензор.НЕТ 3431
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11.11.2020 14:16 Відповісти
Напрямую не плачу.
Я ваще всеми силами стараюсь не платить этой власти.
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11.11.2020 14:18 Відповісти
А какой платил? Підвищуючи акцизи на ТВЕН відразу в 4 рази, народні депутати провокують небезпечний конфлікт з найбільшими платниками податків країни, - Забловський - Цензор.НЕТ 1406
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11.11.2020 14:40 Відповісти
Раньше я платил прямые налоги. Сейчас - нет
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11.11.2020 14:42 Відповісти
И Януковичу? Підвищуючи акцизи на ТВЕН відразу в 4 рази, народні депутати провокують небезпечний конфлікт з найбільшими платниками податків країни, - Забловський - Цензор.НЕТ 3033
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11.11.2020 14:48 Відповісти
Яныку платил, брехать не буду. Но с тех пор много воды утекло.
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11.11.2020 14:50 Відповісти
Понятно. Вопросов больше не имею. Підвищуючи акцизи на ТВЕН відразу в 4 рази, народні депутати провокують небезпечний конфлікт з найбільшими платниками податків країни, - Забловський - Цензор.НЕТ 1027
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11.11.2020 14:56 Відповісти
А вааще,когда риский император Калигула профараонил бабки страны, он открыл лупанарий (публичный дом) где в роли проституток выступали жены сенаторов.
Слуги ж народа или как?
Пусть попробуют. Пусть не только они но и их половины послужат народу. Даже ниче криминального,их просто легализуют
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11.11.2020 14:10 Відповісти
Угу.И с "анала" снять табу. Підвищуючи акцизи на ТВЕН відразу в 4 рази, народні депутати провокують небезпечний конфлікт з найбільшими платниками податків країни, - Забловський - Цензор.НЕТ 7737
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11.11.2020 14:14 Відповісти
в разі якщо це відбудеться, бордель буде для геїв.
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11.11.2020 16:00 Відповісти
Это что же получается?И бубочкины айкосы подорожают?Слуги,вы там хоть сображаете за что голосуете? Підвищуючи акцизи на ТВЕН відразу в 4 рази, народні депутати провокують небезпечний конфлікт з найбільшими платниками податків країни, - Забловський - Цензор.НЕТ 8558
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11.11.2020 14:11 Відповісти
..........эмммм расшифруйте пожалуста что ето есть ТИЭН - электронное курево или китайская
TIENS........ ???
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11.11.2020 14:26 Відповісти
ТИЭН - Тайно Изготовленый Электрический Наркотик. Підвищуючи акцизи на ТВЕН відразу в 4 рази, народні депутати провокують небезпечний конфлікт з найбільшими платниками податків країни, - Забловський - Цензор.НЕТ 4196
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11.11.2020 16:59 Відповісти
а я то думал Тибе Ишо Энто Нуно?............
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12.11.2020 06:00 Відповісти
В стране бандитов и воров... ... Продажных шлюх и депутатов... . Забытых властью стариков... . . И разжиревших бюрократов... . . Дорог разбитых... . . И дворцов, растущих, как грибы с откатов... . . Очередной закон готов-----БОРЬБЫ С КУРЕНИЕМ И МАТОМ!
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11.11.2020 15:41 Відповісти
Рак легенів - лише за це треба боротися з тютюнопалінням та тютюновими фабриками. Ті гроші, які йдуть в казну не покривають тих збитків які наносяться державі та народу України.
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11.11.2020 15:59 Відповісти
Які такі збитки? Суцільний прибуток! Середній вік сменрті чоловіків в Україні 68 років. Це ж прекрасно для пенсійного фонду - лише три роки пенсії. Де ж тут збитки? А якщо враховувати що "медицина" в Україні тепер платна то взагалі рак пацієнта це "джек пот" для "медиків" та трунарів. Підвищуючи акцизи на ТВЕН відразу в 4 рази, народні депутати провокують небезпечний конфлікт з найбільшими платниками податків країни, - Забловський - Цензор.НЕТ 3191
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11.11.2020 17:06 Відповісти
Бачите, - коментар про "жителів іорданської долини" хутко зник. Підвищуючи акцизи на ТВЕН відразу в 4 рази, народні депутати провокують небезпечний конфлікт з найбільшими платниками податків країни, - Забловський - Цензор.НЕТ 5635
Здєсь вам нє тут... во ізбєжаніє, так сказать... ібо чрєвато. )))
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11.11.2020 17:55 Відповісти
хрен завёрнутый в газету заменяет сигарету
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11.11.2020 16:51 Відповісти
Армєйскій юмар. А ше казали, - "курі бамбук". )))
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11.11.2020 17:01 Відповісти
курить должно быть очень дорого, вредно и постыдно.
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11.11.2020 19:34 Відповісти
 
 