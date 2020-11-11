Кулеба і Маас обговорили перспективу контактів у межах "Нормандського формату", - МЗС

Міністр закордонних справ України під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом поінформував його про зусилля України щодо дипломатичного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

"Гайко Маас позитивно оцінив зусилля України в "нормандському форматі" і Тристоронній контактній групі: дотримання, попри випадки порушень, режиму припинення вогню і відкриття нових КПВВ у Щасті та Золотому Луганської області. Сторони обговорили перспективу контактів міністрів закордонних справ у "нормандському форматі" , - зазначається в повідомленні.

Крім того, Маас позитивно оцінив українську ініціативу щодо заснування Кримської платформи і погодився з важливістю збереження теми тимчасово окупованого Криму серед пріоритетів міжнародного порядку денного.

Міністри також обговорили підготовку до саміту Східного партнерства наступного року. Кулеба наголосив на важливості подальшої поступової інтеграції України у внутрішній ринок Європейського Союзу.

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Сторони позитивно відзначили високу динаміку відносин між Україною і Німеччиною: взаємодія між лідерами країн, контакти між міністрами закордонних справ, візит глави українського парламенту до Німеччини, підготовку до політичних консультацій між міністерствами закордонних справ.

Кулеба і Маас також обмінялися думками щодо ситуації в Білорусі.