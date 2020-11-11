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Економіка України не витримає повного локдауну, тому розроблено карантин вихідного дня, - Шмигаль

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Економіка України не витримає повного локдауну, тому розроблено карантин вихідного дня, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пояснює, що карантин вихідного дня планують ввести через те, що українська економіка не витримає повного локдауну.

Про це Шмигаль сказав під час засідання уряду, передає Цензор.НЕТ.

Шмигаль зазначив, що в останній місяць в Україні фіксується експоненціальне зростання кількості хворих  на COVID-19.

"Десятки країн Європи з потужними медичними системами вводять нові локдауни. Велика Британія, Франція, Італія, Польща, Німеччина, Чехія - всі вони йдуть на посилення карантинних заходів, щоб розірвати ланцюг захворюваності. Економіка України не витримає повного локдауну. Саме тому Уряд і Міністерство охорони здоров'я, разом з епідеміологами, аналітиками, представниками бізнесу почали шукати оптимальний варіант додаткових карантинних обмежень. Міністерство охорони здоров'я розробило зміни до постанови №641, які передбачають введення в Україні "карантину вихідного дня", - сказав прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль просить залишатися на самоізоляції під час COVID-19 у членів сім'ї: "Ми відшкодуємо всі лікарняні"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
никакая экономика не выдержит популистов и непрофессионалов...
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11.11.2020 14:35
+7
В итоге будет как в анекдоте - и зайцев не спас и перед ребятами неудобно... И от вируса не защитяться и экономику убьют.
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11.11.2020 14:35
+6
Весенний карантин, когда работал только бизнес олигархов, а малый и средний бизнес сидел по домам, показал, что налоги в нашей стране платит как раз только малый и средний бизнес. Поэтому он и хочет, чтобы рабы пахали
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11.11.2020 14:38
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В итоге будет как в анекдоте - и зайцев не спас и перед ребятами неудобно... И от вируса не защитяться и экономику убьют.
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11.11.2020 14:35 Відповісти
никакая экономика не выдержит популистов и непрофессионалов...
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11.11.2020 14:35 Відповісти
Если не поможет,введем карантин рабочего дня.
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11.11.2020 14:36 Відповісти
Економіка України не витримала клоунів при владі. Але кого це турбує?
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11.11.2020 14:36 Відповісти
Весенний карантин, когда работал только бизнес олигархов, а малый и средний бизнес сидел по домам, показал, что налоги в нашей стране платит как раз только малый и средний бизнес. Поэтому он и хочет, чтобы рабы пахали
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11.11.2020 14:38 Відповісти
Ми вже бачили як весною одні сиділи на карантині, а інші, зі зв'язками при владі, працювали.
Цього разу буде так само.
Захворюваність не зменшиться, а бізнес втратить.
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11.11.2020 14:39 Відповісти
Павка Корчагин с тифом работал! Вот на кого начать нужно. Экономика Украины не выдержит полного локдауна, поэтому разработан карантин выходного дня, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 499
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11.11.2020 14:40 Відповісти
"Пропал калабуховский дом"©
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11.11.2020 14:40 Відповісти
Дурак имеет великое преимущество перед человеком образованным: он всегда доволен собой.Наполеон
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11.11.2020 14:44 Відповісти
А в выходные по дуроскопу - Квартал... Лепота!
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11.11.2020 14:44 Відповісти
Бесполезный карантин. ТРЦ и так полупустые в Киеве, то же и с транспортом. Соответственно никакой передачи вируса в выходной день нет и быть не может. Зато теперь в будние будет бум. Все будут пытаться сделать в будние то что могли бы сделать в выходные и заболевших станет еще больше. Это будет доказано цифрами. Потом скажут извините ошиблись, вводим двухнедельный карантин. А сделано для того чтобы сказать ну мы же пытались не вводить жесткий карантин но не вышло. Обычная попытка снять с себя ответственность. Кому нужно такое правительство?
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11.11.2020 14:44 Відповісти
Экономика Украины не выдержит полного локдауна, поэтому разработан карантин выходного дня, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3220
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11.11.2020 14:49 Відповісти
Слишком широко начинали весной-ловили людей в парках, речках,метро закрыли(все страны переплюнули).Шиканули,а теперь денег не хватило.
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11.11.2020 16:37 Відповісти
 
 