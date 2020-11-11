Економіка України не витримає повного локдауну, тому розроблено карантин вихідного дня, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пояснює, що карантин вихідного дня планують ввести через те, що українська економіка не витримає повного локдауну.

Про це Шмигаль сказав під час засідання уряду, передає Цензор.НЕТ.

Шмигаль зазначив, що в останній місяць в Україні фіксується експоненціальне зростання кількості хворих на COVID-19.

"Десятки країн Європи з потужними медичними системами вводять нові локдауни. Велика Британія, Франція, Італія, Польща, Німеччина, Чехія - всі вони йдуть на посилення карантинних заходів, щоб розірвати ланцюг захворюваності. Економіка України не витримає повного локдауну. Саме тому Уряд і Міністерство охорони здоров'я, разом з епідеміологами, аналітиками, представниками бізнесу почали шукати оптимальний варіант додаткових карантинних обмежень. Міністерство охорони здоров'я розробило зміни до постанови №641, які передбачають введення в Україні "карантину вихідного дня", - сказав прем'єр.

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