Шмигаль просить залишатися на самоізоляції під час COVID-19 у членів сім'ї: "Ми відшкодуємо всі лікарняні"
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Уряд компенсує всі лікарняні за самоізоляцію в разі виявлення COVID-19 у близьких людей.
Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.
"Якщо захворів хтось із членів вашої родини, залишайтесь на самоізоляції — держава сплачує за таку самоізоляцію лікарняні. Ми відшкодуємо всі лікарняні", — сказав Прем’єр.
З його слів, якщо у родині захворів хтось, потрібно залишатись на самоізоляції для уникнення розповсюдження коронавірусу.
Додамо, в Україні кількість оплачуваних лікарняних за місяць зросла на майже 49%.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути низку питань, зокрема, щодо виділення коштів для підведення кисню до ліжок в лікарнях, які приймають пацієнтів з коронавірусом.
Будь ласка, зачекайте...
- стали безработными за время карантина 503 600 чел.;
- Трудоустроено безработных 291 300 чел; (за январь-сентябрь 2020г)
https://www.dcz.gov.ua/sites/default/files/infofiles/diyalnist_dsz_09_2020.xlsx
Т.е. за 9 месяцев трудоустроено безработных всего 291 тысяча человек.
Как в том анекдоте:
- Правда ли, что шахматист Петросян выиграл в лотерею тысячу рублей?
- Правда, только не шахматист Петросян, а футболист «Арарата» Акопян, и не тысячу, а десять тысяч, и не рублей, а долларов, и не в лотерею, а в карты, и не выиграл, а проиграл.
вы, лядь медикам уже заплатили и обеспечили их всем необходимым..
ну может, конечно, кое кто из депутатской-прокуроской-министерской семьи и получит выплаты по такому "больничному"