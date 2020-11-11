Шмигаль просить залишатися на самоізоляції під час COVID-19 у членів сім'ї: "Ми відшкодуємо всі лікарняні"

Уряд компенсує всі лікарняні за самоізоляцію в разі виявлення COVID-19 у близьких людей.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"Якщо захворів хтось із членів вашої родини, залишайтесь на самоізоляції — держава сплачує за таку самоізоляцію лікарняні. Ми відшкодуємо всі лікарняні", — сказав Прем’єр.

З його слів, якщо у родині захворів хтось, потрібно залишатись на самоізоляції для уникнення розповсюдження коронавірусу.

Додамо, в Україні кількість оплачуваних лікарняних за місяць зросла на майже 49%.

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Нагадаємо, Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути низку питань, зокрема, щодо виділення коштів для підведення кисню до ліжок в лікарнях, які приймають пацієнтів з коронавірусом.