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Шмигаль просить залишатися на самоізоляції під час COVID-19 у членів сім'ї: "Ми відшкодуємо всі лікарняні"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Шмигаль просить залишатися на самоізоляції під час COVID-19 у членів сім'ї:

Уряд компенсує всі лікарняні за самоізоляцію в разі виявлення COVID-19 у близьких людей.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"Якщо захворів хтось із членів вашої родини, залишайтесь на самоізоляції — держава сплачує за таку самоізоляцію лікарняні. Ми відшкодуємо всі лікарняні", — сказав Прем’єр.

З його слів, якщо у родині захворів хтось, потрібно залишатись на самоізоляції для уникнення розповсюдження коронавірусу.

Додамо, в Україні кількість оплачуваних лікарняних за місяць зросла на майже 49%.

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Нагадаємо, Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути низку питань, зокрема, щодо виділення коштів для підведення кисню до ліжок в лікарнях, які приймають пацієнтів з коронавірусом.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Шмыгаль просит оставаться на самоизоляции при COVID-19 у членов семьи: "Мы возместим все больничные" - Цензор.НЕТ 1558
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11.11.2020 14:47
+13
ой...капец...сказочник-обещун ...
вы, лядь медикам уже заплатили и обеспечили их всем необходимым..
ну может, конечно, кое кто из депутатской-прокуроской-министерской семьи и получит выплаты по такому "больничному"
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11.11.2020 14:49
+9
Ага..Заплатять 600 грн за два тижні.
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11.11.2020 14:43
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Правила форума Рада форумчан
Ага..Заплатять 600 грн за два тижні.
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11.11.2020 14:43 Відповісти
Смішний Шмигаль, думає що люди отримують ту зарплату яку бухгалтерія показує податковій! За ті копійки ніхто працювати не буде! А багато взагалі не оформлених на роботу! Що буде повертати Шмигаль? Чому не визначена державна допомога хворим на коронавірус і взагалі всім українцям на перідо карантину? США під час карантину платило кожному громадянину США по 1200 доларів, на їжу та засоби першої необхідності. А Україна взагалі нічого не давала, всі гроші витратили на дороги і там їх вкрали олігархи!
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11.11.2020 14:46 Відповісти
ну да, легальной работы мало,вот и платить не придется,
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11.11.2020 14:44 Відповісти
500 тыс рабочих мест уже создал... теперь больничные компенсирует... кого вы выбрали
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11.11.2020 14:45 Відповісти
Он просто цифры перепутал. Согласно официальной статистике примерно столько потеряло работу:
- стали безработными за время карантина 503 600 чел.;
- Трудоустроено безработных 291 300 чел; (за январь-сентябрь 2020г)
https://www.dcz.gov.ua/sites/default/files/infofiles/diyalnist_dsz_09_2020.xlsx

Т.е. за 9 месяцев трудоустроено безработных всего 291 тысяча человек.
Как в том анекдоте:
- Правда ли, что шахматист Петросян выиграл в лотерею тысячу рублей?
- Правда, только не шахматист Петросян, а футболист «Арарата» Акопян, и не тысячу, а десять тысяч, и не рублей, а долларов, и не в лотерею, а в карты, и не выиграл, а проиграл.
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11.11.2020 18:53 Відповісти
Благодетель ты наш, 50% в неизвестном будущем, может быть когда-то выплатим Шмыгаль просит оставаться на самоизоляции при COVID-19 у членов семьи: "Мы возместим все больничные" - Цензор.НЕТ 1775
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11.11.2020 14:47 Відповісти
Шмыгаль просит оставаться на самоизоляции при COVID-19 у членов семьи: "Мы возместим все больничные" - Цензор.НЕТ 1558
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11.11.2020 14:47 Відповісти
ой...капец...сказочник-обещун ...
вы, лядь медикам уже заплатили и обеспечили их всем необходимым..
ну может, конечно, кое кто из депутатской-прокуроской-министерской семьи и получит выплаты по такому "больничному"
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11.11.2020 14:49 Відповісти
А хто випише лікарняний здоровому, що хоче сидіти на самоізоляції? Сказочник!
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11.11.2020 14:53 Відповісти
Так нихто. И, заметте, тут степаша ничего не соврал - все которые выпишут будут оплачены Шмигаль просить залишатися на самоізоляції під час COVID-19 у членів сім'ї: "Ми відшкодуємо всі лікарняні" - Цензор.НЕТ 2556
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11.11.2020 15:03 Відповісти
да да)возместите -тем что вы с ЕС возьмете за выкуп евроблях
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11.11.2020 14:56 Відповісти
"мы возместим все больничные",както не понятненько,но креативненько,пля...
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11.11.2020 14:57 Відповісти
А этот товарищ знает, сколько максимум дней больничного таки оплачивается?))
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11.11.2020 15:03 Відповісти
Тарифы снизим в 2..нет, в 10 раз, учителям 4000$, медикам +300%. Но нарид продолжает верить. Шо за долбодятлы?
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11.11.2020 15:03 Відповісти
Уявляю, скільки спишуть під усе це. Шмигаль просить залишатися на самоізоляції під час COVID-19 у членів сім'ї: "Ми відшкодуємо всі лікарняні" - Цензор.НЕТ 8978
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11.11.2020 15:19 Відповісти
они просто глумятся
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11.11.2020 15:21 Відповісти
Зебилы хавают, проверено.
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11.11.2020 15:27 Відповісти
пенсионера ноги кормят, пенсам тоже давай больничный
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11.11.2020 15:49 Відповісти
 
 