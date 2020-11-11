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Уряд виділив 86 млн грн для поліпшення матеріально-технічного стану медичних закладів, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Уряд виділив 86 млн грн для поліпшення матеріально-технічного стану медичних закладів, - Шмигаль

Кабінет Міністрів виділив 86 млн грн для поліпшення матеріально-технічного стану закладів охорони здоров'я.

Про це повідомив у Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ

"Зокрема, передбачаються додаткові кошти на "ОХМАТДИТ" для придбання рентгенівської трубки до апарата комп'ютерного томографа, придбання джерел іонізуючого випромінювання для апаратів променевої терапії для Національного інституту раку. Також на 12 млн грн буде розширено фінансування з програмою "лікування українців за кордоном", - повідомив Шмигаль.

Також читайте: Економіка України не витримає повного локдауну, тому розроблено карантин вихідного дня, - Шмигаль

Автор: Анастасія Потіха
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https://twitter.com/den_kazansky/status/1326460195816558593




Денис Казанський

@den_kazansky


Краматорськ. Голова ТВК від "Слуги народу" Роман Байрак, який працює на кандидата в мери від ОПЗЖ Олександра Гончаренка, вирубає члена ТВК від "Голосу" В'ячеслава Бєляєва, який намагається завадити фальсифікаціям. "Слуги", ваші люди у ТВК - топ. Не хочете нічого прокоментувати?
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11.11.2020 14:50 Відповісти
этого должно хватить на все больницы на 3 пузыря зеленки и на 2-3 клизмы...нет, на 2 клизмы ))))
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11.11.2020 14:51 Відповісти
А как же дороги?!
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11.11.2020 14:53 Відповісти
Также на 12 млн грн будет расширен финансирования с программой "лечение украинцев за рубежом", - сообщил Шмыгаль.
Заробитчане переслали в страну $8 млрд за 8 месяцев текущего года, - Нацбанк
Хто кого лечит? *)
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11.11.2020 14:53 Відповісти
и 12 миллионов себе на тойоты.
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11.11.2020 15:16 Відповісти
 
 