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Уряд виділив 86 млн грн для поліпшення матеріально-технічного стану медичних закладів, - Шмигаль
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Кабінет Міністрів виділив 86 млн грн для поліпшення матеріально-технічного стану закладів охорони здоров'я.
Про це повідомив у Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ
"Зокрема, передбачаються додаткові кошти на "ОХМАТДИТ" для придбання рентгенівської трубки до апарата комп'ютерного томографа, придбання джерел іонізуючого випромінювання для апаратів променевої терапії для Національного інституту раку. Також на 12 млн грн буде розширено фінансування з програмою "лікування українців за кордоном", - повідомив Шмигаль.
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Денис Казанський
@den_kazansky
Краматорськ. Голова ТВК від "Слуги народу" Роман Байрак, який працює на кандидата в мери від ОПЗЖ Олександра Гончаренка, вирубає члена ТВК від "Голосу" В'ячеслава Бєляєва, який намагається завадити фальсифікаціям. "Слуги", ваші люди у ТВК - топ. Не хочете нічого прокоментувати?
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Хто кого лечит? *)