Уряд виділив 86 млн грн для поліпшення матеріально-технічного стану медичних закладів, - Шмигаль

Кабінет Міністрів виділив 86 млн грн для поліпшення матеріально-технічного стану закладів охорони здоров'я.

Про це повідомив у Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ

"Зокрема, передбачаються додаткові кошти на "ОХМАТДИТ" для придбання рентгенівської трубки до апарата комп'ютерного томографа, придбання джерел іонізуючого випромінювання для апаратів променевої терапії для Національного інституту раку. Також на 12 млн грн буде розширено фінансування з програмою "лікування українців за кордоном", - повідомив Шмигаль.

Також читайте: Економіка України не витримає повного локдауну, тому розроблено карантин вихідного дня, - Шмигаль