1 403 0
Кабмін ухвалив рішення про старт пілотного проєкту Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, - Шмигаль
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Уряд з доопрацюванням ухвалив рішення про старт пілотного проєкту Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Проєкт передбачає:
- створення єдиної централізованої бази соціальної сфери шляхом інтеграції всіх реєстрів. Це буде такий собі єдиний реєстр одержувачів соціальних послуг держави;
- усунення дублювання процесів і функцій у соціальній сфері;
- перехід інститутів соціальної сфери на електронний документообіг.
Все це має підвищити ефективність соціальної сфери і допоможе збільшити підтримку тих, хто її справді потребує.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...