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Кабмін ухвалив рішення про старт пілотного проєкту Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін ухвалив рішення про старт пілотного проєкту Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, - Шмигаль

Уряд з доопрацюванням ухвалив рішення про старт пілотного проєкту Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Проєкт передбачає:

- створення єдиної централізованої бази соціальної сфери шляхом інтеграції всіх реєстрів. Це буде такий собі єдиний реєстр одержувачів соціальних послуг держави;
- усунення дублювання процесів і функцій у соціальній сфері;
- перехід інститутів соціальної сфери на електронний документообіг.

Все це має підвищити ефективність соціальної сфери і допоможе збільшити підтримку тих, хто її справді потребує.

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Автор: Наталя Джума
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