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Уряд виділив додаткові 895 млн грн на забезпечення киснем ліжок у лікарнях

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Уряд виділив додаткові 895 млн грн на забезпечення киснем ліжок у лікарнях

Кабінет Міністрів виділив додаткові 895 млн грн на забезпечення киснем ліжок пацієнтів із COVID-19.

Про це повідомив у Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Ще в серпні ОДА було дано доручення забезпечити киснем 80% ліжкомісць. Минулого місяця на ці потреби ми спрямували 572 млн грн. Уряд постійно на контакті з очільниками регіонів та керівниками департаментів охорони здоров’я. Чітко всім підкреслено: відсутність результату із забезпечення лікарень, коли для цього виділяються всі фінансові ресурси, - це неприпустимо. Тому ухвалюватимуться кадрові рішення", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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Правительство выделило дополнительные 895 млн грн на обеспечение кислородом коек в больницах - Цензор.НЕТ 875
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11.11.2020 15:24 Відповісти
Шо, 60 миллиардов Ковид-Фонда не хватило на кислород?
Правительство выделило дополнительные 895 млн грн на обеспечение кислородом коек в больницах - Цензор.НЕТ 2214
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11.11.2020 15:24 Відповісти
Ну дык... , асфальт жеж остываеть!
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11.11.2020 15:41 Відповісти
Кисень цене головна проблема лікарень. Головна проблема відсутність ******** систем електроживлення медичного обладнання, через що ці кисневі концентратори виходять з ладу. Західна медична техніка не витримує перепадів напруги в електромережах лікарні. Для медичного обладнання, яке забезпечую критичні життєві процеси пацієнтів, мають бути організовані стабілізовані та безперебійні електромережі, які запитують обладнання ідеальною сінусоїдою 230В без будь яких перепадів та імпульсів. Для цього потрібно проводити глибоку модернізацію електромереж лікарні, ставити ******* стабілізатори, UPS, генератори, автоматику. Простою закупкою кисневих концентраторів ми нічого не вирішуємо, ми лише безглуздо витрачаємо гроші. Кисень потрібно подавати з балонів, це дешевше в тисячу разів. А в кожному обласному та районному центрі має бути станція для заправки кисню - ось на що потрібно виділяти гроші, щоб за будь якої погоди та снігопаду було чим заправляти балони з киснем!
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11.11.2020 15:26 Відповісти
Блоки питания у концентраторов бывают разные. Если не покупать самые дешевые ...
Гораздо выгоднее баллоны, заправляемые на заводе. Заводы есть! Осталось их сертифицировать. Оборудование очистки у большинства еще совковое. Проще за пол-милииона купить систему очистки для завода.
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11.11.2020 16:26 Відповісти
Так шо авальтировать дороги уже не будут ???? а то мы привыкли к комбинациям с асвальтом ,,,,,,
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11.11.2020 15:28 Відповісти
А койки где будут ставить на отремонтированных дорогах за счёт Ковидных денег?Правительство выделило дополнительные 895 млн грн на обеспечение кислородом коек в больницах - Цензор.НЕТ 8884
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11.11.2020 15:41 Відповісти
Налетай, ,,Кислород,, привезли!!!Уряд виділив додаткові 895 млн грн на забезпечення киснем ліжок у лікарнях - Цензор.НЕТ 4141
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11.11.2020 16:21 Відповісти
Кабинет Министров выделил дополнительные 895 млн грн на обеспечение кислородом коек пациентов с COVID-19. - брехня. Этот абзац должен выглядеть вот так:

Кабинет министров потратил 40 миллиардов гривен КОВИД-фонда на дороги, МВД, видосики и прочую хрень. Когда "прижало", решили 2% от умыкнутых денег вернуть. И, чтобы показать свое благородство и свою заботу о народе, приврать, что это дополнительные деньги, переведенные из дорожного фонда в коронавирусный.
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11.11.2020 19:10 Відповісти
Станом на 6 листопада 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 вже використано 39 млрд грн, або 59% виділених коштів. - Ще достатньо грошей, як можна бачити. А свої інсінуації можете засунути в ЖП.
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11.11.2020 19:54 Відповісти
Поинтересуйся, на что они потрачены, умник.
https://focus.ua/economics/464333-bolshaja-strojka-fond-koronavirus-ukraina
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13.11.2020 11:16 Відповісти
Непогана стаття. Але тобі чогось не вистачило, щоб її зрозуміти. Гроші на медичну галузь віділені, але є проблеми з їх витрачанням. Час життя фонду - до кінця року. Великі гроші могли б просто лежати у фонді, а так вони працюють. Бачу тільки позитив у рішеннях КМУ.
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13.11.2020 12:08 Відповісти
"є проблеми з їх витрачанням" - мне кажется, что правильнее было бы сказать - есть желание пустить их налево и успешно "распилить", как обычно. Тех же 895 млн могли и раньше использовать на то, на что использовали сейчас. И проблему кислорода тоже можно было начать решать, не дожидаясь, когда уже из-за его недостатка люди начнут дохнуть.
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14.11.2020 10:21 Відповісти
Вдогонку: http://rusjev.net/2020/11/14/kovidnij-fond-polnostyu-razgrablen-i-mvf-eto-izvestno-umanskij/
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14.11.2020 11:58 Відповісти
Кстати, даже из приведенной тобой ссылки следует, что:
"з Фонду боротьби з COVID-19 вже використано 39 млрд грн"
"З них на охорону здоров'я використано 6,6 млрд грн"

Дальше расписывается куда пошли эти 6,6 млрд:
- 42 млн грн на закупівлю апаратів ШВЛ;
- 709,7 млн ​​грн на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту для працівників закладів охорони здоров'я;
- 571 млн грн На субвенцію місцевим бюджетам;
- 3,2 млрд грн на підвищення надбавок і доплат медичним працівникам.
Итого - 4,5227 млрд грн.

Так "где деньги, Зин?" (с) Высоцкий
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13.11.2020 11:55 Відповісти
Це ж не фінінсовий звіт. Зависли на тендерах чи щось забули написати місцеві журналісти (це з ними постійно трапляється)... Оці ж 895 млн грн можеш додати.
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13.11.2020 12:15 Відповісти
 
 