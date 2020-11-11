Уряд виділив додаткові 895 млн грн на забезпечення киснем ліжок у лікарнях
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Кабінет Міністрів виділив додаткові 895 млн грн на забезпечення киснем ліжок пацієнтів із COVID-19.
Про це повідомив у Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"Ще в серпні ОДА було дано доручення забезпечити киснем 80% ліжкомісць. Минулого місяця на ці потреби ми спрямували 572 млн грн. Уряд постійно на контакті з очільниками регіонів та керівниками департаментів охорони здоров’я. Чітко всім підкреслено: відсутність результату із забезпечення лікарень, коли для цього виділяються всі фінансові ресурси, - це неприпустимо. Тому ухвалюватимуться кадрові рішення", - йдеться в повідомленні.
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Гораздо выгоднее баллоны, заправляемые на заводе. Заводы есть! Осталось их сертифицировать. Оборудование очистки у большинства еще совковое. Проще за пол-милииона купить систему очистки для завода.
Кабинет министров потратил 40 миллиардов гривен КОВИД-фонда на дороги, МВД, видосики и прочую хрень. Когда "прижало", решили 2% от умыкнутых денег вернуть. И, чтобы показать свое благородство и свою заботу о народе, приврать, что это дополнительные деньги, переведенные из дорожного фонда в коронавирусный.
https://focus.ua/economics/464333-bolshaja-strojka-fond-koronavirus-ukraina
"з Фонду боротьби з COVID-19 вже використано 39 млрд грн"
"З них на охорону здоров'я використано 6,6 млрд грн"
Дальше расписывается куда пошли эти 6,6 млрд:
- 42 млн грн на закупівлю апаратів ШВЛ;
- 709,7 млн грн на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту для працівників закладів охорони здоров'я;
- 571 млн грн На субвенцію місцевим бюджетам;
- 3,2 млрд грн на підвищення надбавок і доплат медичним працівникам.
Итого - 4,5227 млрд грн.
Так "где деньги, Зин?" (с) Высоцкий