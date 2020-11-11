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Карантин вихідного дня діятиме з цих вихідних і до 30 листопада, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Карантин вихідного дня діятиме з цих вихідних і до 30 листопада, - Шмигаль

Уряд планує запровадити карантин вихідного дня терміном на три тижні. Почне діяти карантин вже з цих вихідних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Після прийняття постанови вона почне діяти. З цих вихідних і попередньо буде діяти до 30 листопада", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в середу.

"Нам потрібно три такі вихідні поспіль. Ми говоримо про кінець листопада - початку грудня", - сказав на засіданні Кабміну міністр охорони здоров'я Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пропонуємо відмовитися від адаптивного карантину і запровадити загальнодержавний карантин з обмеженнями "помаранчевої зони", - Степанов

Карантин вихідного дня буде діяти з 00:00 години суботи до 00:00 години понеділка, пише РБК-Україна.

У цей період буде заборонено:

проведення масових, культурних, релігійних, концертних заходів за участю понад 20 осіб;

прийом відвідувачів закладами громадського харчування, але з можливістю торгівлі на винос;

прийом відвідувачів у торгових центрах, закладах торгового і побутового обслуговування населення, крім магазинів, 60% площі яких призначене для торгівлі.

Також уряд пропонує обмежити діяльність спортивних залів, фітнес-центрів і басейнів і встановити пріоритетний час з 10:00 до 11:00 для обслуговування осіб літнього віку та інвалідів в центрах надання адміністративних послуг, адже вони перебувають у зоні ризику.

У той же час свою діяльність продовжать установи, які надають фінансові послуги, послуги інкасації, послуги поштового зв'язку, а також медичні послуги.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+20
По мнению даунов из Кабмина, в рабочие дни короновирус не активен а вот в выходные дни он лютует Карантин выходного дня будет действовать с этих выходных и до 30 ноября, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1457
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11.11.2020 15:31
+16
Спасибо что ковид предупредили,теперь он будет знать что в выходные обламается,будет нагонять в буднии 5 дней
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11.11.2020 15:29
+15
А "велюр" будет работать?
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11.11.2020 16:13
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11.11.2020 15:25 Відповісти
Зато в пятн., пнд.,и втр. праздничная ковидная давка...
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11.11.2020 15:31 Відповісти
Закрывайте школы: дети несут заразу домой. В классах нет трети учеников, болеют и ложатся в больницу учителя. Некоторые умирают т.к. основная часть это 50-60 лет из группы риска с давлением, сердечными проблемами, диабетом. За все время дали лишь одну маску! Все соседние страны уже организовали обучение онлайн: в Польше, Чехии, Румынии, страны Балтии, а у них медицина ни чета нашей, да и отношение куда гуманней. Вы почитайте сводки с больниц. Это страшно: нет денег или связей - дохни в коридоре.
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11.11.2020 17:40 Відповісти
Спасибо что ковид предупредили,теперь он будет знать что в выходные обламается,будет нагонять в буднии 5 дней
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11.11.2020 15:29 Відповісти
Ниачом
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11.11.2020 15:31 Відповісти
По мнению даунов из Кабмина, в рабочие дни короновирус не активен а вот в выходные дни он лютует Карантин выходного дня будет действовать с этих выходных и до 30 ноября, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1457
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11.11.2020 15:31 Відповісти
а ночью короновирус спит
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11.11.2020 15:35 Відповісти
Нет, ночью тоже лютует, даже сильнее, чем в выходные.
Некоторые уже комендантские часы устраивают всякие. Неясно токо, чо наши идиоты не повторяют.
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11.11.2020 15:51 Відповісти
Пришлось с 22 августа по 5 сентября скушать эту дрянь конфетку вирус в инфекционной больнице----в 67 лет. Описывал тут не раз---но позволю в такой манере. Я желаю всем идиотам и кретинам что поют песню про то что это не болезнь, а способ чип вставить в одно место----так вот как словите эту дрянь и пройдёте те ощущения на себе что пришлось самому и тех кого рядом лежало покотом, и тех 2 что на глазах всей палаты задохнулись за 10--15 мин, не успели до реанимации дотащить к кислороду! Хоть и крепко старые были.
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11.11.2020 21:22 Відповісти
в выходные быдло лютует,по забегаловкам всяким,с тесным телесным контактом,неважно,эротическим или мордобойным Карантин выходного дня будет действовать с этих выходных и до 30 ноября, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9030.
а вот в понедельник ему на работу...вот и остается только вечер пятницы
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11.11.2020 15:39 Відповісти
"в выходные быдло лютует,по забегаловкам всяким,с тесным телесным"
Вы ошибаетесь в терминах.
Правильно говорить - "в выходные работает сфера услуг - основной критерий успешности постиндустриальной экономики".
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11.11.2020 16:07 Відповісти
поддерживаю
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11.11.2020 15:36 Відповісти
та да, вибори скінчилися. тепер лошариків можна і в хвіст і в гриву Карантин выходного дня будет действовать с этих выходных и до 30 ноября, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3034
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11.11.2020 15:37 Відповісти
Карантин выходного дня будет действовать с этих выходных и до 30 ноября, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1863
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11.11.2020 15:40 Відповісти
С 10 до11 всех впускать и никого не выпускать!Дауны рулят,пля...
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11.11.2020 15:44 Відповісти
Правильно, ладно на работу - это необходимость, а то по выходным торговые центры забиты людьми, в кофейнях сидят без масок, правильно, только на вынос, пришёл-купил-ушёл, некуй "тырловаться и облабзаца"
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11.11.2020 15:45 Відповісти
А нахер тогда их вообще посещать?
Не, ну я в принципе кофе дома пью. Но просто понимаю, что это решение критически снизит их посещаемость.
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11.11.2020 16:08 Відповісти
Ничему мать природа его не учит.. "Политик" заниматься должен политикой, а медициной - медики, придурок
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11.11.2020 15:47 Відповісти
Прощай часный бизнес
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11.11.2020 15:48 Відповісти
Частный бизнес уже год имеет возможность переориентироваться на доставку на дом.

Не можете прийти в ресторан? Не беда - заказывайте на сайте и мы доставим все к Вам домой.
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12.11.2020 08:46 Відповісти
А "велюр" будет работать?
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11.11.2020 16:13 Відповісти
Правильно. На выходные все в велюр!!!
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11.11.2020 21:29 Відповісти
жиди починають Голодомор в Україні
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11.11.2020 16:22 Відповісти
в секонд хенд или бутик в будни можно заскочить,кофе можно и дома попить, а продуктовые будут работать в штатном режиме, какой нах голодомор
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11.11.2020 16:41 Відповісти
ломбарды работают. разливайки мусорские работают круглосуточно при полной антисанитарии бухайте торчите несите скарб за гроши сдавайте ! а вот в спотрзал **** нельзя .твари и мерзавцы
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11.11.2020 16:29 Відповісти
дома гантельку можно потягать, а побегать не на беговой дорожке, а в лесопарке на свежем воздухе.
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11.11.2020 16:43 Відповісти
Видно не хочеться топ чиновникам виголошувати промови до дня обох революцій 21 листопада, тому і "карантин". Бояться щоб не спортити "мир" з хлом.
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11.11.2020 16:44 Відповісти
"..кроме магазинов, 60% площади которых предназначено для торговли.." - это что за фокус?
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11.11.2020 17:09 Відповісти
олигархам принадлежат эти сети магазинов и все должны ходить покупать только к ним и обогащать их, а весь остальной бизнес людей убить нахрен. Это власть тварей - олигархов!
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11.11.2020 17:30 Відповісти
Дыбилы! Это ничем не поможет, только вреда нанесут экономике и людям итак бедным и терпящим убытки. Они только за себя думают уроды. Это вредительское правительство!
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11.11.2020 17:28 Відповісти
рынки будут работать??? рынки должны работать, потому что там площадь проветрюется, чем в олигархических супермаркетах. Лучше эти супермаркеты душные и тесные олигархов прикрыть и людям разрешить на рынки ходить!
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11.11.2020 17:32 Відповісти
абсолютно безрезультатний карантин буде! інфа 146%
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11.11.2020 17:36 Відповісти
мені цікаво коли буде 20 000 хворих в день, що заспівають ці так звані "урядовці"
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11.11.2020 19:08 Відповісти
коли буде двадцять (не дай Господь), то всім буде не до співів, і точно вже не до сміху.
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11.11.2020 20:51 Відповісти
оставят за бизнесом только среду
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11.11.2020 22:40 Відповісти
Карантин вихідного дня діятиме з цих вихідних і до 30 листопада, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1196 . Якого року Карантин вихідного дня діятиме з цих вихідних і до 30 листопада, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7389 Може цей світоч й ночі заборонить Карантин вихідного дня діятиме з цих вихідних і до 30 листопада, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7389
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11.11.2020 19:12 Відповісти
Хочеш отримати задоволення .Бовдуре, Заплати Карантин вихідного дня діятиме з цих вихідних і до 30 листопада, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3262 Немаєш грошей . - вий під парканом... Карантин вихідного дня діятиме з цих вихідних і до 30 листопада, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6241
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11.11.2020 19:14 Відповісти
Воно,вважає,що,хтось звертатиме увагу на його 'хотєлкі'
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11.11.2020 19:15 Відповісти


Ли-Си-Цын @lysytsyn7410 3 ч

Карантин судного дня.
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11.11.2020 19:23 Відповісти
А ще можна будівлю Верховної раджи в зелений колір пофарбувати, ефект напевно буде більший навіть ніж від цього "карантину"...
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11.11.2020 19:46 Відповісти
Просто экономика убита. а они что бы снять с себя вину .потом на короновирус хотят все списать.
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11.11.2020 20:28 Відповісти
2 тур мерських виборів не відбудеться?
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11.11.2020 20:29 Відповісти
этот шведский междусобойчик на хелло уин, они надолго запомнят )
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11.11.2020 20:36 Відповісти
ну ***, какой то бред. детишки , миллионы, собирают и разносят эту херню по стране, а эти дебилы вместо жостких правил и строгого контроля что то закрывают. посчитайте..... класс 26 детей + общаются с другими на переменах и идя в школу и обратно. равно 52 а то и больше. дома минимум 4 чел итого 200+ домашние на работе, еще умножить на минимум 10.. итого 2000. у меня одна внучка в школе одна в садике и я не выходя из дома нюхаю бацилы от четырех тысяч человек. какой нахрен карантин??????? жосткие правила, энеукаснительное исполнение и заоблачные штрафы. иначе нихрена не выйдет
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11.11.2020 20:40 Відповісти
а дорослі ізольовані хіба? Так само йдуть в суспільство - транспорт, робота, магазини. Але, в анабіоз впасти всією нацією не вийде. Тож, обмежують хоч тимчасово, коли всі пхаються на дні народження, зустрічі з однокласниками, друзями і інші вилазки, без яких деякий час можна і обійтись.
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11.11.2020 20:57 Відповісти
а я про що? тому і порахував що з одного класу не меньше тисячі контактуючих виходить а може й в кілька раз більше. а в кабаках менти мають ...издити як тих негрів що в церкву пішли. десь пару місяців тому бачив в неті. смішне відео, але дмаю що це самий дієвіший спосіб. ГАРНОГО ВЕЧОРА.
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11.11.2020 21:49 Відповісти
на 4-5 грудня на ляконцерт запрошують. рокопера моцарт. пара тисяч людей бде в палаці Україна. ще ніхто не відмінив.
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11.11.2020 21:54 Відповісти
ну то, хай влада готує нові лікарні та ліжкомісця, як не здатна регулювати такі порушення. Тільки лікарів шкода, вони за що страждають, за що на них таке навантаження !! Лише тому, що влада блазнів не може ладу дати а ні тому карантину, а ні економіці.
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11.11.2020 23:40 Відповісти
чого стільки верещань? Посидіть вдома, з родиною, прогуляйтесь пішки біля місця де ви живете. Що за істерика? Наче все ваше життя складається лише з відвідувань забігайлівок у вихідні. Є інші, значно цікавіші варіанти як провести час.
Підтримую карантин вихідного дня. Краще так, ніж закрити знову на місяць підприємства, зупинити транспорт та довести до сказу людей.
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11.11.2020 20:54 Відповісти
Ничего страшного что многие разорятся и останутся в долгах, главное что вы дома посидите. Вам ведь все равно что кто-то пострадает, главное что не вы.
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11.11.2020 22:46 Відповісти
ті "многіє" скоріше "разорятся" коли половина країни помре, от тоді вони точно "разорятся". А за три вихідних не "разорятся". Мені важливіше, що такі як ти "дома посидите", бо вештаєтеся без масок, своїми писками в обличчя іншим людям дихаєте, кашляєте та чхаєте. Вас таких тре на прив'язку тримати, тоді гарантовано подолаємо епідемію.
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11.11.2020 23:29 Відповісти
Зате гроби повезуть по новим дорогам, це так сказати символічний надгробок жертвам розікраденого ковід-фонду.
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12.11.2020 09:28 Відповісти
як в твоєму запаленому мізку перетинаються карантин вихідного дня з розікраденими коштами з фонду боротьби з ковідом? Вважаєш, якби витратили мільони мільярдів долярів на боротьбу з пандемією, це б врятувало дебілів, які вештаються по автобусах/магазинах/ресторанах без ЗІЗ?? Ну ти тоді примітивний, аж занадто. Зрозуміло чого твій "панельний" бізнес накрився мідним тазом.
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12.11.2020 23:04 Відповісти
У тебе синдром Дартаньяна з зеленуватим відтінком, це як пліснява на шоколаді.
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12.11.2020 23:16 Відповісти
про плісняву на сирах знаю. А про плісняву на шоколаді - ні. Запам'ятай - їсти треба сир з пліснявою, а шоколад має бути без неї.
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13.11.2020 00:17 Відповісти
такі дії можна робіти при нормальних свідомих людях. з бидлом таке не пройде. а лікарів дійсно жалко та й зарплата у них як водія або токаря і навіть меньша чим у хорошого будівельника
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12.11.2020 00:18 Відповісти
ви праві.
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12.11.2020 00:23 Відповісти
В этот период будет запрещено:проведение массовых, культурных, религиозных, концертных мероприятий с участием более 20 человек;Источник: https://censor.net/ru/n3230428
15 воскресенье- выборы мэра Одессы )))) Выборы незаконны? ******** где ты там? Кина не будет - карантин выходного дня....
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11.11.2020 21:38 Відповісти
Переповнені супермаркети по вихідних - це факт. Дуже багато з дітьми, замість того, щоб гуляти у парку чи лісі, вони гуляють по відділам та сидять у кафешках без масок.
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11.11.2020 21:58 Відповісти
та ще й стають в касі прямо впритул до покупця, який перед ними. Таке поняття як соціальна дистанція тим поцоватим камікадзе не знайоме.
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11.11.2020 23:48 Відповісти
Так, на мою думку великі супермаркети взагалі треба зачиняти. Залишати маленькі продовольчі магазини, біля яких можна постояти на вулиці у черзі хвилин 10, а потім зайти та купити необхідні продукти. В таких магазинах ніколи не буває скупчення людей, а продукти завжди свіжі, навідміну від великих маркетів, де від жадібності володарі навіть переклеюють на прострочених продуктах дату розфасовки та виготовлення.
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12.11.2020 00:00 Відповісти
в маленьких магазинчиках вибір значно менший, і доводиться бігати по різних магазинах, хоча особисто я і так бігаю між супермаркетами)), м'ясо/рибу люблю брати в одному, випічку в іншому, лаваші та молочку в третьому. Благо, вони не дуже далеко один від одного. )). А взагалі то, життя зараз дуже змінилось, тож, доводиться пристосовуватись до нових умов. Виявляється, ще рік тому, ми всі були щасливі, мені так часто ця думка в голову приходить останнім часом ((
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12.11.2020 00:28 Відповісти
Можна було б зробити фінт вухами: не закривати кафе/ресторани, а дійсно вимагати щоб 1 людина на у радіусі 3 метрів (ну і маски на вході та антисептики - видаються), але щоб ціни підняли! у 5 - 20 разів (це дозволить і працювати і не сильно впливати на розповсюдження - бо дорого).
Мінімальну ціну послуг контролює уряд та динамічно її корегує (можна ще й податок узяти у фонд боротьби з вірусом).
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11.11.2020 22:45 Відповісти
таке вже запроваджували. Чим закінчилось, пам'ятаєте? Ніхто маски не вдягає, а ні відвідувачі, а ні співробітники. Безвідповідальність - наше фсьо.
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11.11.2020 23:46 Відповісти
У решту днів коронавірус у школи не заглядує?
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11.11.2020 22:45 Відповісти
Торгуем 5 дней в неделю, платим налоги за 7. При этом 80% дохода были как раз за выходные. Вот так прикрыли бизнес чтобы не платить компенсацию.
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11.11.2020 22:50 Відповісти
а що ж це в тебе за такий "бізнес вихідного дня"? Притон? Чи що?
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11.11.2020 23:44 Відповісти
Мендель це ти, привіт. Як там зелене?
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12.11.2020 09:24 Відповісти
"мендель" це твій діагноз. Карантин вихідного дня діятиме з цих вихідних і до 30 листопада, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7850
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12.11.2020 22:59 Відповісти
ЗЕдэбылы себя разом снова зробылы. )))
***** ********* власть.
Если бы этой страной управляло шимпанзе, у него получилось бы лучше.
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12.11.2020 08:22 Відповісти
 
 