Суд США засудив до 9-річного ув'язнення українця Квашука, який обікрав Microsoft на $ 10 млн

Американський окружний суд в Сіетлі засудив колишнього тестувальника компанії Microsoft - 26-річного уродженця Острога Володимира Квашука - до 9 років ув'язнення. Він "попався" на шахрайстві і завдав компанії збитків на $ 10 млн.

Про це йдеться на сайті Мін'юсту США, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією hromadske, Кващук працював в Microsoft з серпня 2016- го по червень 2018 року. Він жив в місті Рентон в штаті Вашингтон і був QA-тестувальником в команді Universal Store Team, яка відповідає за комерційну діяльність в інтернеті. Тестувальники цієї команди можуть робити безкоштовні покупки, користуючись знижковими картами.

Щоб убезпечити себе від шахрайства, компанія блокувала доставку фізичних товарів, замовлених за цими картками, але Квашук перехитрив це обмеження. Замість "фізичних товарів" він купував за знижками подарункові сертифікати в магазині Microsoft і продавав їх третім особам. Через підозріло різкий стрибок у використанні подарункових сертифікатів Microsoft організувала внутрішнє розслідування, до якого згодом залучила Секретну службу й Податкове управління США. Правоохоронці відстежили ланцюжок акаунтів і цифрових гаманців, вказавши на Квашука.

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Усього за сім місяців незаконної діяльності Квашука на його банківські та інвестиційні рахунки було перераховано приблизно 2,8 мільйона доларів у біткоїнах. У підробленій податковій декларації українець стверджував, що криптовалюта була подарунком від родича. Доки він був непоміченим, устиг купити собі Tesla за 162 тисячі доларів та віллу біля озера за 1,6 мільйона доларів.

У США уродженця Острога визнали винним у 18 федеральних злочинах. Серед них п'ять випадків шахрайства з використанням електронних засобів, шість випадків відмивання грошей, два випадки крадіжки персональних даних при обтяжувальних обставинах і два випадки подачі податкових декларацій із неправдивими відомостями.

Тепер Квашук має виплатити Microsoft компенсацію в розмірі 8,3 мільйона доларів. Після відбування тюремного терміну його можуть депортувати з країни.

Нагадаємо, в липні 2017 року США заарештували громадянина України Володимира Квашука, якого звинувачують в організації шахрайської схеми і привласненні $ 10 млн під час роботи в Microsoft. Тоді повідомлялося, що йому загрожує до 20 років в'язниці і штраф в $ 250 тис.