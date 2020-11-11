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шахрайство (672) США (14469) Microsoft (38)

Суд США засудив до 9-річного ув'язнення українця Квашука, який обікрав Microsoft на $ 10 млн

Новини Цензор.НЕТ Події

Суд США засудив до 9-річного ув'язнення українця Квашука, який обікрав Microsoft на $ 10 млн

Американський окружний суд в Сіетлі засудив колишнього тестувальника компанії Microsoft - 26-річного уродженця Острога Володимира Квашука - до 9 років ув'язнення. Він "попався" на шахрайстві і завдав компанії збитків на $ 10 млн.

Про це йдеться на сайті Мін'юсту США, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією hromadske, Кващук працював в Microsoft з серпня 2016- го по червень 2018 року. Він жив в місті Рентон в штаті Вашингтон і був QA-тестувальником в команді Universal Store Team, яка відповідає за комерційну діяльність в інтернеті. Тестувальники цієї команди можуть робити безкоштовні покупки, користуючись знижковими картами.

Щоб убезпечити себе від шахрайства, компанія блокувала доставку фізичних товарів, замовлених за цими картками, але Квашук перехитрив це обмеження. Замість "фізичних товарів" він купував за знижками подарункові сертифікати в магазині Microsoft і продавав їх третім особам. Через підозріло різкий стрибок у використанні подарункових сертифікатів Microsoft організувала внутрішнє розслідування, до якого згодом залучила Секретну службу й Податкове управління США. Правоохоронці відстежили ланцюжок акаунтів і цифрових гаманців, вказавши на Квашука.

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Усього за сім місяців незаконної діяльності Квашука на його банківські та інвестиційні рахунки було перераховано приблизно 2,8 мільйона доларів у біткоїнах. У підробленій податковій декларації українець стверджував, що криптовалюта була подарунком від родича. Доки він був непоміченим, устиг купити собі Tesla за 162 тисячі доларів та віллу біля озера за 1,6 мільйона доларів.

У США уродженця Острога визнали винним у 18 федеральних злочинах. Серед них п'ять випадків шахрайства з використанням електронних засобів, шість випадків відмивання грошей, два випадки крадіжки персональних даних при обтяжувальних обставинах і два випадки подачі податкових декларацій із неправдивими відомостями.

Тепер Квашук має виплатити Microsoft компенсацію в розмірі 8,3 мільйона доларів. Після відбування тюремного терміну його можуть депортувати з країни.

Нагадаємо, в липні 2017 року США заарештували громадянина України Володимира Квашука, якого звинувачують в організації шахрайської схеми і привласненні $ 10 млн під час роботи в Microsoft. Тоді повідомлялося, що йому загрожує до 20 років в'язниці і штраф в $ 250 тис.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Думал самый умный, но оказалось нет. Закон един для всех
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11.11.2020 15:28
+12
Жадность.
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11.11.2020 15:31
+9
Хотел все по быстрому)) надо было по 1-2 сертификата в неделю толкать. Тогда б не было так палевно)
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11.11.2020 15:41
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Думал самый умный, но оказалось нет. Закон един для всех
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11.11.2020 15:28 Відповісти
Жадность.
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11.11.2020 15:31 Відповісти
Наш чілавєк нигде не пропадет!
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11.11.2020 15:32 Відповісти
Суд США приговорил к 9-летнему заключению украинца Квашука, который обокрал Microsoft на $10 млн - Цензор.НЕТ 1969 мереканці б до цього не додумались би...
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11.11.2020 15:50 Відповісти
Ошибаешься. Американцы такие схемы придумывают, в том числе и с этими гифт картами, что этот тестировщик маленький ребенок по сравнению. При этом все легально. Этого долбика жадность сгубила, надо было по чуть чуть цедить этот ручеек, не привлекая к себе внимания. Тише едешь, дальше будешь.
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11.11.2020 20:47 Відповісти
Ты ему это в тюрягу напиши , он это оценит
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11.11.2020 17:12 Відповісти
Хотел все по быстрому)) надо было по 1-2 сертификата в неделю толкать. Тогда б не было так палевно)
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11.11.2020 15:41 Відповісти
Точно. Внимание компании привлек только резкий скачок расходов на єти сертификатьі. А так бьі в компании никто и ухом не повел.
А вообще- єто дискредитация специалистов из Вост.Европьі и Украиньі в частности.
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11.11.2020 15:56 Відповісти
Пацан к успеху шел. Хотел виллу, тачку и жену-фотомодель уже сейчас. Теперь будет ублажать нигеров на зоне.
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11.11.2020 16:24 Відповісти
Наиболее вероятно, что подарочные сертификаты по скидкам (не бесплатно) сотрудникам покупать можно!
До него никто не додумывался их продавать.
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11.11.2020 16:13 Відповісти
Я не сомневаюсь, что додумывались. Американцы не идиоты. Просто никто не хочет сидеть. Квашук захотел.
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11.11.2020 16:33 Відповісти
Теперь тестировщика здоровые нигеры будут тестировать . Суд США засудив до 9-річного ув'язнення українця Квашука, який обікрав Microsoft на $ 10 млн - Цензор.НЕТ 4068 А теслу с виллой хоть оставили или отобрали? Суд США засудив до 9-річного ув'язнення українця Квашука, який обікрав Microsoft на $ 10 млн - Цензор.НЕТ 7217Варвары.
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11.11.2020 16:49 Відповісти
а чего ты такой злой ? он никого не убивал и не насиловал . майкрософт ворует денег на сотни миллиардов и ничего. никто из них не сидит .
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11.11.2020 21:53 Відповісти
Ну то й що, він відсидить 9 років за 10млн$, адже ні про яку "конфіскацію" btc мова не йде.
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11.11.2020 17:21 Відповісти
ще має виплатити $8,3млн - значить $1,7млн в нього вже конфіскували
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11.11.2020 18:27 Відповісти
1,6 це вартість вілли яку він встиг купити + тесли + ще щось дрібне. В принципі у нього в бітках задекларовано 2,8 млн, але це з задекларованих. BTC нереально конфіскувати, тільки з використанням терморектального криптоаналізу, але в США таке не практикується, особливо після Абу Грейб.
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11.11.2020 23:49 Відповісти
то что он делал делает любой инвестиционный фонд. вот только незадача покусился на монопольную структуру Билли Гейтца .
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11.11.2020 21:45 Відповісти
Что за бред ты несешь. Какое отношение инвестиции имеют к краже денег у частной компании?
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12.11.2020 18:23 Відповісти
 
 