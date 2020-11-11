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Зупинити метро і транспорт ми не можемо, це критична інфраструктура, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зупинити метро і транспорт ми не можемо, це критична інфраструктура, - Степанов

Рух метрополітену і громадського транспорту не зупинятимуть.

Про це під час засідання Кабміну заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Транспорт і метро - це критична інфраструктура, яку ми не можемо зупинити. Я теж за повний локдаун, але що ми отримаємо потім після цього повного локдауну? Для нас як лікарів важливо зменшити це навантаження, щоб ми зупинили поширення", - зазначив Степанов.

За його словами, саме тому зараз і запроваджується "карантин вихідного дня".

"Немає рецептів, які є ідеальними. Ідеально - це все закрити, всі сидять вдома і в нас немає хворих. Ми не можемо собі це дозволити", - підсумував міністр охорони здоров'я.

Читайте також: Пропонуємо відмовитися від адаптивного карантину і запровадити загальнодержавний карантин з обмеженнями "помаранчевої зони", - Степанов

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
ну так тоді хворих було 5 штук на всю Україну, тоді можна було побалуваться
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11.11.2020 15:39
+5
А весной транспорт не был критич. инфр??
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11.11.2020 15:35
+5
Остановить метро и транспорт мы не можем
Зупинити метро і транспорт ми не можемо, це критична інфраструктура, - Степанов - Цензор.НЕТ 4636
Мы знаем тех долбо***в, кто останавливал!
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11.11.2020 16:07
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Остановить метро и транспорт мы не можем себе позволить, - Степанов

Ну тогда, зачем ты вообще заикаешься о карантине, о карантине выходного дня, о делении Украины на всякие цветные зоны по короновирусу, итд...
Степанов, лучше заткнись и от этого всем будет лучше.
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11.11.2020 15:33 Відповісти
У нас ЛохДаун!
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11.11.2020 16:54 Відповісти
А весной транспорт не был критич. инфр??
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11.11.2020 15:35 Відповісти
ну так тоді хворих було 5 штук на всю Україну, тоді можна було побалуваться
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11.11.2020 15:39 Відповісти
Идиоты !
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11.11.2020 16:17 Відповісти
Тогда зачем останавливали "критическую инфраструктуру" весной при сотне случаев инфицирования в сутки? Получается, полный лохдаун уже вводился?
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11.11.2020 15:35 Відповісти
Весной вводился и это ничего не дало,стоит вернуться к более свободной жизни он возвращается и не надо винить людей в этом,иак как в Италии и Испании люди вообще были заперты а сейчас когда отпустили немного опять по 20 000 в сутки
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11.11.2020 15:44 Відповісти
Остановить метро и транспорт мы не можем
Зупинити метро і транспорт ми не можемо, це критична інфраструктура, - Степанов - Цензор.НЕТ 4636
Мы знаем тех долбо***в, кто останавливал!
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11.11.2020 16:07 Відповісти
А что же вы останавливали метро тогда, когда в Киевеболели единицы ? Пиара ради ?
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11.11.2020 16:16 Відповісти
Чтобы "попугать", судя по всему. Как и запрет на прогулки в парках.
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11.11.2020 16:24 Відповісти
Мы не можем себе это позволить. А нужно!
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11.11.2020 16:35 Відповісти
Кретини наче починають казати 'правильні' речення, після 3-х місяців тупого знущання над людьми навесні
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11.11.2020 19:06 Відповісти
Вот как раз-то Надо остановить метро и маршрутный транспорт!!!!!! В них не получается контролировать количество пассажиров. А Кафе , бары и рестораны Могут придерживаться всех норм и дистанцией!!!!
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13.11.2020 07:31 Відповісти
 
 