Якщо нічого не робити, то 10-15 грудня місць не буде навіть у коридорах лікарень, - Шмигаль
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Головним завданням сьогодні є зменшення потоку людей.
Про це в ході засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ.
"У нас завдання не зупинити присутність людей у розважальних закладах, закладах харчування. Завдання - зменшити потоки людей в метро, маршрутних таксі, на транспорті, зменшити контакти. Для того, щоб зупинити зростання захворювання в країні. Тому що, якщо нічого не робити, вже 10-15 грудня медична система не зможе прийняти жодної людини. В сьогоднішній ситуації, якщо нічого не робити, місць не буде навіть в коридорах", - підкреслив Шмигаль.
Прем'єр-міністр зазначив, що на вихідних днях потрібно зменшити потоки людей, це першочергове завдання.
Топ коментарі
+10 Алла Новосад 5b57f84f
показати весь коментар11.11.2020 15:48
+7 Старый зольдат
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+6 Ptyburdukov
показати весь коментар11.11.2020 15:57
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Будь ласка, зачекайте...
Скорее всего, и асфальта нормального не будет.
Но, если, что то будет делать этот даун Шмыгаль, то намного раньше, уже к 1 декабря не будет мест даже в коридорах больниц.
итог
четвертое место в рейтинге заболеваемости в мире,более 1.800 000 заболевших,31 500 смертей,ежедневный прирост зараженных 20 000,невылезающий который месяц из букера *****...
и это по сецифической кацапской статистике...значит нужно как минимум на 3 все умножать
Ой! Простите, это не Киев, это Ухань😆😆😆
Во многих вещах европейцы берут пример с нас, этим нужно гордиться. -- он же.
Я, прям, аж извёлся и обзавидовался весь -- всем немцам расскажу -- поедем к Шмыгалю жить, лечиться и гордиться!