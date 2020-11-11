УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14481 відвідувач онлайн
Новини Політика УкраїниСуспільство Коронавірус і карантин
4 386 28
карантин (16095) Денис Шмигаль (2699) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Якщо нічого не робити, то 10-15 грудня місць не буде навіть у коридорах лікарень, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Якщо нічого не робити, то 10-15 грудня місць не буде навіть у коридорах лікарень, - Шмигаль

Головним завданням сьогодні є зменшення потоку людей.

Про це в ході засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У нас завдання не зупинити присутність людей у розважальних закладах, закладах харчування. Завдання - зменшити потоки людей в метро, ​​маршрутних таксі, на транспорті, зменшити контакти. Для того, щоб зупинити зростання захворювання в країні. Тому що, якщо нічого не робити, вже 10-15 грудня медична система не зможе прийняти жодної людини. В сьогоднішній ситуації, якщо нічого не робити, місць не буде навіть в коридорах", - підкреслив Шмигаль.

Прем'єр-міністр зазначив, що на вихідних днях потрібно зменшити потоки людей, це першочергове завдання.

Також читайте: Зупинити метро і транспорт ми не можемо, це критична інфраструктура, - Степанов

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+10
Закономерно. У вас же асфальт на первом месте, а не обеспечение больниц.
Скорее всего, и асфальта нормального не будет.
показати весь коментар
11.11.2020 15:48
+7
Так вы же, падлы, ни чего и не делали. Только КРАЛИ, КРАЛИ, КРАЛИ, КРАЛИ!
показати весь коментар
11.11.2020 16:05
+6
«Ипполит Матвеевич хотел сказать какую‑нибудь гадость и даже открыл для этой цели рот, но выдумать ничего не смог и рассерженно проследовал в свой номер. « (с)
показати весь коментар
11.11.2020 15:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Закономерно. У вас же асфальт на первом месте, а не обеспечение больниц.
Скорее всего, и асфальта нормального не будет.
показати весь коментар
11.11.2020 15:48 Відповісти
Влада не знає що робити і тому робить абищо, щоб не звинувачували в бездіяльності. Але виходить якось по-дебільному.
показати весь коментар
11.11.2020 15:51 Відповісти
«Ипполит Матвеевич хотел сказать какую‑нибудь гадость и даже открыл для этой цели рот, но выдумать ничего не смог и рассерженно проследовал в свой номер. « (с)
показати весь коментар
11.11.2020 15:57 Відповісти
Уряд вже повністю провалився на всіх напрямках роботи, тому критикувати уряд Шмигаля це те саме що бити ногами людину яка впала і зламала собі обидві руки, хоча була інвалідом ще до падіння.
показати весь коментар
11.11.2020 16:05 Відповісти
Это , вы в этом виноваты , навыбирали МЕГАБАРЫГ
показати весь коментар
11.11.2020 16:20 Відповісти
Они гниды не делают ничего , только деньги предназначенные ,на на борьбу с эпидемией деребанят ! Теперь вопрошают неизвестно к кому , вы же правительство и отвечаете , как и положено во всем мире
показати весь коментар
11.11.2020 16:17 Відповісти
Если ничего не делать, 10-15 декабря мест не будет даже в коридорах больниц, - Шмыгаль

Но, если, что то будет делать этот даун Шмыгаль, то намного раньше, уже к 1 декабря не будет мест даже в коридорах больниц.
показати весь коментар
11.11.2020 15:48 Відповісти
Потому что там не строят дороги за счёт Ковидных денег😆😆😆
показати весь коментар
11.11.2020 15:58 Відповісти
да и на раиське тоже... Если ничего не делать, 10-15 декабря мест не будет даже в коридорах больниц, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3911
итог
четвертое место в рейтинге заболеваемости в мире,более 1.800 000 заболевших,31 500 смертей,ежедневный прирост зараженных 20 000,невылезающий который месяц из букера *****...
и это по сецифической кацапской статистике...значит нужно как минимум на 3 все умножать
показати весь коментар
11.11.2020 15:58 Відповісти
И потому запрещён въезд в Белоруссию!
показати весь коментар
11.11.2020 15:59 Відповісти
это то же самое, что и запрет посещения парковых зон и т. д. весной
показати весь коментар
11.11.2020 15:53 Відповісти
На фото -Полевой госпиталь в Киеве. Не понял, а почему иероглифы на стенах?

Ой! Простите, это не Киев, это Ухань😆😆😆Если ничего не делать, 10-15 декабря мест не будет даже в коридорах больниц, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2742
показати весь коментар
11.11.2020 15:56 Відповісти
Так вы же, падлы, ни чего и не делали. Только КРАЛИ, КРАЛИ, КРАЛИ, КРАЛИ!
показати весь коментар
11.11.2020 16:05 Відповісти
-- пели-пили, крали-жрали...
показати весь коментар
11.11.2020 16:12 Відповісти
Если делать "шо-попало" - результат будет "шо-попало".
показати весь коментар
11.11.2020 16:05 Відповісти
Если ничего не делать, 10-15 декабря мест не будет даже в коридорах больниц -- Шмыгаль.

Во многих вещах европейцы берут пример с нас, этим нужно гордиться. -- он же.

Я, прям, аж извёлся и обзавидовался весь -- всем немцам расскажу -- поедем к Шмыгалю жить, лечиться и гордиться!

показати весь коментар
11.11.2020 16:10 Відповісти
чего вы тогда сопли жуете? разворачивайте госпиталя на стадионах.
показати весь коментар
11.11.2020 16:29 Відповісти
А на хіба було проводити вибори?
показати весь коментар
11.11.2020 17:02 Відповісти
73%, Зе имеет право на ошибку. Ведь все поприколу и хуженебудет!
показати весь коментар
11.11.2020 17:22 Відповісти
Кому, это недоразумение, это говорит? Себе?
показати весь коментар
11.11.2020 18:48 Відповісти
І шо єтот срантелектуал здате 'дєлать' Якщо нічого не робити, то 10-15 грудня місць не буде навіть у коридорах лікарень, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6027 Звонко пердіти й гадити Якщо нічого не робити, то 10-15 грудня місць не буде навіть у коридорах лікарень, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6027 Сеятєль...
показати весь коментар
11.11.2020 19:04 Відповісти
Шмыгаль придурок где ты было 11 месяцев и то ты быдло делало все это время Якщо нічого не робити, то 10-15 грудня місць не буде навіть у коридорах лікарень, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5051
показати весь коментар
11.11.2020 19:40 Відповісти
Собаки сутулые, бубачка вам шо, зря дороги строил - всем коек хватит Якщо нічого не робити, то 10-15 грудня місць не буде навіть у коридорах лікарень, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5469
Якщо нічого не робити, то 10-15 грудня місць не буде навіть у коридорах лікарень, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7474
показати весь коментар
11.11.2020 22:00 Відповісти
Так чому ви дев'ять місяців НІЧОГО не робили???
показати весь коментар
12.11.2020 22:46 Відповісти
 
 