Окупанти рекомендують кримчанам "забути" про дніпровську воду, "поки в Україні не буде адекватної влади, а там це не передбачається"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Спікер підконтрольного Росії "парламенту" Криму Володимир Константінов сказав, що жителям півострова слід "забути" про постачання дніпровської води Північно-Кримським каналом.
Він вважає, що технічно зараз неможливо, а також висловив побоювання щодо якості цієї води і політики ціноутворення на неї, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"Відкриття Північно-Кримського каналу нереальне в принципі. Поясню причину. По-перше, ситуація з Україною настільки складна і важка, що сьогодні - це не можливо. Це питання обговорювати навіть ні з ким! Якщо припустити гіпотетично, що це завдання буде вирішено, то вони мінятимуть ціну на воду по три рази на день. Друге важливе питання - якість цієї води. Просто відкрити шлюзи і пустити її в Крим вже не є можливим. Потрібні колосальні кошти на відновлення каналу. Не можна ж просто воду лити. Вона ж вся буде йти в землю. Так у сучасному світі вже ніхто не працює. А хто вам сказав, що вони не отруять цю воду, і скажуть, що ми самі це зробили. Поки в Україні не буде адекватної влади, а там це не передбачається - це питання треба забути", - вважає він.
На думку Константінова, Криму потрібно йти шляхом, який, як він висловився, "визначено президентом Росії".
Нагадаємо, з опівночі понеділка, 24 серпня, в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів введено перший етап обмеження подачі води. Влада Сімферополя опублікувала карту, де вказано місце розташування ємностей з водою.
З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху та обміління водойм ввели третій, найжорсткіший етап обмежень подачі води. При цьому влада Сімферополя попередила про відхилення від графіка подачі води.
19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану із забезпечення надійного водопостачання Криму". Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.
Будь ласка, зачекайте...
Перший раз через ватку в основному значенні (розпущену бавовну) - а потім вода проходить через організм ватанів у форматі сечі.
Свинособаки нормально там себя ощущают)))
И ЗеКа
Пусть строят
Нехай їдять тістечка і п'ють мочечу (Марія-Антуанетта і Геннадій Москаль зуйні не порекомендують).
-Наши отечественные учёные сейчас плодотворно трудятся над синтезом повидла из говна и лимонада из мочи
- И как успехи?
- Определённые успехи есть. Синтетическое повидло уже прекрасно мажется на хлеб... Осталось устранить привкус говна. А лимонад уже приобрёл необходимый оттенок жёлтого цвета... Осталось изменить вкус и устранить запах..."
- Отрицательно!
- Как?! Вам не жаль людей в Крыму?
- Мне, конечно, жаль людей в Крыму... Но ещё больше мне жаль самого себя... Как только я наполню Северо-Крымский канал водой, украинцы «наполнят» его водой меня!...
Арахамия: «Я бы пошел на то, чтобы дать воду в Крым в обмен на отвод войск на Донбассе».
https://ru.krymr.com/a/news-arahamiya-krym-voda-donbass/30429299.html
И штаны свои проверь, не зря же тебя беспокоит эта тема.
(Богдан Кульчицкий, редактор РБК, Екатеринбург).
Виноватая власть Украины или окупант???
Українець Геннадій Москаль і москаль Геннадій Малахов.
Обидва рекомендують приблизно одне й те саме.
Крисчани, натяк зрозуміли?
кацапня начинает о чем то догадываться
Вывод - пусть бреются!!!
Вся суть кацапов в одном предложении. Везде враги, везде заговоры, везде интриги. Какие же они конченые...