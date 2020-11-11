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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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Константінов (28) Крим (12756) водопостачання (611) вода (910)

Окупанти рекомендують кримчанам "забути" про дніпровську воду, "поки в Україні не буде адекватної влади, а там це не передбачається"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Окупанти рекомендують кримчанам

Спікер підконтрольного Росії "парламенту" Криму Володимир Константінов сказав, що жителям півострова слід "забути" про постачання дніпровської води Північно-Кримським каналом.

Він вважає, що технічно зараз неможливо, а також висловив побоювання щодо якості цієї води і політики ціноутворення на неї, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Відкриття Північно-Кримського каналу нереальне в принципі. Поясню причину. По-перше, ситуація з Україною настільки складна і важка, що сьогодні - це не можливо. Це питання обговорювати навіть ні з ким! Якщо припустити гіпотетично, що це завдання буде вирішено, то вони мінятимуть ціну на воду по три рази на день. Друге важливе питання - якість цієї води. Просто відкрити шлюзи і пустити її в Крим вже не є можливим. Потрібні колосальні кошти на відновлення каналу. Не можна ж просто воду лити. Вона ж вся буде йти в землю. Так у сучасному світі вже ніхто не працює. А хто вам сказав, що вони не отруять цю воду, і скажуть, що ми самі це зробили. Поки в Україні не буде адекватної влади, а там це не передбачається - це питання треба забути", - вважає він.

На думку Константінова, Криму потрібно йти шляхом, який, як він висловився, "визначено президентом Росії".

Нагадаємо, з опівночі понеділка, 24 серпня, в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів введено перший етап обмеження подачі води. Влада Сімферополя опублікувала карту, де вказано місце розташування ємностей з водою.

З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху та обміління водойм ввели третій, найжорсткіший етап обмежень подачі води. При цьому влада Сімферополя попередила про відхилення від графіка подачі води.

19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану із забезпечення надійного водопостачання Криму". Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.
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Топ коментарі
+71
Украина рекомендует крымчанам забыть о днепровской воде, пока в России не будет адекватной власти, а там это не предвидится.
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11.11.2020 16:06
+50
Правильно. Кому не хватает воды и хочет её - рекомендую на море. Баренцево, Охотское.
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11.11.2020 16:01
+44
7 лет болтовни, а воз и ныне там. Хочу дарагих крымчан только поздравить от души с Аксёновым и Константиновым, вы достойны подобных горе-руководителей Оккупанты рекомендуют крымчанам "забыть" о днепровской воде, "пока в Украине не будет адекватной власти, а там это не предвидится" - Цензор.НЕТ 4112
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11.11.2020 16:02
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Правильно. Кому не хватает воды и хочет её - рекомендую на море. Баренцево, Охотское.
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11.11.2020 16:01 Відповісти
З Чорного моря теж можна пити, якщо пропустити через ватку.
Перший раз через ватку в основному значенні (розпущену бавовну) - а потім вода проходить через організм ватанів у форматі сечі.
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11.11.2020 16:07 Відповісти
Далеко ходить не надо - река Днепр впадает в Чёрное море!!! - пускай предатели и оккупанты берут её оттуда в неограниченных количествах, нам не жалко!!!
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11.11.2020 16:09 Відповісти
теща обиср..а зять виноватый.. ля тополя...
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11.11.2020 16:29 Відповісти
Не, ну ты реальный укрофашист и каратель Оккупанты рекомендуют крымчанам "забыть" о днепровской воде, "пока в Украине не будет адекватной власти, а там это не предвидится" - Цензор.НЕТ 4020. Мало крысчанам камней с неба, ты их еще отравить хочешь - "Баренцево море - самое замусоренное из всех морей Севморпути" от микропластика до радиоактивных элементов
Оккупанты рекомендуют крымчанам "забыть" о днепровской воде, "пока в Украине не будет адекватной власти, а там это не предвидится" - Цензор.НЕТ 5554
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11.11.2020 16:16 Відповісти
Вот не нужно, да?!)))
Свинособаки нормально там себя ощущают)))
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11.11.2020 16:48 Відповісти
Можно построить водопровод "Байкал - Крым", и тогда проблема будет решена.
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11.11.2020 16:17 Відповісти
З річки Дон по дну Азовського моря, трубопроводом Дон дін дон за 20 млрд дол США, пийте, тільки не подавіться кацапська мерзота.
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11.11.2020 16:27 Відповісти
Комсомольцы...
И ЗеКа
Пусть строят
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11.11.2020 16:51 Відповісти
Окупанти рекомендують кримчанам "забути" про дніпровську воду, "поки в Україні не буде адекватної влади, а там це не передбачається" - Цензор.НЕТ 4147 можна виділити гроші з бюджету мордору... а построїть, чи ні то вже діло десяте...
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11.11.2020 17:22 Відповісти
А також моря Лаптєвих та Чукотське.
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11.11.2020 17:24 Відповісти
И бать ты , ты лучше географию знаешь!)))
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11.11.2020 17:33 Відповісти
7 лет болтовни, а воз и ныне там. Хочу дарагих крымчан только поздравить от души с Аксёновым и Константиновым, вы достойны подобных горе-руководителей Оккупанты рекомендуют крымчанам "забыть" о днепровской воде, "пока в Украине не будет адекватной власти, а там это не предвидится" - Цензор.НЕТ 4112
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11.11.2020 16:02 Відповісти
До крымчан постепенно доходит - они не к России присоединились, а с Кремлем связались!
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11.11.2020 16:07 Відповісти
Да, но к примеру по Одессе, Марику и прочим, меня скорость "дохода" не радует.
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11.11.2020 16:57 Відповісти
А що робить? Коли кацапам з пелюшок талдичать, що останній бомж - "рассєянін" стоїть вище, ніж інженер-українець чи професор-грузин... МАєм результат...
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11.11.2020 17:08 Відповісти
Нажаль
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11.11.2020 17:14 Відповісти
А що робить? Що маємо - те й маємо...
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11.11.2020 17:32 Відповісти
Я от думаю, а чому землі під тим каналом простоюють. Треба рекультивувати і вирощувати щось, або навіть висадити лісові масиви. Для півдня це саме то!
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11.11.2020 16:03 Відповісти
Ничего там не простаивает. Канал до самого крыма работает.
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11.11.2020 16:55 Відповісти
Ну і добре. Не люблю, коли майно без діла.
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11.11.2020 18:40 Відповісти
Ай-яй-яй. Ц-ц-ц.
Нехай їдять тістечка і п'ють мочечу (Марія-Антуанетта і Геннадій Москаль зуйні не порекомендують).
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11.11.2020 16:03 Відповісти
В Крыму разработали новый кран😆😆😆Оккупанты рекомендуют крымчанам "забыть" о днепровской воде, "пока в Украине не будет адекватной власти, а там это не предвидится" - Цензор.НЕТ 8084
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11.11.2020 16:04 Відповісти
Баба з воза - кобилі легше. Уринотерапія - кращий засіб від отруєної дніпровської води.
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11.11.2020 16:05 Відповісти
Кримнашисти:
-Наши отечественные учёные сейчас плодотворно трудятся над синтезом повидла из говна и лимонада из мочи
- И как успехи?
- Определённые успехи есть. Синтетическое повидло уже прекрасно мажется на хлеб... Осталось устранить привкус говна. А лимонад уже приобрёл необходимый оттенок жёлтого цвета... Осталось изменить вкус и устранить запах..."
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11.11.2020 16:14 Відповісти
Украина рекомендует крымчанам забыть о днепровской воде, пока в России не будет адекватной власти, а там это не предвидится.
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11.11.2020 16:06 Відповісти
Я б навіть сказав - "а там это немыслимо".
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11.11.2020 16:17 Відповісти
"Падающие с неба камни",по трагической случайности, к обиде и недоумению крымчан, были использованы хозяйственными "хахлами" для строительства шлюза, перегораживающего путь днепровской воде с Херсонщины в Крым...
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11.11.2020 16:06 Відповісти
Слава Богу,что такой "адекватной"власти не предвидится! Хорошо,что кацапы отдают себе в этом отчёт.
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11.11.2020 16:10 Відповісти
Русские оккупанты рекомендуют крымчанам "забыть" о воде.
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11.11.2020 16:10 Відповісти
Сьогодні вже вдруге піднімають на цьому ресурсі тему про українську воду для Криму. Кому це вигідно? Навіщо? Нехай крисчани хоч подохнуть без води. Забудьте.
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11.11.2020 16:11 Відповісти
А позловтішатися?? Окупанти рекомендують кримчанам "забути" про дніпровську воду, "поки в Україні не буде адекватної влади, а там це не передбачається" - Цензор.НЕТ 3502
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11.11.2020 17:05 Відповісти
Можливо, навіть --- зловісно зловтішатися! Окупанти рекомендують кримчанам "забути" про дніпровську воду, "поки в Україні не буде адекватної влади, а там це не передбачається" - Цензор.НЕТ 365
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11.11.2020 17:09 Відповісти
В морі води повно, не скигліть.
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11.11.2020 16:11 Відповісти
Крымчанам необходимо "забыть" о днепровской воде, до оккупации Крыма. Вода только после деоккупации.
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11.11.2020 16:12 Відповісти
Да поможет им вяликий Путин!
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11.11.2020 16:13 Відповісти
Цей довбень класичний приклад російської "адекватної" влади. Почав про те що нема води закінчив тим що її українці обов'язково отруять. Але путін їм осяває шлях, а тому не треба скиглити
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11.11.2020 16:13 Відповісти
Немає води? Та хай п'ють лимонад, власного виробництва
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11.11.2020 16:14 Відповісти
читай вище...
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11.11.2020 16:16 Відповісти
Пусть вспоминают воду Енисея ....
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11.11.2020 16:14 Відповісти
Краще ніж сказав з цього приводу Генадій Москаль і говорити нічого.
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11.11.2020 16:14 Відповісти
Можемо скинути фотки води по Вайберу. Оккупанты рекомендуют крымчанам "забыть" о днепровской воде, "пока в Украине не будет адекватной власти, а там это не предвидится" - Цензор.НЕТ 2091
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11.11.2020 16:15 Відповісти
Зеленые Арахамии со Шмыгалями уже дали бы нашу воду оккупантам, но благо есть кому, в стране и за ее пределами, придержать этих ретивых подкацапников.
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11.11.2020 16:15 Відповісти
- В.А., собственный корреспондент РИА "Новости". "Как вы относитесь к возможной подаче воды Днепра в Северо-Крымский канал, как к предотвращению гуманитарной катастрофы?"
- Отрицательно!
- Как?! Вам не жаль людей в Крыму?
- Мне, конечно, жаль людей в Крыму... Но ещё больше мне жаль самого себя... Как только я наполню Северо-Крымский канал водой, украинцы «наполнят» его водой меня!...
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11.11.2020 16:17 Відповісти
Для троллей араХамии.

Арахамия: «Я бы пошел на то, чтобы дать воду в Крым в обмен на отвод войск на Донбассе».



https://ru.krymr.com/a/news-arahamiya-krym-voda-donbass/30429299.html


И штаны свои проверь, не зря же тебя беспокоит эта тема. Окупанти рекомендують кримчанам "забути" про дніпровську воду, "поки в Україні не буде адекватної влади, а там це не передбачається" - Цензор.НЕТ 3710
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11.11.2020 16:43 Відповісти
"Я прекрасно понимаю, что ничего в Крыму не изменится, пока он принадлежит ИМ (крымчанам). Те, кто меня знает, подтвердят, что ходил по этой чертовой Ялте и приговаривал: всех бы ИХ собрать, погрузить в вагоны и в Норильск. Хлам этот, человечьи полипы и наросты - в дробилку. А в Крым нормальных людей заселить. С севера".
(Богдан Кульчицкий, редактор РБК, Екатеринбург).
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11.11.2020 18:32 Відповісти
они сами попросили у неба камней, а не воды )) а Програмер прикольный парень ))
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11.11.2020 16:17 Відповісти
Если в кране нет воды - воду выпили ......... или ордынцы. Ждите ! Счастье уже на пороге.
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11.11.2020 16:20 Відповісти
Давайте подумаем.
Виноватая власть Украины или окупант???
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11.11.2020 16:20 Відповісти
пейте то, что ***** ссыт вам в глаза. а когда/если глаза достаточно промоются, чтобы увидеть всю неприглядность жизни в паРаше, возвращайте Крым Украине.
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11.11.2020 16:23 Відповісти
И колоннами --- за поребрик! На все про все --- 24 часа...потом авансом крымским татарам амнистия на 3 суток...
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11.11.2020 17:14 Відповісти
"По мнению Константинова, Крыму нужно идти путем, который, как он выразился, "определен президентом России". "Все сдохнут, а мы попадем в рай" - так он сказал.
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11.11.2020 16:24 Відповісти
Вода це квіточки, по прогнозу землетрус потужності 1927 року, 8-9 балів, він відбувається раз на 100 років , з відхиленням 10-20 років, оце будуть каменюки з неба, всім кацапам вистачить.
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11.11.2020 16:35 Відповісти
Є два Геннадія.
Українець Геннадій Москаль і москаль Геннадій Малахов.
Обидва рекомендують приблизно одне й те саме.
Крисчани, натяк зрозуміли?
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11.11.2020 16:25 Відповісти
Окупанти рекомендують кримчанам "забути" про дніпровську воду, "поки в Україні не буде адекватної влади, а там це не передбачається" - Цензор.НЕТ 6376
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11.11.2020 16:27 Відповісти
адекВатной точно не предвидится Окупанти рекомендують кримчанам "забути" про дніпровську воду, "поки в Україні не буде адекватної влади, а там це не передбачається" - Цензор.НЕТ 6486.даже опажоповцам придется опасаться гнева народного.
кацапня начинает о чем то догадываться
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11.11.2020 16:26 Відповісти
Да, пока в Крыму русские нацисты о днепровской воде можно даже не мечтать.
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11.11.2020 16:30 Відповісти
Немного не так сказал. Надо вот так: пока не будет в росии адекватной власти, воды Крыму не видать. А там это не предвидится.
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11.11.2020 16:30 Відповісти
Крымчане, как только уйдут оккупанты, сразу же прийдёт днепровская вода
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11.11.2020 16:33 Відповісти
Россия это страна оккупант и еще предатель, она в трудную минуту бросит вас на произвол судьбы или по-простому - умирать. Сегодня она предала своего союзника Армению. С нового года прекращает финансировать оккупированный Донбасс, не в состоянии содержать, снабжать питанием и водой оккупированный Крым. Крымчанам придется "забыть" о днепровской воде, "пока Крым оккупирован, придется страдать, болеть от некачественной воды. Поэтому берите в руки вилы и гоните этот русский мир
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11.11.2020 16:34 Відповісти
Они сами и есть русский мир... пенсионеры и потомки НКВДешников и лагерных вертухаев, которым за "усердие" давали местожительство в Крыму ...
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11.11.2020 17:19 Відповісти
еще как вариант, всем крымчанам массово выходить на площадя и скандировать - расеянские оккупанты, пошли нахер.
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11.11.2020 16:34 Відповісти
Если эталон адекватности Гундяев с Путиным- надеюсь мы уже не достигнем их параметров!
Вывод - пусть бреются!!!
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11.11.2020 16:36 Відповісти
Нє трєба скігліті.
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11.11.2020 16:39 Відповісти
Пусть забудут вообще о воде! Окупанти рекомендують кримчанам "забути" про дніпровську воду, "поки в Україні не буде адекватної влади, а там це не передбачається" - Цензор.НЕТ 7559
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11.11.2020 16:42 Відповісти
Если в кране нет водьі, воду вьіпили... )))
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11.11.2020 16:48 Відповісти
короче, крысы. путена вам на воротник а не воду из Днепра.
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11.11.2020 16:49 Відповісти
Когда в Киеве будет адекватная власть ,в Крым сначала пойдут танки и войска , а потом уже вода!
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11.11.2020 16:52 Відповісти
Странно как-то, тут некоторые кое-что себе рвут, пытаясь подать туда воду.
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11.11.2020 16:55 Відповісти
Чё-то заглохла тема с разворотом Днепра в Крым в обход Украины. Между тем этой остроумной идее уж седьмой годик... Наверное что-то не получилось...
Окупанти рекомендують кримчанам "забути" про дніпровську воду, "поки в Україні не буде адекватної влади, а там це не передбачається" - Цензор.НЕТ 8307
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11.11.2020 16:55 Відповісти
Влада якраз зараз підходяща, але ж розуміє, що реалізувати подачуводи їй не дадуть люди. Невелика їх кількість. Більшості буде все одно.
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11.11.2020 16:56 Відповісти
Вже б визначилися з тією водою. То піднімали крик, що хохли геноцидять, створюючи гуманітарну катастрофу, то своєї вистачить, а тепер на неадекватну владу грішать.
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11.11.2020 17:11 Відповісти
А кто вам сказал, что они не отравят эту воду, и скажут, что мы сами это сделали.

Вся суть кацапов в одном предложении. Везде враги, везде заговоры, везде интриги. Какие же они конченые...
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11.11.2020 17:12 Відповісти
Много воды на Волге, Урале, Лене, Енисее, Колыме, а в Амуре сколько воды, вперёд на Родину, Крым не ваш)))
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11.11.2020 17:16 Відповісти
Амур тоже... Окупанти рекомендують кримчанам "забути" про дніпровську воду, "поки в Україні не буде адекватної влади, а там це не передбачається" - Цензор.НЕТ 9405
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11.11.2020 17:22 Відповісти
вовка костантінов уже на плити око поклав...страітєльОкупанти рекомендують кримчанам "забути" про дніпровську воду, "поки в Україні не буде адекватної влади, а там це не передбачається" - Цензор.НЕТ 5836
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11.11.2020 17:18 Відповісти
Коли в Україні буде адекватна влада будем слухати як музику завивання голодних шакалів з-за поребрика.
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11.11.2020 17:20 Відповісти
Шоб вы понимали когда туда прийдёт Украина, все достанут паспорта и будут показывать кто с расии и кто предатель, а они всегда были украинцами))
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11.11.2020 17:22 Відповісти
константинов c гоблином будут руководством Крыма, ровно до тех пор, пока украинская армия не освободит Крым. То есть недолго им осталось
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11.11.2020 17:25 Відповісти
Пейте мочу, привыкайте к морской воде Окупанти рекомендують кримчанам "забути" про дніпровську воду, "поки в Україні не буде адекватної влади, а там це не передбачається" - Цензор.НЕТ 6963
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11.11.2020 17:39 Відповісти
Кримчани, це вам подарок від Пупіна
Окупанти рекомендують кримчанам "забути" про дніпровську воду, "поки в Україні не буде адекватної влади, а там це не передбачається" - Цензор.НЕТ 2501
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11.11.2020 17:41 Відповісти
Украина рекомендует крымчанам вместо воды пить пиво, можно с раками🤪
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11.11.2020 17:53 Відповісти
Уринотерапия вам в руки лапотные помогайте друг другу. Окупанти рекомендують кримчанам "забути" про дніпровську воду, "поки в Україні не буде адекватної влади, а там це не передбачається" - Цензор.НЕТ 5074
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11.11.2020 18:42 Відповісти
Любят в рашке выдавать желаемое за коммунистическую действительность. ВоДА это забота окупанта и идите все лесом, поить кормить и **-ть должны те кто взял чужое.
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11.11.2020 18:49 Відповісти
Україні вистачає необхідності турбуватися про Україну. Згинне кацапська погань 0 зміниться й клімат
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11.11.2020 18:58 Відповісти
Ждуны хреновы ждут "адекватной" власти в Киеве НЕ ДОЖДЕТЕСЬ ПРИДУРКИ Окупанти рекомендують кримчанам "забути" про дніпровську воду, "поки в Україні не буде адекватної влади, а там це не передбачається" - Цензор.НЕТ 1539
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11.11.2020 19:36 Відповісти
За все эти годы никто по нашей стороне та и по той так и не разу не поднял простенький вопрос. А как было до того как построен был канал? И сколько ему лет? И персики росли, и вина валом, и варенье с роз клепал консервный завод в Бахчисарае и не только с роз. Были кое где даже кабинки с душем с пресной водой на пляжах. Та смех!
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11.11.2020 21:35 Відповісти
Вернется крым в Украину, вернется вода. А пока им моча с неба.
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11.11.2020 21:59 Відповісти
зато на родине
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12.11.2020 00:54 Відповісти
 
 