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Для проведення масового тестування на COVID-19 в Україні необхідно 120 млрд грн, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Для проведення масового тестування на COVID-19 в Україні необхідно 120 млрд грн, - Степанов

Україна не проводить масове тестування на COVID-19 за прикладом Словаччини, оскільки це занадто дорого.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Що стосується масового тестування. На 40-мільйонну країну провести масове тестування - це, ви собі просто уявіть. Якщо говорити про Словаччину, то вони задіяли всіх без винятку військових, поліцейських, медичних працівників... Крім того, експрес-тести в кращому випадку дають до 60% збігів із позитивними ПЛР-тестуваннями", - зазначив Степанов.

Крім того, за словами глави МОЗ, закупівля 40 млн тестів коштує 120 млрд гривень.

Водночас прем'єр-міністр Шмигаль зазначив, що Україна закупить близько 6 млн експрес-тестів.

"Для порівняння, Словаччина використовувала 1,3 млн тестів", - додав він.

Читайте також: Україна закупить 3 млн тестів на антитіла до коронавірусу, - ОП
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Топ коментарі
+17
По 3000 на лицо любого возраста? Это где такие ценники, в "Евролабе"?
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11.11.2020 16:24
+7
Даже в "Синево" стоимость ПЦР теста, если тупо прийти в лабораторию составляет 1000 гривен.
(С предварительной регистрацией на сайте - 890 грн)
Результат через пару часов.
При таком бюджете, можно три раза всех граждан протестировать.
Вы твари зебильные просто о..уели!
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11.11.2020 16:42
+7
Да, выходит 3000грн/тест на каждого, даже на грудных младенцев. Зебилы, вы кого выбрали на вашу и не только на вашу голову?
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11.11.2020 16:42
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По 3000 на лицо любого возраста? Это где такие ценники, в "Евролабе"?
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11.11.2020 16:24 Відповісти
Степанова потрібно звільняти, він ідіот. Китайці змішують аналізи 10 людей і роблять один ПЛР тест, а потім якщо він показує коронавірус роблять детальні ПЛР аналізу кожному з цієї десятки! Це зменшує потрібну кількість тестів в 10 разів.
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11.11.2020 16:26 Відповісти
Да, выходит 3000грн/тест на каждого, даже на грудных младенцев. Зебилы, вы кого выбрали на вашу и не только на вашу голову?
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11.11.2020 16:42 Відповісти
Ну очень хочется министру ограниченность своего личного интеллекта объяснить ограниченностью материальных ресурсов. В следующий раз он больше денег будет хотеть за выполнение работы, с которой он не справляется.
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11.11.2020 16:57 Відповісти
да, конечно, если проводить тесты в частных лабораториях...
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11.11.2020 16:24 Відповісти
*****) этот арменин реально сумашедший вор)-скоро мы вам покажем кино про клоуна)
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11.11.2020 16:30 Відповісти
сколько запланировано на откаты? минимум 20%... вот так и зарабатываются деньги на болезнях и горе людей((
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11.11.2020 16:33 Відповісти
да? а может как раз отех несп*жжено-дорожных-полицейско-киношных... и хватило бы????
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11.11.2020 16:33 Відповісти
Даже в "Синево" стоимость ПЦР теста, если тупо прийти в лабораторию составляет 1000 гривен.
(С предварительной регистрацией на сайте - 890 грн)
Результат через пару часов.
При таком бюджете, можно три раза всех граждан протестировать.
Вы твари зебильные просто о..уели!
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11.11.2020 16:42 Відповісти
Требуйте бабло у китайцев вроде же они в этом виноваты
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11.11.2020 16:49 Відповісти
та фигня,скинемся зеопарышам 120млрд....на дорогу в ростов
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11.11.2020 16:50 Відповісти
Пральна!!! Дуже дорого проводити масове тестування! Томкюу краще, надійніше і дешевше пустити гроші з антиковідного фонду по пиз., вибачте, на дороги.
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11.11.2020 16:52 Відповісти
закрыть всех дома на 3 недели, деньги 120 млрд
отдать на еду всем. Ковид утихнет, больные выздоровят, новые не заразятся
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11.11.2020 17:30 Відповісти
они и гривны лишней не дадут ты про какие миллиарды
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11.11.2020 17:43 Відповісти
Давайте уже отправим зе власть в Ростов , если не успеют то по тюрьмам, хотя с нашей судовой системой...
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11.11.2020 17:49 Відповісти
Н,уй апетити в ворюги
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11.11.2020 18:52 Відповісти
Граждане не считайте 120 лярдов на 50 милионов, это цифра на 1991 год,а если минуснуть Крым и Донбас и учесть что 100% добится будет не возможно то тестирование пройдут миллионов 20 в идеальном варианте.
Поэтому цифру в 3 тыс смело умножайте на 2.5.
Не мешайте братве заработать.
73% "Ви того варті".
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11.11.2020 20:38 Відповісти
На рекламних бордах у нас ціни : 850/48год; та 1300/24год
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11.11.2020 20:50 Відповісти
в список даже попали умершие за последние десять лет. вот это аппетиты у ЗЕбилов
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11.11.2020 21:32 Відповісти
Не хреновый откат зеленский со степановым себе насчитали... при гос закупке теста в 15 уе = 432 грн, переводить в офшоры 2500 грн бюджетных денег это даже Лёня с АО МММ отдыхает против зеленского
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12.11.2020 22:09 Відповісти
 
 