Для проведення масового тестування на COVID-19 в Україні необхідно 120 млрд грн, - Степанов
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Україна не проводить масове тестування на COVID-19 за прикладом Словаччини, оскільки це занадто дорого.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Що стосується масового тестування. На 40-мільйонну країну провести масове тестування - це, ви собі просто уявіть. Якщо говорити про Словаччину, то вони задіяли всіх без винятку військових, поліцейських, медичних працівників... Крім того, експрес-тести в кращому випадку дають до 60% збігів із позитивними ПЛР-тестуваннями", - зазначив Степанов.
Крім того, за словами глави МОЗ, закупівля 40 млн тестів коштує 120 млрд гривень.
Водночас прем'єр-міністр Шмигаль зазначив, що Україна закупить близько 6 млн експрес-тестів.
"Для порівняння, Словаччина використовувала 1,3 млн тестів", - додав він.
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При таком бюджете, можно три раза всех граждан протестировать.
Вы твари зебильные просто о..уели!
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