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Росія (47208) торгівля (389) Кулеба Дмитро (3171)

Київ не заперечує проти закриття торгових представництв Росії в Україні, адже угоду про них розірвано ще в серпні, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Київ не заперечує проти закриття торгових представництв Росії в Україні, адже угоду про них розірвано ще в серпні, - Кулеба

Офіційний Київ не заперечує проти того, щоб Росія ліквідувала свої торгові представництва в Україні.

Про це написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Україна з ініціативи МЗС розірвала російсько-українську угоду про торговельні представництва ще три місяці тому. Але ми не проти, що Росія їх закрила і для себе", - заявив Кулеба.

Київ не заперечує проти закриття торгових представництв Росії в Україні, адже угоду про них розірвано ще в серпні, - Кулеба 01

Нагадаємо, 11 листопада стало відомо, що уряд Росії вирішив ліквідувати торговельні представництва в Україні та Литві.

Російська сторона заявила, що пішла на таке рішення через прийняття українським урядом в серпні постанови, яка припиняє дію міжурядової угоди з Росією про торгові представництва на територіях обох держав.

Також читайте: РФ вирішила закрити торговельні представництва в Україні та Литві. ДОКУМЕНТ

Автор: Анастасія Потіха
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І кордон з рашкостаном закрити.
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11.11.2020 16:24 Відповісти
Киев не возражает против закрытия церквей Московского патриархата в
ответ на действия оккупационных властей в Крыму.
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11.11.2020 16:31 Відповісти
Позвольте вам выйти вон, пацаки.
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11.11.2020 16:37 Відповісти
і Київ не заперечує проти закриття торгових представництв Росії в Україні, адже угоду про них розірвано ще в серпні, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1021 секту РПЦ теж закрити.
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11.11.2020 16:50 Відповісти
Гнать их ссаными тряпками.
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11.11.2020 17:10 Відповісти
Торговое представительство расеи спокойно функционировало в Украине с 2014 года по сей день? Ришуче та патужна, однако...
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11.11.2020 18:31 Відповісти
А какая может быть торговля с адольфом путлером? Вот подвыздохнут тогда и подумать можно.
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11.11.2020 18:41 Відповісти
Ну молодец! Нечего больше добавить!
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11.11.2020 19:25 Відповісти
правильно буде " не заперечує закриття..."
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11.11.2020 19:42 Відповісти
 
 