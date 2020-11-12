Сервіс Virobnik.ua, що розкриває процес виготовлення українських продуктів, заявляє про спротив від низки виробників

Національний сервіс Virobnik.ua, який показує з чого і в яких умовах створюють українські продукти харчування, наражається на спротив з боку деяких виробників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, натхненник сервісу Віталій Єрмак як приклад наводить одну з найбільших компаній, яка виробляє в Київській області йогурти і молочні продукти.

За словами Єрмака, у відповідь на запит сервісу щодо відкриття українцям всіх етапів виробництва та інгредієнтів там відповіли: "Ми вже маємо достатньо відео на цю тему".

Однак, додає Єрмак, "Перевіривши сайт виробника, ми не знайшли жодного відео, яке показувало б українцям, з чого і в яких умовах створюються продукти, які ми споживаємо щодня. А якби таке відео і було, то воно по суті не було б незалежним, а очевидно знято в інтересах суто виробника".

Проєкт Virobnik.uaстартував в Україні кілька місяців тому. Як розповів його засновник Віталій Єрмак, головне завдання проєкту - не реклама окремих виробників або торгових марок, а інформування українських споживачів про те, як виготовляється той чи інший продукт. А споживачі вже самі зроблять вибір, чию продукцію їм купувати.

На сайті проєкту постійно збільшується кількість продуктів, виробництво яких стає відкритим для українців.

Як повідомлялося, Антимонопольний комітет оштрафував п'ять молочних компаній за обман на 30 млн грн. Комітет виявив низку недобросовісних компаній, які виробляли суміші з невідомих складових і при цьому називали продукт маслом, повідомили у відомстві.