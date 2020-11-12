Сервіс Virobnik.ua, що розкриває процес виготовлення українських продуктів, заявляє про спротив від низки виробників
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Національний сервіс Virobnik.ua, який показує з чого і в яких умовах створюють українські продукти харчування, наражається на спротив з боку деяких виробників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, натхненник сервісу Віталій Єрмак як приклад наводить одну з найбільших компаній, яка виробляє в Київській області йогурти і молочні продукти.
За словами Єрмака, у відповідь на запит сервісу щодо відкриття українцям всіх етапів виробництва та інгредієнтів там відповіли: "Ми вже маємо достатньо відео на цю тему".
Однак, додає Єрмак, "Перевіривши сайт виробника, ми не знайшли жодного відео, яке показувало б українцям, з чого і в яких умовах створюються продукти, які ми споживаємо щодня. А якби таке відео і було, то воно по суті не було б незалежним, а очевидно знято в інтересах суто виробника".
Проєкт Virobnik.uaстартував в Україні кілька місяців тому. Як розповів його засновник Віталій Єрмак, головне завдання проєкту - не реклама окремих виробників або торгових марок, а інформування українських споживачів про те, як виготовляється той чи інший продукт. А споживачі вже самі зроблять вибір, чию продукцію їм купувати.
На сайті проєкту постійно збільшується кількість продуктів, виробництво яких стає відкритим для українців.
Як повідомлялося, Антимонопольний комітет оштрафував п'ять молочних компаній за обман на 30 млн грн. Комітет виявив низку недобросовісних компаній, які виробляли суміші з невідомих складових і при цьому називали продукт маслом, повідомили у відомстві.
Будь ласка, зачекайте...
Молекула просуществовала недолго, но стала доказательством того, что подобное возможноГруппе ученых из Гарвардского университета, возглавляемой доцентом Канг-Куен Ни, впервые в истории науки удалось объединить два атома в одну молекулу путем прямых манипуляций с этими атомами. ---нема нічого штучного. все є природного походження.
На первичку никогда никого не водили и водить не будут.
Далее. Журналисты не имеют права на доступ везде где захотят.
Особенно за границей. Помню как Фреймут попыталась во Франции рассказать про "права журналистов" и как ее в кафе выгнали на улицу, а в Диснейленде вообще вызвали полицейских и отправили в кутузку.
А мяса на колбасу не хватало.
Сейчас, когда поголовье скота (мяса) гораздо меньше, а колбасы навалом.
Из чего её делают?
знайшлась компашка людей, які знайшли спосіб заробити з нічого грошей.
і опа - їхнім благим намірам - величезний супротив!
так на Віробніку - всього сім фірм представлено.
ну і банальне - "как вы яхту назовете - так она и поплывет" -
судячи по правилам української транслітерації, українська фірма називається
українським словом "Віробнік"
ібо так каже постанова КМУ № 55 від 27.01.2010 про правила транслітерації.
Наприклад печеня не можливо спекти без пальмової олії тому що технологічно дорого, воно просто згорить при тих температурах які встановлені в печах...
А обєм виробництва молочки у нас в декілька раз перевищує обєм імпорту і виробництва молока при чому не враховуючи імпорт..
А що взагалі це когось хвилює із споживачів...
Такий обєм хімії у нас диктує ринок, тому що наші споживачі хочуть дешево і щоб було смачно решта їх не обходить, буде дорого і якісно ніхто не буде це купувати одиниці
Звісно, гівно видавти за гарний продут не так легко, а тут ще комусь показувати з якого лайна робиш вершкове масло. Хай жруть пальмове масло і думають що це вершкове