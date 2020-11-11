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Мінреінтеграції про ситуацію з коронавірусом в окупованому Криму: Людей ховають таємно, в пакетах, не з тими діагнозами

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Мінреінтеграції про ситуацію з коронавірусом в окупованому Криму: Людей ховають таємно, в пакетах, не з тими діагнозами

Ситуація з коронавірусом COVID-19 в окупованому Криму дуже складна, людей таємно ховають з неправильними діагнозами, і Росія приховує інформацію.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив заступник міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ігор Яременко.

"За нашими даними, ситуація дуже важка, ми спілкуємося з правозахисниками, які там працюють, з представниками Меджлісу, у нас є дані розвідки. Я не готовий зараз говорити про точну кількість хворих, але ми точно знаємо, що ті цифри, які озвучуються Російською Федерацією, в кілька разів занижені, не думаю, що нам варто спекулювати в даному випадку. Я б не хотів називати конкретні цифри, це буде неправильно з мого боку", - сказав заступник міністра.

За даними Яременка, влади Росії свідомо допускає поширення хвороби.

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"Ми можемо оцінювати порядки, але не давати конкретні цифри, думаю, що і Росія їх насправді не знає, тому що вони стимулюють людей до того, щоб не дотримуватися карантинні обмеження, щоб захворювання поширювалося якомога швидше", - сказав Яременко.

За словами чиновника, померлих ховають таємно, родичам не дозволяють попрощатися з покійними.

"Ми знаємо, що ліжок не вистачає, це те, про що нам розповідають люди з окупованих територій, що людей ховають не з тими діагнозами, таємно, часто не дозволяють родичам навіть попрощатися, ховають в целофанових пакетах спеціальних. Ситуація дуже гостра", - сказав Яременко.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Минреинтеграции о ситуации с коронавирусом в оккупированном Крыму: Людей хоронят тайно, в пакетах, не с теми диагнозами - Цензор.НЕТ 6325
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11.11.2020 16:51
+10
Ой я Вас умоляю..... Пусть пишут любой диагноз,главное чтоб побольше сдохло.
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11.11.2020 16:53
+8
Они ж хотели русского мира - хай жрут
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11.11.2020 16:58
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Минреинтеграции о ситуации с коронавирусом в оккупированном Крыму: Людей хоронят тайно, в пакетах, не с теми диагнозами - Цензор.НЕТ 6325
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11.11.2020 16:51 Відповісти
А ще Зеля і його уряд відновили схему аутсорсерами годування непотрібом солдатів - на 4 млрд грн щорічно.
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11.11.2020 16:52 Відповісти
Потому и не ослабевает потом наших граждан на заработки в Европу. Они точно знают: в Украине улучшений не будет никогда. 3 ноября провожал знакомых медсестер, улетели в Польшу по трудовой визе. На этой неделе - две семьи (вместе с детьми), тоже Польша, помогал найти школу для обучения детей (и вел всю переписку). Уехали в Чехию знакомые ребята из компании по сантехработам. Я их понимаю. Каждый день власти зеленой плесени приносит все новые разочарования.
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11.11.2020 17:29 Відповісти
* поток
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11.11.2020 17:30 Відповісти
І там також па-русккє балакатимуть?
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11.11.2020 21:54 Відповісти
По-разному, поляки украинский понимают гораздо лучше, чем русский, что, в общем-то, подтверждает - русский народ имеет мало что общего со славянами. Как-то так.
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11.11.2020 22:03 Відповісти
Але тільки русккєє в Україні десятиліттями "раз гавар"євівають па-русккє" і скавучать,що вони--"насільствінаукраєньєзіріваниє".При цьому за укр. мову тут б"ють саме українців.
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11.11.2020 22:22 Відповісти
Простите, но на украинском говорят единицы. Тот мерзкий противный похабный суржик с матами украинским не является, как и признаком культуры. И даже языком "это" не назовешь.
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12.11.2020 04:48 Відповісти
Вибачте,але це дешева відмазка "асвабадітьєльєй",які не хочуть вивчити укр. мову хоч би й з 1991-го року.Не бажаєте "па хабьнава сурьжєка"--говоріть досконалою укр. мовою.Це відрізнятиме вАС ВІД ЛІНИВОГО КАЦАПСЬКОГО БИДЛА.
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12.11.2020 22:02 Відповісти
Простите, ваше комменты выдают в вас быдло, а какое украинское или российское не разобрать. Да это и неважно, у быдла один генетический код, как его не называй.
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12.11.2020 22:19 Відповісти
нЕ ВИБАЧАТИМУСЬ ПЕРЕД шовіністичним кацапським держимордою.Якщо живеш тут і не знаєш нашої мови,то ти--німа ,розумово неповноцінна худобинка(бидло).
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12.11.2020 22:28 Відповісти
Чучело, кто тебе сказал, что ты знаешь украинский？ Ты и человеческий не понимаешь... Быдло оно и есть быдло.
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12.11.2020 22:41 Відповісти
Чмо,ну ти точно знаєш.І українську і матерщинно-кацапську.Лайливе злостиве вЯлікає бидло.
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12.11.2020 22:44 Відповісти
Хотіли на рашку... От вам і є.
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11.11.2020 16:51 Відповісти
Риб"яти хатєдє толька "камнє сь нєби", а тут таке...Хунта кієфская вєнавата.Ну й Абамкачьмо.
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11.11.2020 21:56 Відповісти
Ой я Вас умоляю..... Пусть пишут любой диагноз,главное чтоб побольше сдохло.
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11.11.2020 16:53 Відповісти
Они ж хотели русского мира - хай жрут
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11.11.2020 16:58 Відповісти
Крутіше: Один з основних лозунгів на "реперендумі" - "Хатим умереть в Рассии!...".
Вмирайте...
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11.11.2020 17:00 Відповісти
Та ні. Вони хотіли "умереть в России", а мрії можуть збуватися...
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11.11.2020 17:26 Відповісти
Ну и шо, шо тайно? И шо, шо в мешках? Главное, чтобы тех, кто орал "Путен введи!" хоронили в хороших мешках, с петухом-мутантом и под песню Кабздона.
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11.11.2020 17:00 Відповісти
В мішку кацапам дорога , земля камінням з лайном.
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11.11.2020 17:39 Відповісти
Файному кацапу-файний мішок? Але ж там файних нема.
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11.11.2020 21:57 Відповісти
***** пора издать тсцарский указ о засекречивании расхода специальных целофановых пакетов в мирное время )
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11.11.2020 17:02 Відповісти
согласен! трупы предателей и оккупантов нужно хоронить в мусорных пакетах, ибо они другого не достойны!!!
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11.11.2020 17:06 Відповісти
И холмик обязательно из камней
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11.11.2020 17:16 Відповісти
власти России сознательно допускают распространение болезни.Источник: https://censor.net/ru/n3230460

кількість отримувачів російської пенсії хочуть скоротити "природнім шляхом"...
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11.11.2020 17:20 Відповісти
Это нормально, как для оккупантов.
Зато духовно, ватно и скрепно.
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11.11.2020 17:44 Відповісти
Ну Зачем же Вы кричали , - Наконец мы умрем на родине , а так бы жили в Украине. надо быть поосторожнее с Желанием.
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11.11.2020 17:52 Відповісти
Розберіться спочатку з тим що діється на Україні.
Результати безкоштовного тесту готові лише через 5-7 днів. Хворим на коронавірус ніхто ніякого лікування не призначає. Люди поголовно займаються самолікуванням. Безліч людей із легкою формою як ходили на роботу так і продовжують.
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11.11.2020 18:19 Відповісти
Так по всьому світу роблять...
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11.11.2020 18:49 Відповісти
 
 