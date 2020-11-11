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Командування ОС відпрацьовує оборонні та контрнаступальні операції за стандартами НАТО, - Наєв

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Командування ОС відпрацьовує оборонні та контрнаступальні операції за стандартами НАТО, - Наєв

У командуванні Об'єднаних сил Збройних Сил України тривають заходи колективної підготовки. Зараз особовий склад Командування нарощує здатності і злагодженість у роботі під час командно-штабних тренувань.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Командування об'єднаних сил ЗС України, передає Цензор.НЕТ.

"Військовослужбовці відпрацьовують питання управління угрупованнями військ (сил) під час оборонних операцій з проведенням контрнаступів на напрямках вторгнення противника, і виконують завдання зі стабілізації обстановки у смугах відповідальності", - зазначив командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Як повідомив командувач, за результатами проведення стратегічного командно-штабного навчання "Об'єднані зусилля - 2020", структурні підрозділи Командування продемонстрували професіоналізм та належний рівень виконання службових обов'язків за призначенням, зокрема, з відпрацюванням процесів за стандартами НАТО.

"Командування продовжує нарощувати можливості в новій J-структурі, що ідентична прийнятій у збройних силах країн-членів Північноатлантичного альянсу. Надалі це дасть нам змогу організувати плідну взаємодію з підрозділами країн-партнерів НАТО і бути взаємосумісними на одному полі бою", - зазначив Наєв.

Командування ОС відпрацьовує оборонні та контрнаступальні операції за стандартами НАТО, - Наєв 01
Командування ОС відпрацьовує оборонні та контрнаступальні операції за стандартами НАТО, - Наєв 02
Командування ОС відпрацьовує оборонні та контрнаступальні операції за стандартами НАТО, - Наєв 03
Командування ОС відпрацьовує оборонні та контрнаступальні операції за стандартами НАТО, - Наєв 04
Командування ОС відпрацьовує оборонні та контрнаступальні операції за стандартами НАТО, - Наєв 05

Командування ОС відпрацьовує оборонні та контрнаступальні операції за стандартами НАТО, - Наєв 06
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а вот где собака порылась,"Дана" нахер ни кому не нужная 146% подходит под стандарты НАТО
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11.11.2020 17:15 Відповісти
с чего Вы взяли ?
у нас много боеприпасов 152 калибра, а стволы давно износились
и не столько тех дан закупают чтоб караул кричать
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11.11.2020 17:20 Відповісти
Уже и Вы про них (собак) знаете? Это вроде как военная тайна.
Подпись ко 2-й фотографии:
Девушка докладывает. - Нет, и ещё раз нет. Пехота не пройдёт. Только танки. Там такие собаки.
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11.11.2020 19:48 Відповісти
 
 