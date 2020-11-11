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Запровадження "карантину вихідного дня": очільник МКІП Ткаченко закликав Кабмін розробити механізм компенсацій закладам культури

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Запровадження

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко закликав уряд спільно напрацювати механізм компенсацій закладам культури, по яких "вдарить" карантин вихідного дня.

Про це очільник МКІП сказав на черговому засіданні уряду в середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дуже сподіваюся, що ми проведемо конструктивну дискусію стосовно компенсацій закладам культури для того, щоб їх підтримати, і напрацюємо ефективні рішення, які можна втілити у життя", - сказав Ткаченко.

Він зазначив, що загалом розуміє необхідність карантину та сприймає це рішення.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав пропозицію Ткаченка про необхідність конструктивного діалогу. "Підтримка бізнесу - я у вступному слові (на початку засідання уряду - ред.) такі обіцянки дав, тому маємо докласти усіх зусиль, щоб люди, працівники залишалися оформленими на роботі і отримували кошти і щоб бізнес лишився на плаву, в економічній структурі України, тож будемо вести діалог і робити все необхідне для цього", - сказав глава уряду.

Нагадаємо, уряд на засіданні 11 листопада підтримав ініціативу МОЗ щодо запровадження карантину вихідного дня з 14 до 30 листопада 2020 року.

Крім того, Кабмін повернув загальнонаціональний карантин: зон більше не буде.

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Топ коментарі
+8
А торговцу на рынке механизм компенсации - анализы у пальчевского?
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11.11.2020 17:00
+3
Если в Чехословакии есть Министерство морского пароходства, то почему бы в СССР не быть Министерству культуры? (с)

Что-то слышится родное
В долгих песнях ямщика:
То разгулье удалое,
То сердечная тоска…

Ни огня, ни черной хаты,
Глушь и снег… Навстречу мне
Только версты полосаты
Попадаются одне. (с)
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11.11.2020 17:03
+1
У этих мерзких опзжопных мразей хорошие магазины.
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11.11.2020 17:37
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А торговцу на рынке механизм компенсации - анализы у пальчевского?
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11.11.2020 17:00 Відповісти
Если в Чехословакии есть Министерство морского пароходства, то почему бы в СССР не быть Министерству культуры? (с)

Что-то слышится родное
В долгих песнях ямщика:
То разгулье удалое,
То сердечная тоска…

Ни огня, ни черной хаты,
Глушь и снег… Навстречу мне
Только версты полосаты
Попадаются одне. (с)
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11.11.2020 17:03 Відповісти
Введение "карантина выходного дня": Глава МКИП Ткаченко призвал Кабмин разработать механизм компенсаций заведениям культуры - Цензор.НЕТ 5934
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11.11.2020 17:28 Відповісти
У этих мерзких опзжопных мразей хорошие магазины.
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11.11.2020 17:37 Відповісти
Путина им на воротник, а не компенсацию.
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11.11.2020 17:35 Відповісти
За залишковим принципом, тобто болт. А усі без виключення приміщення під шпиталі і медпункти.
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11.11.2020 18:06 Відповісти
В качестве компенсации, наградить их пианинами, на которых играл сам Зе...
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11.11.2020 19:28 Відповісти
А чего только заведениям культуры? Тогда и всем пострадавшим предпринимателям Украины. Только вот за чей счет?
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11.11.2020 19:29 Відповісти
ОП президента и кабмину помощь окажите. Они яркие представители заведений развлекательной культуры.
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11.11.2020 21:56 Відповісти
Прохання більш канкрєтно о завєдєніях культури в Україні і чим вони займаюцаца.? Це тіпа 1+1 "МАСКАРАД", "ТАНЦИ". ПЄНЦИ" і тп.
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11.11.2020 22:56 Відповісти
Нечастные артисты, проживающие в особняках и имеющие по несколько современных квартир, виллы и т.д.... Как он пострадали... Запровадження "карантину вихідного дня": очільник МКІП Ткаченко закликав Кабмін розробити механізм компенсацій закладам культури - Цензор.НЕТ 1953 Вначале усть правительство оплатит труд медиков в полном объеме, как обещали власти!!!!
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28.01.2021 09:06 Відповісти
 
 