Запровадження "карантину вихідного дня": очільник МКІП Ткаченко закликав Кабмін розробити механізм компенсацій закладам культури
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Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко закликав уряд спільно напрацювати механізм компенсацій закладам культури, по яких "вдарить" карантин вихідного дня.
Про це очільник МКІП сказав на черговому засіданні уряду в середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Дуже сподіваюся, що ми проведемо конструктивну дискусію стосовно компенсацій закладам культури для того, щоб їх підтримати, і напрацюємо ефективні рішення, які можна втілити у життя", - сказав Ткаченко.
Він зазначив, що загалом розуміє необхідність карантину та сприймає це рішення.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав пропозицію Ткаченка про необхідність конструктивного діалогу. "Підтримка бізнесу - я у вступному слові (на початку засідання уряду - ред.) такі обіцянки дав, тому маємо докласти усіх зусиль, щоб люди, працівники залишалися оформленими на роботі і отримували кошти і щоб бізнес лишився на плаву, в економічній структурі України, тож будемо вести діалог і робити все необхідне для цього", - сказав глава уряду.
Нагадаємо, уряд на засіданні 11 листопада підтримав ініціативу МОЗ щодо запровадження карантину вихідного дня з 14 до 30 листопада 2020 року.
Крім того, Кабмін повернув загальнонаціональний карантин: зон більше не буде.
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Что-то слышится родное
В долгих песнях ямщика:
То разгулье удалое,
То сердечная тоска…
Ни огня, ни черной хаты,
Глушь и снег… Навстречу мне
Только версты полосаты
Попадаются одне. (с)