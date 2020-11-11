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Закарпаття (1580) земля (802) ОДА (1540) Держгеокадастр (140) Петров Олексій (14)

На Закарпатті чиновники Держгеокадастру роздали понад 200 га землі, скориставшись відрядженням керівництва, - очільник ОДА Петров

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

На Закарпатті чиновники Держгеокадастру роздали понад 200 га землі, скориставшись відрядженням керівництва, - очільник ОДА Петров

Очільник Закарпатської ОДА Олексій Петров звернувся в прокуратуру у зв'язку із застосуванням масштабної схеми відчуження понад 200 га земель області підставним особам.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Пост - офіційне звернення до Закарпатської обласної прокуратури. У ці хвилини проходить засідання КМУ, ініційоване головою Держгеокадастру Романом Лещенком, на якому розглядається передача об'єднаним територіальним громадам земель державної власності ... Скориставшись відрядженням керівництва управління Держгеокадастру до Києва, окремі негідники-чиновники з числа колишніх начальників цього відомства вдалися до відчайдушних кроків. Застосували масштабну схему відчуження понад 200 га закарпатських земель підставним особам, переважно з-за меж області", - написав Петров.

Він звернувся до правоохоронців області з вимогою миттєво відреагувати на ці факти.

Також читайте: Понад 5 млн га державних с/г земель незаконно вивели в приватну власність, - глава "Держгеокадастру" Лещенко

"Найскандальніша земельна афера року має стати масштабною кримінальною справою останніх років", - додав він.

Як повідомив у Telegram блогер Віталій Глагола, "на Закарпатті нещодавно призначили нового начальника управління Держгеокадастру Івана Завальнюка і його заступника Івана Голуба. Минулого тижня їх терміново викликали до Києва у відрядження, і в.о. на кілька днів поставили якогось Богдана Хранюка. Чоловік не розгубився - за два дні на посаді, 5-6 листопада, новоспечений в.о. встиг роздати понад 200 га землі. Землі зокрема роздавали на піджаків з інших областей України, а заяви про виділення землі були миттєво розглянуті: вчора подав заяву - сьогодні отримав гектари", - повідомив блогер.

За його даними, чиновник встиг роздати землі в шести районах Закарпаття.

"60 га в самому Виноградові (землі колишнього радгоспу заводу "Виноградівський"), 40 га в Берегівському районі (села Бене, Четфалва, Гать, Мужієво), в Ужгородському (села Кибляри, Ірлява) в Рахівському - смт. Ясіня, а також у Тячівському та Мукачівському районах"- повідомив Глагола.

Також за його словами, в Закарпатському управлінні Держгеокадастру сьогодні планувалася роздача земель на полонині Руній.

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Какой-то ужас...
Я всегда утверждал, что без малого полстраны смело надо загнать в тюрьмы и лагеря, лишив кроме того родительских прав. А иначе не видно конца и края ибо 50% населения - откровенные воры, а ещё 30% мелочёвые воришки.
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11.11.2020 17:09 Відповісти
Всі отримали свою ділянку - і виконуючі обов"язки,і ті кого в Київ визвали,і ті хто в Київ визвав,і сам Петров...А в кінці вже кинули кілька ділянок тим,хто має то все розслідувати...У нас вже давно ніхто в одиночку не краде,вовки полюють зграєю...
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11.11.2020 17:40 Відповісти
Які в нас безмежновладні,смердючі,клерки ! Й яке безпорадне сгане керівництво На Закарпатті чиновники Держгеокадастру роздали понад 200 га землі, скориставшись відрядженням керівництва, - очільник ОДА Петров - Цензор.НЕТ 1542
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11.11.2020 18:48 Відповісти
"Некоего Богдана Хранюка" . . .

Он был и начальником областного Госгеокадастра какое-то время пару лет тому назад (возможно и.о., не помню), а так работал начальником юротдела в областном Госгеокадастре. Как юрист, отдаёт себе отчёт в юридических аспектах своих действий. Так что кипиш выглядит преждевременно.

Человек имеет право на бесплатную приватизацию 2 га. При этом место прописки (за пределами области или в пределах) юридического значения не имеет. Срок рассмотрения заявления (1 день в статье) - тоже.

Если это всё, что ему могут предъявить, то это ничем не закончится . . .
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11.11.2020 19:27 Відповісти
Мабуть так. Але повинні були підготовлені рішення місцевої влади - сільських рад.
По 2 га - це 100 рішень.
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11.11.2020 20:48 Відповісти
Вгадайте, чи юрист високого рівня (а він хороший юрист) підписав би без наявності необхідних документів . . . ну невже він сам собі ворог ?

Це той випадок, швидше за все, коли формальності дотримані, просто є сумніви щодо справжніх мотивів людини (чиновника), яка ставила підпис . . . - чи мова про розрубання вузлів бюрократичних, які довго зав'язувалися, і задовбали його як юриста (скористався повноваженнями і не побоявся взяти на себе відповідальність), чи йдеться про те, що він це хотів зробити не виходячи з інтересів служби, а з огляду на чиїсь наполегливі "прохання".

Останнє ймовірніше, звичайно, але то ще довести треба. А з цим у наших правоохоронців завжди проблеми. Тому ані землю не повернуть, ані до відповідальності не притягнуть.
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11.11.2020 22:33 Відповісти
Я так и думал - вот ссылка, где есть фотокопии документов, подписанных и.о. начальника :

https://ua-reporter.com/uk/news/bilshe-200-gektariv-zemel-zakarpattya-myttyevo-opynylysya-u-pidzhakiv-iz-inshyh-oblastey

Да это только разрешение на разработку проекта землеустройства . . . Тут ещё до передачи в собственность - "як до Києва рачки", потому что даже разработанный и поданный на утверждение в Госгеокадастр проект абсолютно необязательно должен быть утверждён . . .
Это в режиме "обещать - не значит жениться". Я вам разрешаю начать собирать документы для приватизации, а потом мы будем их рассматривать . . .

Туфта. Просто кто-то попробовал начать оформлять землю без "высочайшего соизволения".
Ничего Хранюку не может быть за это . . . Ну, для приличия пошумят, но обвинительного приговора суда тут не будет. Ещё и на судью цистерну дерьма за это выльют только, интернет повозмущается, что "все куплены", а результата будет ноль.
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11.11.2020 23:31 Відповісти
 
 