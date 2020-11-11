На Закарпатті чиновники Держгеокадастру роздали понад 200 га землі, скориставшись відрядженням керівництва, - очільник ОДА Петров
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Очільник Закарпатської ОДА Олексій Петров звернувся в прокуратуру у зв'язку із застосуванням масштабної схеми відчуження понад 200 га земель області підставним особам.
Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Пост - офіційне звернення до Закарпатської обласної прокуратури. У ці хвилини проходить засідання КМУ, ініційоване головою Держгеокадастру Романом Лещенком, на якому розглядається передача об'єднаним територіальним громадам земель державної власності ... Скориставшись відрядженням керівництва управління Держгеокадастру до Києва, окремі негідники-чиновники з числа колишніх начальників цього відомства вдалися до відчайдушних кроків. Застосували масштабну схему відчуження понад 200 га закарпатських земель підставним особам, переважно з-за меж області", - написав Петров.
Він звернувся до правоохоронців області з вимогою миттєво відреагувати на ці факти.
"Найскандальніша земельна афера року має стати масштабною кримінальною справою останніх років", - додав він.
Як повідомив у Telegram блогер Віталій Глагола, "на Закарпатті нещодавно призначили нового начальника управління Держгеокадастру Івана Завальнюка і його заступника Івана Голуба. Минулого тижня їх терміново викликали до Києва у відрядження, і в.о. на кілька днів поставили якогось Богдана Хранюка. Чоловік не розгубився - за два дні на посаді, 5-6 листопада, новоспечений в.о. встиг роздати понад 200 га землі. Землі зокрема роздавали на піджаків з інших областей України, а заяви про виділення землі були миттєво розглянуті: вчора подав заяву - сьогодні отримав гектари", - повідомив блогер.
За його даними, чиновник встиг роздати землі в шести районах Закарпаття.
"60 га в самому Виноградові (землі колишнього радгоспу заводу "Виноградівський"), 40 га в Берегівському районі (села Бене, Четфалва, Гать, Мужієво), в Ужгородському (села Кибляри, Ірлява) в Рахівському - смт. Ясіня, а також у Тячівському та Мукачівському районах"- повідомив Глагола.
Також за його словами, в Закарпатському управлінні Держгеокадастру сьогодні планувалася роздача земель на полонині Руній.
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Я всегда утверждал, что без малого полстраны смело надо загнать в тюрьмы и лагеря, лишив кроме того родительских прав. А иначе не видно конца и края ибо 50% населения - откровенные воры, а ещё 30% мелочёвые воришки.
Он был и начальником областного Госгеокадастра какое-то время пару лет тому назад (возможно и.о., не помню), а так работал начальником юротдела в областном Госгеокадастре. Как юрист, отдаёт себе отчёт в юридических аспектах своих действий. Так что кипиш выглядит преждевременно.
Человек имеет право на бесплатную приватизацию 2 га. При этом место прописки (за пределами области или в пределах) юридического значения не имеет. Срок рассмотрения заявления (1 день в статье) - тоже.
Если это всё, что ему могут предъявить, то это ничем не закончится . . .
По 2 га - це 100 рішень.
Це той випадок, швидше за все, коли формальності дотримані, просто є сумніви щодо справжніх мотивів людини (чиновника), яка ставила підпис . . . - чи мова про розрубання вузлів бюрократичних, які довго зав'язувалися, і задовбали його як юриста (скористався повноваженнями і не побоявся взяти на себе відповідальність), чи йдеться про те, що він це хотів зробити не виходячи з інтересів служби, а з огляду на чиїсь наполегливі "прохання".
Останнє ймовірніше, звичайно, але то ще довести треба. А з цим у наших правоохоронців завжди проблеми. Тому ані землю не повернуть, ані до відповідальності не притягнуть.
https://ua-reporter.com/uk/news/bilshe-200-gektariv-zemel-zakarpattya-myttyevo-opynylysya-u-pidzhakiv-iz-inshyh-oblastey
Да это только разрешение на разработку проекта землеустройства . . . Тут ещё до передачи в собственность - "як до Києва рачки", потому что даже разработанный и поданный на утверждение в Госгеокадастр проект абсолютно необязательно должен быть утверждён . . .
Это в режиме "обещать - не значит жениться". Я вам разрешаю начать собирать документы для приватизации, а потом мы будем их рассматривать . . .
Туфта. Просто кто-то попробовал начать оформлять землю без "высочайшего соизволения".
Ничего Хранюку не может быть за это . . . Ну, для приличия пошумят, но обвинительного приговора суда тут не будет. Ещё и на судью цистерну дерьма за это выльют только, интернет повозмущается, что "все куплены", а результата будет ноль.