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В Офісі Президента нова тактика: підбір жорсткіших кандидатів у голови ОДА, - радник глави ОП Подоляк
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Офіс президента тепер буде підбирати на голів обласних державних адміністрацій більш жорстких кандидатів, які особистісно та професійно відбулися.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив радник керівника ОП Михайло Подоляк.
"Президентська вертикаль на місцях, а голови ОДА - це саме президентська вертикаль, повинна бути ефективною і мати авторитет всередині регіональних еліт. Розуміти, хто є хто. І мати можливість активно впливати на регіональний порядок денний. Звідси і нова тактика Офісу президента. Підбір більш жорстких кандидатів у голови обласних адміністрацій", - зазначив Подоляк.
Топ коментарі
+15 Олександр Дніпро
показати весь коментар11.11.2020 17:18
+13 Rostyslav Komarnytsky
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+10 Перехватчик
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...взлёты есть -- посадок нет...
Правильно. Понимать, кто есть ху. Сказал, что будет пожёстче свой зелёный засовывать.
- Кто, по‑вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это - гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору.
- Наших в городе много? - спросил Остап напрямик. - Каково настроение в городе ? - При наличии отсутствия: - сказал Виктор Михайлович. (с)
Личная преданность Зе фюреру и обязательное обрезание?
Hon. Judge Dredd
@Dredd_Director
·5 ч
У Рівному на виборах мера в 2 тур пройшов представник ЄС. Опоненти не знайши на нього компромату, тому єдине, що йому закидають, це те, що він - протестант.
Ще раз: у ХХІ столітті, у центрі Європи, людині закидають те, що він молиться богу не так, як треба (чи не тому богу?).
В общей сложности в эти группы вошли 500 экспертов, при этом многие из числа новых советников, которые в течение трех месяцев будут заниматься процессом передачи власти в стране от администрации Дональда Трампа к администрации Байдена, ранее работали в команде предыдущего президента-демократа Барака Обамы.----И ни одного кловуна из квартала 95. Вот же лошары. А-ха-ха!!
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Реальність