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Новини Політика України
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В Офісі Президента нова тактика: підбір жорсткіших кандидатів у голови ОДА, - радник глави ОП Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Офісі Президента нова тактика: підбір жорсткіших кандидатів у голови ОДА, - радник глави ОП Подоляк

Офіс президента тепер буде підбирати на голів обласних державних адміністрацій більш жорстких кандидатів, які особистісно та професійно відбулися.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив радник керівника ОП Михайло Подоляк.

"Президентська вертикаль на місцях, а голови ОДА - це саме президентська вертикаль, повинна бути ефективною і мати авторитет всередині регіональних еліт. Розуміти, хто є хто. І мати можливість активно впливати на регіональний порядок денний. Звідси і нова тактика Офісу президента. Підбір більш жорстких кандидатів у голови обласних адміністрацій", - зазначив Подоляк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін погодив призначення глав ОДА Миколаївської, Одеської та Сумської областей

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
У Офиса Президента новая тактика: подбор более жестких кандидатов в главы ОГА, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 437
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11.11.2020 17:18
+13
Жорсткіших - це як? Садо-мазо, чи чурбанів дерев'яних?
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11.11.2020 17:14
+10
У Офиса Президента новая тактика: подбор более жестких кандидатов в главы ОГА, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 2716
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11.11.2020 17:20
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Жорсткіших - це як? Садо-мазо, чи чурбанів дерев'яних?
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11.11.2020 17:14 Відповісти
Ти його привів до влади.
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11.11.2020 17:37 Відповісти
Президентская вертикаль на местах
...взлёты есть -- посадок нет...
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11.11.2020 17:15 Відповісти
"Президентская вертикаль на местах, а главы ОГА - это именно президентская вертикаль, должна быть эффективной и пользоваться авторитетом внутри региональных элит. Понимать, кто есть кто.

У Офиса Президента новая тактика: подбор более жестких кандидатов в главы ОГА, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 8974 Правильно. Понимать, кто есть ху. Сказал, что будет пожёстче свой зелёный засовывать.
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11.11.2020 17:15 Відповісти
Старается Вовочка надувать шёчки которые себе за полтора года так нажрал, за счёт бюджета, что даже мама Римма не смогла его так откормить за 42 года. Но, как бы он не пыжился, а группа юридического сопровождения Байдена (группа Гордона Джонса) имеет перечень всех юридических претензий, выдвигаемых Джо Байдену и членам его семьи, на территории Украины.
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11.11.2020 17:17 Відповісти
У Офиса Президента новая тактика: подбор более жестких кандидатов в главы ОГА, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 437
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11.11.2020 17:18 Відповісти
« Остапа удержать было нельзя. Его несло. Великий комбинатор чувствовал вдохновение - упоительное состояние перед выше‑средним шантажом.
- Кто, по‑вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это - гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору.
- Наших в городе много? - спросил Остап напрямик. - Каково настроение в городе ? - При наличии отсутствия: - сказал Виктор Михайлович. (с)
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11.11.2020 17:19 Відповісти
Более жестких это каких?
Личная преданность Зе фюреру и обязательное обрезание?
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11.11.2020 17:19 Відповісти
У Офиса Президента новая тактика: подбор более жестких кандидатов в главы ОГА, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 2716
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11.11.2020 17:20 Відповісти



Hon. Judge Dredd

@Dredd_Director

·5 ч

У Рівному на виборах мера в 2 тур пройшов представник ЄС. Опоненти не знайши на нього компромату, тому єдине, що йому закидають, це те, що він - протестант.
Ще раз: у ХХІ столітті, у центрі Європи, людині закидають те, що він молиться богу не так, як треба (чи не тому богу?).
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11.11.2020 17:25 Відповісти
Джо Байден назвал имена экспертов, которые вошли в состав собранных им команд, призванных проанализировать деятельность американских федеральных ведомств и обеспечить транзит власти. Об этом пишет The Washington Post.
В общей сложности в эти группы вошли 500 экспертов, при этом многие из числа новых советников, которые в течение трех месяцев будут заниматься процессом передачи власти в стране от администрации Дональда Трампа к администрации Байдена, ранее работали в команде предыдущего президента-демократа Барака Обамы.----И ни одного кловуна из квартала 95. Вот же лошары. А-ха-ха!!
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11.11.2020 17:27 Відповісти
Заголовок улыбнул. "Жёсткая" тактика Офиса Президента, озвученная советником его руководителя... Что же это за кандидаты такие? Неужели, взрастили и воспитали?
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11.11.2020 17:28 Відповісти
Это новая волна специалистов. Лысый, из квартала, Баба с рекламы - таби личить мае кахання..фу. Следующий уровень.
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11.11.2020 17:31 Відповісти
Що толку з "болєє жесткіх" голів ОДА,коли президент марнославний боягуз...Тут він буде жосткім,а там його вже з потрохами продали...
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11.11.2020 17:31 Відповісти
Новая тактика, а стратегически бой проигран. Вова, думай над проектом КВАРТАЛ 2021., пока в изоляции.
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11.11.2020 17:32 Відповісти
дебилоиды зеленые!вас скоро ждет суд!за все отвечать будете 'жестко'
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11.11.2020 17:44 Відповісти
Суд? А по-моему, если жёсткую вертикаль им в прямо в ОП по самые региональные элиты вставить, то получтся намного эффективнее.
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11.11.2020 17:49 Відповісти
Это ты юморишь? Какой суд в Украине? Отвечать "жёстко" - это ирония?
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11.11.2020 17:52 Відповісти
Если , - Мягкий , зеленые сьедят , а если - Жесткий , будут Жевать , а затем Выплюнут , - А какая Разница???.
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11.11.2020 17:47 Відповісти
Ти диви, який той подляк жорсткий! Аж налякав!) Вы там чумаданы укладывайте. Кто на рашку, кто на израЭль, а кто и на тюрячку в Гамериці!)
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11.11.2020 17:49 Відповісти
Жесткие как штаны Сивохи.
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11.11.2020 17:50 Відповісти
После высыхания. В Офісі Президента нова тактика: підбір жорсткіших кандидатів у голови ОДА, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 6332
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11.11.2020 18:36 Відповісти
Жосткий кандидат.
Очікування
В Офісі Президента нова тактика: підбір жорсткіших кандидатів у голови ОДА, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 395

Реальність
В Офісі Президента нова тактика: підбір жорсткіших кандидатів у голови ОДА, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 9099
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11.11.2020 17:54 Відповісти
Как же вы уже задрали своими тактиками и стратегиями! Единственная ваша тактика - затыкать дыры сватами и кумами, а когда они закончатся - теми, кто больше отвалит бабла. И это всё!
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11.11.2020 18:11 Відповісти
Понятно, от корабельных сосен перешли в дубовую рощу, дубы мощнее.
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11.11.2020 18:18 Відповісти
а прошлые были мягкие, шоле?))
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11.11.2020 18:21 Відповісти
Чомусь у нових жорстких кандидатів такі самі схеми і запити як у старих м'яких.
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11.11.2020 18:29 Відповісти
Авторитетных, правильных пацанов...
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11.11.2020 18:35 Відповісти
А умные шо кончились В Офісі Президента нова тактика: підбір жорсткіших кандидатів у голови ОДА, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 7113
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11.11.2020 19:30 Відповісти
 
 