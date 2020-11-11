В Офісі Президента нова тактика: підбір жорсткіших кандидатів у голови ОДА, - радник глави ОП Подоляк

Офіс президента тепер буде підбирати на голів обласних державних адміністрацій більш жорстких кандидатів, які особистісно та професійно відбулися.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив радник керівника ОП Михайло Подоляк.

"Президентська вертикаль на місцях, а голови ОДА - це саме президентська вертикаль, повинна бути ефективною і мати авторитет всередині регіональних еліт. Розуміти, хто є хто. І мати можливість активно впливати на регіональний порядок денний. Звідси і нова тактика Офісу президента. Підбір більш жорстких кандидатів у голови обласних адміністрацій", - зазначив Подоляк.

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