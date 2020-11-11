Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу біля Кам'янки, - пресцентр ОС
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Упродовж поточної доби, 11 листопада, у районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано одне порушення умов перемир'я з боку найманців РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню, відкривши вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета поблизу Кам’янки.
"Унаслідок обстрілу один український військовослужбовець зазнав вогнепального поранення. Воїна відразу доправили до лікувального закладу, де він отримує належну медичну допомогу. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний", - говориться в повідомленні.
Зазначається, що про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців оперативно було повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ
Минулої доби, 10 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню. Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу Водяного, у різний час доби противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї та міномета калібру 82 міліметри. Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.
За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу ОС виявлено 88 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5079 транспортних засобів та 4743 особи. Також було затримано 3 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.
Із 10 листопада відповідно до домовленостей, досягнутих у Нормандському форматі та безпосередньо під час вересневого засідання Тристоронньої контактної групи, на всіх КПВВ у районі проведення операції Об’єднаних сил розпочався пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування. Так, через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 162 особи, у зворотному напрямку – 150 осіб. Відновлення руху через лінію розмежування на решті напрямків блокується представниками російсько-окупаційних військ.
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Господи Вседержитель!
«Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» (Апокалипсис 6:10).
Излей ярость гнева Своего на военных Сергея Шойгу, сбивших пассажирский борт.
Как установила Комиссия по расследованию причин гибели в Украине пассажирского самолета рейса «MH-17» авиакомпании «Malaysia Airlines», летевшего рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур, «Боинг» сбили не донецкие коногоны, а российский расчет 53-й Курской бригады ПВО российской армии, который нелегально пересек границу и прибыл на территорию украинского Донбасса из российского города Курска. При крушении самолета погибло 298 человек, среди них - 80 детей.
Посети жезлом железным россиян, которые радуются гибели украинских военных, мирного населения Донбаса, пленению в международных водах Черного моря 24-х украинских моряков и обстрелам донецкой фильтровальной станции, чтобы лишить дончан питьевой воды. Вспомни безумные решения нечестивого Правительства этой православной раковой опухоли, отдавшего распоряжение давить гусеницами бульдозеров венгерских гусей, польские яблоки и голландский сыр «Пармезан» и накажи голодом губителей продуктов питания.
Порази язвой, ходящей во мраке Президента России, о котором фрау Меркель сказала: «он потерял связь с реальностью и живет в другом мире» и «поставь над ним нечестивого, и диавол да станет одесную его» (Псалом 108:6).
Не оставь без наказания депутатов Совета Федерации, которые единогласно одобрили силовой захват украинского Крыма, бомбежки Мариуполя, Дебальцево, уничтожение химическим оружием госпиталей и мирных гумконвоев в Сирии.
Обрати лицо Свое и посети справедливым судом православных Гундяева, которые поддерживает военную агрессию Российской Федерации по отношению к мирным странам и посылают головорезов из ЧВК «Вагнера» уничтожать фосфорными бомбами жителей сирийских городов.
Просим Тебя, Владыко, Боже, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, обрушить экономику и финансовую систему недоимперии, наводнившей весь мир автоматами «Калашникова, чтобы она не могла производить оружие и торговать им.
Взыщи, Господи, с российских, бурятских, тувинских военных и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе и в Сирии. «Да будут дни его кратки» (Псалом 108:8).
Потомство их да будут сиротами, а жены вдовами.
Да будут скитаться дети российских оккупантов, и просить хлеба из развалин своих жилищ, уничтоженных наводнениями, землетрясениями и пожарами.
Да не будет сострадающих им, да не будет милующих сирот их.
Да будет потомство их на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде!
Благодарим Тебя, что Ты, Судья Праведный, уже наказал в авиакатастрофе под Сочи нечестивую женщину Лизу, которая крала украинских детей на Донбассе и нелегально вывозила их в Московию, и утопил в Объединенных Арабских Эмиратах старшего сына главы администрации президента московии Сергея Иванова - Александра.
Услышь нас, Боже, Спаситель наш и внемли гласу моления христиан Украины. Аминь!
найщиріші побажання скорішого одужання і повного відновлення пораненому
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Горіть у пеклі russische schweine!