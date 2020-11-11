Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу біля Кам'янки, - пресцентр ОС

Упродовж поточної доби, 11 листопада, у районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано одне порушення умов перемир'я з боку найманців РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню, відкривши вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета поблизу Кам’янки.



"Унаслідок обстрілу один український військовослужбовець зазнав вогнепального поранення. Воїна відразу доправили до лікувального закладу, де він отримує належну медичну допомогу. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний", - говориться в повідомленні.



Зазначається, що про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців оперативно було повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.



ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ



Минулої доби, 10 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню. Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу Водяного, у різний час доби противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї та міномета калібру 82 міліметри. Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.



За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу ОС виявлено 88 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5079 транспортних засобів та 4743 особи. Також було затримано 3 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.



Із 10 листопада відповідно до домовленостей, досягнутих у Нормандському форматі та безпосередньо під час вересневого засідання Тристоронньої контактної групи, на всіх КПВВ у районі проведення операції Об’єднаних сил розпочався пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування. Так, через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 162 особи, у зворотному напрямку – 150 осіб. Відновлення руху через лінію розмежування на решті напрямків блокується представниками російсько-окупаційних військ.





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