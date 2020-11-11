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Опозиція Вірменії вимагає відставки Пашиняна до опівночі 11 листопада. Влада заявляє, що не допустить перевороту

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Опозиція Вірменії вимагає відставки Пашиняна до опівночі 11 листопада. Влада заявляє, що не допустить перевороту

Опозиційні фракції парламенту Вірменії зажадали від прем'єр-міністра республіки Ніколи Пашиняна подати у відставку до кінця дня. Уряд заявив, що вживе всіх передбачених законом заходів, щоб не дати "злочинним елементам" прийти до влади на хвилі суспільного невдоволення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Пропонуємо наступний варіант: сьогодні до 24:00 даємо Пашиняну час для відставки і до 24:00 час для проведення засідання парламенту", - сказав на мітингу опозиції біля будівлі парламенту країни представник партії "Дашнакцутюн" Ішхан Сагателян.

Він додав, що, якщо ця вимога не буде виконана, то опозиція 12 листопада вирішить питання "усунення Пашиняна і його політичної команди від влади".

Він зазначив, що "партії "Процвітаюча Вірменія" і "Світла Вірменія" зібрали необхідну кількість підписів для проведення позачергового засідання парламенту. У порядку денному засідання - відставка Пашиняна".

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Він висловив надію, що депутати правлячої фракції "Мій крок" (88 депутатів) прийдуть в парламент, без присутності яких засідання не може відбутися.

У свою чергу уряд Вірменії вживатиме всі передбачені законом заходи, щоб не дати "злочинним елементам" прийти до влади на хвилі суспільного невдоволення угодою про припинення конфлікту в Карабаху.

Про це заявив керівник апарату прем'єр-міністра Вірменії Едуард Агаджанян.

"Ми не дозволимо злочинним елементам захопити владу, і застосуємо для цього всі передбачені законом заходи. Не сумнівайтеся", - написав Агаджанян.

За його словами, "влада не дозволить деяким підозрілим елементам скористатися моментом і висунути реваншистські порядки денні, які виходять із вузьких особистих інтересів".

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У середу в Єревані проходить багатотисячний мітинг опозиційних партій з вимогою відставки прем'єр-міністра Вірменії Ніколи Пашиняна.

За словами Агаджаняна, зрозуміло, що у громадськості сформувалися питання в зв'язку з ситуацією щодо Карабаху, відповіді на які ще не дано.

"Запевняємо, що обсяг інформації, опублікованої прем'єр-міністром та іншими офіційними особами, є на даний момент максимумом, який можна було оприлюднити. Але також ви повинні бути впевнені, що жодна деталь всього цього процесу не буде прихована від громадськості. Це виключено", - підкреслив керівник апарату прем'єра.

Заворушення і протести в Єревані почалися в ніч на 10 листопада після того, як Пашинян спільно з лідерами РФ і Азербайджану прийняв тристоронню заяву про припинення вогню і перекидання миротворців у Нагірний Карабах, а також передачу низки районів в регіоні Азербайджану. У Вірменії це було сприйнято як необґрунтоване рішення про капітуляцію.

У середу в Єревані проходить багатотисячний мітинг з вимогою відставки Пашиняна.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
У кацапов появление новой провинции намечается!
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11.11.2020 17:28
+10
Как правило, подставляют тех, кто сам на это нарывается.
С Азербайджаном по Карабаху желание договорится не было?
Большие понты не позволяли: победителям и войска выводить, пусть даже с чужой территории?!
С рашкой все договаривались-передоговаривались ну и получили на свою голову!
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11.11.2020 17:47
+9
На РАБссии 75 дотационных регионов,будет 76 Оппозиция Армении требует отставки Пашиняна до полуночи 11 ноября. Власть заявляет, что не допустит переворота - Цензор.НЕТ 521
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11.11.2020 17:30
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У кацапов появление новой провинции намечается!
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11.11.2020 17:28 Відповісти
Вся операція була, щоб підставити Пашиняна. Його обрав народ. росія показала, що народ не повинен прагнути кращого. Алієв теж це показав. Бо в Азербайджані зараз династія. І ця династія здобула перемогу.
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11.11.2020 17:42 Відповісти
Как правило, подставляют тех, кто сам на это нарывается.
С Азербайджаном по Карабаху желание договорится не было?
Большие понты не позволяли: победителям и войска выводить, пусть даже с чужой территории?!
С рашкой все договаривались-передоговаривались ну и получили на свою голову!
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11.11.2020 17:47 Відповісти
"Как правило, подставляют тех, кто сам на это нарывается." - 73% теж проголосувало за нову провінцію, а я проти! І що з того?
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11.11.2020 18:05 Відповісти
Слишком много времени займет, если персональные претензии предъявлять!
Народ Украины выбрал зеленских, ермаков, кравчуков и шмыгалей.
И проголосовал по сути, за новую провинцию парашки.
Когда эта нечисть через три года свалит, можно будет что то изменить.
Или опять выберут "молодого профессионала" или еще лучше - "крепкого хозяйственника".
Тогда Украине точно ничего не светит...
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11.11.2020 18:23 Відповісти
Як і "сивочолого".
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11.11.2020 19:59 Відповісти
что за бред? какой народ? его избрал парламент армении. это тоже самое что утверждать, что шмыгаля избрал народ украины
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11.11.2020 18:08 Відповісти
Ахахха! Сотні людей виходило на підтримку шмигаля. АХхаха! аххахах! Ти не зеленський часом?
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11.11.2020 18:13 Відповісти
ты под наркотой что ли?
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11.11.2020 18:19 Відповісти
Імбіцилів просто забагато в цій країні, тому так і живемо. Вони навіть порівнюють Пашиняна з шмигалем! АХахахахах
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11.11.2020 18:21 Відповісти
ага, пашинян отличный парень и классный премьер. ну-да, конечно...
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11.11.2020 18:22 Відповісти
Арменії - Пашинян =? шмигаль
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11.11.2020 18:20 Відповісти
це придушення майдану на мінімалках.
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11.11.2020 18:48 Відповісти
На РАБссии 75 дотационных регионов,будет 76 Оппозиция Армении требует отставки Пашиняна до полуночи 11 ноября. Власть заявляет, что не допустит переворота - Цензор.НЕТ 521
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11.11.2020 17:30 Відповісти
"Чем больше здадим тем лучше"©
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11.11.2020 22:42 Відповісти
Вірменів до Чечні приєднають?
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11.11.2020 17:32 Відповісти
Біларусь 2. ?)
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11.11.2020 17:34 Відповісти
тут выбора 2, либо шашлычная, либо военкомат.....
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11.11.2020 17:37 Відповісти
Самая богатая на РАБссии Якутия-Саха дотационная (47 ярдов)алмазами и прочими золотами платинами, имея 1800 зарегистрированных месторождений,безнадежно убыточна... Оппозиция Армении требует отставки Пашиняна до полуночи 11 ноября. Власть заявляет, что не допустит переворота - Цензор.НЕТ 3322
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11.11.2020 17:37 Відповісти
хитрожопые ары начинают подозревать что чтото пошло не так в ириваньском ханстве - провинции Аербайджана.
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11.11.2020 17:38 Відповісти
Это конец ереванмайдана)))
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11.11.2020 17:38 Відповісти
кинули вас русские с карабахом!..СНИМАЙТЕ НЕ СНИМАЙТЕ пашиняна - все одно.....
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11.11.2020 17:38 Відповісти
Це тільки початок тої бурі, котру починає пожинати Вірменія , посіявши вітер. Попереду у Вірменії довгі роки хаосу, нестабільності, зубожіння та масової еміграції. Більш всього - будуть репарації Азербайджану за окупацію - Алієв вже заявив, що буде вимагати Вірменію заплатити. Горе переможеним.
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11.11.2020 17:40 Відповісти
как говорят на хитрую армянскую жопу всегда найдется азербайджанский путен с левой резьбой.
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11.11.2020 17:43 Відповісти
В Армении живет около 3 млн армян, а по всему миру около 12
Так что эмиграция для них не проблема.
Просто надо будет принять закон,что б последний выключил свет
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11.11.2020 17:57 Відповісти
Теперь там миротворцы!!!! Голуби мира прилетели!!!!
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11.11.2020 17:41 Відповісти
Какая ирония. Пашинян теперь сам панда.

Оппозиция Армении требует отставки Пашиняна до полуночи 11 ноября. Власть заявляет, что не допустит переворота - Цензор.НЕТ 1785
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11.11.2020 17:42 Відповісти
"Процветающая Армения" и "Светлая Армения" собрали необходимое количество подписей для

-- создания "Просветлённой Армении"...
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11.11.2020 17:43 Відповісти
Их офис на Арарате будет
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11.11.2020 17:54 Відповісти
Арарат в Турции, их не пустят
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11.11.2020 22:44 Відповісти
Оба Арарата в Турции И большой и малый Опозиція Вірменії вимагає відставки Пашиняна до опівночі 11 листопада. Влада заявляє, що не допустить перевороту - Цензор.НЕТ 3179
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11.11.2020 22:56 Відповісти
А вот і нє падєрьотесь Оппозиция Армении требует отставки Пашиняна до полуночи 11 ноября. Власть заявляет, что не допустит переворота - Цензор.НЕТ 4586 Оппозиция Армении требует отставки Пашиняна до полуночи 11 ноября. Власть заявляет, что не допустит переворота - Цензор.НЕТ 6946
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11.11.2020 17:44 Відповісти
РАБссия всех спасает с 7 ноября 1917 года...,а точнее с 9 января 1905 года...немецкий сЦарь .Николашка Кровавый расстрелял Питерский Майдан не жалея патронов.....цензура сЦаря запретила публиковать данные о подохших и раненых...по моим скромным подсчетам около 5 000 было убито ранено и сослано на каторгу...
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11.11.2020 17:47 Відповісти
Оппозиция Армении требует отставки Пашиняна до полуночи 11 ноября. Власть заявляет, что не допустит переворота - Цензор.НЕТ 8580Оппозиция Армении требует отставки Пашиняна до полуночи 11 ноября. Власть заявляет, что не допустит переворота - Цензор.НЕТ 7808
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11.11.2020 17:57 Відповісти
"Шеф, либо я дурак, либо одно из двух" (с)
Становится все чудесатее и чудесатее
Ждем-с развития событий
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11.11.2020 17:53 Відповісти
Забавно. Смотрел сегодня трансляцию с акции протеста в Ереване. Куча здоровых, молодых мужиков возмущается решением Пашиняна. И вопрос возник: если вы так хотите воевать, то почему вы не на фронте, ребята? Оппозиция Армении требует отставки Пашиняна до полуночи 11 ноября. Власть заявляет, что не допустит переворота - Цензор.НЕТ 5797
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11.11.2020 17:57 Відповісти
Выходит Пашинян сыграл роль Попа Гапона 1905 года...
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11.11.2020 18:01 Відповісти
Не гони на попа Гапона, он жертва совковой пропаганды.
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11.11.2020 18:17 Відповісти
Я так думаю Азербайджан и Армения взяли зимние каникулы по обмену 200 и раненых и по укреплению позиций...
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11.11.2020 18:10 Відповісти
Армянские шовинисты вынудили Пашиняна быковать на переговорах об возвращении территорий Азербайджана. Теперь его делают крайним. Шото не видно было этих протестующих среди добровольцев в грузовиках. Все на иномарках свои сраки по Еревану возили. Пусть дураки за них погибают. Армении нужно провести денацификацию и покаяние.
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11.11.2020 18:13 Відповісти
Мне интересно одно...когда ары начнут резать кацапов?
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11.11.2020 18:15 Відповісти
Три ***** (Эрдоган, Алиев и *****) развели ушастого носорога как лоха Опозиція Вірменії вимагає відставки Пашиняна до опівночі 11 листопада. Влада заявляє, що не допустить перевороту - Цензор.НЕТ 1236
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11.11.2020 18:15 Відповісти
Нихто никого не развел. Просто азербайджанцам не захотелось брать Ереван. Он им и нахер не нужен.
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11.11.2020 18:17 Відповісти
Чужими руками Путлер стелет себе дорогу в Рай...но так не бывает...перед Богом такие фишки не пролезут...
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11.11.2020 18:16 Відповісти
А что оппозиция может предложить? Продолжить войну и потерять еще больше? Ведь видно прекрасно ,что поражение было не случайным. Армия не готова. И не факт, что российский оккупант поддержит Армению, а не Азербайджан. Дорого им обошлась авантюра 90х годов.
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11.11.2020 18:19 Відповісти
Пашинян прогнулся под кацапов, гоните его не прогадаете
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11.11.2020 18:20 Відповісти
Кацапы ликуют как им удалось руками Алиева уничтожить "соросенка" Пашиняна, который пришел на волне ереванского майдана 2018 года, провозглашал курс на сближение с ЕС, поднимал вопрос о выводе кацапской военной базы в Гюмри и закрыл все русскоязычные СМИ в Армении.
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12.11.2020 00:47 Відповісти
Так уже было в истории...пусть Гитлер накажет Францию и Британию за 1 Мировую и захватит Европу,а мы в бой вступим последними,когда они (Европа) истощаться...и мы на белом коне придем всех "освобождать"...
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11.11.2020 18:22 Відповісти
В данный момент полиция распылила газ на протестующих у парламента Армении. Внутри сейчас начинают рассматривать отмену соглашений по Карабаху.
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11.11.2020 18:25 Відповісти
Поезд ушел. Безвозвратно. Макшане уже стали на разграничение. Это армянам нужно и с макаками макшанскими воевать.
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11.11.2020 18:28 Відповісти
А что будет если они откажутся освобождать оговоренные районы? Азербайджан будет стрелять, извините за выражение, по «миротворцам»?
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11.11.2020 18:32 Відповісти
Вечной Алиев Байрактарами замочит Пашинянцев без проблем...
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11.11.2020 18:34 Відповісти
Ну как шо. Подождут до 15 числа и пойдут забирать силой. Только потом уже до Еревана. Перевешают фашистов на гилляках. Нихто кроме Франции и не пискнет.
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11.11.2020 18:36 Відповісти
А что они будет делать с российским оккупационным контингентом, который уже там?
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11.11.2020 18:37 Відповісти
Ничего. просто он будет перемещаться вместе с линией фронта. И так до Еревана.
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11.11.2020 18:39 Відповісти
надеюсь покрошат, оружие как мы увидели кацапское полное говно
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11.11.2020 18:40 Відповісти
В Азербайджане нефть газ,с/хозяйство...,в Армении озеро Севан и горы...
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11.11.2020 18:31 Відповісти
А танцы какие красивые, шашлык, барашка....
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11.11.2020 18:34 Відповісти
Армянские танцы хороши только в индийских фильмах
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11.11.2020 23:58 Відповісти
Хотя, у армян есть еще одна опция. Признать соглашения не действительными и сразу капитулировать. Принять парламентом решение просить Азербайджан принять Армению в состав страны одной из областей.
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11.11.2020 18:33 Відповісти
Кажуть что в Турции проживает 5 млн. арменинов,в самой Армении всего 3...парадокс... Опозиція Вірменії вимагає відставки Пашиняна до опівночі 11 листопада. Влада заявляє, що не допустить перевороту - Цензор.НЕТ 972
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11.11.2020 18:38 Відповісти
Симоньян Мартиросян Кеосаян и прочие Арютюняны Галустяны живут на Мацковии... Опозиція Вірменії вимагає відставки Пашиняна до опівночі 11 листопада. Влада заявляє, що не допустить перевороту - Цензор.НЕТ 441
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11.11.2020 18:42 Відповісти
А как же д'Артаньян?
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11.11.2020 21:00 Відповісти
Работа у них другая...поливать грязью Украину...
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11.11.2020 18:43 Відповісти
эта оппозиция на руку кремлю.
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11.11.2020 19:22 Відповісти
Совершенно непонятно, почему эти армяне недовольны. Не Пашинян же бегал по полям как заяц, насравший в штаны. Ехали бы в Карабах и там устраивали митинги. Вон, судя по фото, многие уже и в камуфляже..)
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11.11.2020 22:04 Відповісти
 
 