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виплати (486) карантин (16095) Міністерство соціальної політики (594) COVID-19 (18064) Лазебна Марина (136) коронавірус (16711)

Виплати отримали вже понад 39 тисяч українців, які перебували на самоізоляції через COVID-19, - Лазебна

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Виплати отримали вже понад 39 тисяч українців, які перебували на самоізоляції через COVID-19, - Лазебна

Понад 39 тис. українських працівників, які з початку пандемії COVID-19 перебували на самоізоляції внаслідок коронавірусної хвороби, отримали виплати на суму 50 млн грн.

Про це розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна на засіданні уряду в середу, 11 листопада, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Уряд через Фонд соціального страхування забезпечує соціальний захист застрахованих осіб, допомагаючи запобіганню, виникненню та поширенню коронавірусної хвороби. Зокрема, ми фінансуємо допомогу по тимчасовій непрацездатності у разі захворювання громадян на COVID-19, надаємо допомогу тим людям, які ідуть або перебувають на самоізоляції. З початку пандемії 39 тисяч 725 українських працівників, у тому числі 8200 медиків, знаходилися на самоізоляції і їм профінансовано вже виплати на суму 50 млн грн", - розповіла Лазебна.

За її словами, сума виплат від ФССУ становить для працівника 50% його середнього доходу, незалежно від тривалості страхового стажу, а для медичного працівника - це 100% середньої заробітної плати медпрацівника.

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Лазебна також поінформувала про механізм звернення по допомогу особам, котрі перебувають на самоізоляції у зв’язку з контактуванням із хворими на COVID-19.

"Працівник звертається до свого роботодавця і пояснює, що він мав контакт з особою, яка захворіла на COVID-19 і висловлює прохання 2 тижні працювати в дистанційному режимі. Я хочу нагадати, що відповідно до рішення уряду роботодавці на сьогодні мають право перевести своїх працівників на дистанційну надомну роботу", - сказала міністр.

За словами Лазебної, "якщо такої можливості немає, з огляду на характер виконуваної роботи або позицію роботодавця, тоді працівник може скористатися програмою підтримки самоізоляції".

"Працівник у дистанційному режимі через телефон звертається до свого сімейного лікаря. І сімейний лікар відкриває йому листок непрацездатності, він так і називається - "Ізоляція від COVID-19", на 14 днів. Потім працівник приносить такий листок непрацездатності до свого роботодавця, вже роботодавець власне робить листок-розрахунок, оформлює заяву-розрахунок і передає до Фонду соціального страхування для виплати такому працівнику", - розповіла міністр.
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Топ коментарі
+7
Получили все знакомые и родственники депутатов и кабмина это 100%
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11.11.2020 17:40
+6
Выплаты получили уже более 39 тысяч украинцев, которые находились на самоизоляции из-за COVID-19, - Лазебная - Цензор.НЕТ 4810
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11.11.2020 17:40
+4
Непогана корупційна схемка)))
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11.11.2020 17:43
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ленка сколько получила за "самоизоляцию"?
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11.11.2020 17:37 Відповісти
Зеленое враньё!!!
а если даже и так то это по 1000грн за пол года... Выплаты получили уже более 39 тысяч украинцев, которые находились на самоизоляции из-за COVID-19, - Лазебная - Цензор.НЕТ 4420
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11.11.2020 17:37 Відповісти
Выплаты получили уже более 39 тысяч украинцев, которые находились на самоизоляции из-за COVID-19, - Лазебная - Цензор.НЕТ 4810
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11.11.2020 17:40 Відповісти
Это он протупил. А мог же и 390 тыс. написать
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11.11.2020 17:49 Відповісти
Получили все знакомые и родственники депутатов и кабмина это 100%
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11.11.2020 17:40 Відповісти
Непогана корупційна схемка)))
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11.11.2020 17:43 Відповісти
Короче, очередной подгон для аферистов.
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11.11.2020 17:48 Відповісти
39 тысяч ..... А сколько миллионов простаивало во время карантинатак называемой "первой волны"? Сколько потеряет работу (пусть даже на месяц) сейчас?
В странах с нормальным руководством в таких случаях компенсируется до 80% доходов. Но, к сожалению, это - не с нашим зеленым счастьем.
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11.11.2020 17:53 Відповісти
Ой, Марина, нахрена ты связялясь с этими зелеными....
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11.11.2020 18:14 Відповісти
А что получили те, кто лечил "двухстороннюю полисегментарную внебольничную пневмонию"? А таких большинство. У меня слово пневмония было только в больничном листе, а в медкарте нет ни одной записи, и история болезни, из-за дефицита персонала не велась, только лист назначений. Я не желаю болезней родственникам этой дамы, боже упаси, но, если уж случится беда, пусть им тоже пишут не ковид, а пневмония неустановленной формы. Лжецы, знали бы вы как трудно жить после такой болезни в 60 лет. Жить не хочется.
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11.11.2020 18:19 Відповісти
Потом подняли цены на газ и отбили все обратно с наваром.
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11.11.2020 18:46 Відповісти
 
 