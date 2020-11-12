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Киян з неінфекційними захворюваннями віднині госпіталізуватимуть у клініки НАН і МОЗ, - КМДА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Здоров'я

Киян з неінфекційними захворюваннями віднині госпіталізуватимуть у клініки НАН і МОЗ, - КМДА

Відповідний наказ Департаменту охорони здоров'я вже підписано і направлено до виконання в Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, а також керівникам центрів первинної медико-санітарної допомоги та консультативно-діагностичних центрів столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

За словами директора Департаменту Валентини Гінзбург, йдеться про хворих з патологіями серцево-судинної системи, гострим порушенням мозкового кровообігу, з гострими неврологічними станами, нейроінфекційного профілю, а також терапевтичних хворих та пацієнтів із гострою хірургічною патологією.

Серед медичних установ, які прийматимуть киян: Інститут кардіології ім. Стражеско, Інститут нейрохірургії ім. Ромаданова, Республіканська клінічна лікарня МОЗ України, Національний інститут хірургії і трансплантології ім. Шалімова та інші.

Зазначається, що таке рішення прийнято на тлі значного ускладнення епідемічної ситуації і, безумовно, збільшить можливості комунальних медичних установ щодо надання медичної допомоги пацієнтам із коронавірусом.

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Киевлян с неинфекционными заболеваниями отныне будут госпитализировать в клиники НАН и Минздрава, - КГГА - Цензор.НЕТ 3077
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11.11.2020 17:39 Відповісти


Highlander Freeman@highlander_free





У ВР оновили автопарк і купили 14 елітних машин за 12,5 млн грн
Контракт уклали з ТОВ Артсіті на придбання 14 легкових автомобілів Toyota Camry у чорному кольорі.
4 з них будуть в комплектації "елеганс" за ціною 896 тис. г. за кожну, і ще 10 машин в комплектації "комфорт" по 895 т
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11.11.2020 18:52 Відповісти
а некиевлян...с неинфекционными ...куда будут госпитализировать?
ибо на местах поотменяли фсё!
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11.11.2020 17:40 Відповісти
Крім того, у крові колишніх хворих на COVID-19 науковці побачили підвищену концентрацію імунних клітин, які виробляють антитіла. Чим вищою була температура пацієнтів під час м'якого перебігу хвороби, тим сильнішою зрештою була імунна реакція на вірус.
https://www.dw.com/uk/koronavirus-sim-riznykh-hrup-symptomiv-covid-19/a-55511718
Сім груп симптомів COVID-19
Завдяки отриманим даним дослідники змогли продемонструвати, що різні симптоми коронавірусної інфекції пов'язані з деякими іншими, та визначили сім груп симптомів:
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11.11.2020 18:08 Відповісти
 
 