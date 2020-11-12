Киян з неінфекційними захворюваннями віднині госпіталізуватимуть у клініки НАН і МОЗ, - КМДА
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Відповідний наказ Департаменту охорони здоров'я вже підписано і направлено до виконання в Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, а також керівникам центрів первинної медико-санітарної допомоги та консультативно-діагностичних центрів столиці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
За словами директора Департаменту Валентини Гінзбург, йдеться про хворих з патологіями серцево-судинної системи, гострим порушенням мозкового кровообігу, з гострими неврологічними станами, нейроінфекційного профілю, а також терапевтичних хворих та пацієнтів із гострою хірургічною патологією.
Серед медичних установ, які прийматимуть киян: Інститут кардіології ім. Стражеско, Інститут нейрохірургії ім. Ромаданова, Республіканська клінічна лікарня МОЗ України, Національний інститут хірургії і трансплантології ім. Шалімова та інші.
Зазначається, що таке рішення прийнято на тлі значного ускладнення епідемічної ситуації і, безумовно, збільшить можливості комунальних медичних установ щодо надання медичної допомоги пацієнтам із коронавірусом.
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Highlander Freeman@highlander_free
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ибо на местах поотменяли фсё!
https://www.dw.com/uk/koronavirus-sim-riznykh-hrup-symptomiv-covid-19/a-55511718
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