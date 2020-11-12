Тіхановська висунула три умови для початку переговорів з владою Білорусі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська назвала три умови, після виконання яких Координаційна рада готова почати вести діалог із владою.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в телеграмі.
"Як і всі мирні білоруси, ми прагнемо цього діалогу. Саме для його старту я ініціювала створення переговорного органу - Координаційної ради. Відбутися це може при виконанні незмінних вимог: зупинки насильства, звільнення політв'язнів і заяви про відставку Лукашенка", - написала Тіхановська.
Вона також додала, що темою справжнього діалогу з владою будуть не маніпулятивні реформи Конституції, а нові вільні вибори.
"Ми не будемо брати участь в ініціативах політичних самозванців і рекомендуємо іншим демократичним силам не робити цього", - зазначила Тіхановська.
Будь ласка, зачекайте...
серьезно???
им решать,беларусам.не нам
но Тихановская по любому не может быть лидером - просто потому, что она домохозяйка
ну, например, трамп - вполне себе клоун
ты идиот?
что полезнеого она сделает сидя в тюрьме?а так хоть поддержку мирового сообщества беларусь получает.а кому работать на местах-они сами определятся.и возможно тогда и вызреет новый оппозиционный лидер.
так шо,кацапа,ты не в тему встрял
чи буде порушена ця традиція?
Это первое
Для того, что бы тебя уважали, надо быть во главе акций протеста, а выпендриваться, сидя в другой стране.
Это второе
1.для демонстраци вмцветочных магазинах продавать только хризантемы и ромашки
2. обеспечить демонстрантов возлушными шариками красного и белого цвета
3. вода в водометах полиции должны быть не ниже 20^С
Ответ: тихановская. выдвинула. условия.
Кому выдвинула? Кто ей ответит? Кто она вобще?
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Смелая Тихановская вызывает двоякое чувство - смех от ее "смелости" и грусть от того, что она не понимает, что страх- не лучшее чувство в борьбе с белорусским диктатором...