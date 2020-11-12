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Білорусь (5968) Тіхановська (389)

Тіхановська висунула три умови для початку переговорів з владою Білорусі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Тіхановська висунула три умови для початку переговорів з владою Білорусі

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська назвала три умови, після виконання яких Координаційна рада готова почати вести діалог із владою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в телеграмі.

"Як і всі мирні білоруси, ми прагнемо цього діалогу. Саме для його старту я ініціювала створення переговорного органу - Координаційної ради. Відбутися це може при виконанні незмінних вимог: зупинки насильства, звільнення політв'язнів і заяви про відставку Лукашенка", - написала Тіхановська.

Вона також додала, що темою справжнього діалогу з владою будуть не маніпулятивні реформи Конституції, а нові вільні вибори.

"Ми не будемо брати участь в ініціативах політичних самозванців і рекомендуємо іншим демократичним силам не робити цього", - зазначила Тіхановська.

Читайте також: Тіхановська заявила про зміну тактики протестів у Білорусі
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Топ коментарі
+15
А с ней кто-то из властей Беларуси стремится говорить?
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11.11.2020 17:54
+15
Там нет властей. Там банда захватила власть.
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11.11.2020 17:57
+9
почему?она лидер сопротивления.а лука нелегитимен,это он никто,его ни собственный народ,ни другие страны не признали(за известным исключением Тихановская выдвинула три условия для начала переговоров с властями Беларуси - Цензор.НЕТ 2342
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11.11.2020 18:21
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А с ней кто-то из властей Беларуси стремится говорить?
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11.11.2020 17:54 Відповісти
Там нет властей. Там банда захватила власть.
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11.11.2020 17:57 Відповісти
Але в даному випадку вона по суті ніхто.
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11.11.2020 17:57 Відповісти
почему?она лидер сопротивления.а лука нелегитимен,это он никто,его ни собственный народ,ни другие страны не признали(за известным исключением Тихановская выдвинула три условия для начала переговоров с властями Беларуси - Цензор.НЕТ 2342
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11.11.2020 18:21 Відповісти
І що це в даному випадку дає?
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11.11.2020 18:24 Відповісти
сопротивление луке.
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11.11.2020 18:31 Відповісти
она лидер сопротивления



серьезно???
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11.11.2020 18:45 Відповісти
у тебя есть на примете кто то другой? Тихановская выдвинула три условия для начала переговоров с властями Беларуси - Цензор.НЕТ 4467
им решать,беларусам.не нам
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11.11.2020 19:24 Відповісти
при чем тут я, если белорусы сами не могут организоваться и выбрать себе лидера?
но Тихановская по любому не может быть лидером - просто потому, что она домохозяйка
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11.11.2020 20:19 Відповісти
а клоун может быть лидером ? 73% считают что да .
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11.11.2020 21:38 Відповісти
свободные люди имеют полное право избирать себе вождем того, кого захотят
ну, например, трамп - вполне себе клоун
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11.11.2020 23:24 Відповісти
клоун это ты . Трамп бизнесмен и успешный президент . Те кто избрали клоуна этого не понять .
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11.11.2020 23:28 Відповісти
ОТЛИЧИЕ ВЫБОРОВ в США И в Беларусии.&&&&&... такие же приписки воровство голосов и ФАЛЬСИФИКАЦИИ- одним росчерком пера 15300 голосовавших за байдена превращены в 153000 .. и это это надо было отнять у ТРАМПА что бы победил демократ****
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12.11.2020 09:06 Відповісти
это трамп с долгом под миллиард баксов - успешный бизнесмен?
ты идиот?
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13.11.2020 21:45 Відповісти
ну так тогда и зеленский успешный бизнесмен
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13.11.2020 21:46 Відповісти
ольгинский, ты сегодня уже натягивался на бутылку?
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13.11.2020 21:47 Відповісти
АХ МОСЬКА!!!! знать она сильна коль лает на слона БАСНЯ КРІЛОВА...Хорошо сидеть в Литве на многомиллионные транши ЕС а вто же время сотни оппозиционеров в тюрьме..Хочешь взять нацию своими хоризмами (которых у тебя нет) сделай как н.мандела ИДИ В ТЮРЬМУ И БОРИСЬ
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12.11.2020 09:02 Відповісти
кому нужны твои бесплатные мокшанские советы? Тіхановська висунула три умови для початку переговорів з владою Білорусі - Цензор.НЕТ 7480то понятно что ***** в бункере спокойнее,когда узнаваемые лица по тюрьмам.или в клинике шарите с новичком.
что полезнеого она сделает сидя в тюрьме?а так хоть поддержку мирового сообщества беларусь получает.а кому работать на местах-они сами определятся.и возможно тогда и вызреет новый оппозиционный лидер.
так шо,кацапа,ты не в тему встрял
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12.11.2020 09:27 Відповісти
Ona ne nixto s nej po krajne mere lideri zapada vstrecalis Makron,Merkel i drugyje,a lukosenko popal spisok banditov v ES ,kotoromu daze zapreceno vjexat v civilizovanyje strani
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11.11.2020 18:29 Відповісти
Опозиція Білорусії ще більше пропутінська ніж сам Лукашенко. Соратниця Тихановської Вероніка Цепкало так відкрито і улесливо стелилася під Путлера, що слухати гидко https://www.facebook.com/currenttimetv/videos/805095270238151/.
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11.11.2020 19:40 Відповісти
Nado govorit pro tex liudej kotoryje vyxodit na mitingi nesmotria na poboji,aresti i t.d.Oni tocno ne za ruski mir kotory teper i jest pri lukosenko.Liudi xocet zit kak na zapade
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11.11.2020 20:04 Відповісти
Как говорится,- пришей к п#зде рукав...
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11.11.2020 20:10 Відповісти
Пусть сначала 15 тыс. долларов вернет моему предприятию.
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11.11.2020 17:58 Відповісти
Опа, а ты оказывается олигарх?! У тебя свое предприятие есть? Тихановская выдвинула три условия для начала переговоров с властями Беларуси - Цензор.НЕТ 5961
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11.11.2020 18:02 Відповісти
барыга! Это у него в 5 раз больше денег, чем у Порошенко в офшорах.
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11.11.2020 18:05 Відповісти
проржавел зележный феликс! )))))
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11.11.2020 18:07 Відповісти
и это только часть того, что у него украли (по его заявлениям). А общее состояние намного больше! Крупнейшая барыга!
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11.11.2020 18:35 Відповісти
это ещё один внебрная сына бульбофюрера )
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11.11.2020 20:12 Відповісти
Нет конечно. Но предприятие, откуда я ушел на пенсию, всегда заботится о нас. Чествует, подарки на праздники делает и пр.
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11.11.2020 18:10 Відповісти
Ааа, ясно... А в круизы на океанских лайнерах часто ездил? Ну, как в "загнивающем западе" делают пенсионеры. Или довольствуешься мешком картошки и пачкой чая с печеньем раз в году?
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11.11.2020 18:16 Відповісти
Он в отпуск на колыму ездит
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11.11.2020 18:34 Відповісти
профсоюз заботиться. бесплатные путёвки в сибирь. и холодильник "розенлеф" обещают с 1968 года. уважают. ))
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11.11.2020 20:15 Відповісти
Раньше часто ездил, а теперь какие круизы? Картошки свой в волю, да и не в ней дело. Дорого внимание(почет и уважение).
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11.11.2020 18:35 Відповісти
Куда ездил? В Крым и Сочи в 70-е? Мир хоть повидал? Я к тому, что лучше "гнить" так, как на Западе, чем "харашо в стране савецкай жить". Помню, в середине 90-х в ФРГ был в гостях у пожилых переселенцев из Казахстана. Угостили украинским борщем и салатом типа оливье. Поели и они рассказывают, мол, как хорошо раньше жилось. А потом, как-то плавно начали хвалить "фашистов". Деду бесплатно вставили искусственный глаз (не отличишь от настоящего). Социалка хорошая. Дед на Форд Скорпио ездил. Квартира (первый этаж со своим чистым, ухоженным зеленым двориком) обходилась примерно в 800 дойчмарок, но правительство хорошо платило плюс подработка и они на старости лет хоть пожили по человечески. Вот тебе и "загнивающий запад".
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11.11.2020 19:05 Відповісти
Глаз у меня свой. Квартира, загородный дом в два этажа( с участком) тоже свои. Форды у нас не очень ценятся, хоть племянница и взяла Форд Малибу, я не одобряю.
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11.11.2020 19:11 Відповісти
А говоришь, что не олигарх! Тихановская выдвинула три условия для начала переговоров с властями Беларуси - Цензор.НЕТ 8456
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11.11.2020 19:17 Відповісти
Років п"ять тому він тут писав, що він інженер, має дачу, де власноручно садить городину, а їздить туди велосипедом, бо не має іншого транспорту... (Він, скоріш за все, "ОАЦовець"... Є у білоруському КДБ такий собі "філіал"... "Кіберохранка"... Веде підривну діяльність проти сусідніх країн (крім Росії), і відслідковує в Інтернет білорусів-опозиціонерів...).
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11.11.2020 18:13 Відповісти
))))))))))))))))))))))))))))))))))) каммент дня!!!!!!!!!!!!!!
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11.11.2020 18:05 Відповісти
***** тебе отдаст, может быть
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11.11.2020 18:07 Відповісти
когда нибудь )
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11.11.2020 20:16 Відповісти
Она озвучила условия путину.
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11.11.2020 18:40 Відповісти
в часи Золотої Орди "опозиціонерів" визивали в ставку хана під поважним приводом у Сарай та труїли повільною отрутою
чи буде порушена ця традиція?
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11.11.2020 17:57 Відповісти
Не-не. Сейчас не вызывают. Пацаны сами выезжают.
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11.11.2020 18:01 Відповісти
Та, может их обоих маленький Вова за нитки дёргает. Они и исполняют. Завтра она бацьке неприкосновенность пообещает (так же не может до бесконечности - он уже токсичный) и переберёт власть Вове на подтанцовку.
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11.11.2020 18:04 Відповісти
Уберите психическую (с).
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11.11.2020 18:01 Відповісти
Ты про *****?
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11.11.2020 18:08 Відповісти
А не пофиг, че она там требует? У бабы истерия, ей надо массаж тазовой области специальный провести. А то так и до неврозов и припадков недалеко. Женщинам не место в политике, там где надо усатому устраивать судьбу Каддафи, они мямлят про права человека и призывают, призывают, призывают...
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11.11.2020 18:01 Відповісти
этой котлетной королеве лучше бы угомониться и вернуться к своим видосикам на ютубе. мы уже видели к чему приводят разные комики на должности президента. беларусы лет через 20 еще памятники бацьке ставить будут.
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11.11.2020 18:01 Відповісти
опача, что, обидел твоего Зенелохского кумира?
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11.11.2020 18:12 Відповісти
***** привет
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11.11.2020 18:47 Відповісти
Ім тре виступати вдвох - Зеля та Тухачевська , чи як іі там - два клоуна , дві долі )
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11.11.2020 18:03 Відповісти
Это уже не смешно. Лукашеску надо было сметать в августе. Как говорил мой шеф: "Куй железо пока горячо". (с) А теперь все...
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11.11.2020 18:03 Відповісти
Ну що тут скажеш? Мабуть вона не сповна розуму........ Тихановская выдвинула три условия для начала переговоров с властями Беларуси - Цензор.НЕТ 9956
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11.11.2020 18:13 Відповісти
Власти вроде бы не настаивают на переговорах, так что ставить им условия нет никакого смысла.
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11.11.2020 18:14 Відповісти
Tam netu priznanoj vlasti na skolko mne izvesno.Tak bandity kotoryx nikto nepriznajiot
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11.11.2020 18:31 Відповісти
С бандитами не борются, выходя на улицы с цветами.
Это первое
Для того, что бы тебя уважали, надо быть во главе акций протеста, а выпендриваться, сидя в другой стране.
Это второе
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11.11.2020 18:40 Відповісти
Jesli ona byla tam ona sidela v tiurme,kak i drugyje i a nej mi neuslisali eto .Zapade ona rabotajet,sobrala 8mln evro dlia pomoci postradavsim ot represiji.Objasniajet zarubeznim lideram ob ostanovke te kak vidim togda vodit sankciji dlia rezima,nazimajet rezim
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11.11.2020 18:46 Відповісти
она условия выдвигает... да кто с тобой во власти Белоруссии вообще говорить будет!
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11.11.2020 18:43 Відповісти
Наивняк беларусов удивляет, решить вопрос может только снайперская винтовка, заявления не получат. Неужели не понятно?
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11.11.2020 18:49 Відповісти
Від глобального,великого до смішного один крок...І Ціхановська цей крок зробила...Назад вороття нема,тут вже діє "закон системи ніпель"...До речі,це і нам би знати,коли ми тужились від смішного перейти до...
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11.11.2020 19:16 Відповісти
3 условия тихановской:
1.для демонстраци вмцветочных магазинах продавать только хризантемы и ромашки
2. обеспечить демонстрантов возлушными шариками красного и белого цвета
3. вода в водометах полиции должны быть не ниже 20^С
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11.11.2020 19:54 Відповісти
А почему мадам Тихановская ни разу не заявила! Почему миролюбивый белоруский народ киздит кацапская гвардия.
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11.11.2020 20:13 Відповісти
Лушашенко ее на х..ю вертел
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11.11.2020 20:44 Відповісти
Тихановская выдвинула три условия для начала переговоров с властями Беларуси - Цензор.НЕТ 3463
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11.11.2020 21:52 Відповісти
Загадка: какие три слова несовместимы в одном предложении?
Ответ: тихановская. выдвинула. условия.
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12.11.2020 00:52 Відповісти
Тихо сам с собойю я веду беседу...

Кому выдвинула? Тіхановська висунула три умови для початку переговорів з владою Білорусі - Цензор.НЕТ 4432 Кто ей ответит? Кто она вобще?
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12.11.2020 02:25 Відповісти
Она - Кукла, сбежавшая за границу )), Ленин в Разливе прячется в шалаше... и пишет видеообращение в революционный Петербург Тіхановська висунула три умови для початку переговорів з владою Білорусі - Цензор.НЕТ 3928
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Смелая Тихановская вызывает двоякое чувство - смех от ее "смелости" и грусть от того, что она не понимает, что страх- не лучшее чувство в борьбе с белорусским диктатором...
Тіхановська висунула три умови для початку переговорів з владою Білорусі - Цензор.НЕТ 2226
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12.11.2020 22:41 Відповісти
Послушайте пропутинскую речь её соратницы Вероники Цепкало и всё станет на свои места https://www.facebook.com/currenttimetv/videos/805095270238151/ (сразу включить звук)
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11.07.2021 06:15 Відповісти
 
 