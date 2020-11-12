НАЗК не складало і не вручало Тупицькому протокол про корупцію, - КС

У Конституційному суді України заявляють, що Національне агентство з питань запобігання корупції не складало і не вручало протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, стосовно голови КС Олександра Тупицького.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КСУ.

"Сьогодні, 11 листопада 2020 року, на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції розміщено чергову викривлену інформацію стосовно діяльності Конституційного Суду України, у тому числі й Голови Конституційного Суду України. Так, у повідомленні йдеться про те, що НАЗК направило до судів клопотання про закриття проваджень у 62 справах, де в одній із фігурантів зазначений Голова КСУ Олександр Тупицький. Разом з тим, НАЗК не вказало, що це провадження стосується не протоколу про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією стосовно Голови Конституційного Суду України, який, до речі, ніколи не складався, а саме позову Олександра Тупицького до НАЗК щодо незаконності дій його посадових осіб та спростування поширеної ними неправдивої інформації", - говориться в повідомленні.

В КСУ вважають, що НАЗК направило вказане клопотання про припинення провадження у суд з метою уникнення юридичної відповідальності за свої дії.

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"Для донесення громадськості об’єктивної інформації повідомляємо, що жодних протоколів стосовно Голови Конституційного Суду України Національне агентство з питань запобігання корупції не складало та не вручало, як це передбачено чинним законодавством. Більше того, позиція суддів Конституційного Суду України полягає в тому, щоб уже складені НАЗК стосовно них протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією, суди розглядали по суті. Це дасть змогу в законний спосіб довести неправомірність дій Національного агентства з питань запобігання корупції", - додали в КС.

Нагадуємо, 11 листопада в НАЗК заявили, що через рішення Конституційного Суду від 27 жовтня Національне агентство з запобігання корупції змушене направити до судів клопотання про припинення провадження у 62 справах про корупційні правопорушення. Серед посадових осіб, справи яких буде закрито, було названо голову Конституційного Суду Олександра Тупицького.