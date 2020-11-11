Кравчук заявив, що у нього "немає претензій ні до Росії, ні до ОРДЛО", у пресслужбі пояснили: малися на увазі представники в ТКГ

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук міркував про відповідальність українських військових за злочини і претензії до Росії.

Інтерв'ю вийшло на ресурсі Klymenko Time, передає Цензор.НЕТ.

Так, на запитання журналіста "В Україні йдеться лише про амністію з боку ОРДЛО. Чи не було би справедливіше говорити і про військові злочини з українського боку?", Кравчук відповів: "Це навіть не обговорюється. Я знаю, що багато таких людей з української сторони вже покарані, просто не готовий назвати прізвища. Вони застосовували дії, не передбачені навіть війною, - жорстоке насильство над людиною. Такі люди будуть покарані. Тут не буде поділу на ОРДЛО і Україну. Той, хто прийшов на Донбас наживатися, використовувати війну в своїх інтересах - буде покараний обов'язково. Такі дії не мають терміну давності".

Відповідаючи на запитання про оцінку переговорів ТКГ у Мінську, Кравчук зазначив: "У мене немає претензій ні до Росії, ні до ОРДЛО. Вони відстоюють свою позицію, а ми - свою. Але є одна спільна позиція - припинити кровопролиття і встановити мир. А потім всі інші питання вирішувати поступово в інтересах народів, що живуть на непідконтрольних Україні територіях".

В Українській делегації в ТКГ дали пояснення словами Кравчука. Так, глава делегації сказав, що українські бійці, які застосовували дії, не передбачені навіть війною, будуть покарані.

Як зазначив Кравчук, "не буде поділу на ОРДЛО і Україну". Деякі ЗМІ писали, що він заявив "українські військові будуть нести відповідальність за військові злочини разом із представниками ОРДЛО".

"У цитаті немає "нести відповідальність разом з ОРДЛО ", термін "ОРДЛО" неправильний. Є тільки "ОРДЛО України", - сказано в повідомленні делегації.

Також у заяві підкреслили, що "військові злочини" простими словами - це злочини проти правил і законів військової служби, а "військові злочини" - це порушення правил і звичаїв ведення війни, наприклад, вбивство військовополонених і мирних жителів або знущання.

Водночас підкреслюється, що з приводу притягнення до кримінальної відповідальності за військові злочини в Україні є певні застереження. Справа в тому, що Кримінальний кодекс не передбачає кримінальної відповідальності за злочини проти людяності і за військові злочини, що є порушенням звичаїв, а не договірного міжнародного гуманітарного права.

Щодо другої цитати в делегації повідомили, що "слід розуміти як "немає претензій до [представників] РФ і ОРДЛО України в ТКГ". "Не слід плутати розмовний стиль висловлювань з офіційними заявами. Користуйтеся, будь ласка, інформацією з перевірених джерел, звертайтеся за коментарями до нас безпосередньо", - закликали в делегації.

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