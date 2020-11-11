Результати місцевих виборів досі не оголосили через суди, - голова ЦВК Діденко

Більшість територіальних виборчих комісій наразі вже встановили результати місцевих виборів 25 жовтня. У деяких ТВК цей процес ще триває, зокрема, у зв’язку з судовими рішеннями.

Про це заявив під час засідання Центральної виборчої комісії її голова Олег Діденко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

За словами Діденка, підрахунок результатів не завершено на виборах до обласних рад у Чернівецькій і Київській областях. В обох областях ТВК закінчують підрахунок голосів. Результати виборів до Київської облради планують встановити сьогодні, до Чернівецької - найближчим часом.

Діденко пояснив, що у Чернівецькій області це зумовлено діяльністю Чернівецької міської ТВК, яка завершує перерахунок голосів на виборчих дільницях, і висловив сподівання, що найближчим часом там будуть встановлені результати виборів у області, місті Чернівці та Чернівецькому районі.

Голова ЦВК проінформував, що в деяких ТВК підрахунок або перерахунок голосів триває на виконання рішень судів.

Так, Марганецька міська ТВК не встановила результати виборів міського голови, завершуються судові розгляди в місті Кривий Ріг. В Овручі на Житомирщині суд зобов’язав ТВК перерахувати голоси на 25 дільницях. Рішення судів про повторний підрахунок стосуються Коцюбинської селищної та Ковалівської селищної ТВК, а також Кам’янської міської ТВК.

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"Таким чином, ті випадки, де процес встановлення результатів ще не завершений, має під собою об’єктивні підстави, зокрема необхідність врахування рішень судів, і перебуває на контролі Центральної виборчої комісії", - запевнив голова ЦВК.

У той же час Діденко нагадав, що Центральна виборча комісія не встановлює результатів місцевих виборів, це роблять територіальні виборчі комісії.

"Оскільки в нас зараз завершуються місцеві вибори, які організовуються територіальними виборчими комісіями, ЦВК не встановлює їхні результати. Ті відомості, які передаються до Центральної виборчої комісії засобами Державного реєстру виборців та розміщуються на офіційному сайті ЦВК, мають інформаційний характер, вони не є офіційними, натомість офіційні результати встановлюють саме територіальні виборчі комісії", - наголосив голова ЦВК.

Нагадаємо, чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня. Згідно з календарним планом проведення виборів територіальні виборчі комісії повинні були встановити результати голосування до 6 листопада включно.