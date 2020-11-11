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Новини Коронавірус і карантин
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Мер Миколаєва Сєнкевич, який хворіє на COVID-19, виступив проти карантину вихідного дня

Мер Миколаєва Сєнкевич, який хворіє на COVID-19, виступив проти карантину вихідного дня

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич побоюється, що карантин вихідного дня вдарить по міському бюджету і пропонує замість нього відмовитися від великих вечірок і свят, а в закладах із персоналом спілкуватися виключно в масках.

Свою позицію Сєнкевич озвучив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Я проти "карантину вихідного дня". Коронавірус розповсюджується незалежно від часу і місця. А такі жорсткі заходи безпеки значно "вдарять" по наступному бюджету нашого міста. Нагадаю, що за час жорсткого карантину Миколаїв втратив 100 мільйонів гривень зі своєї доходної частини. Але якщо бюджет міста можна врегулювати (на щось зменшити видатки, десь зекономити, скоротити фінансування програм), то бізнес просто не витримає такого напруження", - написав Сєнкевич.

За його словами, представники готельно-ресторанного бізнесу стверджують, що якщо їхні заклади будуть зачинені на "карантин вихідного дня", то й сенсу працювати взагалі немає.

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"Проте і противитись державним заходам протидії коронавірусу я не можу, адже в них теж є логіка. Навесні уникнути великої кількості захворюваності вдалося саме завдяки жорсткому карантину. Фактично сьогодні місцева влада знаходиться на роздоріжжі між коронавірусом і коронакризою. Тому ми повинні обрати третій шлях – золоту середину", - вважає Сєнкевич.

Замість запровадження карантину вихідного дня мер запропонував "уникати гучних вечірок та великих свят у закладах харчування, скоротити кількість місць за столом, працювати до 22:00".

Ці пропозиції місцева влада направить на розгляд до обласної та державної комісії ТЕБ і ЧС.

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Мер Миколаєва Сєнкевич, який хворіє на COVID-19, виступив проти карантину вихідного дня 01
Мер Миколаєва Сєнкевич, який хворіє на COVID-19, виступив проти карантину вихідного дня 02

Автор: 

карантин (18172) мер (506) Миколаїв (1793) Сєнкевич Олександр (229) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Якщо людина на вихідні не піде в зачинені на локдаун кафешки і клуби і не витратить грошей в гаманці бізнесменам, то бюджет недоотримає грошей і настане криза.
А скільки витатиться з бюджету на людину. яка захворіє ковідом, лишиться на лікарняному і не піде на роботу?
Чи це не враховується?
А ще ця людина в кафешці може заразити ще трьох. і троє не вийдуть. а ще вона викличе швидку і зляже в лікарню... це не враховується на витрати державного бюджету? А овертайми державних лікарів і медсестрер в переповнених лікарнях не враховуються? Лише за приватні кафешки бариг турбуємося?
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11.11.2020 19:48
+5
Болеющий COVID-19 мэр Николаева Сенкевич выступил против карантина выходного дня - Цензор.НЕТ 2962
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11.11.2020 19:39
+4
Шмигаль настільки нікчемний персонаж, що критикувати його це як пинати ногами розумового інваліда. Всі адекватні люди проти ідіотських ініціатив уряду та Президента!
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11.11.2020 19:31
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https://mobile.twitter.com/Moni_Kabelucci Моні Кабелуччі https://mobile.twitter.com/Moni_Kabelucci @Moni_Kabelucci https://mobile.twitter.com/Moni_Kabelucci/status/1326542493106622467 2 ч

Трохи навіть дивно, що в адресу Шмигаля не відчувається ніякого негативу.
Ні карикатур,ні жаб,ні анекдотів. Усе ловить Зе.
Гончаруку так не повезло. Його б за цей карантин на 5 хвилин соцмережі вже б розбомбили.
А тут - нічого. Феноменально.
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11.11.2020 19:30 Відповісти
Шмигаль настільки нікчемний персонаж, що критикувати його це як пинати ногами розумового інваліда. Всі адекватні люди проти ідіотських ініціатив уряду та Президента!
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11.11.2020 19:31 Відповісти
Шмигаль ніхто.
Та і взагалі, країною керує єрмак і тіньовий уряд.
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11.11.2020 19:33 Відповісти
мер идиот. барыги не хотят втрачать бабло, а лохи хотят заражаться и инфицировать других зелохов
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11.11.2020 19:35 Відповісти
Болеющий COVID-19 мэр Николаева Сенкевич выступил против карантина выходного дня - Цензор.НЕТ 2962
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11.11.2020 19:39 Відповісти
дурачье считает, что еси люди не пойдут на выходных пробухивать бабки в бизнес-завдения на выходных, то они наполнят зубожилый бюджет,
а что этилюди, будучи больными, не выйдя на работу на больничном не принесут дохода бюджету, то дурачьё не в курсе.
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11.11.2020 19:39 Відповісти
Якщо людина на вихідні не піде в зачинені на локдаун кафешки і клуби і не витратить грошей в гаманці бізнесменам, то бюджет недоотримає грошей і настане криза.
А скільки витатиться з бюджету на людину. яка захворіє ковідом, лишиться на лікарняному і не піде на роботу?
Чи це не враховується?
А ще ця людина в кафешці може заразити ще трьох. і троє не вийдуть. а ще вона викличе швидку і зляже в лікарню... це не враховується на витрати державного бюджету? А овертайми державних лікарів і медсестрер в переповнених лікарнях не враховуються? Лише за приватні кафешки бариг турбуємося?
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11.11.2020 19:48 Відповісти
тоже верно, просто это пиз..ц - и так и так плохо..хорошего варианта нет вообще((
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11.11.2020 19:57 Відповісти
Граммотей, после выходного локдауна, люди садятся вместе в марштку, в метро и дружненько распростроняют всё и для всех.. баран, в чём суть карантина выходного дня??
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11.11.2020 20:01 Відповісти
Судячи з кількості ідіотичних коментарів, коронапсихоз проникає дедалі глибше в мізки значної кількості публіки.
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11.11.2020 20:29 Відповісти
Если заболеет это потери бюджета, а если не пойдет бухать в закрытый ресторан это потери бизнеса, потери спонсора...все они хорошо умеют считать..
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11.11.2020 20:04 Відповісти
Мер Миколаєва Сенкевич, який хворіє на COVID-19, виступив проти карантину вихідного дня - Цензор.НЕТ 9086
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11.11.2020 19:59 Відповісти
В принципе ничего нового. Весной уже проходили. Просто уволят работников (привет бюджет, плати безработным) и закроются до лучших времен. А весной 2021 бюджет скажет "йок": владельцы коммерческой недвижимости с чистой совестью подадут в лучшем случае околонулевые, а вероятнее - минусовые декларации по прибыли.

И вот просто интересно. Значит 4-5 человек на какой нибудь бутик - это ужасная угроза распространения эпидемии, а забитый в опу транспорт - все нормально. Хотя наверное да, в нашем транспорте и вирусу тесно и плохо.
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11.11.2020 20:09 Відповісти
Мер Миколаєва Сенкевич, який хворіє на COVID-19, виступив проти карантину вихідного дня - Цензор.НЕТ 1401
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11.11.2020 20:13 Відповісти
Стокгольмский синдром?
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11.11.2020 20:23 Відповісти
Карантин вихідного дня не зменшить захворюваність на COVID-19, але знизить навантаження на медичну систему, «щоб в одиницю часу хворіла менша кількість людей». Кількість інфікованих в Україні зростає, бо «є епідеміологічний процес», а також «недотримання карантину, є якісь моделі, які не спрацювали». До того ж пік хвороби спрогнозували зарано.
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11.11.2020 20:31 Відповісти
Вся семья из 4х человек переболела ковидом. Сын переболел первый, принёс вирус со школы. И по заведениям не ходили...
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11.11.2020 21:23 Відповісти
Значит, по заведениям ходили родители одноклассников вашего сына. У меня та же история
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12.11.2020 00:12 Відповісти
а якщо залишити право підприємцям працювати, ресторанам на винос, магазинам навинос, тобто прилавок повинен стояти на вході, але заборонити покупцям ходити далі свого магазину, тобто лише за місцем проживання? як середній варіант. тобто покупець має мати при собі паспорт або інший документ, що доказує приналежність до радусу обслуговування магазину. звичайно то не продавчині перевіряти, а поліції. все ж на вулиці повинно відбуватись. мінімум два продавця - касир та гонєц за товаром по магазину.
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12.11.2020 00:13 Відповісти
всі у намордніках і дистанцією, вулиця повітря. принцип сільського магазину, де все за прилавком, а прилавок як макдрайв. так роблять у Європі.
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12.11.2020 00:17 Відповісти
читаю комментарии и уши в трубочку скручиваются. То что по мимо кафе и баров еще и магазины позакрывали ничего? А сколько людей платит аренду, закупает товар и с ужасом ожидает решения дадут им работать или нет? Знаете сколько мелких предпринимателей по прогорало еще весной? Что если вся торговля только в выходные? За аренду заплати, новый товар завезь, налоги оплати, а жить за что? От голода помирать? От чего лучше умереть от голода и холода или от коронавируса? От ковида хоть вылечится можно. Самое обидно что продукты и химия и даже ломбарды работают, а вот одежда - это самый рассадник, там прям гарантировано заболеют. Тем дуракам что больными в кафешки ходят, бухают и заражают всех, могут таким же образом, заражать всех дома в гостях, и в маршрутках передавать, или по тем же продуктовым. Если в голове мозгов нет, то их не какие ограничения не спасут. А страдают законопослушные адекватные люди, которых ставят в такие же жесткие рамки как и не адекватных. Я полностью поддерживаю решение мера.
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13.11.2020 16:29 Відповісти
 
 