Мер Миколаєва Сєнкевич, який хворіє на COVID-19, виступив проти карантину вихідного дня

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич побоюється, що карантин вихідного дня вдарить по міському бюджету і пропонує замість нього відмовитися від великих вечірок і свят, а в закладах із персоналом спілкуватися виключно в масках.

Свою позицію Сєнкевич озвучив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Я проти "карантину вихідного дня". Коронавірус розповсюджується незалежно від часу і місця. А такі жорсткі заходи безпеки значно "вдарять" по наступному бюджету нашого міста. Нагадаю, що за час жорсткого карантину Миколаїв втратив 100 мільйонів гривень зі своєї доходної частини. Але якщо бюджет міста можна врегулювати (на щось зменшити видатки, десь зекономити, скоротити фінансування програм), то бізнес просто не витримає такого напруження", - написав Сєнкевич.

За його словами, представники готельно-ресторанного бізнесу стверджують, що якщо їхні заклади будуть зачинені на "карантин вихідного дня", то й сенсу працювати взагалі немає.

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"Проте і противитись державним заходам протидії коронавірусу я не можу, адже в них теж є логіка. Навесні уникнути великої кількості захворюваності вдалося саме завдяки жорсткому карантину. Фактично сьогодні місцева влада знаходиться на роздоріжжі між коронавірусом і коронакризою. Тому ми повинні обрати третій шлях – золоту середину", - вважає Сєнкевич.

Замість запровадження карантину вихідного дня мер запропонував "уникати гучних вечірок та великих свят у закладах харчування, скоротити кількість місць за столом, працювати до 22:00".

Ці пропозиції місцева влада направить на розгляд до обласної та державної комісії ТЕБ і ЧС.

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