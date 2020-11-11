Складний період з епідемією коронавірусу триватиме до квітня 2021 року, - Степанов
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Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов прогнозує складний період з епідемією COVID-2019 до квітня 2021 року.
"Ми досить складно проходитимемо цей період, ми вважаємо, що до квітня. І мова зараз не про те, чи в змозі ми його пройти легко - ні, проходитимемо його складно", - сказав він в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За словами міністра, питання в тому, з якими людськими втратами вдасться пройти цей період. "Наше завдання, щоб кількість цих втрат була мінімальною. У нас дійсно дуже складна ситуація", - наголосив Степанов.
Він зазначив, що на ранок середи в лікарнях було 28,5 тис. хворих на COVID-2019, що більш ніж учетверо перевищує цей показник у вересні. Міністр також зазначив, що максимальна кількість ліжок, яку може бути відведено під таких хворих, - 83 тис.
"Зрозуміло, що, окрім суто лікувального процесу, є ще процес епідемічний: яким чином зупинити саме зростання. Уже не йдеться про те, щоб його зменшити", - додав Степанов.
Він також спрогнозував, що Україна, у кращому разі, отримає перші поставки вакцини від COVID-19 наприкінці першого кварталу 2021 року.
Будь ласка, зачекайте...
С такими менеджерами как вы, стране вообще п-ц наступит!
І шо б зрітєлі подпєвалі...
/зоплакал/....
....глава МИД Венгрии Петер Сийярто: 'Венгрия хотела бы начать ограниченные закупки российской вакцины в декабре и обсуждает частичный перенос производства на свою территорию'.
Венгрия суверенная страна. У венгров есть яйца.
Венгрия суверенная страна. У венгров есть яйца.
это такая кормушка от которой не оторвутся пока не начнут вешать
Чем-то на Леню- космоса смахивает...
https://youtu.be/0ggg_iCrE6I
Воно хворе на всю макитру