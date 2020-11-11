Складний період з епідемією коронавірусу триватиме до квітня 2021 року, - Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов прогнозує складний період з епідемією COVID-2019 до квітня 2021 року.

"Ми досить складно проходитимемо цей період, ми вважаємо, що до квітня. І мова зараз не про те, чи в змозі ми його пройти легко - ні, проходитимемо його складно", - сказав він в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами міністра, питання в тому, з якими людськими втратами вдасться пройти цей період. "Наше завдання, щоб кількість цих втрат була мінімальною. У нас дійсно дуже складна ситуація", - наголосив Степанов.

Він зазначив, що на ранок середи в лікарнях було 28,5 тис. хворих на COVID-2019, що більш ніж учетверо перевищує цей показник у вересні. Міністр також зазначив, що максимальна кількість ліжок, яку може бути відведено під таких хворих, - 83 тис.

"Зрозуміло, що, окрім суто лікувального процесу, є ще процес епідемічний: яким чином зупинити саме зростання. Уже не йдеться про те, щоб його зменшити", - додав Степанов.

Він також спрогнозував, що Україна, у кращому разі, отримає перші поставки вакцини від COVID-19 наприкінці першого кварталу 2021 року.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Степанов на засіданні Кабміну зривався на крик і грюкав по столу: Не дай Боже побачити неприйняття хворих і їхню смерть на сходах. ВIДЕО