Проєкт "Без Цензури" у прямому ефірі: повний бюджець від Зеленського & Шмигаля, рейтинги і карантинобісся. ВIДЕО
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Локдаун вихідного дня, нові рекорди захворюваності, повний ... бюджець з грошима і свіжі партійні рейтинги - про все це поговоримо сьогодні ввечері на стрімі "Без цензури"!
Отже, приєднуйтесь до Марини Данилюк-Ярмолаєвої і Богдана Буткевича о 20:45, поговоримо про таке:
- Плюси і мінуси карантину вихідного дня. Від чого це захистить, якщо більшість заражень відбуваються вдома?
- "Посміхаємося і махаємо", або Новини "шмигаленоміки" - що насправді означає дефіцит бюджету в 7,5%?
- Свіжі партійні рейтинги від КМІС: що вони означають для влади та опозиції і чи могло бути інакше?
Звичайно, це далеко не все, тому не забудьте поставити нагадування, щоб не пропустити наш стрім і кращу аналітику від кращої медіа-пари українського ютубу:)
Будь ласка, зачекайте...
Статистика у дамочки фальшивая. А если даже предположить, что дома, то откуда принесли инфекцию домой? Если не с улицы.
Запомните - мир вводит карантинные мероприятия наощупь (чтоб и людей не загубить, и экономику не задушить)! Лечебные протоколы меняют находу. Вакцины оказываются ненадёжными в смысле неполноценного покрытия, недолговечности антител и в смысле коллатеральных эффектов . Добавим ещё и постоянную мутацию вируса. Ни у кого нет ни прогнозов, ни панацеи! Вирус новый, и нам с ним ещё долго жить. В след. году обещают вакцину... 100 млн доз на всю Европу. А там как хотите.
Так что не надо тут свою ахинею разводить.
Зеленский тварь деньги выделенные на ковид спустил в унитаз(на дороги). Но даже так ЗЕдауны не допрут о том а чего ж все так хреново.
На то они и тупари.
Велюр працює - то нехай і манікюрниці заробляють.
А скільки після цього людей захворіє - то єрунда.
Ото так і живемо. В суцільному свавіллі.