Проєкт "Без Цензури" у прямому ефірі: повний бюджець від Зеленського & Шмигаля, рейтинги і карантинобісся. ВIДЕО

Локдаун вихідного дня, нові рекорди захворюваності, повний ... бюджець з грошима і свіжі партійні рейтинги - про все це поговоримо сьогодні ввечері на стрімі "Без цензури"!

Отже, приєднуйтесь до Марини Данилюк-Ярмолаєвої і Богдана Буткевича о 20:45, поговоримо про таке:

- Плюси і мінуси карантину вихідного дня. Від чого це захистить, якщо більшість заражень відбуваються вдома?

- "Посміхаємося і махаємо", або Новини "шмигаленоміки" - що насправді означає дефіцит бюджету в 7,5%?

- Свіжі партійні рейтинги від КМІС: що вони означають для влади та опозиції і чи могло бути інакше?

Звичайно, це далеко не все, тому не забудьте поставити нагадування, щоб не пропустити наш стрім і кращу аналітику від кращої медіа-пари українського ютубу:)