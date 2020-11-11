УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14407 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
5 449 14
Данилюк-Ярмолаєва (361) Буткевич Богдан (432)

Проєкт "Без Цензури" у прямому ефірі: повний бюджець від Зеленського & Шмигаля, рейтинги і карантинобісся. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Локдаун вихідного дня, нові рекорди захворюваності, повний ... бюджець з грошима і свіжі партійні рейтинги - про все це поговоримо сьогодні ввечері на стрімі "Без цензури"!

Отже, приєднуйтесь до Марини Данилюк-Ярмолаєвої і Богдана Буткевича о 20:45, поговоримо про таке:

- Плюси і мінуси карантину вихідного дня. Від чого це захистить, якщо більшість заражень відбуваються вдома?

- "Посміхаємося і махаємо", або Новини "шмигаленоміки" - що насправді означає дефіцит бюджету в 7,5%?

- Свіжі партійні рейтинги від КМІС: що вони означають для влади та опозиції і чи могло бути інакше?

Звичайно, це далеко не все, тому не забудьте поставити нагадування, щоб не пропустити наш стрім і кращу аналітику від кращої медіа-пари українського ютубу:)
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
А взагалі щось негаразд в "датскому королівстві". Верхівка влади раптово захворіла, парламент "потух", ЦВК ще "рахує", КС "бикує", прем*єр все "розробляє стратегію", не маючи навіть програми Кабміну, один з міністрів просить Евросоюз виплат за "євробляхи", інший в істериці від провалу боротьби з пандемією. Не несеться цей "поїзд" під откіс?
показати весь коментар
11.11.2020 21:43
+3
Можливо і так діють уряди інших країн. але це не має ніякого відношення до нашої некомпетентної влади з її ненатуральним проходженням інфекції ( маю на увазі хаотичні, зарані не прогнозовані методи і способи боротьби з пандемією).
показати весь коментар
11.11.2020 22:02
+2
это плагиат. я определял конвульсии безумного степашки как вирусобесие..
показати весь коментар
11.11.2020 21:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Проект "Без Цензуры" в прямом эфире: полный бюджец от Зеленского & Шмыгаля, рейтинги и карантинобесие - Цензор.НЕТ 3885
показати весь коментар
11.11.2020 20:47 Відповісти
*если большинство заражений происходят дома*.

Статистика у дамочки фальшивая. А если даже предположить, что дома, то откуда принесли инфекцию домой? Если не с улицы.
показати весь коментар
11.11.2020 21:26 Відповісти
кот базилио и лиса алиса собирают буратин го го
показати весь коментар
11.11.2020 21:26 Відповісти
Проєкт "Без Цензури" у прямому ефірі: повний бюджець від Зеленського & Шмигаля, рейтинги і карантинобісся - Цензор.НЕТ 2562
показати весь коментар
11.11.2020 21:37 Відповісти
А взагалі щось негаразд в "датскому королівстві". Верхівка влади раптово захворіла, парламент "потух", ЦВК ще "рахує", КС "бикує", прем*єр все "розробляє стратегію", не маючи навіть програми Кабміну, один з міністрів просить Евросоюз виплат за "євробляхи", інший в істериці від провалу боротьби з пандемією. Не несеться цей "поїзд" під откіс?
показати весь коментар
11.11.2020 21:43 Відповісти
Если так разобраться, во всём мире *негаразд*. Все правительства действуют без "программ", но в соответствии с натуральным прохождением инфекции.
показати весь коментар
11.11.2020 21:50 Відповісти
Можливо і так діють уряди інших країн. але це не має ніякого відношення до нашої некомпетентної влади з її ненатуральним проходженням інфекції ( маю на увазі хаотичні, зарані не прогнозовані методи і способи боротьби з пандемією).
показати весь коментар
11.11.2020 22:02 Відповісти
Давайте вспомним, какие бездарные советы выдавал ВОЗ в марте - апреле, что Трамп отказался вносить взносы в эту организацию.
Запомните - мир вводит карантинные мероприятия наощупь (чтоб и людей не загубить, и экономику не задушить)! Лечебные протоколы меняют находу. Вакцины оказываются ненадёжными в смысле неполноценного покрытия, недолговечности антител и в смысле коллатеральных эффектов . Добавим ещё и постоянную мутацию вируса. Ни у кого нет ни прогнозов, ни панацеи! Вирус новый, и нам с ним ещё долго жить. В след. году обещают вакцину... 100 млн доз на всю Европу. А там как хотите.
показати весь коментар
11.11.2020 22:15 Відповісти
Если учитывать, что вакцинация состоит из двух инокуляций, 100 млн доз хватит ровно на 50 млн чел!
показати весь коментар
11.11.2020 22:26 Відповісти
Я бы сказал что ЗЕдауны мыслят примерно в этом ключе. Если что не так - Порошенко виноват. И ***** что он уже не увласти полтора года))
Так что не надо тут свою ахинею разводить.

Зеленский тварь деньги выделенные на ковид спустил в унитаз(на дороги). Но даже так ЗЕдауны не допрут о том а чего ж все так хреново.
На то они и тупари.
показати весь коментар
12.11.2020 08:26 Відповісти
это плагиат. я определял конвульсии безумного степашки как вирусобесие..
показати весь коментар
11.11.2020 21:49 Відповісти
Читаю - полный бюджец от Зеленского с циганами...
показати весь коментар
11.11.2020 22:40 Відповісти
Тобто ви закликаєте до порушення карантину.
Велюр працює - то нехай і манікюрниці заробляють.
А скільки після цього людей захворіє - то єрунда.
Ото так і живемо. Проєкт "Без Цензури" у прямому ефірі: повний бюджець від Зеленського & Шмигаля, рейтинги і карантинобісся - Цензор.НЕТ 2530 В суцільному свавіллі.
показати весь коментар
12.11.2020 09:37 Відповісти
 
 