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Поліція острова Балі відпустила українку Шигаєву, яку затримували за підозрою у зберіганні наркотиків

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Поліція острова Балі відпустила українку Шигаєву, яку затримували за підозрою у зберіганні наркотиків

Дарина Шигаєва отримала на Балі посилку від батьків, в якій поліція нібито виявила марихуану. Українка стверджує, що це була сливова пастила. Після 6 днів за ґратами Дарину відпустили на свободу.

Про це повідомляє в Фейсбуці Посольство України в Республіці Індонезія, інформує Цензор.НЕТ.

"Завдяки спільним зусиллям МЗС України, Посольства України в Республіці Індонезія, кандидата на посаду почесного консула України на острові Балі Nyoman Astama, активних індонезійців і українців на Балі, сім'ї Даші, нарешті її звільнено! Пишаємося цим результатом! Україна своїх не залишає! Слава Україні!" - сказано в повідомленні посольства.

Сама Шигаєва поділилася в Фейсбуці враженнями від шестиденного перебування в індонезійському відділку поліції.

"Досвід був напрочуд менш жорстким, ніж я очікувала. Наприклад, у приміщенні де я перебувала, був душ і туалет, телевізор, кондиціонер, розкладачки, триразове харчування (рис, рис, рис, а також ще трохи рису з невеликими вкрапленнями тофу, овочів, іноді риби і навіть кавуна або солодощів). Візити відвідувачів також не були дуже лімітованими. Всі навколишні силовики і люди, які теж перебували під вартою, були доброзичливими і уважними, спілкувалися, допомагали один одному, підбадьорювали, підгодовували і навіть жартували. Це мене, чесно кажучи, вразило, бо я чекала жесті саме в цьому аспекті", - написала українка.

Шигаєва зазначила, що консул України і його асистент активно брали участь в її звільненні, і що їм навіть "довелося спробувати пастилу на очах поліції, щоб остаточно довести її нешкідливість".

Поліція затримала Шигаєву 5 листопада. У пастилі, яку батьки відправили їй з України на день народження, поліція нібито знайшла наркотики. Розповсюдження наркотичних речовин в Індонезії карається смертною карою.

Поліція острова Балі відпустила українку Шигаєву, яку затримували за підозрою у зберіганні наркотиків 01

Поліція острова Балі відпустила українку Шигаєву, яку затримували за підозрою у зберіганні наркотиків 02Поліція острова Балі відпустила українку Шигаєву, яку затримували за підозрою у зберіганні наркотиків 03
Поліція острова Балі відпустила українку Шигаєву, яку затримували за підозрою у зберіганні наркотиків 04Поліція острова Балі відпустила українку Шигаєву, яку затримували за підозрою у зберіганні наркотиків 05
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Топ коментарі
+6
То Зеленский пастилу посылал и просто баночки перепутал! Полиция острова Бали отпустила украинку Шигаеву, которую задерживали по подозрению в хранении наркотиков - Цензор.НЕТ 8916
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11.11.2020 21:01
+4
Это такая хитрая пастила. Недоказуемая. Замедленного действия. Украинское ноу-хау. Выстреливает через месяц.
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11.11.2020 21:00
+4
ці люди,які іздять в дикунські держави можуть мати купу клопотів. Багато хто життя втратив нізащо. Але про це туроператори мовчать.
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11.11.2020 21:10
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Это такая хитрая пастила. Недоказуемая. Замедленного действия. Украинское ноу-хау. Выстреливает через месяц.
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11.11.2020 21:00 Відповісти
То Зеленский пастилу посылал и просто баночки перепутал! Полиция острова Бали отпустила украинку Шигаеву, которую задерживали по подозрению в хранении наркотиков - Цензор.НЕТ 8916
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11.11.2020 21:01 Відповісти
ці люди,які іздять в дикунські держави можуть мати купу клопотів. Багато хто життя втратив нізащо. Але про це туроператори мовчать.
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11.11.2020 21:10 Відповісти
Для світу дикуни--ми.З такими украЬІнкамЄ Шигай-ага...
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11.11.2020 21:41 Відповісти
Поліція острова Балі відпустила українку Шигаєву, яку затримували за підозрою у зберіганні наркотиків - Цензор.НЕТ 6274 пастила, так пастила...
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11.11.2020 21:28 Відповісти
Мутня якась...
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11.11.2020 22:16 Відповісти
Українська Бріджит Джонс! Поліція острова Балі відпустила українку Шигаєву, яку затримували за підозрою у зберіганні наркотиків - Цензор.НЕТ 3339
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11.11.2020 22:21 Відповісти
Как ОНО туда попало??? Что ОНО там делало??? Все ведь закрыто, самолеты не летают, пляжи не работают.
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11.11.2020 22:54 Відповісти
Є така модна нині фішка - дауншифтінг. Це коли людина вже чогось досягла, трохи заробила та втомилась. Вона кидає все, здає своє житло та їдить у Тайланд, Балі чи якісь острови. Там вона медитує, смалить ганджубас та розширює свідомість, поки гроші з дому шлють. Доречі, першим дауншифтером був Поль Гоген.
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11.11.2020 23:03 Відповісти
Натякаєте на те, що вона туди потрапила ще до карантину? Добре, приймається.
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11.11.2020 23:16 Відповісти
Скоріше за все. Там таких нероб багато.
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11.11.2020 23:30 Відповісти
Працює, якби відпочивала, то посилочку не пересилали б.
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11.11.2020 23:19 Відповісти
Питання лише ким...
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11.11.2020 23:42 Відповісти
коли "працювалка" зітреться до мозолів....то й поїде додому )
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12.11.2020 03:42 Відповісти
Дарья - уже не украинское имя. Да еще и - Шигаева. От Украины у нее только паспорт. А все остальное, включая рязанскую ряху, из-за поребрика. Где ей, кстати, самое место...
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11.11.2020 22:56 Відповісти
*****. Ее из петли вытащили, а где в посте "Слава Украине"?
Неукраинская *****..
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11.11.2020 23:13 Відповісти
Пастила, це не український наркотик. Наш наркотик, це - сало.
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11.11.2020 23:47 Відповісти
Ця пастила продається в магазинах, чи це делікатес?
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12.11.2020 00:02 Відповісти
 
 