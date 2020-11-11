Львівська міськрада подасть до суду на Кабмін через рішення про карантин вихідного дня, - Садовий

За вихідні заклади сфери обслуговування отримують близько 40% свого тижневого доходу. Карантин вихідного дня позбавить тисячі сімей джерела доходів.

Про це повідомив у Фейсбуці міський голова Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"Львівська міська рада готує позов до суду на рішення Кабміну про карантин "вихідного дня". Чекаємо на повний текст постанови уряду, бо його досі немає", - написав він.

Садовий назвав карантин вихідного дня "абсурдом".

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"За суботу-неділю заклади сфери обслуговування отримують близько 40% свого тижневого доходу. І це не історія про розваги -- це живі гроші, які годують тисячі сімей.

Хто буде компенсувати ці втрати?" - додав Садовий.

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