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Львівська міськрада подасть до суду на Кабмін через рішення про карантин вихідного дня, - Садовий

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Львівська міськрада подасть до суду на Кабмін через рішення про карантин вихідного дня, - Садовий

За вихідні заклади сфери обслуговування отримують близько 40% свого тижневого доходу. Карантин вихідного дня позбавить тисячі сімей джерела доходів.

Про це повідомив у Фейсбуці міський голова Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"Львівська міська рада готує позов до суду на рішення Кабміну про карантин "вихідного дня". Чекаємо на повний текст постанови уряду, бо його досі немає", - написав він.

Садовий назвав карантин вихідного дня "абсурдом".

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"За суботу-неділю заклади сфери обслуговування отримують близько 40% свого тижневого доходу. І це не історія про розваги -- це живі гроші, які годують тисячі сімей.

Хто буде компенсувати ці втрати?" - додав Садовий.

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Львівська міськрада подасть до суду на Кабмін через рішення про карантин вихідного дня, - Садовий 01
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Топ коментарі
+11
И это заявляет мэр одного из очагов короновируса.. Львовский горсовет подаст в суд на Кабмин из-за решения о карантине выходного дня, - Садовый - Цензор.НЕТ 7638
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11.11.2020 21:20
+8
Невже є в Україні дурні, котрі думають, що влада покоїться за їх здоров'я? Дивлячись, як крадуть кошти на охорону здоров'я, хочеться начхати на кабмін. Львовский горсовет подаст в суд на Кабмин из-за решения о карантине выходного дня, - Садовый - Цензор.НЕТ 5266
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11.11.2020 21:42
+7
Тупорылое квартальное чучело 9 месяцев нифига не делало, лишь снимало видосики, а теперь дурантином решило уничтожить полностью малый бизнес. Позно пить боржоми! Надо было 9 месяцев стороить больницы и лаборатории, а не асфальтировать дороги на кладбища!
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11.11.2020 22:13
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Клоун на клоуна подав у суд. Причина проста - на носі 2 тур мерських виборів з сумнівним результатом, от і розіграли сценку... А от на суд над Марусею Звіробій Садік не піде - нашо йому то.. - ЕС - для нього люті вороги!
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11.11.2020 21:19 Відповісти
И это заявляет мэр одного из очагов короновируса.. Львовский горсовет подаст в суд на Кабмин из-за решения о карантине выходного дня, - Садовый - Цензор.НЕТ 7638
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11.11.2020 21:20 Відповісти
Назови мне хоть один областной центрт в Украине, который не "очаг"!
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11.11.2020 22:09 Відповісти
любопытно, партия "Сцювамвпомощь" будет голодать на ступеньках Банковой?!
хотя нет!.. сейчас же холодно, поэтому партия "Сцювамвпомощь" будет голодать в уютных кафешках Львова..
четное Львовское!..
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11.11.2020 21:22 Відповісти
Садовой, не надо так напрягаться и куда-то, и что-то подавать... Проще и правильней кого-то конкретного и по правильному и конкретному пути куда-то послать..
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11.11.2020 21:23 Відповісти
Львовский горсовет подаст в суд на Кабмин из-за решения о карантине выходного дня,

Лед тронулся?
Бацька с самого начала это раскусил-
Один лишь Бацька разум не терял,
И самогонки выпив, всех послал...
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11.11.2020 21:30 Відповісти
А Швеція?
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11.11.2020 22:22 Відповісти
А Швеція стала практикувати загальноєвропейську практику адаптивного карантину.
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11.11.2020 22:24 Відповісти
Кажуть, він не має рахунків в іноземних банках, тобто ним неможливо маніпулювати.
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11.11.2020 23:16 Відповісти
Та вже б приїхав би як мер Черкас під стіни Кабміна бо поки той суд та діло і весна надворі буде і можливо мером не будеш.
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11.11.2020 21:31 Відповісти
дебил! у тебя больницы оборудованы для больных ковид 19..есть кислород и необходимые лекарства?????ты что идиот..думаешь доктора медсестры санитарки они из жеолеза сделанные????
ты конченный!
Карантин вихідного дня не зменшить захворюваність на COVID-19, але знизить навантаження на медичну систему, «щоб в одиницю часу хворіла менша кількість людей». Кількість інфікованих в Україні зростає, бо «є епідеміологічний процес», а також «недотримання карантину, є якісь моделі, які не спрацювали».
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11.11.2020 21:36 Відповісти
Opinion of russian slut doesn't interest Ukrainians
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11.11.2020 22:14 Відповісти
як його ще не спалили разом з тим смітямм яхз
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11.11.2020 21:36 Відповісти
Невже є в Україні дурні, котрі думають, що влада покоїться за їх здоров'я? Дивлячись, як крадуть кошти на охорону здоров'я, хочеться начхати на кабмін. Львовский горсовет подаст в суд на Кабмин из-за решения о карантине выходного дня, - Садовый - Цензор.НЕТ 5266
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11.11.2020 21:42 Відповісти
Математика смерті. Влада Зеленського прирекла українців.
Ось що написав Олексій Давиденко, директор Медтехніки (посилання в коментарях):
«Устаткування одного Палацу Спорту під Польовий госпіталь на 500 ліжок зайняло би 2 тижні і обійшлося в 25 мільйонів гривень. Навіть 25 таких госпіталів по країні коштували б лише 600 мільйонів гривень.
40'000 кисневих концентраторів, щоб закрити всю потребу українських ліжок стаціонарів в швидкому кисні - це всього 1 мільярд гривень.
Автономна киснева станція для однієї лікарні на 200 ліжок - це 4 мільйони гривень. Тобто, 100 лікарень по країні можна забезпечити штатним киснем за 400 мільйонів гривень.
Ще в березні, китайці офіційно вели переговори з ОП і пропонували побудувати в Україні мобільні інфекційні госпіталі "під ключ" на 250 ліжок кожен за 60 днів і 25 мільйонів доларів.»
Отже, за 2 (!!!) мільярди гривень Україна була би готовою до другої хвилі. Та за цей час майже жодного обладнання не закупили, а на дороги витратили понад 19 (!!!) мільярдів гривень! Тепер вводять карантин вихідного дня, який нічого не дасть, крім добивання малих і середніх підприємців.
Кляті вбивці.
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/3828239890572172
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11.11.2020 21:43 Відповісти
Львівська міськрада подасть до суду на Кабмін через рішення про карантин вихідного дня, - Садовий - Цензор.НЕТ 7601
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11.11.2020 21:47 Відповісти
Тупорылое квартальное чучело 9 месяцев нифига не делало, лишь снимало видосики, а теперь дурантином решило уничтожить полностью малый бизнес. Позно пить боржоми! Надо было 9 месяцев стороить больницы и лаборатории, а не асфальтировать дороги на кладбища!
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11.11.2020 22:13 Відповісти
Треба було від самого початку йти шведським сценарієм без будь-якого карантину.
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11.11.2020 22:17 Відповісти
Ще один "свідєтель Швеції"... Зайдіть і подивіться як воно виглядає, потім "вумнічати" будете. Що за дюди... Вам маршал Жуков не родич?
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11.11.2020 22:26 Відповісти
Я про Швецію значно більше в курсі, ніж ти про свої розумові здібності.
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11.11.2020 22:46 Відповісти
Ти може внук того дурня Степана Хмари?
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11.11.2020 22:26 Відповісти
Швецький сценарій - це в 10 разів більше померлих ніж у сусідній Данії і в 20 - ніж
у сусідній Норвегії. Ну, такой собі успєх.
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11.11.2020 22:27 Відповісти
Тільки населення Швеції, як населення Норвегії та Данії разом узятих. І чого ти не згадав, що кількість хворих та померлих на умовний мільйон мешканців у Швеції менша, ніж у Бельгії з тотальним карантином?
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11.11.2020 22:44 Відповісти
Молодець, Садовий!
Треба ігнорувати абсолютно антиконституційні дії влади.
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11.11.2020 22:15 Відповісти
Поговаривют Садовой прихватизировал ритуалку и для лучшего спроса на услуги отказываетя вводить карантин.
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11.11.2020 22:15 Відповісти
Занадто товсто, нехай твої куратори навчать тебе тролити більш витончено.
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11.11.2020 22:19 Відповісти
ага,сейчас сбегаю методичку почитаю.
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11.11.2020 22:22 Відповісти
Оце подібно на правду.
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11.11.2020 22:27 Відповісти
Эти дебилы конституцию поменяли? Если нет пусть купят мыло, их скоро будут любить
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11.11.2020 22:34 Відповісти
Так й місцеві рагулі на цензорі не читали КУ, тому й не знають, що подібні обмеження можна вводити виключно за воєнного або надзвичайного стану. Інших варіантів не існує. Тобто усі ці заходи тотальної незаконні.
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11.11.2020 22:50 Відповісти
Таке враження що в Україні сформована система пропаганди .... подивимось чим все це закінчиться. Сумно. Нащо надієтесь активісти?
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11.11.2020 22:48 Відповісти
А зато Садовой если и заболеет то поедет в Шарите. баран Львівська міськрада подасть до суду на Кабмін через рішення про карантин вихідного дня, - Садовий - Цензор.НЕТ 9110

мусороперерабатывающий завод уже построил во Львове??.)
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12.11.2020 00:49 Відповісти
 
 