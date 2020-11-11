Львівська міськрада подасть до суду на Кабмін через рішення про карантин вихідного дня, - Садовий
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За вихідні заклади сфери обслуговування отримують близько 40% свого тижневого доходу. Карантин вихідного дня позбавить тисячі сімей джерела доходів.
Про це повідомив у Фейсбуці міський голова Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.
"Львівська міська рада готує позов до суду на рішення Кабміну про карантин "вихідного дня". Чекаємо на повний текст постанови уряду, бо його досі немає", - написав він.
Садовий назвав карантин вихідного дня "абсурдом".
"За суботу-неділю заклади сфери обслуговування отримують близько 40% свого тижневого доходу. І це не історія про розваги -- це живі гроші, які годують тисячі сімей.
Хто буде компенсувати ці втрати?" - додав Садовий.
Топ коментарі
+11 Павел Орехов
показати весь коментар11.11.2020 21:20
+8 время
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+7 Super Gut
показати весь коментар11.11.2020 22:13
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Будь ласка, зачекайте...
хотя нет!.. сейчас же холодно, поэтому партия "Сцювамвпомощь" будет голодать в уютных кафешках Львова..
четное Львовское!..
Лед тронулся?
Бацька с самого начала это раскусил-
Один лишь Бацька разум не терял,
И самогонки выпив, всех послал...
ты конченный!
Карантин вихідного дня не зменшить захворюваність на COVID-19, але знизить навантаження на медичну систему, «щоб в одиницю часу хворіла менша кількість людей». Кількість інфікованих в Україні зростає, бо «є епідеміологічний процес», а також «недотримання карантину, є якісь моделі, які не спрацювали».
Ось що написав Олексій Давиденко, директор Медтехніки (посилання в коментарях):
«Устаткування одного Палацу Спорту під Польовий госпіталь на 500 ліжок зайняло би 2 тижні і обійшлося в 25 мільйонів гривень. Навіть 25 таких госпіталів по країні коштували б лише 600 мільйонів гривень.
40'000 кисневих концентраторів, щоб закрити всю потребу українських ліжок стаціонарів в швидкому кисні - це всього 1 мільярд гривень.
Автономна киснева станція для однієї лікарні на 200 ліжок - це 4 мільйони гривень. Тобто, 100 лікарень по країні можна забезпечити штатним киснем за 400 мільйонів гривень.
Ще в березні, китайці офіційно вели переговори з ОП і пропонували побудувати в Україні мобільні інфекційні госпіталі "під ключ" на 250 ліжок кожен за 60 днів і 25 мільйонів доларів.»
Отже, за 2 (!!!) мільярди гривень Україна була би готовою до другої хвилі. Та за цей час майже жодного обладнання не закупили, а на дороги витратили понад 19 (!!!) мільярдів гривень! Тепер вводять карантин вихідного дня, який нічого не дасть, крім добивання малих і середніх підприємців.
Кляті вбивці.
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/3828239890572172
у сусідній Норвегії. Ну, такой собі успєх.
Треба ігнорувати абсолютно антиконституційні дії влади.
мусороперерабатывающий завод уже построил во Львове??.)