На переговорах стосовно Донбасу буде проведено позачергове засідання за погодженням Плану дій щодо подальшого врегулювання
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Українська делегація на засіданні Тристоронньої контактної групи підтримала ініціативу представників ОБСЄ провести позачергове засідання політичної підгрупи для узгодження Плану дій щодо подальшого врегулювання ситуації на Донбасі в рамках ТКГ, який підтримають усі сторони.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційній сторінці делегації у Фейсбук за підсумками відеоконференції ТКГ у середу.
"Основою обговорення став "План спільних кроків учасників ТКГ щодо виконання мінських домовленостей", запропонований главою української делегації Л. Кравчуком. Українська сторона підтримала ініціативу представників ОБСЄ провести позачергове засідання Політичної підгрупи і запевнила у своїй готовності працювати в режимі 24/7 для якнайшвидшого узгодження єдиного документа, сформульованого усіма учасниками", - повідомляється в тексті.
Основний аргумент української сторони полягає в тому, що до кінця цього року залишилося тільки два засідання ТКГ.
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