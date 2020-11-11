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Новини Політика України
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На переговорах стосовно Донбасу буде проведено позачергове засідання за погодженням Плану дій щодо подальшого врегулювання

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На переговорах стосовно Донбасу буде проведено позачергове засідання за погодженням Плану дій щодо подальшого врегулювання

Українська делегація на засіданні Тристоронньої контактної групи підтримала ініціативу представників ОБСЄ провести позачергове засідання політичної підгрупи для узгодження Плану дій щодо подальшого врегулювання ситуації на Донбасі в рамках ТКГ, який підтримають усі сторони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційній сторінці делегації у Фейсбук за підсумками відеоконференції ТКГ у середу.

"Основою обговорення став "План спільних кроків учасників ТКГ щодо виконання мінських домовленостей", запропонований главою української делегації Л. Кравчуком. Українська сторона підтримала ініціативу представників ОБСЄ провести позачергове засідання Політичної підгрупи і запевнила у своїй готовності працювати в режимі 24/7 для якнайшвидшого узгодження єдиного документа, сформульованого усіма учасниками", - повідомляється в тексті.

Основний аргумент української сторони полягає в тому, що до кінця цього року залишилося тільки два засідання ТКГ.

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Топ коментарі
+6
На переговорах по Донбассу будет проведено внеочередное заседание по согласованию Плана действий по дальнейшему урегулированию - Цензор.НЕТ 5062
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11.11.2020 21:40
+5
Форсирует запоребрик руками перечисленных Вами персонажей
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11.11.2020 21:36
+4
До вступления выигравшего выборы Байдена в должность, Зе-команда под руководством Ермака, Портнова, Медведчука форсирует оформление капитуляции Украины.
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11.11.2020 21:30
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Урегулирование заключается в простой и правильной истине - забыть про них и забить... Друг, тебе плохо живётся без этого даунбаского быдла?? Да простит меня УКРАИНА - НО это факт..
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11.11.2020 21:27 Відповісти
та и в моем городе хватает такого добра и это не даунбас, а слобожанщина, не общаюсь с родичами и на бывших друзей положил
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11.11.2020 21:31 Відповісти
До вступления выигравшего выборы Байдена в должность, Зе-команда под руководством Ермака, Портнова, Медведчука форсирует оформление капитуляции Украины.
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11.11.2020 21:30 Відповісти
Форсирует запоребрик руками перечисленных Вами персонажей
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11.11.2020 21:36 Відповісти
Это понятно.
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11.11.2020 21:39 Відповісти
Хто оплачивает этот банкет, кормит эту свору бездельников?
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11.11.2020 21:31 Відповісти
Вместо того, чтобы настаивать на внеочередном заседании гуманитарной подгруппы(освобождение пленных, допуск Красного Креста), земразины с выскоком согласны обсуждать вопросы полит.характера (выборы и все что с ними связано)
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11.11.2020 21:35 Відповісти
На переговорах по Донбассу будет проведено внеочередное заседание по согласованию Плана действий по дальнейшему урегулированию - Цензор.НЕТ 5062
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11.11.2020 21:40 Відповісти
носятся с этими гнилыми переговорами, как дурень со ступой, только услугу кацапам делаете, а они никогда не выполняют свои обязательства, вся эта возня в пустую, только время и ресурсы сжирают, их нужно просто послать к едренефени и делать все по своему.
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11.11.2020 21:42 Відповісти
Так там и так каждый говорит своё и делает по своему, то есть не делает ничего.
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11.11.2020 21:55 Відповісти
Стороны договорились продолжать договариваться для скорейшего сформулирования документа, подтверждающего намерения всех сторон продолжать переговоры в рамках ТКГ.
Осталось послушать официальное "экспертное" разъяснение Арестовича. Только он способен разъяснить: это победа или капитуляция?
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11.11.2020 21:44 Відповісти
сегодня отмечает Латвия день Lāčplēša dienu (по эпосу тот кто порвал медведя), зажигаем свечки и вспоминаем своих военных и других, кто сражался за свободную Латвию.

На переговорах по Донбассу будет проведено внеочередное заседание по согласованию Плана действий по дальнейшему урегулированию - Цензор.НЕТ 5331
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11.11.2020 21:45 Відповісти
Чего вы уже всех хороните?
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12.11.2020 00:06 Відповісти
Что собирается урегулировать украинская делегация На переговорах по Донбассу будет проведено внеочередное заседание по согласованию Плана действий по дальнейшему урегулированию - Цензор.НЕТ 3771 ? И называть агрессию РФ ситуацией это предательство Украины.
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11.11.2020 21:48 Відповісти
Сдается мне эти твари спешат до инаугурации Байдена сдать Украину пуйлу.
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11.11.2020 21:52 Відповісти
Торопятся сдать Украину Зеленский и его банда.
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11.11.2020 21:53 Відповісти
План по планированию планов долгосрочного планирования.
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11.11.2020 21:59 Відповісти
Урегулировать войну? Вам что там коронавирус моск выел? Когда вы ету Кравчучку уже зароете в банановом ящике?
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11.11.2020 22:20 Відповісти
Кравчучка мерзкая коммуняка , всего лишь - марионетка и дымовая завеса !Это твой «янелох»членограй позорный ,проклятый иуда уродствует, при котором тебе не стыдно жить!
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11.11.2020 22:53 Відповісти
нісенітниця.... не можна війну врегулювати. Невже не знайшлось розумної людини що витягли нафталінового комуняку... Хоча що можна ще розумного від кловуна чекати
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12.11.2020 00:00 Відповісти
Было уже.....
По согласованию плана утверждения плана плана согласования пунктов плана........
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12.11.2020 14:24 Відповісти
 
 