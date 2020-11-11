На переговорах стосовно Донбасу буде проведено позачергове засідання за погодженням Плану дій щодо подальшого врегулювання

Українська делегація на засіданні Тристоронньої контактної групи підтримала ініціативу представників ОБСЄ провести позачергове засідання політичної підгрупи для узгодження Плану дій щодо подальшого врегулювання ситуації на Донбасі в рамках ТКГ, який підтримають усі сторони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційній сторінці делегації у Фейсбук за підсумками відеоконференції ТКГ у середу.

"Основою обговорення став "План спільних кроків учасників ТКГ щодо виконання мінських домовленостей", запропонований главою української делегації Л. Кравчуком. Українська сторона підтримала ініціативу представників ОБСЄ провести позачергове засідання Політичної підгрупи і запевнила у своїй готовності працювати в режимі 24/7 для якнайшвидшого узгодження єдиного документа, сформульованого усіма учасниками", - повідомляється в тексті.

Основний аргумент української сторони полягає в тому, що до кінця цього року залишилося тільки два засідання ТКГ.

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