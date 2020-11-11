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Новини Події Агресія Росії проти України
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війна (56406) ОБСЄ (3402) обстріл (21057) Донбас (21733) перемир'я (780)

За час "перемир'я" з кінця липня на Донбасі загинуло 3 і було поранено 10 воїнів, - Україна в ОБСЄ

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За час

Від 27 липня по 10 листопада збройні формування РФ на Донбасі здійснили 247 збройних провокацій проти Збройних Сил України, внаслідок чого загинули троє українських бійців, ще 10 зазнали поранень.

Про це іноземних дипломатів поінформувала на Форумі безпекового співробітництва у Відні українська делегація в ОБСЄ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Незважаючи на помітний прогрес в імплементації домовленості про додаткові заходи щодо зміцнення режиму припинення вогню, досягнутої на засіданні ТКГ 22 липня 2020 року, збройні формування Російської Федерації продовжують збройні провокації. Загалом за період з 27 липня по 10 листопада 2020 року позиції Збройних Сил України були обстріляні 247 разів біля понад 40 житлових районів у Донецькій та Луганській областях", - йдеться у заяві української місії при ОБСЄ.

Зазначається, що у п’яти випадках збройні формування РФ вели вогонь із забороненого Мінськими домовленостями озброєння, мінометів калібру 82 мм поблизу Авдіївки, Водяного та Новгородського.

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Крім того, протягом цього періоду російські окупаційні сили 34 рази застосовували заборонені БПЛА, у тому числі для скидання гранатометних снарядів на українські позиції, а також інтенсивно зміцнювали свої позиції.

"У результаті збройних провокацій з боку збройних формувань загинули 3 українських військовослужбовців, ще 10 українських воїнів зазнали поранень", - поінформувала делегація України.

Було наголошено, що українська сторона розглядає такі дії російських окупаційних сил як грубе порушення Мінських домовленостей та погодженого 22 липня режиму тиші, а також "цілеспрямованими кроками з метою дестабілізації ситуації на тимчасово окупованих Російською Федерацією районах Донецької та Луганської областей та прилеглих територій та подальшим розпалюванням Росією розпочатого нею конфлікту".

Україна також надала докази того, що окупаційній війська на Донбасі в порушення домовленостей зміцнюють свої позиції.
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Вранье. Погибло больше и раненых больше. Жульничали, записывали как не боевые.
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11.11.2020 21:52 Відповісти
прикривають злочини російки.
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11.11.2020 21:56 Відповісти
бараны зеленые не считают подрывы и другие "не боевые потери". а ведь еще есть санитарные потери
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11.11.2020 21:53 Відповісти
Як це ТРИ загиблих ???
Це жарт 95 кварталу ? За время "перемирия" с конца июля на Донбассе погибли 3 и были ранены 10 воинов, - Украина в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 5380
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11.11.2020 21:55 Відповісти
Европе уже лень даже озабоченность проявлять. Скулит там хто-то, да и пофиг.
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11.11.2020 22:00 Відповісти
скажите сепарам айяйя. но в ответ не стреляйте, низя.
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11.11.2020 22:05 Відповісти
А "перемирия" в лапки взяли свідомо? Тоді правильно, бо під час перемир'я не може бути поранених, а тим більше загиблих.
І хочеться зрозуміти, що то за " заметный прогресс в имплементации соглашения о дополнительных мерах по укреплению режима прекращения огня, достигнутого на заседании ТКГ 22 июля 2020 года"
В чому він проявляється, з боку терористів? Стріляти, вбивати перестали, не лазять ДРГ, не використовують квадрокоптери, виконали хоч якісь забов'язання?
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11.11.2020 22:30 Відповісти
А ще 11 мирних жителів згоріли коли орки підпалили ліси. Чи це не бойові дії?
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11.11.2020 22:50 Відповісти
 
 