Зеленський привітав США з Днем ветеранів та відзначив роль ветеранів українського походження
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський привітав США з Днем ветеранів і зазначив видатні заслуги ветеранів українського походження в американській армії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це президент написав у Фейсбук.
"У партнерстві з нашими друзями і союзниками українська нація здобувала перемоги по всьому світу. У цей день віддається данина поваги воїнам нашого стратегічного партнера і союзника - Сполучених Штатів. Американці українського походження з честю і гідністю служили в лавах Збройних сил США. Великі американські герої, такі як сержант Майкл Стренк, морський піхотинець США, чия команда встановила легендарний прапор на чорних пісках Іводзіми", - зазначив він.
Зеленський нагадав, що американці українського походження були удостоєні найвищої нагороди Збройних сил США за доблесть - Медалі Пошани (Medal of Honor). "Ці легендарні українсько-американські воїни: Ніколас Міньо, Джон Дутко і Ніколас Орешко є живим свідченням американських цінностей. Інший приклад тихого, самовідданого служіння - це Роман Купчинський, людина, яка непомітно увійшла в історію", - зазначив він.
Президент України привітав Американську організацію ветеранів, Українських Американських Ветеранів (УАВ). "Сьогодні День ветеранів в Америці, українські американські ветерани трепетно зберігають українську культуру і бойовий дух козацтва. Дякую за вашу постійну підтримку України в ці важкі часи. Слава Україні! Боже, бережи Америку!", - підкреслив він.
Будь ласка, зачекайте...
Зараз потішуся з лицемірних коментів.
я не в настроении ругаться, подождём до 5 января
а есть что-нибудь сонное?!
Выступление Шмыгаля подойдёт ?
спичрайтерысекретари и завхозы всяких Medal of Honor или Call of Duty,а ты потом за них отдувайся.То ли дело мендельвошка-ни во что кроме "Веселой фермы" на яндексе не играла. Идеальный секретарь.
Кстати, уже во многих странах красный мак стали носить для этой цели. Но интересно что на пост-совке видят только США, и даже такие вещи как этот празждник или тот же Хеллоуин, считают чисто американскими делами...
У нас їх ветерани продають на плазах, наприклад. Можна зразу і пожертву зробити.
спробуємо - Зеленський наркоман **баний шоб ти здох смердючка
Нагороди Михайла Стренка:
Бронзова Зірка з літерою «V» за хоробрість;
Пурпурне Серце;
Стрічка учасника бойових дій (ВМС США);
Подяка Президента (нагороджений 6 разів);
Медаль за відмінну поведінку;
Пам'ятна медаль оборони США;
Медаль «За Американську кампанію»;