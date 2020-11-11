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Затриманого кримського ексчиновника МВС Федоряна можна обміняти на політув'язнених кримських татар, - Чубаров

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Затриманого кримського ексчиновника МВС Федоряна можна обміняти на політув'язнених кримських татар, - Чубаров

Затриманого на адмінмежі з окупованим Кримом колишнього заступника начальника ГУ МВС України в АРК Миколу Федоряна можна обміняти на кримськотатарських політв'язнів.

Про це заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо нам завтра скажуть: "Давайте Федоряна поміняємо на заручників - кримських татар", я скажу: "Так, давайте поміняємо", - підкреслив Чубаров. За його словами, це залежить від того, наскільки Федорян є цінним для російської окупаційної влади у Криму та для російських спецслужб.

"Ми знаємо тепер точно, що він виконував їх завдання, він забезпечував їх ресурсами, можливостями, щоб вони переслідували громадян України, але все залежить від того, наскільки він для них є цінним, або які на нього є плани в майбутньому з точки зору діяльності спецслужб Росії", - сказав голова Меджлісу. Він зазначив, що "ніхто не може виключити, що вони можуть включити його в список для обміну, щоб потім використовувати його для більш серйозних доручень і наказів".

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Одночасно Чубаров застеріг від тієї ситуації, коли в разі внесення Федоряном застави він зможе "вийти з під контролю правоохоронних органів України, як у нас вже було нещодавно з капітаном риболовецького судна і з одним з "міністрів охорони здоров'я" Криму".

При цьому, як підкреслив Чубаров, у Криму сотні кримських татар засуджені на тривалі терміни.

"У них залишаються малолітні діти, а такі, як Федорян, допомагають російській окупаційній владі переслідувати цих людей. Такі, як Федорян, можуть вільно переміщатися, в тому числі по Україні, зустрічатися зі своїми друзями, рідними, а тисячі людей, які були змушені покинути Крим, і сотні людей, які сидять в російських в'язницях, абсолютно обмежені в своїх правах. І це є несправедливістю", - вважає Чубаров.

Нагадуємо, 7 листопада правоохоронці затримали на КПВВ "Каланчак" під час спроби виїзду на тимчасово окуповану територію Криму громадянина України, керівника так званого Управління транспорту Республіки Крим, який систематично надавав допомогу окупаційним правоохоронцям при проведенні численних незаконних обшуків і затримань громадян у так званих справах "Хізб ут-Тахрір". Ним виявився Микола Федорян, колишній працівник МВС України, з 2011 року працював в структурах компанії "Чорноморнафтогаз". Суд у Херсоні обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання його під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1 мільйон 600 тисяч гривень. Фігуранту оголошено підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.
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Топ коментарі
+9
Не можна. Вище керівництво країни віддасть його, в знак доброї волі і бажання налагодити діалог з окупантом. Чи обміняє на таксиста.
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11.11.2020 22:39
+4
Ну так никто не попадет на скамью подсудимых за измену и пособничество оккупантам: у расеюшки отловлены татары на двадцать лет вперед для обмена.
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11.11.2020 22:36
+3
Он никакой ценности для рашкостана не представляет:просто очередное использованное резиновое изделие как и др.предатели Украины
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11.11.2020 22:48
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Ну так никто не попадет на скамью подсудимых за измену и пособничество оккупантам: у расеюшки отловлены татары на двадцать лет вперед для обмена.
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11.11.2020 22:36 Відповісти
Не можна. Вище керівництво країни віддасть його, в знак доброї волі і бажання налагодити діалог з окупантом. Чи обміняє на таксиста.
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11.11.2020 22:39 Відповісти
Скажу крамольную вещь - нивелирование неизбежности ответственности разрушает основы государственности
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11.11.2020 22:52 Відповісти
Даби їсьполнєть мячьту--у глази па смадрєть.
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11.11.2020 23:22 Відповісти
)) красивая ормянская фамилиё.
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11.11.2020 22:42 Відповісти
Он никакой ценности для рашкостана не представляет:просто очередное использованное резиновое изделие как и др.предатели Украины
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11.11.2020 22:48 Відповісти
Ну так использовать по назначению ето резиновое изделие и показать кацапам что мы делаем с предателями. А так для кремля никто как человек не имеет ценности. Зато для кремля важен престиж. Именно поетому ***** уничтожает всех кто его предал, даже попадая на ответные санкции. На етом и нужно играть. Пускай весь мир видит как путинские отсосы сидят на параше, а кремль ето совсем не пуп земли как нам хотят показать.
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11.11.2020 22:57 Відповісти
В крыму больше 200тыс. крымских татар. А давайте каждый день будем отдавать кацапам наших врагов а те будут каждый день ловить в крыму десяток-другой крымских татар для обмена? У нас что война закончилась что обмены пошли?
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11.11.2020 22:53 Відповісти
та достатньо х**лу подивитися у очі Зеленського, та сказати шо російської армії їх там нема, фсьо Зеленський відасть і здасть все шо йому так не дорого , наприклад Донбас,чи всю Україну, забезпечить собі місто для приживання , янукович таким чином здав Крим ,теж щоб забезпечити ...
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11.11.2020 22:53 Відповісти
Поменять то можно, но кацапня до обеда новых наловит.
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11.11.2020 23:05 Відповісти
А толку? Те новых насобирают.
У меня предложение - нанести симметричный ответ. Спаковать всех, кто голосовал за ОПЗЖ и выменивать татар на них. Как раз хватит с запасом. Можно двух опзжопов на одного татарина.
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12.11.2020 00:10 Відповісти
Сумніваюся, кому потрібні використані зрадники.
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12.11.2020 07:06 Відповісти
Рефат себя обменяй, может быстрей Крым освободят.
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12.11.2020 10:17 Відповісти
 
 