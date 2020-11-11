Затриманого кримського ексчиновника МВС Федоряна можна обміняти на політув'язнених кримських татар, - Чубаров

Затриманого на адмінмежі з окупованим Кримом колишнього заступника начальника ГУ МВС України в АРК Миколу Федоряна можна обміняти на кримськотатарських політв'язнів.

Про це заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо нам завтра скажуть: "Давайте Федоряна поміняємо на заручників - кримських татар", я скажу: "Так, давайте поміняємо", - підкреслив Чубаров. За його словами, це залежить від того, наскільки Федорян є цінним для російської окупаційної влади у Криму та для російських спецслужб.

"Ми знаємо тепер точно, що він виконував їх завдання, він забезпечував їх ресурсами, можливостями, щоб вони переслідували громадян України, але все залежить від того, наскільки він для них є цінним, або які на нього є плани в майбутньому з точки зору діяльності спецслужб Росії", - сказав голова Меджлісу. Він зазначив, що "ніхто не може виключити, що вони можуть включити його в список для обміну, щоб потім використовувати його для більш серйозних доручень і наказів".

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Одночасно Чубаров застеріг від тієї ситуації, коли в разі внесення Федоряном застави він зможе "вийти з під контролю правоохоронних органів України, як у нас вже було нещодавно з капітаном риболовецького судна і з одним з "міністрів охорони здоров'я" Криму".

При цьому, як підкреслив Чубаров, у Криму сотні кримських татар засуджені на тривалі терміни.

"У них залишаються малолітні діти, а такі, як Федорян, допомагають російській окупаційній владі переслідувати цих людей. Такі, як Федорян, можуть вільно переміщатися, в тому числі по Україні, зустрічатися зі своїми друзями, рідними, а тисячі людей, які були змушені покинути Крим, і сотні людей, які сидять в російських в'язницях, абсолютно обмежені в своїх правах. І це є несправедливістю", - вважає Чубаров.

Нагадуємо, 7 листопада правоохоронці затримали на КПВВ "Каланчак" під час спроби виїзду на тимчасово окуповану територію Криму громадянина України, керівника так званого Управління транспорту Республіки Крим, який систематично надавав допомогу окупаційним правоохоронцям при проведенні численних незаконних обшуків і затримань громадян у так званих справах "Хізб ут-Тахрір". Ним виявився Микола Федорян, колишній працівник МВС України, з 2011 року працював в структурах компанії "Чорноморнафтогаз". Суд у Херсоні обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання його під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1 мільйон 600 тисяч гривень. Фігуранту оголошено підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.