УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13912 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
6 835 68
Медведчук (1323) опитування (1405) рейтинг (696) КМІС (267) Опозиційна платформа - За життя (466)

Опитування КМІС, у якому ОПЗЖ назвали найбільш рейтинговою партією, могли замовити близькі до Медведчука люди, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Опитування КМІС, у якому ОПЗЖ назвали найбільш рейтинговою партією, могли замовити близькі до Медведчука люди, - ЗМІ

Контактними особами людей, які замовили Київському міжнародному інституту соціології це опитування, були ведучий медведчуківського каналу "112" Жарких і постійний гість цього каналу Молчанов.

Про це йдеться в розслідуванні Liga.net, інформує Цензор.НЕТ.

КМІС не називає замовника свого опитування, результати якого були опубліковані 10 листопада. Заступник директора КМІС Антон Грушецький сказав журналістам, що опитування замовила "група політологів". За його словами, контактними особами від замовників були Кирило Молчанов і Денис Жарких.

Молчанов – постійний гість пулу телеканалів (112, Zik, NewsOne), які формально належать Тарасу Козаку, соратнику Медведчука. Також, за даними Bihus.info, він був одним із блогерів, які отримували гонорари за позитивні згадки про проросійську партію Шарія на ТБ-ефірах. У документах партії Шарія, що опинилися в розпорядженні журналістів-розслідувачів, про Молчанова говориться наступне: "Політтехнолог бере участь на заздалегідь узгоджених із нами ефірах і проголошує меседжі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг "слуг народу" вперше впав нижче ОПЗЖ і "Європейської Солідарності", - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Жарких взагалі є ведучим 112 телеканалу. Його останньою "аналітикою" на сайті каналу була компліментарна колонка про блокування YouTube-каналу Медведчука, яке Жарких назвав "агонією американців".

Дивує і вибір питань, які були включені в цей опитування КМІС, зазначає видання. Наприклад, респондентам пропонувалося погодитися з одним з наступних тверджень: "для досягнення миру на Донбасі потрібно вести переговори з Росією і представниками ДНР / ЛНР" або "не можна для досягнення миру на Донбасі йти на поступки Москві і сепаратистам". Таким чином терористів і Росію соціологи помістили в одне твердження, хоча в інших опитуваннях переговори з РФ і переговори з підконтрольними Москві терористами розмежовували.

Грушецький підхід КМІС пояснює так: "Усі пари тверджень – це певне спрощене сприйняття реальності. Його спрощено для респондента, щоб було простіше вибирати".

Крім того, в опитуванні КМІС окремо рахують двох лідерів ОПЗЖ - Юрія Бойка і Віктора Медведчука.

Грушецький пояснив, що "це було рішення замовника": "Логіка в тому, що ОПЗЖ складається з двох частин: одна - Бойко, інша - Медведчук. Цих двох політиків вставили рейтинг, щоб зрозуміти, хто з них в разі розколу має велику підтримку. Або не розколу, а просто для внутрішнього праймеріз".

Також читайте: Рейтинг Зеленського за пів року впав із 40,9% до 33,3%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Опитування КМІС показало, що "Опозиційна платформа - за життя" в разі виборів отримала б 22,1% голосів виборців. На другому місці - "Європейська Солідарність" з 19,3% голосів, на третьому - "Слуга народу" з 18,7%.

При цьому опитування "Центру Разумкова" за жовтень відводить "ОПЗЖ" лише третє місце з 16,5%.

"У нас за іншими опитуваннями, які ми проводили в середині жовтня, ситуація була така ж, як зараз, лише СН була трохи попереду в межах похибки. А зараз у межах похибки вона позаду. У нас три партії мають різницю у межах похибки: це означає, що не ОПЗЖ на першому місці, а СН на третьому. Це означає, що три партії лідирують на парламентських виборах", – прокоментував цю різницю заступник директора КМІС Грушецький.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+31
Ну КМИС ударила по своему рейтингу, теперь особо на их рейтинги даже смотреть никто не будет. Филькина грамота.
показати весь коментар
12.11.2020 00:10
+17
73% ідійотів повірили ж чуваку на лісапеті і цьому повірять.
показати весь коментар
12.11.2020 00:15
+11
КМИС давно стал прокацапской конторой рогов&копыт
показати весь коментар
12.11.2020 01:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І я навіть знаю які... Опрос КМИС, в котором ОПЗЖ назвали самой рейтинговой партией, могли заказать близкие к Медведчуку люди, - СМИ - Цензор.НЕТ 3025
Опрос КМИС, в котором ОПЗЖ назвали самой рейтинговой партией, могли заказать близкие к Медведчуку люди, - СМИ - Цензор.НЕТ 8553
показати весь коментар
12.11.2020 00:06 Відповісти
Ну КМИС ударила по своему рейтингу, теперь особо на их рейтинги даже смотреть никто не будет. Филькина грамота.
показати весь коментар
12.11.2020 00:10 Відповісти
Ці рейтинги покажуть по ящику і лохи будуть за них голосувати. Гола бародька підтвердить.
показати весь коментар
12.11.2020 00:13 Відповісти
Все продається і купується. Епоха бізнесу. Нічого особистого.
показати весь коментар
12.11.2020 00:10 Відповісти
Грушецкий подход КМИС объясняет так: "...это было решение заказчика"...: Источник: https://censor.net/ru/n3230548
показати весь коментар
12.11.2020 00:14 Відповісти
Эти "опросы" давно стали механизмом воздействия на избирателя. Верить им ну совсем наивно. Рейтинги того же Байдена вдували до небес, хотя любая независимая метрика, от количества подписчиков на ФБ или Твиттере до среднего размера ралли (митингов с участием кандидата) показывали что у Трампа рейтинг был куда выше. Если бы не массовые вбросы бюллетеней на выборах, которые социалисты даже не попытались как-то поделикатнее прикрыть, то сидел бы дедушка Джо нынче у параши. Где ему, в сущности, и место.
показати весь коментар
12.11.2020 00:13 Відповісти
73% ідійотів повірили ж чуваку на лісапеті і цьому повірять.
показати весь коментар
12.11.2020 00:15 Відповісти
дурень ! 73% возненавидели Петю за ложь , воровство и предательство .
показати весь коментар
12.11.2020 06:37 Відповісти
О воровстве и предательстве можно поподробнее?А то кроме голимого ******* от вас,зебилов,ничего не слышно.
показати весь коментар
12.11.2020 07:17 Відповісти
так в инете всё есть , Или мозгов на это не хватает ?
показати весь коментар
12.11.2020 16:30 Відповісти
Ты безоговорочно веришь всему,что выложено в инете?
показати весь коментар
13.11.2020 07:48 Відповісти
а ты хочешь чтоб я верил только тебе и Пете ? )) Я верю своим глазам .А слова Пети с реалиями ну никак не совпадают .
показати весь коментар
13.11.2020 09:20 Відповісти
Можно подумать ,имбицил из 73%,🤢🤡🐒 , что твой членограй не брешет , не ворует и ***** пятки не лижет 👅
показати весь коментар
12.11.2020 06:58 Відповісти
Опросы ни на что не влияют. Выборы в США это показали как раз. Столько распинались как Трампа не любят, а люди пришли и проголосовали за него.
Опросы нужны только чтобы легитимировать какую-то власть. Или чтобы показать тенденции.
показати весь коментар
12.11.2020 00:15 Відповісти
А на выбор людей они не влияют скорее всего.
показати весь коментар
12.11.2020 00:16 Відповісти
А твой апосраный ссарь мардва сасал бы на киче чупачупес. Опрос КМИС, в котором ОПЗЖ назвали самой рейтинговой партией, могли заказать близкие к Медведчуку люди, - СМИ - Цензор.НЕТ 537 Опрос КМИС, в котором ОПЗЖ назвали самой рейтинговой партией, могли заказать близкие к Медведчуку люди, - СМИ - Цензор.НЕТ 4024 Опрос КМИС, в котором ОПЗЖ назвали самой рейтинговой партией, могли заказать близкие к Медведчуку люди, - СМИ - Цензор.НЕТ 4024
показати весь коментар
12.11.2020 00:17 Відповісти
У Птуина как раз есть конторка которая дает ему опросы как его любят русские. Остальные конторы в России запрещены. Удобно.
показати весь коментар
12.11.2020 00:18 Відповісти
Место у параши - это твое Система работает уже 230 лет, и вдруг какоето совковое мурло начинает тут трындеть о массовых вбросах Ты наверное не в Канаде , а де-нить в мухосранске
показати весь коментар
12.11.2020 00:42 Відповісти
мокши сюда могут только с VPN зайти, поэтому так и есть. Какая то Калуга или Срани-Рязани
показати весь коментар
12.11.2020 02:45 Відповісти
Гоните всех кацапских провокаторов 🤖🤬 в спам
показати весь коментар
12.11.2020 07:00 Відповісти
Вы так говорите, будто вбросы за Байдена --- это что-то плохое... Опитування КМІС, у якому ОПЗЖ назвали найбільш рейтинговою партією, могли замовити близькі до Медведчука люди, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6427
И да, рыжий бес должен, наконец, отправиться на нары!
показати весь коментар
12.11.2020 09:33 Відповісти
А ОСЬ ЩО ГОТУЄ ЩЕ ДІМА РАЗУМКОВ- нам партії ОПОЗАЖОПА МАЛО?

Про нашого розумничка ДІМОЧКУ РАЗУМКОВА .Він готує організувати свою партію. Знаєте, кого він повернув знову до своїх, ВЖЕ ОСОБИСТО СВОЇХ консультантів ХАРЄБІНА проросійського політконсультанта , якого кормить КУРЧЕНКО , Цей Харебін був у бригаді політтехнологів, коли вони почала двигати Вовку , але він явно був мацковьким й його Богдан прибрав . Доречі, Харебін жалівся в інтервю Євгенію КІсєльову (який дуже симпатизує його ідеям безнаціональної держави з просто "людєй міра" ), так от він жалівся, що ЗЕкампашка якось від його послуг без пояснень відмовилась . РАЗУМКОВ НАБИРАЄ СОБІ ПАРТЄЙКУ А КОНСУЛЬТАНТ ЦЕЙ САМИЙ ХАРЄБІН .https://www.youtube.com/watch?v=UNcUf-elF98&t=309s- знайомтесь з консультантом нового лідера нової партії ( дуже в недалекому майбутньому) .

1 Лідер - Разумков ( в минулому керівник Партіїї Регіонів -МОЛОДЕ КРИЛО)
2, Харєбін - викормиш олігарха Януковичевськї кодли ,в який прекарасно курує своїми справами з офісу, близького до Кремля (й тереторіально теж)
Так що здається мені Діма переграє усіх - ЕС з Юлями й Глосом

Колись тільки я починала кричати про політтехнолога регіогала у Зеленського , про його проросійські погляди, про його папку проросійського.
А нещодавно Русланка Ахметівська зізналась що для неї Пазумков лідер надії ( дивіться РАНДЕВУ Яніни на 5-ому )
показати весь коментар
12.11.2020 00:19 Відповісти
Пусть срутся. У Разумкова нет харизмы. Он бесперспективный.
показати весь коментар
12.11.2020 00:20 Відповісти
Реально у этого кацапского днища 2%
показати весь коментар
12.11.2020 00:19 Відповісти
20 є , але і фсьо! Якщо почне ще рвати звідти Разумков - пір'ячко їм у сраку
показати весь коментар
12.11.2020 00:27 Відповісти
Не, двадцать не будет. В районе 15 Они вымирают по стахановски
показати весь коментар
12.11.2020 00:45 Відповісти
Головне самому в це вірити...
показати весь коментар
12.11.2020 06:50 Відповісти
Когда уже самого Мертвечука закажут? Как может один человек терроризировать 40 миллионов украинцев и никто ему за ето ничего не может сделать?
показати весь коментар
12.11.2020 00:28 Відповісти
Так же як його кум тероризує всю планету. Два лаптя пара.
показати весь коментар
12.11.2020 00:33 Відповісти
Россия терроризирует 40 млн украинцев, а не какая то там пешка Медведчук
показати весь коментар
12.11.2020 00:40 Відповісти
А вы не задумывались почем Рашка так делает? Кто больше виноват что волки в хлеву порезали овец? Волки виноваты или паршивая овца которая волкам открыла двери в сарай? Может если убрать Мертвечука и еще десяток предателей то Рашке и не будет смысла дальше кошмарить Украину? Почитай историю Рашки за последние 30 лет. Рашка везде ведет войны только там где живут паршивые овцы которые открывают двери.
показати весь коментар
12.11.2020 00:47 Відповісти
*Я давала, я давала---сидя на скамеечке. А теперь моё давало стало уже семечки*.
показати весь коментар
12.11.2020 00:37 Відповісти
кацапы как всегда лгут!
показати весь коментар
12.11.2020 00:38 Відповісти
Яку партію Ви підтримаєте на виборах? 1. ВО "Свобода"; 2. "Сила людей"; 3. "Українська стратегія Гройсмана", 4...., 5...., 6...., 7.... 8.... 9. "Слуга гароду", 10. ОПЗЖ. Якщо саме так поставити питання електорату, то можна давати гарантію, що ВО "Свобода", "Сила людей", та "Українська стратегія Гройсмана" набере більше відсотків, ніж "Слуга народу, та ОПЗЖ. Те саме стосується різноманітних проблем. Якщо поставити першим питання війни, то більшість турбуватиме війна. А якщо проблему бродячих собак, то бродячі собаки можуть опинитися в першій трійці того, що найбільше турбує українців. Саме так це працює.
показати весь коментар
12.11.2020 00:41 Відповісти
Ну, також формулювання питання на референдумах:
--- Девочка, что ты больше хочешь --- ехать на дачу, или чтобы тебе оторвало голову? ©
показати весь коментар
12.11.2020 09:43 Відповісти
КМИС давно стал прокацапской конторой рогов&копыт
показати весь коментар
12.11.2020 01:02 Відповісти
Недавно в пакет проданных на Запад технологий эксперты американского журнала Military Watch добавили комплексы ПВО С-300ПТ, которые США ещё в августе 2020 года заботливо предоставила...Украина.
показати весь коментар
12.11.2020 01:08 Відповісти
Киев передал в США разработанные при СССР С-300ПТ, и тёмную сделку, похоже, можно считать завершённой. Стоимость соглашения не раскрывается, однако в этой истории важна даже не цена С-300, сколько сам факт передачи этого оружия потенциальному противнику России в третьей мировой войне. Уникальность комплексов, которые заполучили США, кроется не в ракетах, а в особенной РЛС 5Н64, такая станция обнаружения используется в С-400 Российской армией.
И новейшие локаторы комплекса С-500, который ещё даже не приняли на вооружение, используют тот же принцип работы, что и в РЛС С-300ПТ.
показати весь коментар
12.11.2020 01:13 Відповісти
США уже в 2021 году представят новое поколение ракет, способных "перемолоть" С-300, С-400 и С-500 практически в любой конфигурации.
показати весь коментар
12.11.2020 01:15 Відповісти
И что в этом плохого?
показати весь коментар
12.11.2020 01:31 Відповісти
Опитування КМІС, у якому ОПЗЖ назвали найбільш рейтинговою партією, могли замовити близькі до Медведчука люди, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9423 !!
показати весь коментар
12.11.2020 09:47 Відповісти
Он Пальчевского тоже "рисовали" чуть ли не самым популярным политиком в Украине, и что, помогло это ему?
показати весь коментар
12.11.2020 01:31 Відповісти
Цe був нe КМІС, а взагалі нe соціологічна організація, яка навіть нe ствeрджує, що писала правду.
показати весь коментар
12.11.2020 11:28 Відповісти
КМИС и Центр Разумкова показали разные результаты соцопроса. Как так получилось Опрос КМИС, в котором ОПЗЖ назвали самой рейтинговой партией, могли заказать близкие к Медведчуку люди, - СМИ - Цензор.НЕТ 7817

Накрутили по заказу медведука холуя кремля. КМис отстойник.

Опросы - бред. Ни разу себя не оправдали. Их проводят с одной целью - зомбирование населения и манипуляций с общественным мнением.

10 ноября .2020 г
Рейтинг партий:
"СН" - 28%, "
ЕС"- 21%,
ОПЗЖ - 16,5%. - опрос Центра Разумкова
https://censor.net/ru/news/3230098/reyiting_partiyi_sn_28_es_21_opzj_165_prezidentskiyi_reyiting_poroshenko_i_zelenskiyi_vo_vtorom_ture
показати весь коментар
12.11.2020 01:56 Відповісти
Кому интересны КМИСы или Центры Разумкова -- если это по заказу делается . Кто не делает заказы , тот никогда не получает рейтинги даже близкие к своим реальным .

Реальные цифры , как говорил Лобановский - "на табло" . А табло в данном случае это сайт ЦВК по местным выборам . Это процент и количество выбранных депутатов от партии .
показати весь коментар
12.11.2020 02:29 Відповісти
Рейтинги сейчас и после местных выборов не стоят и 3 копейки , бо есть реальные цифры на сайте ЦВК по количеству выбранных депутатов :

Самовисування 6294 19.3%

"СЛУГА НАРОДУ" 4749 14.5%

"Батьківщина" 3384 10.4%

"ЗА МАЙБУТНЄ" 3032 9.3%

"ОПЗЖ" 2859 8.8%
"ЕС" 2784 8.5%

Это не проплаченные заказчиками данные , это с сайта ЦВК :

Как мы видим главные кликуши за свою перемогу ОПЗЖ и ЕС уступают и Майбаху , и Батькивщине и значительно . Слуги по-прежднему лидеры , хоть и потеряли большинство из того , что имели ещё год назад . Порошенко через полтора года после избрания имел в районе 25%
показати весь коментар
12.11.2020 02:26 Відповісти
Народ ищет новых лидеров? Таки ДА!
показати весь коментар
12.11.2020 04:33 Відповісти
Кмис всегда била йулиной конторой.
показати весь коментар
12.11.2020 02:38 Відповісти
От ти довбень. Опитування КМІС, у якому ОПЗЖ назвали найбільш рейтинговою партією, могли замовити близькі до Медведчука люди, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4221
показати весь коментар
12.11.2020 09:11 Відповісти
О , таки да , чем нет
показати весь коментар
12.11.2020 16:04 Відповісти
Йуледрочер галимий.
показати весь коментар
14.11.2020 19:50 Відповісти
Потім сюрприз буде, виродки!
показати весь коментар
12.11.2020 04:57 Відповісти
КМИС репутация не интересна,бабло от кума )(уйла гораздо вкуснее.
показати весь коментар
12.11.2020 06:24 Відповісти
--- Сэр, как же Вы так смогли? У Вас же --- репутация! Опитування КМІС, у якому ОПЗЖ назвали найбільш рейтинговою партією, могли замовити близькі до Медведчука люди, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1653
--- Моя репутация не стоит 19 миллионов долларов! Опитування КМІС, у якому ОПЗЖ назвали найбільш рейтинговою партією, могли замовити близькі до Медведчука люди, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8903
показати весь коментар
12.11.2020 09:53 Відповісти
эдакий ШТИРЛИЦ типа никто не догадался шо он росийский шпион
показати весь коментар
12.11.2020 07:31 Відповісти
Опа за Же!
показати весь коментар
12.11.2020 08:34 Відповісти
что значит могли? я хренею с этого цирка. тут даже последнему слабоумному представителю лохтората скорее всего понятно, что заказали. причем с личной подачи мертвячука.
показати весь коментар
12.11.2020 08:48 Відповісти
Могли, ахахах, сам Медведчук и заказал
показати весь коментар
12.11.2020 08:54 Відповісти
Хтось тим рейтитнгам вірить ? партія колоборантів і любителів "русского мира" має найвищий рейтинг і це в умовапх російської агресії ,на жаль КМІС включився в брудну гібридну війну проти України.
показати весь коментар
12.11.2020 09:10 Відповісти
КМІС ПРОДАЖНА СТРУКТУРА. КОМУ Н*ХРЕН ПОТРІБНІ ТАКІ ОПИТУВАННЯ!? ТІЛЬКИ ВОРОГАМ УКРАЇНИ. КМІС ПРАЦЮЄ НА ВОРОГІВ ДЕРЖАВИ. А ЦЕ ЗРАДА. МЯГКО ГОВОРЯ. АЛЕ БАБЛО НЕ ПАХНЕ, НІ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОРДОСТІ, НІ СОВІСТІ, НІ ЯКОГО ВБОЛІВАННЯ ЗА УКРАЇНУ. МРАЗЬ!!!!
показати весь коментар
12.11.2020 09:38 Відповісти
Чего удивляться. Когда и Штатах, например, многие социологические опросы демонстрируют проституцию опрашивающих! Опитування КМІС, у якому ОПЗЖ назвали найбільш рейтинговою партією, могли замовити близькі до Медведчука люди, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5483
показати весь коментар
12.11.2020 09:48 Відповісти
ОПРОСНІ КОНТОРИ - ПОВІЇ ПО СВОЇЙ ПРИРОДІ ДАЮТЬ ТИМ ХТО БІЛЬШЕ ПЛАТИТЬ
показати весь коментар
12.11.2020 10:10 Відповісти
Рейтинг партий США от КМИС:
1. Республиканцы - 35%
2. ОПЗЖ - 34 %
3. Демократы - 31%
показати весь коментар
12.11.2020 10:34 Відповісти
нет дыма без огня.
показати весь коментар
12.11.2020 10:53 Відповісти
 
 