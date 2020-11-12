Опитування КМІС, у якому ОПЗЖ назвали найбільш рейтинговою партією, могли замовити близькі до Медведчука люди, - ЗМІ
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Контактними особами людей, які замовили Київському міжнародному інституту соціології це опитування, були ведучий медведчуківського каналу "112" Жарких і постійний гість цього каналу Молчанов.
Про це йдеться в розслідуванні Liga.net, інформує Цензор.НЕТ.
КМІС не називає замовника свого опитування, результати якого були опубліковані 10 листопада. Заступник директора КМІС Антон Грушецький сказав журналістам, що опитування замовила "група політологів". За його словами, контактними особами від замовників були Кирило Молчанов і Денис Жарких.
Молчанов – постійний гість пулу телеканалів (112, Zik, NewsOne), які формально належать Тарасу Козаку, соратнику Медведчука. Також, за даними Bihus.info, він був одним із блогерів, які отримували гонорари за позитивні згадки про проросійську партію Шарія на ТБ-ефірах. У документах партії Шарія, що опинилися в розпорядженні журналістів-розслідувачів, про Молчанова говориться наступне: "Політтехнолог бере участь на заздалегідь узгоджених із нами ефірах і проголошує меседжі".
Жарких взагалі є ведучим 112 телеканалу. Його останньою "аналітикою" на сайті каналу була компліментарна колонка про блокування YouTube-каналу Медведчука, яке Жарких назвав "агонією американців".
Дивує і вибір питань, які були включені в цей опитування КМІС, зазначає видання. Наприклад, респондентам пропонувалося погодитися з одним з наступних тверджень: "для досягнення миру на Донбасі потрібно вести переговори з Росією і представниками ДНР / ЛНР" або "не можна для досягнення миру на Донбасі йти на поступки Москві і сепаратистам". Таким чином терористів і Росію соціологи помістили в одне твердження, хоча в інших опитуваннях переговори з РФ і переговори з підконтрольними Москві терористами розмежовували.
Грушецький підхід КМІС пояснює так: "Усі пари тверджень – це певне спрощене сприйняття реальності. Його спрощено для респондента, щоб було простіше вибирати".
Крім того, в опитуванні КМІС окремо рахують двох лідерів ОПЗЖ - Юрія Бойка і Віктора Медведчука.
Грушецький пояснив, що "це було рішення замовника": "Логіка в тому, що ОПЗЖ складається з двох частин: одна - Бойко, інша - Медведчук. Цих двох політиків вставили рейтинг, щоб зрозуміти, хто з них в разі розколу має велику підтримку. Або не розколу, а просто для внутрішнього праймеріз".
Опитування КМІС показало, що "Опозиційна платформа - за життя" в разі виборів отримала б 22,1% голосів виборців. На другому місці - "Європейська Солідарність" з 19,3% голосів, на третьому - "Слуга народу" з 18,7%.
При цьому опитування "Центру Разумкова" за жовтень відводить "ОПЗЖ" лише третє місце з 16,5%.
"У нас за іншими опитуваннями, які ми проводили в середині жовтня, ситуація була така ж, як зараз, лише СН була трохи попереду в межах похибки. А зараз у межах похибки вона позаду. У нас три партії мають різницю у межах похибки: це означає, що не ОПЗЖ на першому місці, а СН на третьому. Це означає, що три партії лідирують на парламентських виборах", – прокоментував цю різницю заступник директора КМІС Грушецький.
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Опросы нужны только чтобы легитимировать какую-то власть. Или чтобы показать тенденции.
И да, рыжий бес должен, наконец, отправиться на нары!
Про нашого розумничка ДІМОЧКУ РАЗУМКОВА .Він готує організувати свою партію. Знаєте, кого він повернув знову до своїх, ВЖЕ ОСОБИСТО СВОЇХ консультантів ХАРЄБІНА проросійського політконсультанта , якого кормить КУРЧЕНКО , Цей Харебін був у бригаді політтехнологів, коли вони почала двигати Вовку , але він явно був мацковьким й його Богдан прибрав . Доречі, Харебін жалівся в інтервю Євгенію КІсєльову (який дуже симпатизує його ідеям безнаціональної держави з просто "людєй міра" ), так от він жалівся, що ЗЕкампашка якось від його послуг без пояснень відмовилась . РАЗУМКОВ НАБИРАЄ СОБІ ПАРТЄЙКУ А КОНСУЛЬТАНТ ЦЕЙ САМИЙ ХАРЄБІН .https://www.youtube.com/watch?v=UNcUf-elF98&t=309s- знайомтесь з консультантом нового лідера нової партії ( дуже в недалекому майбутньому) .
1 Лідер - Разумков ( в минулому керівник Партіїї Регіонів -МОЛОДЕ КРИЛО)
2, Харєбін - викормиш олігарха Януковичевськї кодли ,в який прекарасно курує своїми справами з офісу, близького до Кремля (й тереторіально теж)
Так що здається мені Діма переграє усіх - ЕС з Юлями й Глосом
Колись тільки я починала кричати про політтехнолога регіогала у Зеленського , про його проросійські погляди, про його папку проросійського.
А нещодавно Русланка Ахметівська зізналась що для неї Пазумков лідер надії ( дивіться РАНДЕВУ Яніни на 5-ому )
--- Девочка, что ты больше хочешь --- ехать на дачу, или чтобы тебе оторвало голову? ©
И новейшие локаторы комплекса С-500, который ещё даже не приняли на вооружение, используют тот же принцип работы, что и в РЛС С-300ПТ.
Накрутили по заказу медведука холуя кремля. КМис отстойник.
Опросы - бред. Ни разу себя не оправдали. Их проводят с одной целью - зомбирование населения и манипуляций с общественным мнением.
10 ноября .2020 г
Рейтинг партий:
"СН" - 28%, "
ЕС"- 21%,
ОПЗЖ - 16,5%. - опрос Центра Разумкова
https://censor.net/ru/news/3230098/reyiting_partiyi_sn_28_es_21_opzj_165_prezidentskiyi_reyiting_poroshenko_i_zelenskiyi_vo_vtorom_ture
Реальные цифры , как говорил Лобановский - "на табло" . А табло в данном случае это сайт ЦВК по местным выборам . Это процент и количество выбранных депутатов от партии .
Самовисування 6294 19.3%
"СЛУГА НАРОДУ" 4749 14.5%
"Батьківщина" 3384 10.4%
"ЗА МАЙБУТНЄ" 3032 9.3%
"ОПЗЖ" 2859 8.8%
"ЕС" 2784 8.5%
Это не проплаченные заказчиками данные , это с сайта ЦВК :
Как мы видим главные кликуши за свою перемогу ОПЗЖ и ЕС уступают и Майбаху , и Батькивщине и значительно . Слуги по-прежднему лидеры , хоть и потеряли большинство из того , что имели ещё год назад . Порошенко через полтора года после избрания имел в районе 25%
--- Моя репутация не стоит 19 миллионов долларов!
1. Республиканцы - 35%
2. ОПЗЖ - 34 %
3. Демократы - 31%