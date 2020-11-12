Опитування КМІС, у якому ОПЗЖ назвали найбільш рейтинговою партією, могли замовити близькі до Медведчука люди, - ЗМІ

Контактними особами людей, які замовили Київському міжнародному інституту соціології це опитування, були ведучий медведчуківського каналу "112" Жарких і постійний гість цього каналу Молчанов.

Про це йдеться в розслідуванні Liga.net, інформує Цензор.НЕТ.

КМІС не називає замовника свого опитування, результати якого були опубліковані 10 листопада. Заступник директора КМІС Антон Грушецький сказав журналістам, що опитування замовила "група політологів". За його словами, контактними особами від замовників були Кирило Молчанов і Денис Жарких.

Молчанов – постійний гість пулу телеканалів (112, Zik, NewsOne), які формально належать Тарасу Козаку, соратнику Медведчука. Також, за даними Bihus.info, він був одним із блогерів, які отримували гонорари за позитивні згадки про проросійську партію Шарія на ТБ-ефірах. У документах партії Шарія, що опинилися в розпорядженні журналістів-розслідувачів, про Молчанова говориться наступне: "Політтехнолог бере участь на заздалегідь узгоджених із нами ефірах і проголошує меседжі".

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Жарких взагалі є ведучим 112 телеканалу. Його останньою "аналітикою" на сайті каналу була компліментарна колонка про блокування YouTube-каналу Медведчука, яке Жарких назвав "агонією американців".

Дивує і вибір питань, які були включені в цей опитування КМІС, зазначає видання. Наприклад, респондентам пропонувалося погодитися з одним з наступних тверджень: "для досягнення миру на Донбасі потрібно вести переговори з Росією і представниками ДНР / ЛНР" або "не можна для досягнення миру на Донбасі йти на поступки Москві і сепаратистам". Таким чином терористів і Росію соціологи помістили в одне твердження, хоча в інших опитуваннях переговори з РФ і переговори з підконтрольними Москві терористами розмежовували.

Грушецький підхід КМІС пояснює так: "Усі пари тверджень – це певне спрощене сприйняття реальності. Його спрощено для респондента, щоб було простіше вибирати".

Крім того, в опитуванні КМІС окремо рахують двох лідерів ОПЗЖ - Юрія Бойка і Віктора Медведчука.

Грушецький пояснив, що "це було рішення замовника": "Логіка в тому, що ОПЗЖ складається з двох частин: одна - Бойко, інша - Медведчук. Цих двох політиків вставили рейтинг, щоб зрозуміти, хто з них в разі розколу має велику підтримку. Або не розколу, а просто для внутрішнього праймеріз".

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Опитування КМІС показало, що "Опозиційна платформа - за життя" в разі виборів отримала б 22,1% голосів виборців. На другому місці - "Європейська Солідарність" з 19,3% голосів, на третьому - "Слуга народу" з 18,7%.

При цьому опитування "Центру Разумкова" за жовтень відводить "ОПЗЖ" лише третє місце з 16,5%.

"У нас за іншими опитуваннями, які ми проводили в середині жовтня, ситуація була така ж, як зараз, лише СН була трохи попереду в межах похибки. А зараз у межах похибки вона позаду. У нас три партії мають різницю у межах похибки: це означає, що не ОПЗЖ на першому місці, а СН на третьому. Це означає, що три партії лідирують на парламентських виборах", – прокоментував цю різницю заступник директора КМІС Грушецький.