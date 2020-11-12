Хвора на COVID-19 жінка в Черкасах народила дочку біля зачинених дверей приймального відділення
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Євгенія Кіркич через коронавірус вирушила народжувати в обласну лікарню, в якій беруть породіль з позитивним тестом на COVID-19. Чоловік бився в зачинені двері приймального відділення, але лікарі вийшли, коли дитина вже народилася.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "ТСН".
Перейми у Євгенії почалися вночі. Чоловік привіз її в обласну лікарню, але відділення для коронавірусних хворих виявилося закритим.
"В мене вже доходило до істерики: кричати не було сенсу, тут ніхто не відчиняє. Ми телефонували, я тричі бігав до дівчат на інший вхід, вони також нічим не допомогли. Я просив про допомогу, у мене дружина народжувала", — розповів чоловік Євгенії Олександр.
Дочка Євгенії та Олександра народилася на розстеленій біля зачинених дверей куртці батька. Двері лікарняного корпусу відчинилися, коли батько вже тримав дитину в руках.
"Знаєте, що мене найбільше здивувало? Всі були дуже повільні, за винятком лікарки, яка їхала. Всі були дуже повільні, ніхто не поспішав, у всіх все було добре", - каже Олександр.
В обласній лікарні пологи на землі назвали неординарною ситуацією. Але, мовляв, жінці варто викликати швидку. І молодий батько нібито помилився. Пішов в загальне приймальне відділення, а треба було в перинатальне, звідти вже направили б у коронавірусне.
Заступниця головного лікаря Черкаської обласної лікарні Наталія Лакуста каже - вся затримка з персоналом трапилася, бо медикам потрібно багато часу, щоб надіти захисну уніформу. У лікарні обіцяють провести службове розслідування.
Будь ласка, зачекайте...
Да, они есть, но очень мало....
мамочке малыша - умничка, сил и здоровья... просто молодчинка!
а мужик - ваще красава!!!! настрадался, но ребеночка принял (хорошо что роды без осложнений и патологии)
а медицина у нас - пипец! с переворотом!!! что... ни одна падла не слышала криков роженицы под дверью???? ни один даже санитар не мог выпереть простую каталку - чтоб не на ступеньках и не на курточке????
..................................ть!!!! (пардон)
Або дві каліки.
Слава Богу, що так.
Але влітку теж був подібний випадок.
Ніхто не вийшов.
Тільки вже коли жінка народила.
Це було теплої пори.
А взимку що ?
безвідповідальність і байдужість...граничні зі злочином !!!
Обычный звонок все решил бы в любом случае. Ты видел "космонавтов" в ковидных скорых? Вот такая же форма одежды в ковидных отделениях. При этом подобные средства защиты есть только у них. У всех остальных обычные масочки, которые они носят по несколько дней. Поэтому, если они узнают, что у Вас ковид, то будут просто шарахаться. Но я уверен, что даже не в этом причина. Медсестры банально закрывают двери на улицу и двери в отделение - им просто ночью страшно. Поэтому в отделение минуя приемное не попадешь никак. Они изнутри Вас не видят и не слышат. Мужик сам протормозил.
но...ведь родила ж под дверью..и теперь обвинять только мужика...легче всего
я бы даже сказал, что из-за десятка тварей нельзя судить о тысяче врачей, медсестер и санитарок...
Представьте себе стихийное бедствие, где больных подвозят десятками и сотнями к дверям больницы а там все неспеша ходят потому что это не их работа и маленькая зарплата и вообще у все врачей рухнули надежды на всякое светлое будущее и так далее.......