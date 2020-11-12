УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6034 відвідувача онлайн
Новини ПодіїЗдоров'я Коронавірус і карантин
19 471 122
карантин (16095) пологи (52) Черкаси (390) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Хвора на COVID-19 жінка в Черкасах народила дочку біля зачинених дверей приймального відділення

Новини Цензор.НЕТ Події Здоров'я

Хвора на COVID-19 жінка в Черкасах народила дочку біля зачинених дверей приймального відділення

Євгенія Кіркич через коронавірус вирушила народжувати в обласну лікарню, в якій беруть породіль з позитивним тестом на COVID-19. Чоловік бився в зачинені двері приймального відділення, але лікарі вийшли, коли дитина вже народилася.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "ТСН".

Перейми у Євгенії почалися вночі. Чоловік привіз її в обласну лікарню, але відділення для коронавірусних хворих виявилося закритим.

"В мене вже доходило до істерики: кричати не було сенсу, тут ніхто не відчиняє. Ми телефонували, я тричі бігав до дівчат на інший вхід, вони також нічим не допомогли. Я просив про допомогу, у мене дружина народжувала", — розповів чоловік Євгенії Олександр.

Дочка Євгенії та Олександра народилася на розстеленій біля зачинених дверей куртці батька. Двері лікарняного корпусу відчинилися, коли батько вже тримав дитину в руках.

Також дивіться: Вінничанка народила на вулиці поруч із закритим через COVID-19 пологовим будинком. ФОТО

"Знаєте, що мене найбільше здивувало? Всі були дуже повільні, за винятком лікарки, яка їхала. Всі були дуже повільні, ніхто не поспішав, у всіх все було добре", - каже Олександр.

В обласній лікарні пологи на землі назвали неординарною ситуацією. Але, мовляв, жінці варто викликати швидку. І молодий батько нібито помилився. Пішов в загальне приймальне відділення, а треба було в перинатальне, звідти вже направили б у коронавірусне.

Заступниця головного лікаря Черкаської обласної лікарні Наталія Лакуста каже - вся затримка з персоналом трапилася, бо медикам потрібно багато часу, щоб надіти захисну уніформу. У лікарні обіцяють провести службове розслідування.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+28
Если слава Богу, то зачем нужны тогда эти медики "на передовой борьбы"?
показати весь коментар
12.11.2020 00:27
+27
Больная COVID-19 женщина в Черкассах родила дочь у закрытых дверей приемного покоя - Цензор.НЕТ 7949
показати весь коментар
12.11.2020 00:26
+20
Всю зміну приймального відділення - медсестер і лікарів, треба негайно звільнити з роботи з забороною працювати в медицині пожиттєво. Головного лікаря звільнити на тих же умовах.
Цілий рік ковід, і вони не знають, що робити? Це виродки, подібні до тих, які співали гімн України у Львові, щоб до них людей на карантин не завозили.
Сволота.
показати весь коментар
12.11.2020 00:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Це реальність за останні років з десять, лікарі перетворилися на якихось ненажерливих цинічних монстрів , які або будуть « лікувати» все , чого навіть не має до ваша останньої копійки . Або , якщо вже закінчилися гроші то : « ми вам нэ чем больше не можем памочь , идите дамой».
показати весь коментар
12.11.2020 07:05 Відповісти
Ну, так сколько лет вбивали в головы про "люди в белых халатах"... когда в онкологии бесплатные лекарства тебе же и продают наследники доктора Менгеле, главврачи клиник на Ахметова смотрят, как на нищеброда --- будем повторять сказки про самоотверженных врачей...
Да, они есть, но очень мало....
показати весь коментар
12.11.2020 08:50 Відповісти
Ви досить влучно висловилися. Причому "лікувати" будуть дійсно все, в тому числі неоперабельну безперспективну онкологію до останньої копійки у близьких і рідних. От такі вони - "фронтовики" всрані, ті що на "передній лінії боротьби" з чимось...
показати весь коментар
12.11.2020 14:47 Відповісти
Вот такая помощь, а потом считают не сповна розуму роженицу, которая хотела уйти из жизни.
показати весь коментар
12.11.2020 07:21 Відповісти
Абсурд навевает эпизод старого фильма: а вдоль дороги - мертвые с косами стоят, и - тишина! Дороги строят, но народ пусть по домам сидит. Сам детей учит, сам роды принимает, в квартирах коров держит, хлеб выращивает. Но, главное - налоги платит. Прямо таки мечта гореуправителей.
показати весь коментар
12.11.2020 07:28 Відповісти
Я більш ніж скептично налаштований стосовно лікарів. Люди чомусь вірять в їх особливий статус. А це просто тупа робота. В нашій країні принаймні. Типові українські лікарі це недовчені люди які прагнуть не епічно "служити суспільству", а заробляти без надмірних зусиль. Серед них є тупі, обмежені, геть дурні але всі разом вважають себе професійним кланом і прикривають один одного. І їм все сходить з рук бо інших просто немає.
показати весь коментар
12.11.2020 10:16 Відповісти
Объективно так:"Голосовавшая за зеленского родила под забором у закрытых дверей приемного отделения облбольницы."
показати весь коментар
12.11.2020 10:46 Відповісти
А где лысый придурок который говорил мой друг идет в президенты чтобы ему и мне было харашо?
показати весь коментар
12.11.2020 10:50 Відповісти
главное - здоровья малышу!
мамочке малыша - умничка, сил и здоровья... просто молодчинка!
а мужик - ваще красава!!!! настрадался, но ребеночка принял (хорошо что роды без осложнений и патологии)
а медицина у нас - пипец! с переворотом!!! что... ни одна падла не слышала криков роженицы под дверью???? ни один даже санитар не мог выпереть простую каталку - чтоб не на ступеньках и не на курточке????
..................................ть!!!! (пардон)
показати весь коментар
12.11.2020 12:34 Відповісти
Могло б бути два трупи.
Або дві каліки.
Слава Богу, що так.
Але влітку теж був подібний випадок.
Ніхто не вийшов.
Тільки вже коли жінка народила.
Це було теплої пори.
А взимку що ?
показати весь коментар
12.11.2020 20:42 Відповісти
а далі...в зимку? тільки ж починаються холоди...
безвідповідальність і байдужість...граничні зі злочином !!!
показати весь коментар
12.11.2020 21:00 Відповісти
Мужик осел. Вместо того, чтобы бегать и тупо орать, нужно было просто знать телефон отделения, где они рожать собирались. Если протормозил и не узнал, в скорой бы подсказали. А так нужно быть идиотом, чтобы припереться в областную больницу и стучать во все двери, надеясь что повезет... А вообще нужно было именно с вызова скорой и начинать.
показати весь коментар
12.11.2020 21:48 Відповісти
тут самое важное (как я понял) что у нее был позитивный тест на коронавирус и абы куда ее не взяли б (т.е. в обычный роддом), да и не каждая скорая тоже... поэтому ее и пришлось срочно (начались схватки) самому мужику переть в областную больничку, определенную как больницу для лечения ковида.. а вот почему там все криво и страшно??? непонятно...
показати весь коментар
12.11.2020 21:53 Відповісти
Ты давно был в областной больнице? Я не знаю, как в Черкассах, но обычно это много корпусов раскиданных на довольно большой площади. Если не знать куда идти, то орать можно бесконечно.
Обычный звонок все решил бы в любом случае. Ты видел "космонавтов" в ковидных скорых? Вот такая же форма одежды в ковидных отделениях. При этом подобные средства защиты есть только у них. У всех остальных обычные масочки, которые они носят по несколько дней. Поэтому, если они узнают, что у Вас ковид, то будут просто шарахаться. Но я уверен, что даже не в этом причина. Медсестры банально закрывают двери на улицу и двери в отделение - им просто ночью страшно. Поэтому в отделение минуя приемное не попадешь никак. Они изнутри Вас не видят и не слышат. Мужик сам протормозил.
показати весь коментар
12.11.2020 22:14 Відповісти
готов согласиться с каждым словом...
но...ведь родила ж под дверью..и теперь обвинять только мужика...легче всего
показати весь коментар
12.11.2020 22:47 Відповісти
Да я сам понимаю его состояние. Со стороны мне просто рассуждать легче. А там ночь, перенервничал, возможно еще и из какого-то села летел. Само собой, что умные мысли в таком состоянии в голову не лезут Я просто начал с того, что пытался стать на защиту врачей. Сам прекрасно понимаю, какая ситуация в больницах. Действительно есть много тварей в белых халатах. Но когда утверждают, что там все твари, меня немного напрягает. Они за зарплату в 5-10 тысяч гривен реально людям жизни бывает спасают.
показати весь коментар
12.11.2020 22:57 Відповісти
согласен.
я бы даже сказал, что из-за десятка тварей нельзя судить о тысяче врачей, медсестер и санитарок...
показати весь коментар
12.11.2020 23:02 Відповісти
Самое страшное в этой ситуации что женщина рожает не 3 и не 5 минут, и за это все время пока она рожала врачи как то не сильно быстро бежали к ней на помощь.
Представьте себе стихийное бедствие, где больных подвозят десятками и сотнями к дверям больницы а там все неспеша ходят потому что это не их работа и маленькая зарплата и вообще у все врачей рухнули надежды на всякое светлое будущее и так далее.......
показати весь коментар
14.11.2020 15:19 Відповісти
представил аж мороз по коже пошел.
показати весь коментар
14.11.2020 15:20 Відповісти
и самое главное...что она "правильно" рожала... сама...я к тому, что есть много случаев когда и врачи (акушеры и педиатры) не справляются... а тут такое счастье папане в руки... ой будет экстремалом видать малышка (Ева, 2930 и 49 см)))) уже сообщили)
показати весь коментар
14.11.2020 15:29 Відповісти
Какой переворот? Очнитесь и опуститесь на землю. "Ни одно падло" из числа медработников вас и не услышит, если доставили по скорой без родственников с деньгами - вполне себе можно и умереть без какой - либо помощи в приёмном. Эта ситуация длится уже не первое десятилетие. Поэтому, нашим медработникам не надбавки в 300% выплачивать (ибо не за что), а дрючком по голове воздействовать на "передовиков" - защитников от ковид этих.
показати весь коментар
12.11.2020 14:54 Відповісти
Как человек, рожавшая в Украине, могу подтвердить что относятся у нас к роженицам по-скотски. При этом мой муж оплачивал каждый шаг всего штата больницы, я уже представляю те бесплатные роды. Ничего удивительного, могли и вообще не выйти
показати весь коментар
12.11.2020 15:13 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 