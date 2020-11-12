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Новини Економіка
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МВФ (1343) Шевченко Кирило (75)

Місія МВФ приїде, коли буде зрозуміло, що відбувається з КС, проєктом бюджету і Нацбанком, - глава НБУ Шевченко

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Місія МВФ приїде, коли буде зрозуміло, що відбувається з КС, проєктом бюджету і Нацбанком, - глава НБУ Шевченко

Дати перебування в Україні місії Міжнародного валютного фонду будуть відомі після того, як наша країна продемонструє прогрес в антикорупційній діяльності, роботі над проєктом бюджету і діяльності самого НБУ.

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив глава Національного банку України Кирило Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Для того, щоб з’явились дати, треба досягнути прогресу в усіх блоках питань. Якщо шляхи вирішення питань будуть напрацьовані, й ми з обох сторін почнемо по них рухатись, то я в цьому питанні є оптимістом - в України є всі шанси отримати місію МВФ до кінця цього року"", - розповів Шевченко.

Глава НБУ наголосив, що наразі з МВФ обговорюють три блоки питань. Перший стосується рішення Конституційного суду та антикорупційної діяльності в Україні. Другий - проекту бюджету України на 2021 рік. І третій - роботи самого Національного банку.

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"Найбільше занепокоєння свого часу викликало рішення Конституційного суду. Але Володимир Зеленський був передбачуваний у своїй реакції на такі виклики від Конституційного суду. Чіткі меседжі, які надав президент, показали, що в України немає іншого шляху, й Україна буде докладати всіх зусиль для того, щоб надалі підтримувати антикорупційну інфраструктуру", - додав Шевченко.

Глава Нацбанку Кирило Шевченко 8 листопада відбув з офіційним робочим візитом до Вашингтона для обговорення стану і перспектив співпраці України з міжнародними партнерами.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
т.е. они приедут только при новом презе, новом парламенте, и т.д. и т.п... которые "почистят эти засраные авгеевы конюшни, этих упорото-тупых "зеленых гипер-скакунов" в Ростов !? Миссия МВФ приедет, когда будет понятно, что происходит с КС, проектом бюджета и Нацбанком, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 3896
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12.11.2020 01:39
+12
Никогда не было такой груды проблем с МВФ, как при этой явно мошеннической зелёной плесенью-властью. Необходимо требовать отставки президента и парламента. Необходимы новые выборы. Это однозначно.
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12.11.2020 03:01
+11
Зелёную плесень не жалко.
Но ведь пострадает от их полной некомпетентности и зуда прибрать всю власть к своим рукам, совершенно не умея ею распорядиться и те, кто изначально понимал, чем весь этот выбор мудрого нарида закончится.
Я работаю в больнице. В этом месяце медикам впервые задержали зарплату, и это в Киеве.
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12.11.2020 02:10
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Оно зеленым не надо
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12.11.2020 01:38 Відповісти
Их 🤢🤡🎪🐒папаня 💩Каломойша сказал же , а чем плох дэфолт ?
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12.11.2020 09:30 Відповісти
Короче послали Кирюшку в пешее путешествие, жаль только оно не пешком из Вашингтона возвращалось, а так ничего, слетал в Штаты на недельку, мордой лица поторговал, интересно а чего ОНО думало там услышать?
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12.11.2020 12:33 Відповісти
т.е. они приедут только при новом презе, новом парламенте, и т.д. и т.п... которые "почистят эти засраные авгеевы конюшни, этих упорото-тупых "зеленых гипер-скакунов" в Ростов !? Миссия МВФ приедет, когда будет понятно, что происходит с КС, проектом бюджета и Нацбанком, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 3896
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12.11.2020 01:39 Відповісти
завдяки вам всім, 73/43%зебілам, які досі не покаялись. А ви навіть чистити конюшні не будете
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12.11.2020 09:53 Відповісти
у них каронка - все нахер КСУ, НБУ,
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12.11.2020 01:56 Відповісти
поки класично-щирі Шевченки (як на фото) з маланськими рисами не займуть всю вертикаль влади- не заспокояться... Місія МВФ приїде, коли буде зрозуміло, що відбувається з КС, проєктом бюджету і Нацбанком, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 4632
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12.11.2020 12:06 Відповісти
Шевченко, Вам ясно дали понять в сентябре-октябре, что транша не будет.
https://finance.liga.net/ekonomika/article/skandaly-v-natsbanke-zakryvayut-ukraine-put-k-dengam-mvf-alternativa-pechatnyy-stanok

Независимая и прозрачная работа НБУ всегда была одним из основных требований МВФ. Зеленая плесень решила поиграть в свои игры. Ну что ж - успехов.
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12.11.2020 02:02 Відповісти
Зелёную плесень не жалко.
Но ведь пострадает от их полной некомпетентности и зуда прибрать всю власть к своим рукам, совершенно не умея ею распорядиться и те, кто изначально понимал, чем весь этот выбор мудрого нарида закончится.
Я работаю в больнице. В этом месяце медикам впервые задержали зарплату, и это в Киеве.
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12.11.2020 02:10 Відповісти
Ты так и не написала, кто пострадает? А то я переживать стал, что больше карманы не буду набивать ихним кредитом.
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12.11.2020 06:59 Відповісти
Вот ты и гавнишься, что тебе не достанется, неудачник!
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12.11.2020 10:57 Відповісти
Дай Бог, что бы и мое тебе осталось от МВФ, а я, как нибудь свое сам возьму без поддачек. Удачник ты мой золотой. В долг жить - себя не уважать.
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12.11.2020 11:02 Відповісти
Если ты такой умный - ответь на вопрос, что лучше - взять в долг у МВФ и попытаться выгрести или объявить дефол?
У тебя все накопления в валюте?
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12.11.2020 12:09 Відповісти
Таким лопоухим хоть все отдай, а выгрести ......... сумеете. Свое надо развивать, не разбазаривать и не гребти ненасытно. Если есть излишек, конечно в валюту, а живем мы уже давно в дефоле, как ты говоришь, даже дальше, кто то поймет.
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12.11.2020 12:52 Відповісти
Бла-бла-бла, поддержка украинского производителя, равная доля женщин в правительстве, глобальное потепление!
ответь на вопрос, что лучше - взять в долг у МВФ и попытаться выгрести или объявить дефол?
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12.11.2020 16:03 Відповісти
в минулому місяці втреттє за 1,5року не виплатили чорнобильські
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12.11.2020 09:51 Відповісти
Миссия МВФ приедет, когда будет понятно, что происходит с КС, проектом бюджета и Нацбанком, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 6898Ага. Точнее не скажешь. МВФ приедет тогда, когда будет понятно, что происходит с НБУ.
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12.11.2020 02:32 Відповісти
Никогда не было такой груды проблем с МВФ, как при этой явно мошеннической зелёной плесенью-властью. Необходимо требовать отставки президента и парламента. Необходимы новые выборы. Это однозначно.
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12.11.2020 03:01 Відповісти
Когда-то Саакашвили говорил, что Украине необходимо выборы проводить каждый год или хотя бы раз в 2 года. Чтобы не нужно было делать майданы. Так и есть. Выборы раз в пять лет годятся только для стран со стабильной демократией.
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12.11.2020 03:05 Відповісти
Саакашвилли єто такой же популист как и зеленский, вешает єлекторату лапшу на уши, а прийди он сам к власти, хрен его из нее потом вьігонешь, будет держаться руками и ногами за нее.
За год никто ничего не успеет сделать, и будут "телегу" каждьій год в противоположную сторону толкать, а воз и ньіне там.
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12.11.2020 09:03 Відповісти
Кстати!
А где он нынче? Чё-то совсем затих....
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12.11.2020 10:58 Відповісти
Борется за "вьіборьі каждьій год" в Грузии, где его также отшили
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12.11.2020 12:06 Відповісти
По идее сейчас он председатель национального совета реформ у нас (по крайне мере в сентябре еще был). Но так как реформ пока нет - решил не светиться.
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12.11.2020 22:35 Відповісти
Он конечно популист, но здесь он сказал правильно.
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13.11.2020 12:14 Відповісти
И как может быть иначе, если беня рулит.
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12.11.2020 03:10 Відповісти
После выборов,вообщем
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12.11.2020 03:17 Відповісти
После Майдана. Выборы в этой стране уже ничего не дадут.
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12.11.2020 09:04 Відповісти
Денег не будет. Ничего нового нет. Но на кой ляд ты тратишь деньги на пустые поездки? Кстати, забыл про президента и его свору. МВФ не хочет видеть и их.
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12.11.2020 05:58 Відповісти
имитация бурной деятельности.. как и у всех в зекоманде
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12.11.2020 07:22 Відповісти
Тобто МВФ приїде тоді як влада буде змінена на більш притомну, бо стан цієї влади нагадує стан Кернеса.
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12.11.2020 06:32 Відповісти
Дурэнь думкою багатие, а какое дело вам до МВФ?
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12.11.2020 07:03 Відповісти
это еще до розварованного ковид-фонда не дошли
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12.11.2020 07:22 Відповісти
Дошли,всемирный банк все настойчивей требует аудит
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12.11.2020 07:56 Відповісти
ВЫВОД:
МВФ начнет сотрудничество после того, как бородатый Игорь Владимирович Зеленский - дЕрбмак и его шобла либо уйдут сами, либо их выкинут силой и осудят за их деяния, либо их перетопят в Днепре.
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12.11.2020 07:48 Відповісти
Доживем до заголовка: "Миссия МВФ приедет, когда Украина начнет жить по средствам".
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12.11.2020 08:25 Відповісти
це такий шевченко, як я ефіоп
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12.11.2020 08:36 Відповісти
Когда шмаркли уже не будет, тогда и приедет. Но судя по всему это будет не скоро.
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12.11.2020 09:00 Відповісти
Я так понял что при Зеленском тебе стало трудней воровать)))))
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12.11.2020 10:22 Відповісти
Он приедет когда перестанут воровать в том числе и твои друзья и знакомые и ему пофиг кто президент .Может уже пора перестать надеяться на какого то спасителя там на верху. Просто потому что тут внизу все стырят.)))) Пока ты триндишь они воруют.
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12.11.2020 10:25 Відповісти
Надурили нарід, надурили світ і це вийшло. А ось вдруге надурити не вийде. Так, що поради Бені можуть сгорнути в дудочку і хлопком засунути в одне місце. Не буде грошей, які в своєму кіно Зеленобородько критикував і обсміював, пенсіонери знесуть його разом із "кварталом". Що, бариги і мародери, попробували тягнути воза без трех коліс, в четверте якого і ви вставляли палку, висміюючи Україну і МВФ?
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12.11.2020 09:01 Відповісти
Дефолт по Бениным заветам.
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12.11.2020 09:02 Відповісти
Між рядками чатаємо-НЕ ПРИЇДЕ.
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12.11.2020 09:08 Відповісти
Абсолютно дикая история в НБУ разворачивается

Оказывается, за травлю Рожковой и Сологуба, а также лояльность новому главе НБУ, Кириллу Шевченко, можно получить опцион «покупка Мерседеса за треть цены у мутного чувака, связанного с конвертцентрами». Ну и премии, конечно. Эту историю раскопал Андрій Лохматов.

Місія МВФ приїде, коли буде зрозуміло, що відбувається з КС, проєктом бюджету і Нацбанком, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2404

Оказывается никакая Рада НБУ ничего с выговором Сологубу и Рожковой не инициировала. Вся идея с тем, чтобы влупить выговор Рожковой и Сологубу это идея Шевченко от начала и до конца. Подготовку выговора, за который потом для галочки голосовала Рада НБУ, организовали сотрудники юрдепартамента НБУ по указанию Шевченко. Причем они за это еще и премии получили (в тексте суммы нет, никакой народный депутат случайно запрос в НБУ по этой теме сделать не хочет?).

Основную работу по подготовке выговора сделал начальник управления претензионно-исковой работы Виктор Григорчук. Которого лично я считал нормальным.

Но Лохматов нарыл, что Григорчук за две недели до организации выговора неожиданно стал обладателем паркетника Mercedes-Benz. Да не простого, а GL 500 и с топовым салоном и кучей опций. Всего за 15 000 долларов, лол. Причем Лохматов проанализировал объявления и выяснил, что в такой комплектации такой GL 500 даже 2013 года выпуска один хрен стоит от 30 000 до 75 000 баксов.

И Лохматов нашел продавца. И даже позвонил ему. А там просто ******.

Во-первых, продавец сначала признался, что продал дороже чем за тридцать, а потом начал нести чушь, я даже процитирую:

«Это вопрос к кому? Я ж не указывал в декларации, задайте его (это вопрос) Григорчуку... Если он указал за 15 в декларации, значит за 15. Но если вы говорите про Григорчука Виктора, который работает в Национальном банке, то прекрасный парень, на которого надо ровняться. Я много читал его статей, молодец, правильный человек на правильном месте, с точки зрения государства. В отличие от многих современных чиновников».

Это дико смешно, потому что я, например, помню Григорчука в лицо, но не читал его статей.

Во-вторых, этот продавец походу директор какой-то мутной помывочно-тендерной конторы ТОВ «Техметпромбуд», которая звенит в деле по организации конвертцентра. Причем это не мешает конторе тендерится, лол.

Когда начальника управления претензионно-исковой работы Национального Банка хвалит директор прокладки для вывода бабла, который этому начальнику продал мерин по мутной схеме за копейки, это прям вот огонь. Прямо я б даже сказал горит.
Штош.
Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей.
Шевченко своей коррупционной сранью вшкварит всех, кто к нему примкнет. Говномидас. Ну или те, кто к нему примыкают такие люди, я не знаю. Никто нормальный там появиться не может походу. Они по-другому работать не умеют, они ничего другого не понимают.

Ну и вот этот парень сейчас в США с МВФ трет. Сегодня мерин подгоню за то, что вопросик обкашляли незаконный и с превышением должностных, завтра буду про международный кредит договариваться.

Кажется, не договорится - потому что с такими как Кирилл Шевченко не договариваются. Никому такие договоренности не надо, чтобы потом ходить и объяснять ФБР, что ты не получал от коррупционера Shevchenko откат за предоставление кредита Украине.
Пздц, просто пздц.
Самое лучшее доказательство того, что это все сделал Шевченко, в статью Лохматова не вошло. Потому что лучшим доказательством того, что все это организовал Шевченко, будет то, что Григорчуку ничего не будет. А должно быть.
Anton Shvets
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12.11.2020 09:33 Відповісти
а происходит следующее, полицаевский Выродок меРтвечук за бабки кума купил этот так называемый суд с целью создания полного бардака в стране, а бенин нарко-Дегенерат место того что бы закрыть эту Крысу с полной конфискацией дает ему возможность за ПИД,,,рашенские бабки покупать каналы, спонсировать ОПГ за ЖоПу и т.д потому что в свое время сдал свои нарко-анализы кгбэшному стукачу и гражданину ПИД,,,раши пальчевскому, который у которого в свою очередь хозяин меРтвечук!!!!!
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12.11.2020 10:29 Відповісти
Да во всем мире уже плюют на "месседжи предсказуемого Зеленского". Он - все! Иларионов еще в мае это о нем сказал. Все готовимся к большой встряске.
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12.11.2020 10:47 Відповісти
Перевожу с дипломатического на понятный.
- Умойте харю, шпана воровитая, потом приглашайте на разговор приличных людей.
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12.11.2020 10:48 Відповісти
Тобто після імпічменту Зєлі...
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12.11.2020 11:26 Відповісти
Я без всякого национализма ,но Шевченко ,такой же украинец ,как и Резников ,плять дайте Украинцам управлять страной ,хотя не факт ,Армений управляют армяни и вон до чего докатились
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12.11.2020 11:42 Відповісти
Но сейчас получается все наоборот. Украинцев во власти становится все меньше. Скоро конституционный суд будет распущен и собран новый с "юристов" Коломойского. И украинцев там будет не более 10%.
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13.11.2020 12:21 Відповісти
 
 