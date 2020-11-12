Місія МВФ приїде, коли буде зрозуміло, що відбувається з КС, проєктом бюджету і Нацбанком, - глава НБУ Шевченко
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Дати перебування в Україні місії Міжнародного валютного фонду будуть відомі після того, як наша країна продемонструє прогрес в антикорупційній діяльності, роботі над проєктом бюджету і діяльності самого НБУ.
Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив глава Національного банку України Кирило Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Для того, щоб з’явились дати, треба досягнути прогресу в усіх блоках питань. Якщо шляхи вирішення питань будуть напрацьовані, й ми з обох сторін почнемо по них рухатись, то я в цьому питанні є оптимістом - в України є всі шанси отримати місію МВФ до кінця цього року"", - розповів Шевченко.
Глава НБУ наголосив, що наразі з МВФ обговорюють три блоки питань. Перший стосується рішення Конституційного суду та антикорупційної діяльності в Україні. Другий - проекту бюджету України на 2021 рік. І третій - роботи самого Національного банку.
"Найбільше занепокоєння свого часу викликало рішення Конституційного суду. Але Володимир Зеленський був передбачуваний у своїй реакції на такі виклики від Конституційного суду. Чіткі меседжі, які надав президент, показали, що в України немає іншого шляху, й Україна буде докладати всіх зусиль для того, щоб надалі підтримувати антикорупційну інфраструктуру", - додав Шевченко.
Глава Нацбанку Кирило Шевченко 8 листопада відбув з офіційним робочим візитом до Вашингтона для обговорення стану і перспектив співпраці України з міжнародними партнерами.
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https://finance.liga.net/ekonomika/article/skandaly-v-natsbanke-zakryvayut-ukraine-put-k-dengam-mvf-alternativa-pechatnyy-stanok
Независимая и прозрачная работа НБУ всегда была одним из основных требований МВФ. Зеленая плесень решила поиграть в свои игры. Ну что ж - успехов.
Но ведь пострадает от их полной некомпетентности и зуда прибрать всю власть к своим рукам, совершенно не умея ею распорядиться и те, кто изначально понимал, чем весь этот выбор мудрого нарида закончится.
Я работаю в больнице. В этом месяце медикам впервые задержали зарплату, и это в Киеве.
У тебя все накопления в валюте?
ответь на вопрос, что лучше - взять в долг у МВФ и попытаться выгрести или объявить дефол?
За год никто ничего не успеет сделать, и будут "телегу" каждьій год в противоположную сторону толкать, а воз и ньіне там.
А где он нынче? Чё-то совсем затих....
МВФ начнет сотрудничество после того, как бородатый Игорь Владимирович Зеленский - дЕрбмак и его шобла либо уйдут сами, либо их выкинут силой и осудят за их деяния, либо их перетопят в Днепре.
Оказывается, за травлю Рожковой и Сологуба, а также лояльность новому главе НБУ, Кириллу Шевченко, можно получить опцион «покупка Мерседеса за треть цены у мутного чувака, связанного с конвертцентрами». Ну и премии, конечно. Эту историю раскопал Андрій Лохматов.
Оказывается никакая Рада НБУ ничего с выговором Сологубу и Рожковой не инициировала. Вся идея с тем, чтобы влупить выговор Рожковой и Сологубу это идея Шевченко от начала и до конца. Подготовку выговора, за который потом для галочки голосовала Рада НБУ, организовали сотрудники юрдепартамента НБУ по указанию Шевченко. Причем они за это еще и премии получили (в тексте суммы нет, никакой народный депутат случайно запрос в НБУ по этой теме сделать не хочет?).
Основную работу по подготовке выговора сделал начальник управления претензионно-исковой работы Виктор Григорчук. Которого лично я считал нормальным.
Но Лохматов нарыл, что Григорчук за две недели до организации выговора неожиданно стал обладателем паркетника Mercedes-Benz. Да не простого, а GL 500 и с топовым салоном и кучей опций. Всего за 15 000 долларов, лол. Причем Лохматов проанализировал объявления и выяснил, что в такой комплектации такой GL 500 даже 2013 года выпуска один хрен стоит от 30 000 до 75 000 баксов.
И Лохматов нашел продавца. И даже позвонил ему. А там просто ******.
Во-первых, продавец сначала признался, что продал дороже чем за тридцать, а потом начал нести чушь, я даже процитирую:
«Это вопрос к кому? Я ж не указывал в декларации, задайте его (это вопрос) Григорчуку... Если он указал за 15 в декларации, значит за 15. Но если вы говорите про Григорчука Виктора, который работает в Национальном банке, то прекрасный парень, на которого надо ровняться. Я много читал его статей, молодец, правильный человек на правильном месте, с точки зрения государства. В отличие от многих современных чиновников».
Это дико смешно, потому что я, например, помню Григорчука в лицо, но не читал его статей.
Во-вторых, этот продавец походу директор какой-то мутной помывочно-тендерной конторы ТОВ «Техметпромбуд», которая звенит в деле по организации конвертцентра. Причем это не мешает конторе тендерится, лол.
Когда начальника управления претензионно-исковой работы Национального Банка хвалит директор прокладки для вывода бабла, который этому начальнику продал мерин по мутной схеме за копейки, это прям вот огонь. Прямо я б даже сказал горит.
Штош.
Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей.
Шевченко своей коррупционной сранью вшкварит всех, кто к нему примкнет. Говномидас. Ну или те, кто к нему примыкают такие люди, я не знаю. Никто нормальный там появиться не может походу. Они по-другому работать не умеют, они ничего другого не понимают.
Ну и вот этот парень сейчас в США с МВФ трет. Сегодня мерин подгоню за то, что вопросик обкашляли незаконный и с превышением должностных, завтра буду про международный кредит договариваться.
Кажется, не договорится - потому что с такими как Кирилл Шевченко не договариваются. Никому такие договоренности не надо, чтобы потом ходить и объяснять ФБР, что ты не получал от коррупционера Shevchenko откат за предоставление кредита Украине.
Пздц, просто пздц.
Самое лучшее доказательство того, что это все сделал Шевченко, в статью Лохматова не вошло. Потому что лучшим доказательством того, что все это организовал Шевченко, будет то, что Григорчуку ничего не будет. А должно быть.
Anton Shvets
- Умойте харю, шпана воровитая, потом приглашайте на разговор приличных людей.