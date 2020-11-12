Місія МВФ приїде, коли буде зрозуміло, що відбувається з КС, проєктом бюджету і Нацбанком, - глава НБУ Шевченко

Дати перебування в Україні місії Міжнародного валютного фонду будуть відомі після того, як наша країна продемонструє прогрес в антикорупційній діяльності, роботі над проєктом бюджету і діяльності самого НБУ.

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив глава Національного банку України Кирило Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Для того, щоб з’явились дати, треба досягнути прогресу в усіх блоках питань. Якщо шляхи вирішення питань будуть напрацьовані, й ми з обох сторін почнемо по них рухатись, то я в цьому питанні є оптимістом - в України є всі шанси отримати місію МВФ до кінця цього року"", - розповів Шевченко.

Глава НБУ наголосив, що наразі з МВФ обговорюють три блоки питань. Перший стосується рішення Конституційного суду та антикорупційної діяльності в Україні. Другий - проекту бюджету України на 2021 рік. І третій - роботи самого Національного банку.

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"Найбільше занепокоєння свого часу викликало рішення Конституційного суду. Але Володимир Зеленський був передбачуваний у своїй реакції на такі виклики від Конституційного суду. Чіткі меседжі, які надав президент, показали, що в України немає іншого шляху, й Україна буде докладати всіх зусиль для того, щоб надалі підтримувати антикорупційну інфраструктуру", - додав Шевченко.

Глава Нацбанку Кирило Шевченко 8 листопада відбув з офіційним робочим візитом до Вашингтона для обговорення стану і перспектив співпраці України з міжнародними партнерами.