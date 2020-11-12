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Третина української енергетики в руках російських олігархів. Важливо заборонити залучення Росії в критичну інфраструктуру України, - аналітикиня центру Jamestown Foundation Гурська

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Третина української енергетики в руках російських олігархів. Важливо заборонити залучення Росії в критичну інфраструктуру України, - аналітикиня центру Jamestown Foundation Гурська

Для своєї безпеки і протистояння агресії РФ Україні варто скорегувати підхід в інформаційній війні і припинити вплив Росії на українську критичну інфраструктуру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на Львівському безпековому форумі - 2020 сказала Алла Гурська, експертка аналітичного центру Jamestown Foundation і Міжнародного центру вивчення політики.

В останні кілька років Росія змінила стратегію в інформаційній війні - почали використовувати не дезінформацію, а реальні факти, переписуючи їх. Зокрема використовує це в питанні забезпечення Криму водою.

"Україні потрібно створити якусь одиницю, яка буде швидко реагувати на таку гібридну загрозу. Йдеться не тільки про дезінформацію, але також про залучення Росії в критичну інфраструктуру в Україні", - вважає вона.

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"У протистоянні російським зусиллям з перекладання провини за недостачу води в Криму на українські плечі Україні слід використовувати тактику Росії, - уточнила Гурська. - Україна повинна доводити до кожної країни, не тільки в ООН, що це вина Росії і що відбувається колонізація Криму".

Крім того, на її думку, важливо "контролювати і повністю заборонити залучення Росії в українську критичну інфраструктуру":

"Я була дуже здивована, коли дізналася, що одна третина сектору української енергетики все ще в руках російських олігархів, у яких дуже тісні зв'язки з російськими спецслужбами і з Кремлем. Мені здається, що це дуже велика проблема для України. Українські олігархи, як-от Ярославський, Пінчук, Коломойський, мають зв'язки з російською стороною. Я говорю також про Бабакова і Кінова. Це момент, про який Україна повинна задуматися".

Однією із загроз Гурська також вважає активізацію Китаю в регіоні, зокрема, спробу купівлі "Мотор-Січі".

"Китай і китайські бізнеси пов'язані з російськими бізнесменами", - пояснила вона.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Это было известно , выводов не было сделано.
Бойко, Суркисы тоже владеют украинскими облэнерго и имеют очень тесные связи с кремлем и российскими спецслужбами !

30 МАРТА 2018
Аслунд: Украина имеет неожиданную брешь в нацбезопасности!
Украина имеет проблему национальной безопасности в энергоснабжении.



Аслунд отмечает, что в 11-ти и из 24 украинских Облэнерго значительной долей владеет российский националист Александр Бабаков.

Аслунд советует украинскому правительству заморозить его активы, учитывая вопросы национальной безопасности.
"Всех беспокоят российские кибератаки на украинскую энергосеть, и в то же время значительной ее частью владеет, контролирует и управляет враг РФ", - подчеркивает Аслунд.Еще один значительный собственник - Константин Григоришин - ранее был российским гражданином, но получил украинское гражданство.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/03/30/7176230/

Кому принадлежат украинские облэнерго - список

Чернівціобленерго - VS Energy (55,0% належить росіянам: Євгену Гінеру, Михайлу Воєводіну і Олександру Бабакову)

Одесаобленерго VS Energy (належить росіянам: 48,0%)

Херсонобленерго VS Energy належить росіянам: 90,0%

Рівнеобленерго VS Energy належить росіянам: 84,6%

ЖитомиробленергоVS Energy належить росіянам: 91,0%

Хмельницькобленерго VS Energy 18,8%

Кіровоградобленерго , VS Energy 83,0%
https://biz.censor.net/projects/3014313/komu_prinadlejat_ukrainskie_oblenergo
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12.11.2020 02:50
+10
ой. а кто это пустил русню в украинскую энергетику?
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12.11.2020 01:52
+10
Долбодятлы продажные -- Забыли еще Ахметку БОйко Медведчука и остальную МРАЗЬ !!! Вишенка на тортике это так называемые ( ИНВЕСТОРЫ) которые нас грабят со своей вонючей зеленной Энергетикой Треть украинской энергетики в руках российских олигархов. Важно запретить вовлеченность России в критическую инфраструктуру Украины, - аналитик центра Jamestown Foundation Гурская - Цензор.НЕТ 6060
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12.11.2020 04:48
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Правила форума Рада форумчан
ой. а кто это пустил русню в украинскую энергетику?
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12.11.2020 01:52 Відповісти
Долбодятлы продажные -- Забыли еще Ахметку БОйко Медведчука и остальную МРАЗЬ !!! Вишенка на тортике это так называемые ( ИНВЕСТОРЫ) которые нас грабят со своей вонючей зеленной Энергетикой Треть украинской энергетики в руках российских олигархов. Важно запретить вовлеченность России в критическую инфраструктуру Украины, - аналитик центра Jamestown Foundation Гурская - Цензор.НЕТ 6060
показати весь коментар
12.11.2020 04:48 Відповісти
Кто?
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12.11.2020 06:26 Відповісти
важно выгнать эту власть пока все не сдала Рашистам
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12.11.2020 01:54 Відповісти
вы это серьезно, прям только за последние 1,5 года власть сдала энергетику рашистам?
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12.11.2020 02:37 Відповісти
спросите у Геруса с Беней
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12.11.2020 05:21 Відповісти
уточню- то, что следовало выполнить Украине, чтобы становиться не застольем олигархов, а европейской страной - убили в зародыше те, кто поставил к власти клоунскую имитацию власти -ПИНЧУК АХМЕТОВ КОЛОМОЙСКИЙ сдали Украину уХйловским планам
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12.11.2020 05:27 Відповісти
для того чтобы все потоки контролировала Америка,от России к Америке тут и дураку понятно для чего это делается.
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12.11.2020 09:25 Відповісти
Это было известно , выводов не было сделано.
Бойко, Суркисы тоже владеют украинскими облэнерго и имеют очень тесные связи с кремлем и российскими спецслужбами !

30 МАРТА 2018
Аслунд: Украина имеет неожиданную брешь в нацбезопасности!
Украина имеет проблему национальной безопасности в энергоснабжении.



Аслунд отмечает, что в 11-ти и из 24 украинских Облэнерго значительной долей владеет российский националист Александр Бабаков.

Аслунд советует украинскому правительству заморозить его активы, учитывая вопросы национальной безопасности.
"Всех беспокоят российские кибератаки на украинскую энергосеть, и в то же время значительной ее частью владеет, контролирует и управляет враг РФ", - подчеркивает Аслунд.Еще один значительный собственник - Константин Григоришин - ранее был российским гражданином, но получил украинское гражданство.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/03/30/7176230/

Кому принадлежат украинские облэнерго - список

Чернівціобленерго - VS Energy (55,0% належить росіянам: Євгену Гінеру, Михайлу Воєводіну і Олександру Бабакову)

Одесаобленерго VS Energy (належить росіянам: 48,0%)

Херсонобленерго VS Energy належить росіянам: 90,0%

Рівнеобленерго VS Energy належить росіянам: 84,6%

ЖитомиробленергоVS Energy належить росіянам: 91,0%

Хмельницькобленерго VS Energy 18,8%

Кіровоградобленерго , VS Energy 83,0%
https://biz.censor.net/projects/3014313/komu_prinadlejat_ukrainskie_oblenergo
показати весь коментар
12.11.2020 02:50 Відповісти
Кому принадлежат украинские облэнерго - список

Чернівціобленерго - VS Energy (55,0% належить росіянам: Євгену Гінеру, Михайлу Воєводіну і Олександру Бабакову)
Одесаобленерго VS Energy (належить росіянам: 48,0%)
Херсонобленерго VS Energy належить росіянам: 90,0%
Рівнеобленерго VS Energy належить росіянам: 84,6%
ЖитомиробленергоVS Energy належить росіянам: 91,0%
Хмельницькобленерго VS Energy 18,8%
Кіровоградобленерго , VS Energy 83,0%
https://biz.censor.net/projects/3014313/komu_prinadlejat_ukrainskie_oblenergo
показати весь коментар
12.11.2020 02:50 Відповісти
Российская VS Energy переписала бизнес в Украине на граждан Латвии и Германии
Конечными бенефициарами ПАО Черновцыоблэнерго через VS Energy стали граждане Германии росиянин Олег Сизерман и Марина Ярославская, а также граждане Латвии Вилис Дамбинс, Артурс Альтбергс и Валтс Вигантс. Также VS Energy принадлежит россиянам Евгению Гинеру и Михаилу Воеводину.
https://nv.ua/biz/markets/rossiyskaya-vs-energy-perepisala-biznes-v-ukraine-na-grazhdan-latvii-i-germanii-805520.html
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12.11.2020 03:16 Відповісти
Треть украинской энергетики у росиянцев, еще две трети - у их друзей из ОПЗЖ, которые любят рассказывать, что тут всё принадлежит американцам.
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12.11.2020 03:05 Відповісти
Вадим Новинский,Ведмедчук,Бойко и Фирташ скупили пол Украины,остальное принадлежит Кучме и Семену Могилевичу...
Но во всем виноват Порошенко
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12.11.2020 05:03 Відповісти
Нет, он не виноват, Фарион виновата, не переучила их мове. Все они одинаковым цветом, МЫШИННЫМ ЦВЕТОМ,
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12.11.2020 06:52 Відповісти
Серьезно? А сколько там предприятий принадлежит сывочолому, напевно вже забули і він звісно не партнер ахметки? І це при тому що сивочолий весь час був при владі і не мав права займатися підпиємницькою діяльністю!
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12.11.2020 08:37 Відповісти
Ну выкупите, в чем проблема ?
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12.11.2020 05:36 Відповісти
Мафия объединяется и наглеет, а народ продолжает тупо воевать за представителей её кланов в надежде выискать среди сволочей и бандитов доброго царя. ((
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12.11.2020 06:50 Відповісти
постепенно отобрать эту Треть из рук российских олигархов
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12.11.2020 07:41 Відповісти
за то на покупку аптек нужно полчить разрешение от каких то дядь и теть. вот и коррупция. а что россияне имеют у нас 33 процента энергетики это херня.
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12.11.2020 08:11 Відповісти
Выходит всё так, что все, кто платит за эл.энергию и газ являются пособниками рос. оккупантов
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12.11.2020 08:22 Відповісти
У олигархов нет государственности!
Они ставят себя выше государств.
К сожалению в Украине только 15% крупного и среднего бизнеса принадлежит Украине и украинцам. Остальное международным олигархам, офшорам, подставным лицам иностранцам.
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12.11.2020 08:23 Відповісти
Ну так рада вже давно повинна була прийняти закон що усі пілприємства стратегічної галузі можуть бути у власності тільки у громадян України і державним контролем. Хоча я вважаю що усі стратегічні галузі повинні бути державними.
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12.11.2020 08:44 Відповісти
Посмотрела Аллочка на айсберг и сказала: "Айсберг большой". "Треть ..." - это, Аллочка, то что ты видишь и понимаешь. На самом деле, все намного хуже и печальнее.
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12.11.2020 09:23 Відповісти
Встановити беніціфаріїв українських підприємств (особливо які пов'язані з національною безпекою), в разі виявлення власників з країни АГРЕСОРА, їх частку націоналізувати. І ЦЕ ЗРОБИТИ ТЕРМІНОВО. ЗАБОРОНИТИ ПРОДАЖ ПІДПРИЄМСТВ ГРАМАДЯНАМ КРАЇНИ АГРЕСОРА І ОСОБАМ ПОВ'ЯЗАНИЙ З КРАЇНОЮ АГРЕСОРОМ.
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12.11.2020 09:29 Відповісти
"...аналітикиня..." Третина української енергетики в руках російських олігархів. Важливо заборонити залучення Росії в критичну інфраструктуру України, - аналітикиня центру Jamestown Foundation Гурська - Цензор.НЕТ 6900
===
Мо' ліпше "...аналітикУня..."? Третина української енергетики в руках російських олігархів. Важливо заборонити залучення Росії в критичну інфраструктуру України, - аналітикиня центру Jamestown Foundation Гурська - Цензор.НЕТ 3210
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12.11.2020 09:32 Відповісти
"В последние несколько лет Россия изменила стратегию в информационной войне - начала использовать не дезинформацию, а настоящие факты, перевирая их. В частности использует это в вопросе обеспечения Крыма водой."

На сайті цього лайна достатньо. І пишуть, переважно, українською, ще й стверджують, що воювали.
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12.11.2020 09:49 Відповісти
Тю, чи й не новина!!!
Та з 90-х років ніхто не хотів виходити з обіймів росії. "Червоним директорам" - не хватало мізків(та і наснаги, і ненависть до України мішала) переналаштувати виробництво на роботу з іншим світом, крім росії.

В багатьох областях економіки стирчать вуха росії.
Ведення одного бухобліку на 1с(російське ПЗ) - чого тільки варте.
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12.11.2020 09:59 Відповісти
Мало того, близько 80 %-ів політикуму в Україні - кацапські креатури на зарплатах та/або гачках у кремля.
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12.11.2020 10:15 Відповісти
У РФ всегда её главным оружием есть: поставить в экономическую зависимость другое государство(даже не бряканье оружием) руками местных жителей. и для них желательно, чтобы они были в структурах государственных институтах.А если им не удаётся этого,то они начинают заниматься провокацией и организацией захватом территорий под своё влияние.Убеждён,что для Украины и её будущего необходимо лешить её главного оружия.То есть, как можно меньше быть экономически зависимы от РФ.И это приоритет для Украины должен был быть с того момента как мы ввели гривну..Это актуально и по сей день.Да,первые 2-4года Украине будет тяжело.но выживем и*Заграница нам поможет*(О.Бендер).Без этого существенного роста экономики у нас не будет,даже несмотря(если они будут) на правильные законы и их исполнении.Олигархи потеряют свои рынки и им придётся крепко подсуетиться и искать новые рынки.И наш народ будет значительно меньше ими обворован.Но за 30 лет этого никто не делал и в ближайшее время не будет делать.Наша власть всегда беспокоилась о своём сохранении и собственном кармане.А их *жадность фраера губит*,будут на стульях сидеть по очерёдности другие, народ и впредь обворованный, вечно просящий от них подачки.Это тот случай,когда нужна историческая личность,которая может сделать этот прорыв.
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12.11.2020 10:55 Відповісти
Москалі в Україні можуть бути лише добривом.
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12.11.2020 12:36 Відповісти
 
 