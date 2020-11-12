Третина української енергетики в руках російських олігархів. Важливо заборонити залучення Росії в критичну інфраструктуру України, - аналітикиня центру Jamestown Foundation Гурська
Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство
Для своєї безпеки і протистояння агресії РФ Україні варто скорегувати підхід в інформаційній війні і припинити вплив Росії на українську критичну інфраструктуру.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на Львівському безпековому форумі - 2020 сказала Алла Гурська, експертка аналітичного центру Jamestown Foundation і Міжнародного центру вивчення політики.
В останні кілька років Росія змінила стратегію в інформаційній війні - почали використовувати не дезінформацію, а реальні факти, переписуючи їх. Зокрема використовує це в питанні забезпечення Криму водою.
"Україні потрібно створити якусь одиницю, яка буде швидко реагувати на таку гібридну загрозу. Йдеться не тільки про дезінформацію, але також про залучення Росії в критичну інфраструктуру в Україні", - вважає вона.
"У протистоянні російським зусиллям з перекладання провини за недостачу води в Криму на українські плечі Україні слід використовувати тактику Росії, - уточнила Гурська. - Україна повинна доводити до кожної країни, не тільки в ООН, що це вина Росії і що відбувається колонізація Криму".
Крім того, на її думку, важливо "контролювати і повністю заборонити залучення Росії в українську критичну інфраструктуру":
"Я була дуже здивована, коли дізналася, що одна третина сектору української енергетики все ще в руках російських олігархів, у яких дуже тісні зв'язки з російськими спецслужбами і з Кремлем. Мені здається, що це дуже велика проблема для України. Українські олігархи, як-от Ярославський, Пінчук, Коломойський, мають зв'язки з російською стороною. Я говорю також про Бабакова і Кінова. Це момент, про який Україна повинна задуматися".
Однією із загроз Гурська також вважає активізацію Китаю в регіоні, зокрема, спробу купівлі "Мотор-Січі".
"Китай і китайські бізнеси пов'язані з російськими бізнесменами", - пояснила вона.
Будь ласка, зачекайте...
Бойко, Суркисы тоже владеют украинскими облэнерго и имеют очень тесные связи с кремлем и российскими спецслужбами !
30 МАРТА 2018
Аслунд: Украина имеет неожиданную брешь в нацбезопасности!
Украина имеет проблему национальной безопасности в энергоснабжении.
Аслунд отмечает, что в 11-ти и из 24 украинских Облэнерго значительной долей владеет российский националист Александр Бабаков.
Аслунд советует украинскому правительству заморозить его активы, учитывая вопросы национальной безопасности.
"Всех беспокоят российские кибератаки на украинскую энергосеть, и в то же время значительной ее частью владеет, контролирует и управляет враг РФ", - подчеркивает Аслунд.Еще один значительный собственник - Константин Григоришин - ранее был российским гражданином, но получил украинское гражданство.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/03/30/7176230/
Кому принадлежат украинские облэнерго - список
Чернівціобленерго - VS Energy (55,0% належить росіянам: Євгену Гінеру, Михайлу Воєводіну і Олександру Бабакову)
Одесаобленерго VS Energy (належить росіянам: 48,0%)
Херсонобленерго VS Energy належить росіянам: 90,0%
Рівнеобленерго VS Energy належить росіянам: 84,6%
ЖитомиробленергоVS Energy належить росіянам: 91,0%
Хмельницькобленерго VS Energy 18,8%
Кіровоградобленерго , VS Energy 83,0%
https://biz.censor.net/projects/3014313/komu_prinadlejat_ukrainskie_oblenergo
Чернівціобленерго - VS Energy (55,0% належить росіянам: Євгену Гінеру, Михайлу Воєводіну і Олександру Бабакову)
Одесаобленерго VS Energy (належить росіянам: 48,0%)
Херсонобленерго VS Energy належить росіянам: 90,0%
Рівнеобленерго VS Energy належить росіянам: 84,6%
ЖитомиробленергоVS Energy належить росіянам: 91,0%
Хмельницькобленерго VS Energy 18,8%
Кіровоградобленерго , VS Energy 83,0%
https://biz.censor.net/projects/3014313/komu_prinadlejat_ukrainskie_oblenergo
Конечными бенефициарами ПАО Черновцыоблэнерго через VS Energy стали граждане Германии росиянин Олег Сизерман и Марина Ярославская, а также граждане Латвии Вилис Дамбинс, Артурс Альтбергс и Валтс Вигантс. Также VS Energy принадлежит россиянам Евгению Гинеру и Михаилу Воеводину.
https://nv.ua/biz/markets/rossiyskaya-vs-energy-perepisala-biznes-v-ukraine-na-grazhdan-latvii-i-germanii-805520.html
Но во всем виноват Порошенко
Они ставят себя выше государств.
К сожалению в Украине только 15% крупного и среднего бизнеса принадлежит Украине и украинцам. Остальное международным олигархам, офшорам, подставным лицам иностранцам.
===
Мо' ліпше "...аналітикУня..."?
На сайті цього лайна достатньо. І пишуть, переважно, українською, ще й стверджують, що воювали.
Та з 90-х років ніхто не хотів виходити з обіймів росії. "Червоним директорам" - не хватало мізків(та і наснаги, і ненависть до України мішала) переналаштувати виробництво на роботу з іншим світом, крім росії.
В багатьох областях економіки стирчать вуха росії.
Ведення одного бухобліку на 1с(російське ПЗ) - чого тільки варте.