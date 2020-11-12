Анкара і Москва домовилися про створення центру з контролю за Нагірним Карабахом

Міністри оборони Росії і Туреччини підписали меморандум про створення Спільного центру з моніторингу ситуації з припиненням вогню в Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє Міноборони РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.

"За підсумками переговорів підписано меморандум про створення спільного центру з контролю за припиненням вогню і всіх військових дій в зоні нагірно-карабаського конфлікту", - сказано в повідомленні.

Центр з контролю за припиненням вогню перебуватиме на території Азербайджану. Він буде здійснювати збір, узагальнення і перевірку інформації про дотримання сторонами режиму припинення вогню.

Центр стане органом для розгляду будь-яких скарг, питань або проблем, пов'язаних з порушеннями досягнутих домовленостей.

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