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Новини Політика України Коронавірус і карантин
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Зеленський (17439) карантин (16095) Єрмак Андрій (1229) COVID-19 (18064) коронавірус (16711) Подоляк Михайло (296)

Захворілі на COVID-19 Зеленський і Єрмак перебувають у "Феофанії" і працюють за стандартним графіком, - радник глави ОП Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Захворілі на COVID-19 Зеленський і Єрмак перебувають у

Президент Володимир Зеленський і голова Офісу Президента Андрій Єрмак, у яких підтвердили коронавірус, поки перебувають в ізольованих палатах лікарні "Феофанія".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю УП повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк.

"Все досить строго, регламентовано протоколом. Вони у Феофанії. Там є обладнаний спеціальний кабінет, в якому президент може проводити наради. Ось сьогодні проводив багато селекторних нарад", - повідоив він.

Також він зазначив, що у палаті президента встановлений спецзв’язок. У Єрмака такої функції немає, лише ізольована палата.

Подоляк зазначає, що і в президента, і в глави ОП стандартний графік роботи. "Єдине обмеження – це ізоляція, нікого немає поруч. Тобто, ніхто з помічників не перебуває біля президента або біля голови Офісу, вони в комунікаційному офлайні", – розповів радник Єрмака.

Читайте також: Дружина Зеленського про стан здоров'я президента: почувається нормально, продовжує працювати

Він також додав, що Зеленський не бачиться із родиною, бо суворо дотримується карантину.

Не бачиться президент також і з своїм головою ОП. З ним зв’язок лише через телефон.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський отримав позитивний результат тесту на Covid-19. Захворів і голова його Офісу Андрій Єрмак. Раніше хворобу підтвердили у заступниці голови ОП Юлії Ковалів.

Заразився коронавірусом і спікер ВР Дмитро Разумков.

Також читайте: Голова Офісу президента Єрмак захворів на коронавірус

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+55
Заболевшие COVID-19 Зеленский и Ермак находятся в "Феофании" и работают по стандартному графику, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 4700
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12.11.2020 07:18
+51
Почему вообще в больнице? Ведь острой формы нет (по утверждению малоросса). В таком случае самоизолироваться дома, а не занимать место тяжело больного человека.
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12.11.2020 07:19
+45
Почему не в районной больнице? Или хотя бы не в военном госпитале, как президент США?
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12.11.2020 07:15
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Почему не в районной больнице? Или хотя бы не в военном госпитале, как президент США?
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12.11.2020 07:15 Відповісти
Почему вообще в больнице? Ведь острой формы нет (по утверждению малоросса). В таком случае самоизолироваться дома, а не занимать место тяжело больного человека.
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12.11.2020 07:19 Відповісти
А они решили как все обычные украинцы болеть в коридорах .. Феофании
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12.11.2020 08:41 Відповісти
Он не занимает.лежат с Ермаком на одной кровати.
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12.11.2020 08:42 Відповісти
Два феофана в одной кровати? ....это порнуха?
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12.11.2020 10:58 Відповісти
Вы еврей? Резидент сща так же само "болел" как и наш. Он обосрался бо Байден его обосрал на дебатах, а наш и его кардинал - бо Байден обосрал Трупа на выборах. Вот и вся арифметика. Не благодари.те) Захворілі на COVID-19 Зеленський і Єрмак перебувають у "Феофанії" і працюють за стандартним графіком, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 2371
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12.11.2020 08:23 Відповісти
ЯнеЛох 42, симулюючи COVID-19? драпонув на лікарняний аби відкосити від розбірок з КС, про рішення якого, - анулювати декларування - він. як з"ясувалося, знав заздалегідь.
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12.11.2020 09:51 Відповісти
Ну так... "знал"? Его просто поставили в известность. Не мог не знать, категорически. А то шо обосрался = что-то иначе они мутят, шоб за "хайпом" с Тупицыным скрыть.
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12.11.2020 10:04 Відповісти
В военном госпитале может с военными встретится. Боится без охраны Захворілі на COVID-19 Зеленський і Єрмак перебувають у "Феофанії" і працюють за стандартним графіком, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 3702
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12.11.2020 09:13 Відповісти
Мабуть, від народу сховалися зовсім.
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12.11.2020 12:16 Відповісти
В Жмеринку "жмуриків"!
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12.11.2020 13:49 Відповісти
Заболевшие COVID-19 Зеленский и Ермак находятся в "Феофании" и работают по стандартному графику, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 4700
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12.11.2020 07:18 Відповісти
Краще, засунути йому в сраку ********* паличку, а шерсті там і так хватає, якщо Дєрьмак не змусив зробити дипіляцію
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12.11.2020 07:39 Відповісти
краще нехай ціплят на весну висижує.
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12.11.2020 07:54 Відповісти
Сдается, это была не ********** палочка, а бумеранг, который Вове скоро засунут в жопу.
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12.11.2020 08:44 Відповісти
Так Малюська же відкрив ВІП-камери!
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12.11.2020 07:19 Відповісти
Иуд в эти камеры
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12.11.2020 07:22 Відповісти
Кого?
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12.11.2020 08:22 Відповісти
медовый месяц?
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12.11.2020 07:23 Відповісти
На Новый год тоже показали фото с Буковеля а сами очутились в Омане..
Так и сейчас или в Срчи или в кремлевской больничке лечатся и Мертвечук
ставит клизму мацкальской вакциной
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12.11.2020 07:27 Відповісти
Ну, ребята, такая быстрая спецоперация ! Ррраз - и вы в УССР 2.0.

При Порохе все были живы и здоровы. Но, им мешал Свинарчук.
Сейчас им уже никто не мешает.
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12.11.2020 07:32 Відповісти
та не передергивай, при "Порохе" и чумы не было. Правда назначили в разведку этого...., блин, ну, писало шо из-за его "схем" подохло с 200 холопов - всем побоку. Или "Порох" не знал кого назначал? А шо там за Юру Луценко? Какие достижения?
Ты православный? Понятно, ибо тока христанутые и прочие веруны делают кумира се, визжа "заповеди" "не сотвори се кумира". гггг, какие же вы.... (брезгливо морщит рожу)
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12.11.2020 08:20 Відповісти
Из двух зол Порох меньшее, и тут не надо ля-ля
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12.11.2020 08:32 Відповісти
Я агностик. А по жизни, мне нравится библейское наблюдение: "По делам узнаете их".
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12.11.2020 10:03 Відповісти
А, ок.
Но просто высеры Пиплии - украденные как минимум сначала(Осирис, девственница, три дня... воскрес(е))
А как тебе притча про "пророка " Исаю? Ну, бобрый бок Яхве разорвал живьем 40 детей? (они высмеяли лысину "пророка" и тот попросил своего упыря шоб наказать подонков)
Это же написано там же, где ты взял цитатку, которую еще Геродот сказал и забыл.
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12.11.2020 10:13 Відповісти
Я процитировал то что заслуживает уважения.
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12.11.2020 10:31 Відповісти
Это еще в каменном веке знали.
Если питекантроп "Э", наложил на голову сына "У", а потом еще и избил дубиной "У", то питекантроп "Э" = злой.
б*же, ну вы знаешь откуда "черпать муд.рость" Захворілі на COVID-19 Зеленський і Єрмак перебувають у "Феофанії" і працюють за стандартним графіком, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 2980

Это же элементарно, как и заповеди. напр - не укради раба машину ближнего твоего, а то полиция приедет и Захворілі на COVID-19 Зеленський і Єрмак перебувають у "Феофанії" і працюють за стандартним графіком, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 2219 атата по хребту получишь и присядешь на бутылку, подписывая шо ты еще и 5 краж совершил - 10, нет, 20 ослов украл(или просто посадят, если ты в норм. стране)
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12.11.2020 10:41 Відповісти
Треба визнати, що Порох не панацея для України.
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12.11.2020 08:40 Відповісти
В даному випадку саме панацея.
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12.11.2020 08:59 Відповісти
панацирій...
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12.11.2020 09:52 Відповісти
принаймні, ковідні гроші на дороги б не витрачав ціною життя українців.
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12.11.2020 09:06 Відповісти
Правительство Порошенко-Гройсмана - единственное проукраинское, за всю историю независимости.
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12.11.2020 10:02 Відповісти
Було. Чомусь загрався Порох в пандемію.
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12.11.2020 10:04 Відповісти
Порох заигрался?)))
Так ковид появился уже при зеленожопой макаке)
Порох то при чем?))
А!! Я понял) Теперь виноват опять Порох,потому что петух Зеленский снова обосраный.
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12.11.2020 10:21 Відповісти
Хочу почути його думку щодо заборони планових шпиталізацій і операцій.
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12.11.2020 10:48 Відповісти
Понты дешевые... и имитация бурной деятельности... Заболевшие COVID-19 Зеленский и Ермак находятся в "Феофании" и работают по стандартному графику, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 1731
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12.11.2020 07:33 Відповісти
Заболевшие COVID-19 Зеленский и Ермак находятся в "Феофании" и работают по стандартному графику, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 588
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12.11.2020 07:34 Відповісти
Заболевшие COVID-19 Зеленский и Ермак находятся в "Феофании" и работают по стандартному графику, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 9546 Заболевшие COVID-19 Зеленский и Ермак находятся в "Феофании" и работают по стандартному графику, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 298 Заболевшие COVID-19 Зеленский и Ермак находятся в "Феофании" и работают по стандартному графику, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 2456
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12.11.2020 07:37 Відповісти
Заболевшие COVID-19 Зеленский и Ермак находятся в "Феофании" и работают по стандартному графику, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 183 Заболевшие COVID-19 Зеленский и Ермак находятся в "Феофании" и работают по стандартному графику, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 7164
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12.11.2020 07:46 Відповісти
За работой некогда книги писать. Янык и тот успел за такой срок.
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12.11.2020 07:51 Відповісти
ну шо клоуну все по першому розряду буде, сумніву немає. вийде, то буде знов розказувать про кращу медицну європи.
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12.11.2020 07:53 Відповісти
А чего не в 4 больнице на Соломинке? Глядишь и в окошко бы прыгнули на радость людям.
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12.11.2020 07:57 Відповісти
дерьмак исполняет роль первой леди? или смотрящего за шестеркой кремля?!
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12.11.2020 08:07 Відповісти
И в Феофанию вместе с Ермаком- без него и не туда и .не сюда
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12.11.2020 08:11 Відповісти
Сіамскі близнюки, нерозділені...
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12.11.2020 09:54 Відповісти
Байден: Ура, я победил(хлещет шампанское, шутит с Микроном и бабкой Штази, общается, на удалении конечно же, с Трюдо).
Трамписпользует штаны как памперс, а брюки как слюнявчик, свирепо визжит)
Путин: Захворілі на COVID-19 Зеленський і Єрмак перебувають у "Феофанії" і працюють за стандартним графіком, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 6437 Захворілі на COVID-19 Зеленський і Єрмак перебувають у "Феофанії" і працюють за стандартним графіком, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 2126
Дерьмак, Зеля(обсераются, заболевают, "работают" над непрерывной диареей с целью смены комнат/палат раз в полчаса)
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12.11.2020 08:16 Відповісти
Мабуть, приймають водні процедури в місцевому ставку?????...
Захворілі на COVID-19 Зеленський і Єрмак перебувають у "Феофанії" і працюють за стандартним графіком, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 9801
Гарне місце, доречі. Минулого літа всю ніч провалявся на одній з лавок парку...
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12.11.2020 08:19 Відповісти
А чого ж не в звичайній районній лікарні? А як з приводу "ніяких привілеїв"? Як швидко система підім'яла оце непорозуміння. Спочатку безкоштовна качалка і селфіки, потім державна дача, правда вже без селфіків, а тепер і Феофанія з окремою палатою замість того, щоб перебувати вдома, як більшість українців в таких випадках. Брехливе і сцикливе ЛАЙНО!
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12.11.2020 08:22 Відповісти
Почему не на дому?
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12.11.2020 08:40 Відповісти
боїться здохнути
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12.11.2020 08:58 Відповісти
Местные выборы просраны, не смотря на админресурс и фальсификации.
Опрос оказался на помойке.
КСУ открыто положил болт.
В США победил претендент, на которого ЗЕлень лила говно и заводила уголовку.

ЗЕ, Ермак, Разумков... Топ-ЗЕлень спряталась.

На телефоне оставили отдуваться шестерок, вырванных из контекста.
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12.11.2020 08:40 Відповісти
Зеля і ко, другого шансу "захворіти" в вас вже не буде, йолопи.
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12.11.2020 08:41 Відповісти
Одного меня раздражают эти должности "советник главы ОП"???
Это советник главного по скрепкам и карандашам???
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12.11.2020 08:41 Відповісти
Ориентация в обох одна и та же? Нетрадиционная?
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12.11.2020 08:44 Відповісти
а чего не на фрунзе?
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12.11.2020 08:51 Відповісти
Важкий випадок, відсутність органу який лікують на вул. Кирилівській (Фрунзе)
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12.11.2020 09:57 Відповісти
А деяких, та більшість, навіть і в лікарню не ложать. Простоять в черзі до лікаря в коридорі цілий день, який не провітрюється. В черзі різна категорія хворих: у кого серце, у кого грип, у кого, нога, у кого ковід і всі йдуть спокійно домому з вірусом. І це все відповідальність преЗЕдента і його тупої команди, бо замість робіт по ремонту і відкриттю нових лікарень, і перенавчання медперсоналу, всі ковідні кошти заривали в дороги. Думали, що пронесе? Не бажав би преЗЕдент разом з нарідом відвідати поліклініку в черзі?
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12.11.2020 08:54 Відповісти
Не факт що Воно, хворе. Дуже ймовірно що просто сховався від зашквару з КС, бо почало з"ясовуватись, що про рішення анулювати Е-декларування, янеЛох, знав заздалегідь.
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12.11.2020 10:00 Відповісти
Деньги в землю они не зарывали а распихивали по своим карманам.
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12.11.2020 10:55 Відповісти
Ось яких персон приймає Феофанія...
Простих людей там немає.
Ще і брехали нахабно....
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12.11.2020 08:57 Відповісти
А В ЭТУ МИНУТУ, МНОГИЕ РОДСТВЕННИКИ ИЩУТ МЕСТО, ЧТОБ ПОЛОЖИТЬ ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО, ХОТЯ БЫ В КОРИДОРЕ.
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12.11.2020 09:02 Відповісти
ключевое слово это "работают", уже наработали два малоПИД,,,роских Штопанных Гандона, ни одного аппарата ИВЛ, ни одной больницы со 100% выплатами врачам, ни кислорода ни Х,,,Я, один пиз....шь и нарко-фантазии!!!!!
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12.11.2020 09:12 Відповісти
Этих уро*дов надо перевести в ПЕРИФЕРИЙНУЮ больницу чтоб на себе прочувствовали как лечатся не СЛУГИ НАРОДА !!! Захворілі на COVID-19 Зеленський і Єрмак перебувають у "Феофанії" і працюють за стандартним графіком, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 8370
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12.11.2020 09:12 Відповісти
цена в день?
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12.11.2020 09:21 Відповісти
Безкоштовно шановний, безкоштовно. "за все заплачено"... (ф. Иван Васильевич меняет професию)
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12.11.2020 10:03 Відповісти
они "работают"?!!
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12.11.2020 09:29 Відповісти
По стандартному это как вообще никак? Или ждут подзатыльников из Штатов....
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12.11.2020 09:30 Відповісти
а нахрена им феофания? без обордования и лекарств. в ней и с врачами проблемма. пусть обращаються в обычные, районные, у них есть все! даже лишнее
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12.11.2020 09:35 Відповісти
"...Захворілі на COVID-19 Зеленський і Єрмак перебувають у "Феофанії" і працюють за стандартним графіком,..." : жеруть шаурму Захворілі на COVID-19 Зеленський і Єрмак перебувають у "Феофанії" і працюють за стандартним графіком, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 7336
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12.11.2020 09:36 Відповісти
Какие они неразлучные всё-таки, вы заметили? Даже болеют вместе в одной палате, как трогательно, ну милашки.
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12.11.2020 09:36 Відповісти
Захворілі на COVID-19 Зеленський і Єрмак перебувають у "Феофанії" і працюють за стандартним графіком, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 4713
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12.11.2020 09:49 Відповісти
Захворілі на COVID-19 Зеленський і Єрмак перебувають у "Феофанії" і працюють за стандартним графіком, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 4510
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12.11.2020 12:47 Відповісти
А что делает в больнице мастер спорта международного класа по борьбе с короновирусом????? Он же в своих видосиках , когда желал всем 36,6 хвастался , что уже короновирус победил. Так что это зеленое недоразумение мастер спаорта ы Феофании забыл????? И на поверку оказывается - король то голый. Как вообще люди на выборах могли проголослвать за это убогое зиленое ничтожество?????? Где мозги были, когда на выборы шли????
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12.11.2020 09:49 Відповісти
36.6 то не температура, а курс доллара Захворілі на COVID-19 Зеленський і Єрмак перебувають у "Феофанії" і працюють за стандартним графіком, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 9715
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12.11.2020 12:48 Відповісти
Нам всем сивым при легкой и даже при средней форме заболевания рекомендуют сидеть дома и лечить себя самим, в больницу не принимают. А здесь Бубочка по утверждению его прессекретаря "к сожалению....чувствует себя хорошо", и уже в Феофании. У него отдельная палата, а по сути целый блок в котором можно было бы разместить не менее десятка тяжело больных. Вот с этого и начинается вся социальная справедливость, а точнее ее отсутствие.
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12.11.2020 09:55 Відповісти
Радійте шановний!
Простий вчитель, Голобородько, і в "Феофанії". ЯВи що не бачите, як змінилась Україна всього за півтора роки...
Захворілі на COVID-19 Зеленський і Єрмак перебувають у "Феофанії" і працюють за стандартним графіком, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 6599
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12.11.2020 10:07 Відповісти
Воще в феофании ни так чтоб уж сильно дорого...Простой учитель на нищенскую зарплату в 4000$ месяца три проваляцца может себе позволить Захворілі на COVID-19 Зеленський і Єрмак перебувають у "Феофанії" і працюють за стандартним графіком, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 1450
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12.11.2020 10:59 Відповісти
А что сразу в Феофанию? В коммунальную больницу! Там и опрос сделать можно и людей вживую услышать!
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12.11.2020 10:12 Відповісти
Он главнокомандующий думаю по статусу он должен быть помещен в военный госпиталь
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12.11.2020 19:45 Відповісти
харя стане ще ширшою
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12.11.2020 10:13 Відповісти
Ну и когда всенародный праздник похорон этих двух питарасов?)))
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12.11.2020 10:24 Відповісти
За пожелание сдохнуть им в этой палате в ФБ меня уже забанили. Но пожелание осталось прежним.
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12.11.2020 10:30 Відповісти
А почему не в коридоре какой нибудь районной больницы? Ведь мы ко всему готовы, всего хватает... он же парень с народа, вот был бы к людям поближе.
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12.11.2020 10:38 Відповісти
Пусть привет передает Порошенковскому дружку Косюку в дворец. Ему там в Феофании близко
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12.11.2020 10:51 Відповісти
Когда-то подагра была болезнью королей, сейчас ковид лучшие умы и не только Украины косит сильнее пуль! Впрочем и лучшие ноги - тоже. Я о популярных футболистах. Ничего, пройдет и это!
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12.11.2020 10:56 Відповісти
Ермак чітко виконує ФСБ-шний наказ-ні на хвилину не залишати Зеленського самого. Ось і прийшлося навіть захворіти.
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12.11.2020 11:21 Відповісти
А чого Феофанія.Поставити палатку на Олімпійському.Ми ж усі президенти,отжебуде як усі.
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12.11.2020 11:46 Відповісти
cволочи, на асфальт их положить и пусть он их лечит

В Житомире в проходах и коридорах тяжелые лежат, кислорода и антибиотиков не хватает
а этим отдельная палата

Спасибо вам дебилы за выбор
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12.11.2020 11:57 Відповісти
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте... И даже ковид их не может разлучить.
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12.11.2020 12:11 Відповісти
Президент Владимир Зеленский и председатель Офиса Президента Андрей Ермак, у которых подтвердили коронавирус, пока находятся в изолированных палатах больницы "Феофания" Источник: https://censor.net/ru/n3230561

Нагадує поведінку школярів які по дорослому вважають що їм повірять вчителі що їх домашню роботу з'їла собака
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12.11.2020 12:52 Відповісти
Дедушка Членин ,нервно курит в углу🙄🐑🤦 К задолбал этот грёбаный Совок , плять Зеленский работает . На больничном он ,работяга блин 😂😂😂
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12.11.2020 14:04 Відповісти
ну и хорошо.
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12.11.2020 16:43 Відповісти
с понедельника по пятницу на карантине в феофании, а на выходные извольте пожаловать в велюр. там вам всегда рады....
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12.11.2020 20:41 Відповісти
 
 