Захворілі на COVID-19 Зеленський і Єрмак перебувають у "Феофанії" і працюють за стандартним графіком, - радник глави ОП Подоляк
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Президент Володимир Зеленський і голова Офісу Президента Андрій Єрмак, у яких підтвердили коронавірус, поки перебувають в ізольованих палатах лікарні "Феофанія".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю УП повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк.
"Все досить строго, регламентовано протоколом. Вони у Феофанії. Там є обладнаний спеціальний кабінет, в якому президент може проводити наради. Ось сьогодні проводив багато селекторних нарад", - повідоив він.
Також він зазначив, що у палаті президента встановлений спецзв’язок. У Єрмака такої функції немає, лише ізольована палата.
Подоляк зазначає, що і в президента, і в глави ОП стандартний графік роботи. "Єдине обмеження – це ізоляція, нікого немає поруч. Тобто, ніхто з помічників не перебуває біля президента або біля голови Офісу, вони в комунікаційному офлайні", – розповів радник Єрмака.
Він також додав, що Зеленський не бачиться із родиною, бо суворо дотримується карантину.
Не бачиться президент також і з своїм головою ОП. З ним зв’язок лише через телефон.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський отримав позитивний результат тесту на Covid-19. Захворів і голова його Офісу Андрій Єрмак. Раніше хворобу підтвердили у заступниці голови ОП Юлії Ковалів.
Заразився коронавірусом і спікер ВР Дмитро Разумков.
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Так и сейчас или в Срчи или в кремлевской больничке лечатся и Мертвечук
ставит клизму мацкальской вакциной
При Порохе все были живы и здоровы. Но, им мешал Свинарчук.
Сейчас им уже никто не мешает.
Ты православный? Понятно, ибо тока христанутые и прочие веруны делают кумира се, визжа "заповеди" "не сотвори се кумира". гггг, какие же вы.... (брезгливо морщит рожу)
Но просто высеры Пиплии - украденные как минимум сначала(Осирис, девственница, три дня... воскрес(е))
А как тебе притча про "пророка " Исаю? Ну, бобрый бок Яхве разорвал живьем 40 детей? (они высмеяли лысину "пророка" и тот попросил своего упыря шоб наказать подонков)
Это же написано там же, где ты взял цитатку, которую еще Геродот сказал и забыл.
Если питекантроп "Э", наложил на голову сына "У", а потом еще и избил дубиной "У", то питекантроп "Э" = злой.
б*же, ну вы знаешь откуда "черпать муд.рость"
Это же элементарно, как и заповеди. напр - не укради
рабамашину ближнего твоего, а то полиция приедет и атата по хребту получишь и присядешь на бутылку, подписывая шо ты еще и 5 краж совершил - 10, нет, 20 ослов украл(или просто посадят, если ты в норм. стране)
Так ковид появился уже при зеленожопой макаке)
Порох то при чем?))
А!! Я понял) Теперь виноват опять Порох,потому что петух Зеленский снова обосраный.
Трамписпользует штаны как памперс, а брюки как слюнявчик, свирепо визжит)
Путин:
Дерьмак, Зеля(обсераются, заболевают, "работают" над непрерывной диареей с целью смены комнат/палат раз в полчаса)
Гарне місце, доречі. Минулого літа всю ніч провалявся на одній з лавок парку...
Опрос оказался на помойке.
КСУ открыто положил болт.
В США победил претендент, на которого ЗЕлень лила говно и заводила уголовку.
ЗЕ, Ермак, Разумков... Топ-ЗЕлень спряталась.
На телефоне оставили отдуваться шестерок, вырванных из контекста.
Это советник главного по скрепкам и карандашам???
Простих людей там немає.
Ще і брехали нахабно....
Простий вчитель, Голобородько, і в "Феофанії". ЯВи що не бачите, як змінилась Україна всього за півтора роки...
В Житомире в проходах и коридорах тяжелые лежат, кислорода и антибиотиков не хватает
а этим отдельная палата
Спасибо вам дебилы за выбор
Нагадує поведінку школярів які по дорослому вважають що їм повірять вчителі що їх домашню роботу з'їла собака