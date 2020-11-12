COVID-19: у світі зафіксували рекордну кількість смертей і нових випадків за добу - понад 10 тис. осіб померли, 613,7 тис. - занедужали
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Станом на ранок 12 листопада у світі зареєстрували 613 741 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу -10 184 особи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 52 440 865 випадків інфікування, з них 613 741 тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 289 747 осіб, з них 10 184 за минулу добу.
Здолали хворобу і вилікувалися 36,6 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Росія. Україна піднялася на 20-те місце світового рейтингу, але все ще на 9-му в Європі.
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Vjacheslav Bondarenko
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aquarius580 .
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Vjacheslav Bondarenko
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Senator S 01a656ec
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Макс Томин
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Lvbnhj
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Senator S 01a656ec
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