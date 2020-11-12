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COVID-19: у світі зафіксували рекордну кількість смертей і нових випадків за добу - понад 10 тис. осіб померли, 613,7 тис. - занедужали

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

COVID-19: у світі зафіксували рекордну кількість смертей і нових випадків за добу - понад 10 тис. осіб померли, 613,7 тис. - занедужали

Станом на ранок 12 листопада у світі зареєстрували 613 741 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу -10 184 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 52 440 865 випадків інфікування, з них 613 741 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 289 747 осіб, з них 10 184 за минулу добу.

COVID-19: у світі зафіксували рекордну кількість смертей і нових випадків за добу - понад 10 тис. осіб померли, 613,7 тис. - занедужали 01

Здолали хворобу і вилікувалися 36,6 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Складний період з епідемією коронавірусу триватиме до квітня 2021 року, - Степанов

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Росія. Україна піднялася на 20-те місце світового рейтингу, але все ще на 9-му в Європі.

COVID-19: у світі зафіксували рекордну кількість смертей і нових випадків за добу - понад 10 тис. осіб померли, 613,7 тис. - занедужали 02

Автор: Анастасія Потіха
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Согласно данным этого же сайта, на который идет ссылка, общее число тяжело больных составляет всего-лишь 0,6% от общего числа заразившихся. То есть, шансы человека заболеть в тяжелой форме очень и очень малы.
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12.11.2020 07:28 Відповісти
Ну а как же. Пфицеру надо свою отраву продавать.
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12.11.2020 07:30 Відповісти
Вакцина Пфицера очень даже хороша, поскольку она довольно безобидна, а точнее самая бесполезная из всех, ныне разрабатываемых вакцин. Вакцины от Астра Зинека, Модерна, Пфицер, Джонсон и Джонсон не защищают от заражения, а лишь уменьшают количество симптомов средней тяжести, и вакцина от Пфицера делает это хуже всех: "Требования к успеху у Pfizer еще меньше. Их исходная группа включает 32 реципиента вакцины с вероятностью развития 7 или менее симптомов по сравнению с 25 в контрольной группе".
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12.11.2020 07:47 Відповісти
Китайские и РАБссиянские сопли растут как на дрожжах...
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12.11.2020 07:42 Відповісти
да бл. когда же это кончится????????? надоело, от слова совсем
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12.11.2020 07:48 Відповісти
COVID-19: в мире зафиксировали рекордное число смертей и новых случаев за сутки - более 10 тыс. человек умерли, 613,7 тыс. - заболели - Цензор.НЕТ 3539 COVID-19: в мире зафиксировали рекордное число смертей и новых случаев за сутки - более 10 тыс. человек умерли, 613,7 тыс. - заболели - Цензор.НЕТ 9317
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12.11.2020 07:50 Відповісти
ВОЗ проводит чемпионат Мира по соплям и насморкам...
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12.11.2020 07:53 Відповісти
 
 